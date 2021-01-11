Украинские пограничники выявили молдаванина, который 2 года "водил за нос" российских правоохранителей с помощью фальшивых штампов, - ГПСУ
Вчера в пункте пропуска "Новые Яриловичи" в паспорте гражданина Молдовы обнаружили поддельные отметки о пересечении государственной границы Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"По результатам углубленной проверки документа пограничники Черниговского отряда выяснили, что в паспорте иностранца, который следовал из России, аж 8 поддельных оттисков даташтампов. Впоследствии 59-летний гражданин Молдовы пояснил, что фальшивые отметки ему проставляли на территории РФ. Их он использовал, чтобы обманывать правоохранительные органы России, где незаконно работал еще с начала 2019 года", - подчеркивается в сообщении.
При этом отмечается, что на каждой фальшивой отметке о пересечении государственной границы Украины сотрудники Госпогранслужбы проставили оттиск штемпеля "отменено".
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