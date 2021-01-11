РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12729 посетителей онлайн
Новости
13 928 103

"Вы не "слуги народа", вы слуги выродков", - Семен Семенченко о повышении тарифов

Экс-нардеп Семен Семенченко раскритиковал правящую партию за рост тарифов на коммунальные услуги.

Свою позицию Семенченко озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Начинать повышение тарифов, а потом (когда увидели реакцию граждан) срочно кричать, что "если будут требоваться быстрые действия для решения проблем людей, то вы готовы" - это клоунада самого низкого пошиба", - написал он.

Семенченко считает, что власть могла заранее предусмотреть последствия роста тарифов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Полтаве, Львове, Одессе, Виннице и других городах проходят протесты с требованием отменить новые тарифы на коммуналку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"У людей нет денег, чтобы вместе с коммуналкой оплачивать дворцы Ахметова и других олигархов, шикарные заморские отдыхи народных депутатов, судей и других паразитов", - считает Семенченко.

"Вы не слуги народа, вы слуги выродков. Желаем вам веселого нового года. Обязательно с ветеранами поможем сделать вам его незабываемым", - подытожил он.

Также на Цензор.НЕТ: Если тарифы на услуги ЖКХ не будут снижены, ветераны оставляют за собой право защищать граждан всеми доступными способами, - подполковник ВСУ Баранов

Вы не слуги народа, вы слуги выродков, - Семен Семенченко о повышении тарифов 01

Автор: 

тарифы (1892) Семенченко Семен (380) Тарифы на газ (352)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+52
"Вы не "слуги народа", вы слуги выродков", - Семен Семенченко о повышении тарифов - Цензор.НЕТ 3401
показать весь комментарий
11.01.2021 17:42 Ответить
+39
...о, воен из каких-то ипеней вынырнул
показать весь комментарий
11.01.2021 17:40 Ответить
+34
так насиння - слуга того же выродока
показать весь комментарий
11.01.2021 17:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"Вы не "слуги народа", вы слуги выродков", - Семен Семенченко о повышении тарифов - Цензор.НЕТ 5241
показать весь комментарий
11.01.2021 23:24 Ответить
О, квазимодо нарисовался - давно небыло видно
показать весь комментарий
11.01.2021 23:47 Ответить
Страница 2 из 2
 
 