ВАКС отклонил ходатайство прокурора САП о принудительном приводе в суд главы ОАСК Вовка: Отсутствуют доказательства вручения повестки о вызове

Из-за отсутствия оснований применения привода к председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку ВАКС отказал прокурору в удовлетворении такого ходатайства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВАКС.

В Высший антикоррупционный суд поступило ходатайство прокурора Специализированной прокуратуры Офиса Генерального прокурора о применении к председателю Окружного административного суда Киева меры пресечения в виде залога. При рассмотрении указанного ходатайства прокурор в порядке ст. 141 УПК Украины, заявил ходатайство о приводе подозреваемого, поскольку тот на судебное заседание не явился и о причинах неявки не сообщил. Прокурор в ходе судебного заседания подчеркивал, что председатель Окружного админсуда Киева был должным образом уведомлен о дате, времени и месте судебного заседания.

"Наряду с этим, как отметил следственный судья, отсутствуют доказательства вручения повестки о вызове. Лицо, которое сообщало о вызове, во время того, как подозреваемый садился в автомобиль, действительно бросило в авто два листа бумаги. Однако, суд не получил доказательств, что эти листы были именно повесткой о вызове. Какого содержания были указанные два листа бумаги, тоже не понятно", - подчеркивается в сообщении ВАКС.

Поэтому, судья ВАКС, учитывая отсутствие доказательств подтверждения получения подозреваемым повестки о вызове или ознакомления его с ее содержанием другим путем, не удовлетворил ходатайство прокурора о приводе последнего.

Постановление обжалованию не подлежит.

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В сообщении также напоминается, что следующее судебное заседание по избранию меры пресечения председателю Окружного админсуда Киева назначено на 11:00 12 января 2021 года.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

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Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

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1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3.11.2020 года НАБУ еще раз опубликовал информацию о розыске главы Окружного админсуда Киева Вовка. Позже стало известно, что Вовк находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19.