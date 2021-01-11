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Новости
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Многие страны уже не хотят брать украинцев на трансплантацию, потому что в первую очередь спасают своих граждан, - "слуга народа" Дмитриева

Многие страны уже не хотят брать украинцев на трансплантацию, потому что в первую очередь спасают своих граждан, -

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Оксана Дмитриева рассказала, что многие страны не берут украинцев на трансплантацию, так как у них в приоритете лечение собственных граждан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом парламентарий заявила в интервью изданию "Гордон".

"Мы пока не можем отказаться от этого, потому что мы еще не поставили трансплантацию (в Украине) на поток, чтобы помочь всем нуждающимся. Но постепенно начинаем от этого уходить. Еще остаются Беларусь, Турция, Израиль, Испания. Но уже сейчас ряд стран не хотят наших людей брать, потому что они спасают своих граждан", – подчеркнула Дмитриева.

Нардеп отметила, что многие украинцы, выезжающие на трансплантацию в другие страны, так и не дожидаются там своей очереди на операцию.

"Например, в Индии застряли украинцы. Уже несколько лет два человека ждут пересадку легких. Мы договорились, что больше не будем им отправлять пациентов. Одна женщина сама вернулась в Украину, сказала, тут у нее больше шансов получить помощь. Операций мы не дождались, а деньги проплачивали наперед. Теперь министерство будет решать, как вернуть деньги. На заграничных счетах накопились неиспользованные средства – около 1 млрд грн", - сказала Дмитриева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На трансплантацию в госбюджете на 2021 г. заложено полмиллиарда гривен, - Степанов

Автор: 

трансплантация (155) Оксана Дмитриева (16)


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Топ комментарии
+5
...зебилы, обратитесь к мендельше - пара твитов, и оманскому ослу наконец-то трансплантируют мозг
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11.01.2021 17:38 Ответить
+3
...так при зарплате учителя в 4 тонны зелени - это копейки
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11.01.2021 17:39 Ответить
+3
У подплинтусного маккартни ноу-хау покруче.

Многие страны уже не хотят брать украинцев на трансплантацию, потому что в первую очередь спасают своих граждан, - "слуга народа" Дмитриева - Цензор.НЕТ 2068
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11.01.2021 17:39 Ответить
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У подплинтусного маккартни ноу-хау покруче.

Многие страны уже не хотят брать украинцев на трансплантацию, потому что в первую очередь спасают своих граждан, - "слуга народа" Дмитриева - Цензор.НЕТ 2068
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11.01.2021 17:39 Ответить
шо,просилась-отказали?
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11.01.2021 17:34 Ответить
В эпоху Корогобесия эта операция коштує скажених грошей...
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11.01.2021 17:34 Ответить
10 дней в стационаре от короны стоит 11-12 000 гривен...,еще смотря в какой области Украины...
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11.01.2021 17:37 Ответить
...так при зарплате учителя в 4 тонны зелени - это копейки
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11.01.2021 17:39 Ответить
...зебилы, обратитесь к мендельше - пара твитов, и оманскому ослу наконец-то трансплантируют мозг
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11.01.2021 17:38 Ответить
заказ мафии от трансплантологии во главе с тодуровым в надежде на поток богатых дядечек за дешевыми украинскими органами... не зря уже подняли вопрос о необходимости разъяснения украинским детям, что забор органов у их родителей - это благо для человечества...
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11.01.2021 17:38 Ответить
Только на запчасти.
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11.01.2021 17:40 Ответить
На заграничных счетах накопились неиспользованные средства - около 1 млрд грн", - сказала Дмитриева. - цитата..

а почему ж те, кто все же выезжает туда не получают эту помощь? а рассчитывают только на меценатов (либо собирают по гривне) и своих родных, продающих все..?
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11.01.2021 17:42 Ответить
Що? Навіть органи зебілів не беруть для трансплантації? Тільки крематорій? Капєц...
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11.01.2021 18:12 Ответить
К чему бы эта новость? Ну раз наших граждан "не берут" даже за деньги, то непотраченный миллиард можно "освоить" и на другие цели. "Слуг" много, а денег в бюджете на всех не хватает.
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11.01.2021 18:48 Ответить
Як голосно квікає........і бреше.
Зараз по при наше убоге законодавство, правоохоронну систему розпочне свій розвиток бізнес.......пролювання за органами для донорських потреб.
Ціна життя впаде до ціни якогось конкретного органу.
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11.01.2021 19:12 Ответить
чё то не могу понять . несколько лет в другой стране сидеть и ждать пересадку лёгких . что это может быть ?
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11.01.2021 20:55 Ответить
Видите... уже даже на органы нас брать не хотят...
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11.01.2021 21:41 Ответить
 
 