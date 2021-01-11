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Украинские пограничники выявили молдаванина, который 2 года "водил за нос" российских правоохранителей с помощью фальшивых штампов, - ГПСУ

Украинские пограничники выявили молдаванина, который 2 года

Вчера в пункте пропуска "Новые Яриловичи" в паспорте гражданина Молдовы обнаружили поддельные отметки о пересечении государственной границы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"По результатам углубленной проверки документа пограничники Черниговского отряда выяснили, что в паспорте иностранца, который следовал из России, аж 8 поддельных оттисков даташтампов. Впоследствии 59-летний гражданин Молдовы пояснил, что фальшивые отметки ему проставляли на территории РФ. Их он использовал, чтобы обманывать правоохранительные органы России, где незаконно работал еще с начала 2019 года", - подчеркивается в сообщении.

При этом отмечается, что на каждой фальшивой отметке о пересечении государственной границы Украины сотрудники Госпогранслужбы проставили оттиск штемпеля "отменено".

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Автор: 

Госпогранслужба (6594) Молдова (1888) махинации (586)


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Та нехай би людина і далі їхала собі.
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11.01.2021 16:54 Ответить
ну действительно... он шо, кому-то мешал???
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11.01.2021 16:58 Ответить
Ну и отлично.Зачем наши кацапам помогают ? Пусть гуляют у них нелегалы.
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11.01.2021 16:57 Ответить
Зачем? Да и аообще штампы в 21 веке анахронизм и дурость!
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11.01.2021 17:00 Ответить
С фигали выявили ?я б поняла еще маньяка,и то с условием,что он не только свинособак мочит...
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11.01.2021 17:10 Ответить
Молдованину срочно присвоить звание Герой Украины, и переписать все кацапские анекдоты о молдованах.
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11.01.2021 18:11 Ответить
Если это Дубинский, то он румын, а не молдаванин.
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11.01.2021 18:37 Ответить
Медаль, ящитаю
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11.01.2021 19:24 Ответить
Я его узнал --єто Джамшут !
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11.01.2021 22:50 Ответить
 
 