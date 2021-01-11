"Вы не "слуги народа", вы слуги выродков", - Семен Семенченко о повышении тарифов

Экс-нардеп Семен Семенченко раскритиковал правящую партию за рост тарифов на коммунальные услуги.

Свою позицию Семенченко озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Начинать повышение тарифов, а потом (когда увидели реакцию граждан) срочно кричать, что "если будут требоваться быстрые действия для решения проблем людей, то вы готовы" - это клоунада самого низкого пошиба", - написал он.

Семенченко считает, что власть могла заранее предусмотреть последствия роста тарифов.

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"У людей нет денег, чтобы вместе с коммуналкой оплачивать дворцы Ахметова и других олигархов, шикарные заморские отдыхи народных депутатов, судей и других паразитов", - считает Семенченко.

"Вы не слуги народа, вы слуги выродков. Желаем вам веселого нового года. Обязательно с ветеранами поможем сделать вам его незабываемым", - подытожил он.

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