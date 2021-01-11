Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе, с начала суток 6 нарушений режима прекращения огня, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток шесть раз нарушали режим прекращения огня, погиб один украинский воин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Павлополь российско-оккупационные войска открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета, а в пригороде Авдеевки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Вблизи Песков противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия. В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего воина.
В ответ на обстрелы противника украинские воины открывали огонь.
Также вблизи Красногоровки украинские защитники обнаружили пролет вражеского беспилотника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Умелыми действиями наших военных БПЛА были обезврежены.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧСразминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 10 взрывоопасных предметов.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.
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Ты знаешь как контролировать снайперов?
Могу конечно и ошибаться, но думается мне, что из пулемета и стрелкового специально вели огонь для того, чтобы выманить пытающихся засечь огневые точки и подставить их под снайпера.
Если с тяжелым вооружением всё понятно, то с антиснайперами возникает вопрос - а чем обосновали их отведение, если конечно действительно отвели? Может их просто не хватает на все позиции, где постоянно или периодически присутствует пехота?
Я попросил ссылку на конкретную информацию о приказе об отводе с передовой снайперов, а не сайт Міноборони і Генштабу.
доки ще?
Вічна ганьба зеленському.
Скажу чого чекають, їм потрібна уся Україна. Вони чекають того аби більшість українців розвірилася, як в Порошенкові, так і у Зеленському. Їм взагалі потрібен свій абсолютно підконтрольний московській владі керманич України - гауляйтер.