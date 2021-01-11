Информацией о контрабанде в Украину вакцин от COVID-19 не владеем, - Гослекслужба

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками не располагает информацией о нелегальном ввозе в Украину вакцин от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в службе агентству "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу службы Романа Исаенко.

"В случае поступления такой информации она безотлагательно будет передана в правоохранительные органы", - говорится в официальном ответе Гослекслужбы на запрос агентства.

В Гослекслужбе также уточнили, что по состоянию на 6 января в Государственном реестре лекарственных средств отсутствовала какая-либо информация о регистрации вакцин от COVID-19.

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Напомним, 6 января бизнесмен Михаил Бродский сообщил, что в Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались якобы представители власти. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию Бродского.