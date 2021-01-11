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Новости
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Депутат Харьковского горсовета от "СН" Мустафаева сообщила о подделке электронной подписи Кернеса: прокуратура открыла производство

Депутат Харьковского горсовета от

Харьковская облпрокуратура начала уголовное производство по обращению депутата горсовета Алина Мустафаевой (фракция "Слуга народа"), утверждающей, что Игорь Терехов был избран секретарем горсовета в результате нарушения законодательства, в частности, подделки электронной подписи городского головы Геннадия Кернеса в соответствующем представлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе за подписью первого заместителя облпрокурора Владимира Лымаря, опубликованном Мустафаевой на своей странице в Facebook

"Сведения, изложенные в вашем обращении, 29 декабря 2020 года внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.358 (подделка документов - ИФ) УК Украины", - говорится в ответе прокуратуры.

В документе указано, что досудебное расследование будет проводить следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области, а процессуальное руководство поручено группе прокуроров облпрокуратуры.

Депутат Харьковского горсовета от СН Мустафаева сообщила о подделке электронной подписи Кернеса: прокуратура открыла производство 01

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Ранее Мустафаева обратилась в прокуратуру с заявлением, в котором утверждала, что электронная подпись на представлении об избрании Терехова секретарем горсовета была сделана не лично Кернесом, находившимся на лечении в немецкой клинике "Шарите", а чиновниками горсовета.

"Как мне стало известно, документ составлялся и подписывался на втором этаже Харьковского горсовета, а Кернес Г.А. не имеет никакого отношения к данному документу. Позднее, с целью отображения немецкого IP-адреса сообщник Терехова и Новака (Александр Новак - секретарь горсовета предыдущего созыва. - Ред.) повторно отправил документы из Германии", - говорится в обращении Мустафаевой в облпрокуратуру.

горсовет (667) Кернес Геннадий (1286) Харьков (7602) Терехов Игорь (258)


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Топ комментарии
+24
Хороший был обычай в Др. Египте -- с фараоном хоронили и приближенных. Неплохо было бы с Гепой и горсовет рядом положить...
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11.01.2021 17:35 Ответить
+8
Мумия фараона --- рулит в Харькове!
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11.01.2021 17:33 Ответить
+5
Депутат Харьковского горсовета от "СН" Мустафаева сообщила о подделке электронной подписи Кернеса: прокуратура открыла производство - Цензор.НЕТ 4894
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11.01.2021 17:34 Ответить
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Мумия фараона --- рулит в Харькове!
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11.01.2021 17:33 Ответить
Мене в цій історії цікавить одне - Кернес на момент виборів уже був мертвий чи ще ні? Коротше, хвалена "Шаріте" така ж продажна, як і все кругом, чи ні?
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11.01.2021 20:13 Ответить
Депутат Харьковского горсовета от "СН" Мустафаева сообщила о подделке электронной подписи Кернеса: прокуратура открыла производство - Цензор.НЕТ 4894
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11.01.2021 17:34 Ответить
Кернес жил! , Кернес жив!, Кернес будет жить!
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11.01.2021 17:34 Ответить
ой, оставьте мацоеда... нехай себе сидит, где закопали...
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11.01.2021 17:47 Ответить
Хороший был обычай в Др. Египте -- с фараоном хоронили и приближенных. Неплохо было бы с Гепой и горсовет рядом положить...
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11.01.2021 17:35 Ответить
Там все выродки одинаковые , чем Допа лучше Гены ? Одна школа ! И остальные не лучше… сепаратюги
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11.01.2021 17:58 Ответить
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11.01.2021 18:30 Ответить
А царь, тфу секретар, то не настоящий))
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11.01.2021 17:35 Ответить
И тут прозвучал голос с небес...Но скорее всего из ада.
"Слушайте сюда,сучьи псы.Я вас всех на ноль множил и множить буду.Ха,ха,ха(демонический смех).
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11.01.2021 17:37 Ответить
--- А-а-а-! Рятуйте! Несите бегом наперстки, будем беса выгонять!
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11.01.2021 17:42 Ответить
"Рука мэра Кернеса", по мотивам "профессора Доуеля"
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11.01.2021 17:39 Ответить
Арсен Барисыч начинает загонять ватных крыс под шконку.. в конце этого процесса появится кандидат в меры от Авакова, за которого проголосует весь Хряковский истеблишмент..
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11.01.2021 17:39 Ответить
От і подивимось, як 300%своя генпрокурорша буде щемити рижу мразь і його опоблок. Але я чомусь впевнений, що не буде щемити.
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11.01.2021 17:46 Ответить
Арсен бере владу в свої руки...
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11.01.2021 17:51 Ответить
Эта "слуга" наверное Добкина поддерживает? Тот развернул бурную пиаркампанию тоже на Терехова всякую фигню наговаривает. Терехов был правой рукой и "ногами" Кернеса последние лет 5, к тому же первым его заместителем. Уверена, что Кернес сам выбрал Терехова в секретари горсовета, даже если документы составлялись в Харькове. Не в Шарите же текст представления писать.
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11.01.2021 17:53 Ответить
А шо в том Шарите толку? Они вон здорового но бухого самогоном навального удумали новичком лечить,типа-клин клином вышибают.
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11.01.2021 18:34 Ответить
Ну ці зараз нарозслідують...
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11.01.2021 18:19 Ответить
пусть откопают ублюдка и спросят...)
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11.01.2021 18:28 Ответить
И Харьков поимеет еще один позор с похоронами этого ватного шлемазла. Одним больше,одним меньше
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11.01.2021 23:03 Ответить
Натырят бабла и спишут на покойника! Офигенно!😁😁😁
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11.01.2021 18:52 Ответить
Кому-то явно не нравится кандидатура Терехова на должность мэра. Интересно кому? Фельдману? Авакову?
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11.01.2021 18:57 Ответить
То что отламали дешёвую оперетку---ясно сразу стало тогда. В чём тут проблема разбирательств сегодня? А кто разбирается---следственные органы! И что все эти органы в белых перчатках, чистые помыслы в головах там только? Да запачканы будь здоров! Копать будут---выкапывать нет. Вор у вора дубинку не украдет---ворон-ворону глаз не выклюет. Пипл-лохторат макуху прелую съест---не первый раз и с удовольствием. Именно в этом и беда.
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11.01.2021 20:20 Ответить
История болезни, посещений, когда увидят что в барокамере всё время лежал, всё сразу станет на свои места. Простой запрос в Шарите, немцы не соврут
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11.01.2021 21:49 Ответить
тут есть тайна личной информации, вряд ли что выдадут. Разве через суд только? Но у нас есть суд?
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12.01.2021 09:05 Ответить
Не на жысь, а вусмерть сашлись в схватке арминин и евгей за українську земельку... Тільки чомусь тільки в українців чуби тріщать...
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11.01.2021 22:41 Ответить
Как голосуют так и живут.
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11.01.2021 23:07 Ответить
фальшивая подпись? А фальшивые 50 лярдов евро через банк Золотые ворота еще не всплыли?
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12.01.2021 08:49 Ответить
 
 