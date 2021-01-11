Погиб украинский военный в результате обстрела со стороны наемников РФ возле Песков, - делегация в ТКГ
Военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб в результате обстрела со стороны наемников России в районе населенного пункта Пески Донецкой области.
Об этом сообщила в Telegram украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня 11.01.21, около 15.30 в районе н.п Пески, в результате обстрела со стороны противника погиб военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ.
"Украинская делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+73 burunduk
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+54 Вася Шевченко #371210
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+45 Romk@
показать весь комментарий11.01.2021 17:09 Ответить Ссылка
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на новый год был в Киеве. 01.01.2021
на Рождество был на службе в храме. 06.01.2021
годовщину гибели боинга он был в Киеве. 08.01.2021
вчера уже был в прямом эфире на 6 канале 10.01.2021
чо скажешь дебила кусок?
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику боты отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
какой нафиг коордиционный механизм, Спортлото?
почему парашка с большой буквы?
уроды
Не піднімається рука натиснути "лайк" за коментарі.
З задоволенням натиснув би на спусковий гачок...
По зрадникам та ворогам...
ПОГИБ Воин - гражданин Украины! А эти суки:
задействовали координационный механизм: ввели "режим тишины", выдвинули требование о прекращении огня, подготовили и направили ноту в СММ ОБСЕ....
Эти твари у власти просто охренели!
Что сделала бы ЛЮБАЯ нормальная страна, если бы убили ее воина и гражданина??? Пусть такое же будет с детьми тех, кто это допустил!
А мы по ним потом... сильно обеспокоимся и подготовим хорошую ноту и введем режим тишины. Клоуны зеленые ждите, не долго осталось...
Воїну вічна пам'ять.
Сепары обосцались от смеха и "страха" за ответку.
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Смерть ворогам
???
Що це таке ?
Тобто, не стріляємо, все заборонено і ще додатковий =режим тиші= вводиться після того, як орки обстріляли наші позиції і вбили військового ?
Що ви висунули ? Ти диви, і не побоялися !
І як - подіяло ?
Падлюки. Чому не відкрито вогонь у відповідь ?
Світла пам'ять полеглому Воїну.
Глибокі співчуття родині.
СМЕРТЬ ВОРОГАМ !
А ось з ОП, цього прокремлівського лігва лунає моторошне хрипке виття! Це продажний ...резидент ЗЕбіл капітулянт хоче довести українському народу що він вже давно розглядів і побачив в очах свого хазяїна фашиста )(уйла велике бажання закінчити війну і мир. А загибель українських захисників -воїнів від рук російських фашистів окупантів це просто всього лише невелике непорозуміння між нібито двома братьніми країнами.
На позициях стоят уже лет пять. и будут стоять, пока уйло не сдохнет и власть в рф не сменится.
Так чего же гибнуть если освободить землю нет возможности?
Пусть будет уже хоть такое перемирие.
Зе клоун х*ров миротворець, мало того що землю України здає ворогу, та й ще у смерті вояків ЗСУ винен.
отож-бо й воно..