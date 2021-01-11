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На Донетчине организатору "референдума" в 2014 году грозит 10 лет тюрьмы, - прокуратура

На Донетчине организатору

В Донецкой области заочно будут судить жителя поселка Зеленый Гай Великоновоселковского района, который в 2014 году принимал участие в организации незаконного "референдума".

Как сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, ему грозит до 10 лет тюрьмы, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что прокуратура завершила досудебное расследование и направила обвинительный акт в суд.

Досудебным расследованием установлено, что 11 мая 2014 года мужчина принимал участие в организации и проведении на территории Великоновоселковского района Донецкой области так называемого "общего областного референдума" о поддержке "Акта о провозглашении государственной самостоятельности ДНР".

Мужчина скрывается от следствия, поэтому его будут судить заочно.

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Автор: 

прокуратура (5037) референдум (1505)


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Топ комментарии
+3
этот сепар может спокойно сказать: я делал то о чем сейчас во всю говорят некоторые тв каналы, не более того и будет прав.
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11.01.2021 18:12 Ответить
+2
гонево... цемаха с пернатыми беркутянами на таксистов променяли... а тут, да еще заочно... не смешите... лучше министру Степашке голову правильно на шею насадите. Меня сейчас это больше заботит
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11.01.2021 17:43 Ответить
+1
а он догадывается об этом? через фейсбук маякнете ему?
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11.01.2021 17:43 Ответить
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гонево... цемаха с пернатыми беркутянами на таксистов променяли... а тут, да еще заочно... не смешите... лучше министру Степашке голову правильно на шею насадите. Меня сейчас это больше заботит
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11.01.2021 17:43 Ответить
а он догадывается об этом? через фейсбук маякнете ему?
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11.01.2021 17:43 Ответить
всех,кто ходил на незаконные референдумы, тоже определить на зону через суд
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11.01.2021 17:47 Ответить
С нашим правосудием, прокуратура погрозит, а суд простит или оправдает.
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11.01.2021 17:50 Ответить
ну ладно гепа ласты склеил, а почему допа не получил свою чесно заработанную десятку? или нужно показать народу невь......бенную борьбу с сепаратизмом?
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11.01.2021 18:10 Ответить
Грозит не значит посадить
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11.01.2021 18:11 Ответить
этот сепар может спокойно сказать: я делал то о чем сейчас во всю говорят некоторые тв каналы, не более того и будет прав.
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11.01.2021 18:12 Ответить
Он уже 6 лет как сидет должен, а они ему все грозят.
*****, шо те , шо эти.
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11.01.2021 18:47 Ответить
нудно выявить и тех кто ходили голосовать ..они не меньшие враги чем оганизаторы
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11.01.2021 19:02 Ответить
как обычно условно? еще никого так и не посадили за это.
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11.01.2021 19:26 Ответить
 
 