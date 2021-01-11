Информацией о контрабанде в Украину вакцин от COVID-19 не владеем, - Гослекслужба
Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками не располагает информацией о нелегальном ввозе в Украину вакцин от COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в службе агентству "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу службы Романа Исаенко.
"В случае поступления такой информации она безотлагательно будет передана в правоохранительные органы", - говорится в официальном ответе Гослекслужбы на запрос агентства.
В Гослекслужбе также уточнили, что по состоянию на 6 января в Государственном реестре лекарственных средств отсутствовала какая-либо информация о регистрации вакцин от COVID-19.
Напомним, 6 января бизнесмен Михаил Бродский сообщил, что в Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались якобы представители власти. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию Бродского.
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Один из АП не владеет информацией что брат должности продает, другой - что в суд являться непринципиально, третий - что носки с женскими колготками и батарейками способствуют распространению коронавируса, третий что рост на 5% ВВП и падение на 3% это почти одно и то же, четвертый - что ковид фонд и фонд строительства дорог - это не одно и то же, 5 вообще дурачек в 43 года - его нятягивают
по очередиодновременно олигархи на руки и вертят как хотят. Страна дибилов и клинических идиотов проголосовавших за все это! и, заметте, их предупреждали - но причинно-следственные связи у них отсутствуют!
и сведения не подают...и ручку не золотят...ну? и как с ними бороться??)))))
Этих уволить и набрать новых. И так, пока на появятся профи, а не сидящие на конвертах олигархов.