РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11259 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 143 17

Информацией о контрабанде в Украину вакцин от COVID-19 не владеем, - Гослекслужба

Информацией о контрабанде в Украину вакцин от COVID-19 не владеем, - Гослекслужба

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками не располагает информацией о нелегальном ввозе в Украину вакцин от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в службе агентству "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу службы Романа Исаенко.

"В случае поступления такой информации она безотлагательно будет передана в правоохранительные органы", - говорится в официальном ответе Гослекслужбы на запрос агентства.

В Гослекслужбе также уточнили, что по состоянию на 6 января в Государственном реестре лекарственных средств отсутствовала какая-либо информация о регистрации вакцин от COVID-19.

Читайте также: СБУ расследует ввоз в Украину "контрабанды под видом вакцины"

Напомним, 6 января бизнесмен Михаил Бродский сообщил, что в Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались якобы представители власти. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию Бродского.

вакцина (3815) карантин (16729) Гослекслужба (52) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Невже ніхто з контрабандистів не поінформував?! Зовсім зкурвились!
показать весь комментарий
11.01.2021 16:58 Ответить
+6
в смысле? контрабандисты вам не подали информацию??? от сволочи такие
показать весь комментарий
11.01.2021 17:03 Ответить
+5
Еще одни...
Один из АП не владеет информацией что брат должности продает, другой - что в суд являться непринципиально, третий - что носки с женскими колготками и батарейками способствуют распространению коронавируса, третий что рост на 5% ВВП и падение на 3% это почти одно и то же, четвертый - что ковид фонд и фонд строительства дорог - это не одно и то же, 5 вообще дурачек в 43 года - его нятягивают по очереди одновременно олигархи на руки и вертят как хотят. Страна дибилов и клинических идиотов проголосовавших за все это! и, заметте, их предупреждали - но причинно-следственные связи у них отсутствуют!
показать весь комментарий
11.01.2021 17:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невже ніхто з контрабандистів не поінформував?! Зовсім зкурвились!
показать весь комментарий
11.01.2021 16:58 Ответить
Еще одни...
Один из АП не владеет информацией что брат должности продает, другой - что в суд являться непринципиально, третий - что носки с женскими колготками и батарейками способствуют распространению коронавируса, третий что рост на 5% ВВП и падение на 3% это почти одно и то же, четвертый - что ковид фонд и фонд строительства дорог - это не одно и то же, 5 вообще дурачек в 43 года - его нятягивают по очереди одновременно олигархи на руки и вертят как хотят. Страна дибилов и клинических идиотов проголосовавших за все это! и, заметте, их предупреждали - но причинно-следственные связи у них отсутствуют!
показать весь комментарий
11.01.2021 17:01 Ответить
у скабеевой сегодня Кива стучал на якобы завезенный Пфайзер элите
показать весь комментарий
11.01.2021 17:01 Ответить
обиделся, что ему не предложили? ничего, спутником у медведчука разживется
показать весь комментарий
11.01.2021 17:46 Ответить
в смысле? контрабандисты вам не подали информацию??? от сволочи такие
показать весь комментарий
11.01.2021 17:03 Ответить
А что, они разве обязаны такую информацию подавать в Гослекслужбу?
показать весь комментарий
11.01.2021 17:15 Ответить
а как жеж ))))) а ручку позолотить этой службе что они совсем чтоли не обязаны? ))))
показать весь комментарий
11.01.2021 17:31 Ответить
Так позолотить это в случае если поймают. А так за что же золотить то?
показать весь комментарий
11.01.2021 17:35 Ответить
так шоб не ловили...контрабандисты теперь такие ушлые ))))
и сведения не подают...и ручку не золотят...ну? и как с ними бороться??)))))
показать весь комментарий
11.01.2021 17:37 Ответить
Оттож. Никак получается.
показать весь комментарий
11.01.2021 18:08 Ответить
информацией не владеют, но контрабандой владеют
показать весь комментарий
11.01.2021 19:01 Ответить
Они сказали, что они не в Теме, и не подписывались.
показать весь комментарий
11.01.2021 17:17 Ответить
Інформацією про контрабанду в Україну вакцин проти COVID-19 не володіємо, - Держлікслужба - Цензор.НЕТ 2935
показать весь комментарий
11.01.2021 17:39 Ответить
Впервые узнал о такой "службе". А ведь это пожиратели бюджета, на который я всю жизнь горбатился. И каждому там непременно Лексус подавай, ну или на худой конец Тойоту. Украинцы, вы рабы?
показать весь комментарий
11.01.2021 18:06 Ответить
А за что вы тогда зарплату получаете?
Этих уволить и набрать новых. И так, пока на появятся профи, а не сидящие на конвертах олигархов.
показать весь комментарий
11.01.2021 19:14 Ответить
Інформацією про контрабанду в Україну вакцин проти COVID-19 не володіємо, - Держлікслужба - Цензор.НЕТ 179
показать весь комментарий
11.01.2021 19:19 Ответить
 
 