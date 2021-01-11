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Новости Агрессия России против Украины
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Погиб украинский военный в результате обстрела со стороны наемников РФ возле Песков, - делегация в ТКГ

Погиб украинский военный в результате обстрела со стороны наемников РФ возле Песков, - делегация в ТКГ

Военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб в результате обстрела со стороны наемников России в районе населенного пункта Пески Донецкой области.

Об этом сообщила в Telegram украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня 11.01.21, около 15.30 в районе н.п Пески, в результате обстрела со стороны противника погиб военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ.

"Украинская делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (27972) Донбасс (26958) Трехсторонняя контактная группа (842) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+73
а чмошник в буковели войну закончил уже
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11.01.2021 17:03 Ответить
+54
Погиб украинский военный в результате обстрела со стороны наемников РФ возле Песков, - делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 8280

..
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11.01.2021 16:59 Ответить
+45
Отмечается, что украинской стороной СЦКК было задействовано координационный механизм: введен "режим тишины - это млять как???! В ответ на обстрел и убийство нашего воина введен режим тишины???
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11.01.2021 17:09 Ответить
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Погиб украинский военный в результате обстрела со стороны наемников РФ возле Песков, - делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 8280

..
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11.01.2021 16:59 Ответить
Всюди, куди приходить на танках сатанинський «російський православний мір», там лунають автоматні черги, ллється людська кров і багатотисячні натовпи біженців, несучи на плечах крихітних дітлахов, залишають свої будинки і могили своїх батьків. СТЯГНИ, Господи, з російських православних вбивць і з членів їх родин всю кров людську, пролиту ними в Чечні, в Молдові, в Грузії, в Криму, на Донбасі, в Сирії та Лівії. Амінь!
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11.01.2021 18:48 Ответить
Загинув український воїн унаслідок обстрілу з боку найманців РФ біля Пісків, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 8885 https://censor.net/ru/user/423238 Дуже правильні Ваші слова, це про ******* епоху, а в історичному плані московітські варвари тероризували "братні" слов"янські народи ще з часів середньовіччя (від походів на Смоленськ (землі Білої Росі), похід на Оршу( 1514 рік), згадайте битву у верхів"ї Дніпра і поразку від Костянтина Острозького (Волинського князя, який командував військом Великого князівства Литовського. Через 400 років у 1914 році московіти полізли на Галицькі землі війною проти Австро-Угорщини, у 1915 році були в Карпатах розбиті і повернули на схід. Найбільша трагедія для західних українців -вересень 1939 року і 2 роки мороку, терору, катівень, розстрілів. 1944-1952 рік війська НКВД з регулярними військами встановили ще страшніший режим терору та знищення українців, переселення народів (лемків), нарізання нових кордонів, виселення в Сибір (спецтабори Магадану, Колими, Красноярськиий та Іркутський край, Омська область (побережжя Іртиша), тюремні спецтабори табори з шахтами Караганди), а ще не забувати сусідні країни: придушення повстань в Угорщині, Чехословаччині. Генетичні мутації московітів (суміші предків слов"ян, варварів, ординських племен) - це породження пекла на землі.
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11.01.2021 19:11 Ответить
а чмошник в буковели войну закончил уже
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11.01.2021 17:03 Ответить
Та так. Від ОПии, у завжди співчуття не буде. Це ж не землетрус у Хорватії. Вічна пам'ять солдату.
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11.01.2021 17:04 Ответить
справедливости ради надо сказать, что и сивочолый рехворматор атаман дон педро тоже празднует победу в войне на яхте за 76 лямов на Галапагосских островах...
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11.01.2021 17:33 Ответить
Тільки ста ус - сивочолого - звичайний народний депутат на канікулах. А статус Зєлєнского - Головнокомандувач ЗСУ. Різницю уловлюєш?
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11.01.2021 17:37 Ответить
Отже Порох досі Головнокомандувач та діючий президент?
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11.01.2021 17:39 Ответить
когда же он успел туда улететь то?

на новый год был в Киеве. 01.01.2021
на Рождество был на службе в храме. 06.01.2021

годовщину гибели боинга он был в Киеве. 08.01.2021
вчера уже был в прямом эфире на 6 канале 10.01.2021

чо скажешь дебила кусок?
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11.01.2021 17:52 Ответить
Він своє вже сказав, отримав 11,80 і побіг по бояру. 😁
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11.01.2021 18:05 Ответить
Внимание! Увага! Attention! На этой странице оставляет каловые выделения (11 руплей 80 копеек за каждый вброс) руськоясычный, лишнехромосомный «повар путина» и бот пригожина из Питера Игаль стрелков. Задача любителя «Боярышника» «навесить лапшу», что «жидобиндеровцы» и «кровавая хунта» легли под Запад, марионетки Омерики, кушают печеньки пиндосов и скачут на Майдане. Вычислить «поваров Путина» можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли пригожина приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное, птичье или рыбье: «Волков», «Лосев», «Медведев» -«Соколов», «Коршунов», «Грачёв» - «Окунев», «Щукин», «Ершов»
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику боты отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
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11.01.2021 18:50 Ответить
Фото від 06.01.21р.
Загинув український воїн унаслідок обстрілу з боку найманців РФ біля Пісків, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 3337
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11.01.2021 20:39 Ответить
Сум і скорбота. Зато Говнокомандувач на Буковелі відпочив. Не треба його бентежити.
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11.01.2021 17:03 Ответить
опять непричельно?
какой нафиг коордиционный механизм, Спортлото?
почему парашка с большой буквы?
уроды
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11.01.2021 17:03 Ответить
................................
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11.01.2021 17:04 Ответить
А Арестович про золотой мост тут расказівал які вони гидотні храбаки
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11.01.2021 17:08 Ответить
Отмечается, что украинской стороной СЦКК было задействовано координационный механизм: введен "режим тишины - это млять как???! В ответ на обстрел и убийство нашего воина введен режим тишины???
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11.01.2021 17:09 Ответить
координационный механизм это типа поводка для всу, коцапы на него ложили
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11.01.2021 17:26 Ответить
Непогано було б Зеленському вивчити досвід, як його єдинокровні брати в Ізраїлі чинять в подібних випадках: вони у відповідь просто зрівнюють з землею якесь вороже селище, якому не пощастило опинитися біля місця, з якого вчинявся обстріл. І жодних протестів в СЦКК.
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11.01.2021 18:13 Ответить
+ недавні "події у Карабаху"
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11.01.2021 20:17 Ответить
Блазен та зрадник головнокомандувач, ось це як.
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11.01.2021 20:57 Ответить
Про наші втрати тепер розказує гнидо-арестович?
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11.01.2021 17:12 Ответить
Погиб украинский военный в результате обстрела со стороны наемников РФ возле Песков, - делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 180
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11.01.2021 17:14 Ответить
Ничего не меняется. Все перемирия, начиная с 2014 года, заканчивались одним и тем же. Независимо кто у руля.
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11.01.2021 17:15 Ответить
Раньше была команда - огонь, даже на упреждение а сейчас после гибели нашего военного "был введен режим тишины". Разницу улавливаешь. То есть строжайший запрет на ответку. Шмакля превратил наших военных в мишени в тире.
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11.01.2021 17:21 Ответить
там им порох же барыга, освободил 2/3 Донбасса и свои бабки тратил на армию, не то что зе - на лыжах катается с гоу про
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12.01.2021 00:59 Ответить
при порохе освобождено 2/3 Донбасса - улавливаешь разницу?!
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12.01.2021 00:58 Ответить
Арестуевич просто обязан написать, что погибший боец был пьяным или укуреным
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11.01.2021 17:17 Ответить
Они уже скоро писать будут шо он сам в себя минометом стрелял шоб оклеветать ополченцев и сорвать бубочкино перемирие.
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11.01.2021 17:45 Ответить
Бумага все стерпит
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11.01.2021 18:06 Ответить
Вибачайте, шановні!
Не піднімається рука натиснути "лайк" за коментарі.

З задоволенням натиснув би на спусковий гачок...

По зрадникам та ворогам...
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11.01.2021 17:28 Ответить
выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту в СММ ОБСЕ. Источник: https://censor.net/ru/n3241116 Засуньте клоуну у сраку ці ноти. І хай гравє по них на піаніно.
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11.01.2021 17:29 Ответить
Осла в обоссаных рейтузах отправить на передовую. Пусть там СЦекака координирует воплями из окопа - Перемирие!!
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11.01.2021 17:30 Ответить
https://33kanal.com/news/114841.html З передової на Вінниччину знову везуть 200-ту. В Брацлавській громаді, у с.Вовчок зустрічають на колінах молоду 29-річну маму двох дітей - воїна Вікторію Слободянюк.
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11.01.2021 17:31 Ответить
Ну это просто писец! Твари в управлении страны и войсками!
ПОГИБ Воин - гражданин Украины! А эти суки:
задействовали координационный механизм: ввели "режим тишины", выдвинули требование о прекращении огня, подготовили и направили ноту в СММ ОБСЕ....

Эти твари у власти просто охренели!
Что сделала бы ЛЮБАЯ нормальная страна, если бы убили ее воина и гражданина??? Пусть такое же будет с детьми тех, кто это допустил!
А мы по ним потом... сильно обеспокоимся и подготовим хорошую ноту и введем режим тишины. Клоуны зеленые ждите, не долго осталось...
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11.01.2021 17:35 Ответить
Герої не вмирають
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11.01.2021 17:36 Ответить
украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ - а шо так жостко?
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11.01.2021 17:36 Ответить
Не мешайте Писюнисту селфики на лыжах снимать,никто ему не доложит,оно готовится весело свои 43 рочки отметить.Ну одним больше,одним меньше,для Шмаркли одинаково.
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11.01.2021 17:41 Ответить
А де міністр оборони в повідомленням та співчуттям, а то Кравчук з ТКГ говорить, Арестович після мадери відмовляється говорити. А Кремлівський курсант напевне обої клеїть в хатці. Паразити.
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11.01.2021 17:43 Ответить
А обстріл був провокаційний чи як? Що там з відповіддю? Мовчки проковтнули, як вимагає головнокомандувач?
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11.01.2021 17:51 Ответить
Зелёная шмаркля просто оттягивает свой конец.Оно наслаждается своей никчемной жизнью...Надеюсь, что когда оно будет бежать, то самолёт упадёт.
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11.01.2021 17:52 Ответить
сегодня еще у воина в зоне проведения ОС сердечный приступ. тоже 200-ый
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11.01.2021 17:53 Ответить
у зеленых гнид войны нет. у них перемирие и отдих по всему миру. + королевские аппартаменты у особо чесных
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11.01.2021 17:58 Ответить
Це так виглядає зеленське "перемир'я". А може наш головнокомандуючий мав би давно видати наказ на ФІЗИЧНЕ знищення всієї окупаційної адміністрації в Донецьку на чолі з Пушиліним? Після реалізації такого наказу, впевнений, що їхні наступники, якщо б знайшлися бажаючі ними бути, вели себе зовсім по іншому.
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11.01.2021 18:08 Ответить
Царство Небесне...
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11.01.2021 18:09 Ответить
хотіла написати про зелену плісняву, що воно закінчила війну на донбасі, але мене випередили і вже нічого сказати про оманського віслюка.
Воїну вічна пам'ять.
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11.01.2021 18:12 Ответить
при союзе был анекдот,короткий.несмешной.Еврей -грузчик.Сейчас тоже не смешной,еврей -президент Украины.
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11.01.2021 18:24 Ответить
*****, убивают наших парней безнаказанно.
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11.01.2021 18:45 Ответить
Гниди, навіть день жалоби не оголосили, будете відповідати, будете.
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11.01.2021 18:59 Ответить
Уже даже имя и фамилию погибшего не сообщают.... Не сообщают , сколько детей осталось сиротами.... Не сообщают , с кем остались престарелые, беспомощные родители.... Зато про гибель младшего Корбана новость висела 4 дня , с подробностями о его подружке, о причине кончины..с обновлениями....
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11.01.2021 19:46 Ответить
Так це просто орки нагадують буковельному нєлоху, що пора здавати ще шматок української землі
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11.01.2021 19:47 Ответить
Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ.Источник: https://censor.net/ru/n3241116

Сепары обосцались от смеха и "страха" за ответку.
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11.01.2021 19:57 Ответить
Загинув український воїн унаслідок обстрілу з боку найманців РФ біля Пісків, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 2878

https://prom.ua/p705505458-bita-vyzhiganiem-smert.html Бита с выжиганием "СМЕРТЬ ВОРОГАМ"Код: Бв8 60 грн. при заказе от 10 шт. В наличии
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11.01.2021 20:24 Ответить
Земля пухом патриоту Украины...

Смерть ворогам
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11.01.2021 20:26 Ответить
Мрази зеленые
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11.01.2021 20:28 Ответить
Он вам нєчьо не долхин
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11.01.2021 20:29 Ответить
Світла пам'ять та вічна Слава загиблому воїну!

Загинув український воїн унаслідок обстрілу з боку найманців РФ біля Пісків, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 1586
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11.01.2021 20:40 Ответить
Отмечается, что украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ.Источник: https://censor.net/ru/n3241116

???
Що це таке ?
Тобто, не стріляємо, все заборонено і ще додатковий =режим тиші= вводиться після того, як орки обстріляли наші позиції і вбили військового ?
Що ви висунули ? Ти диви, і не побоялися !
І як - подіяло ?

Падлюки. Чому не відкрито вогонь у відповідь ?

Світла пам'ять полеглому Воїну.
Глибокі співчуття родині.
СМЕРТЬ ВОРОГАМ !
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11.01.2021 20:43 Ответить
чмошный инфантильный гнусавый слуга олигархов и его чмошники в лице кравчучки и компании.
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11.01.2021 20:53 Ответить
А жидівському чмирю весело в карпатах
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11.01.2021 20:56 Ответить
Загинув український воїн унаслідок обстрілу з боку найманців РФ біля Пісків, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 9211
А ось з ОП, цього прокремлівського лігва лунає моторошне хрипке виття! Це продажний ...резидент ЗЕбіл капітулянт хоче довести українському народу що він вже давно розглядів і побачив в очах свого хазяїна фашиста )(уйла велике бажання закінчити війну і мир. А загибель українських захисників -воїнів від рук російських фашистів окупантів це просто всього лише невелике непорозуміння між нібито двома братьніми країнами.
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11.01.2021 21:14 Ответить
цей жи док послідовно і чітко дотримується своєї "інтернаціональної" лінії - тобто "сайтісь па сєрєдінє", віддати ********** пів України. І він це прямо сказав ще до виборів, тому тут все логічно і закономірно, а ось люди, які за таке проголосували - це вже зовсім інше питання...
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12.01.2021 07:10 Ответить
если бы не перемирие, то гибло бы в 7-8 раз больше, как год назад.
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11.01.2021 22:27 Ответить
а якби звільнити, то ніхто б не гинув взагалі
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11.01.2021 23:09 Ответить
так вже ж звільнили без жертв у 2014-19 роках.
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11.01.2021 23:12 Ответить
це досить суб'єктивне і філософське питання: що краще - хороша війна, чи погане перемир'я? Що краще - жахливий кінець, чи безкінечний жах?
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12.01.2021 07:11 Ответить
Никакой философии. Сплошная практика.
На позициях стоят уже лет пять. и будут стоять, пока уйло не сдохнет и власть в рф не сменится.
Так чего же гибнуть если освободить землю нет возможности?
Пусть будет уже хоть такое перемирие.
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12.01.2021 07:46 Ответить
українська сторона ... задіяла координаційний механізм: введено "режим тиші", висунуто вимогу про припинення вогню, підготовлено та направлено ноту в СММ ОБСЄ.Джерело: https://censor.net/ua/n3241116 ------------- маразм повний; може з християнством на полі бою таки час покінчити? Запорожці не вірували в Христа і саме тому мали успіхи, бо добряче відповідали на випади ворогів.
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11.01.2021 23:10 Ответить
Военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб в результате обстрела со стороны наемников России в районе населенного пункта Пески Донецкой области Источник: https://censor.net/ru/n3241116

Зе клоун х*ров миротворець, мало того що землю України здає ворогу, та й ще у смерті вояків ЗСУ винен.
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11.01.2021 23:22 Ответить
янилохинужнопростопрекратитьстрелять пока говнокАмандущиее катается на лыжах.
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12.01.2021 02:05 Ответить
да лучше бы членов ТКГ расстреляли... кстати, а где сам "гарант", в Буковеле? а время-то военное, не дезертир ли он?
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12.01.2021 05:45 Ответить
а скільки москалів українці вбили на території ТАРТАРУ минулого року??

отож-бо й воно..
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12.01.2021 07:07 Ответить
Скоро сраку врагу целовать будете. Капец,стыдуха
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12.01.2021 07:47 Ответить
Загинув український воїн унаслідок обстрілу з боку найманців РФ біля Пісків, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 7821
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12.01.2021 10:38 Ответить
 
 