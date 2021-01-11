На Донетчине организатору "референдума" в 2014 году грозит 10 лет тюрьмы, - прокуратура

В Донецкой области заочно будут судить жителя поселка Зеленый Гай Великоновоселковского района, который в 2014 году принимал участие в организации незаконного "референдума".

Как сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, ему грозит до 10 лет тюрьмы, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что прокуратура завершила досудебное расследование и направила обвинительный акт в суд.

Досудебным расследованием установлено, что 11 мая 2014 года мужчина принимал участие в организации и проведении на территории Великоновоселковского района Донецкой области так называемого "общего областного референдума" о поддержке "Акта о провозглашении государственной самостоятельности ДНР".

Мужчина скрывается от следствия, поэтому его будут судить заочно.

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