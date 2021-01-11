Многие страны уже не хотят брать украинцев на трансплантацию, потому что в первую очередь спасают своих граждан, - "слуга народа" Дмитриева
Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Оксана Дмитриева рассказала, что многие страны не берут украинцев на трансплантацию, так как у них в приоритете лечение собственных граждан.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом парламентарий заявила в интервью изданию "Гордон".
"Мы пока не можем отказаться от этого, потому что мы еще не поставили трансплантацию (в Украине) на поток, чтобы помочь всем нуждающимся. Но постепенно начинаем от этого уходить. Еще остаются Беларусь, Турция, Израиль, Испания. Но уже сейчас ряд стран не хотят наших людей брать, потому что они спасают своих граждан", – подчеркнула Дмитриева.
Нардеп отметила, что многие украинцы, выезжающие на трансплантацию в другие страны, так и не дожидаются там своей очереди на операцию.
"Например, в Индии застряли украинцы. Уже несколько лет два человека ждут пересадку легких. Мы договорились, что больше не будем им отправлять пациентов. Одна женщина сама вернулась в Украину, сказала, тут у нее больше шансов получить помощь. Операций мы не дождались, а деньги проплачивали наперед. Теперь министерство будет решать, как вернуть деньги. На заграничных счетах накопились неиспользованные средства – около 1 млрд грн", - сказала Дмитриева.
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а почему ж те, кто все же выезжает туда не получают эту помощь? а рассчитывают только на меценатов (либо собирают по гривне) и своих родных, продающих все..?
Зараз по при наше убоге законодавство, правоохоронну систему розпочне свій розвиток бізнес.......пролювання за органами для донорських потреб.
Ціна життя впаде до ціни якогось конкретного органу.