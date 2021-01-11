Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе, с начала суток 6 нарушений режима прекращения огня, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток шесть раз нарушали режим прекращения огня, погиб один украинский воин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Павлополь российско-оккупационные войска открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета, а в пригороде Авдеевки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Вблизи Песков противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия. В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего воина.

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В ответ на обстрелы противника украинские воины открывали огонь.

Также вблизи Красногоровки украинские защитники обнаружили пролет вражеского беспилотника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Умелыми действиями наших военных БПЛА были обезврежены.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧСразминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 10 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

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