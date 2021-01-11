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ВАКС отклонил ходатайство прокурора САП о принудительном приводе в суд главы ОАСК Вовка: Отсутствуют доказательства вручения повестки о вызове

ВАКС отклонил ходатайство прокурора САП о принудительном приводе в суд главы ОАСК Вовка: Отсутствуют доказательства вручения повестки о вызове

Из-за отсутствия оснований применения привода к председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку ВАКС отказал прокурору в удовлетворении такого ходатайства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВАКС.

В Высший антикоррупционный суд поступило ходатайство прокурора Специализированной прокуратуры Офиса Генерального прокурора о применении к председателю Окружного административного суда Киева меры пресечения в виде залога. При рассмотрении указанного ходатайства прокурор в порядке ст. 141 УПК Украины, заявил ходатайство о приводе подозреваемого, поскольку тот на судебное заседание не явился и о причинах неявки не сообщил. Прокурор в ходе судебного заседания подчеркивал, что председатель Окружного админсуда Киева был должным образом уведомлен о дате, времени и месте судебного заседания.

"Наряду с этим, как отметил следственный судья, отсутствуют доказательства вручения повестки о вызове. Лицо, которое сообщало о вызове, во время того, как подозреваемый садился в автомобиль, действительно бросило в авто два листа бумаги. Однако, суд не получил доказательств, что эти листы были именно повесткой о вызове. Какого содержания были указанные два листа бумаги, тоже не понятно", - подчеркивается в сообщении ВАКС.

Поэтому, судья ВАКС, учитывая отсутствие доказательств подтверждения получения подозреваемым повестки о вызове или ознакомления его с ее содержанием другим путем, не удовлетворил ходатайство прокурора о приводе последнего.

Постановление обжалованию не подлежит.

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В сообщении также напоминается, что следующее судебное заседание по избранию меры пресечения председателю Окружного админсуда Киева назначено на 11:00 12 января 2021 года.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Также на Цензор.НЕТ: Печерский суд требует, чтобы Венедиктова "немедленно" забрала у НАБУ дело "пленок Вовка"

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

Читайте также: НАБУ закрыло производство о недостоверном декларировании главы ОАСК Вовка. Судья заявил, что никакого дела не было

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3.11.2020 года НАБУ еще раз опубликовал информацию о розыске главы Окружного админсуда Киева Вовка. Позже стало известно, что Вовк находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19.

Автор: 

Вовк Павел (260) Антикоррупционный суд (1223)


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Топ комментарии
+9
ВАКС отклонил ходатайство прокурора САП о принудительном приводе в суд главы ОАСК Вовка: Отсутствуют доказательства вручения повестки о вызове - Цензор.НЕТ 3959
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11.01.2021 17:46 Ответить
+9
Вся страна знает, а вовк и этот судья не знают. Только отстрел ☝
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11.01.2021 17:47 Ответить
+7
ВАКС отклонил ходатайство прокурора САП о принудительном приводе в суд главы ОАСК Вовка: Отсутствуют доказательства вручения повестки о вызове - Цензор.НЕТ 8944

Нет у вас методов против Пашки Вовка.
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11.01.2021 17:48 Ответить
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Ну что тут скажешь? Судейский беспредел! Попирают Закон кто как может и ничего не боятся.
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11.01.2021 17:46 Ответить
ВАКС отклонил ходатайство прокурора САП о принудительном приводе в суд главы ОАСК Вовка: Отсутствуют доказательства вручения повестки о вызове - Цензор.НЕТ 3959
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11.01.2021 17:46 Ответить
Не шикаладный? Не? Точно зелёный?
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11.01.2021 17:58 Ответить
Ще один доказ, що наші найвищі судові чини є моральним бидлом.
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11.01.2021 17:47 Ответить
Вся страна знает, а вовк и этот судья не знают. Только отстрел ☝
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11.01.2021 17:47 Ответить
ВАКС..ОАСК..Ещё какой-то сакс... Всем этим ряженым ублюдкам место на осине.
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11.01.2021 17:48 Ответить
ВАКС отклонил ходатайство прокурора САП о принудительном приводе в суд главы ОАСК Вовка: Отсутствуют доказательства вручения повестки о вызове - Цензор.НЕТ 8944

Нет у вас методов против Пашки Вовка.
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11.01.2021 17:48 Ответить
.

эх зеля зеля. чмо ты.
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11.01.2021 17:48 Ответить
Ворон ворону.., судья судье..
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11.01.2021 17:50 Ответить
Банда... нема слів.
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11.01.2021 17:50 Ответить
Судью на мыло !!!!😀
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11.01.2021 17:51 Ответить
У КалоЗеублюдков ВСЕ СХВАЧЕНО, ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО ! 🤢🤡 - коррупция побеждена !» Биомасса « простите ,как выразился папаня вовика « 73% счастлива
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11.01.2021 17:53 Ответить
Это только лохторату можно фуфло впаривать)))))
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11.01.2021 17:53 Ответить
Накося викусі- сказав хитромудрий суддя. Патамушта своїх нє брасаем...
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11.01.2021 17:57 Ответить
Українське ЗЄ-правоохоронне безмежне дно пробито так як ще його не пробивали досі: для того щоб притягнути корупціонера до відповідальності один правоохороний орган має надати докази іншому правоохоронному органу, про вручення повістки корупціонеру, а на масштаби злочину насрати.
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11.01.2021 18:25 Ответить
За 30 років так нічого і не змінилося і ніякі закони не будуть діяяти поки не буде особистої відповідальності кожного чиновника
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11.01.2021 20:53 Ответить
 
 