На Донетчине организатору "референдума" в 2014 году грозит 10 лет тюрьмы, - прокуратура
В Донецкой области заочно будут судить жителя поселка Зеленый Гай Великоновоселковского района, который в 2014 году принимал участие в организации незаконного "референдума".
Как сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, ему грозит до 10 лет тюрьмы, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что прокуратура завершила досудебное расследование и направила обвинительный акт в суд.
Досудебным расследованием установлено, что 11 мая 2014 года мужчина принимал участие в организации и проведении на территории Великоновоселковского района Донецкой области так называемого "общего областного референдума" о поддержке "Акта о провозглашении государственной самостоятельности ДНР".
Мужчина скрывается от следствия, поэтому его будут судить заочно.
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