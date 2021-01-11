Погиб украинский военный в результате обстрела со стороны наемников РФ возле Песков, - делегация в ТКГ

Военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб в результате обстрела со стороны наемников России в районе населенного пункта Пески Донецкой области.

Об этом сообщила в Telegram украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня 11.01.21, около 15.30 в районе н.п Пески, в результате обстрела со стороны противника погиб военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ.

"Украинская делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

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