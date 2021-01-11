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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе, с начала суток 6 нарушений режима прекращения огня, - штаб ООС

Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе, с начала суток 6 нарушений режима прекращения огня, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток шесть раз нарушали режим прекращения огня, погиб один украинский воин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Павлополь российско-оккупационные войска открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета, а в пригороде Авдеевки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Вблизи Песков противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия. В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего воина.

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В ответ на обстрелы противника украинские воины открывали огонь.

Также вблизи Красногоровки украинские защитники обнаружили пролет вражеского беспилотника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Умелыми действиями наших военных БПЛА были обезврежены.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧСразминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 10 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

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Автор: 

обстрел (27982) Донбасс (26958) потери (4447) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+21
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе, с начала суток 6 нарушений режима прекращения огня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3342
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11.01.2021 17:58 Ответить
+17
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе, с начала суток 6 нарушений режима прекращения огня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7730
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11.01.2021 18:14 Ответить
+15
...а если западную границу "серой зоны" оттянуть до Буковеля, то ни БПЛА, ни боеприпасы не долетят, да и гавнокомандующий всегда на передке будет ...земля пухом солдату...
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11.01.2021 17:58 Ответить
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...а если западную границу "серой зоны" оттянуть до Буковеля, то ни БПЛА, ни боеприпасы не долетят, да и гавнокомандующий всегда на передке будет ...земля пухом солдату...
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11.01.2021 17:58 Ответить
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе, с начала суток 6 нарушений режима прекращения огня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3342
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11.01.2021 17:58 Ответить
Якщо гинуть наші воїни, то командування ООС ситуацію не контролює. Вогневий контроль відсутній.
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11.01.2021 17:59 Ответить
Вблизи Песков противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия.Источник: https://censor.net/ru/n3241133

Ты знаешь как контролировать снайперов?

Могу конечно и ошибаться, но думается мне, что из пулемета и стрелкового специально вели огонь для того, чтобы выманить пытающихся засечь огневые точки и подставить их под снайпера.
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11.01.2021 18:22 Ответить
Я знаю. І командування знає. Але антиснацперські групи відведено з передових позицій. Як і заборонений "турбуючий" вогонь по всьому підозрілому.
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11.01.2021 18:35 Ответить
Откуда такая информация? В связи с чем они отведены?
Если с тяжелым вооружением всё понятно, то с антиснайперами возникает вопрос - а чем обосновали их отведение, если конечно действительно отвели? Может их просто не хватает на все позиции, где постоянно или периодически присутствует пехота?
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11.01.2021 19:24 Ответить
приказ с подписью Тарана и Хомы и коротко ради мира в глазах и для бубочки дабы он гундосил
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11.01.2021 19:29 Ответить
Ви напевно не в Українському інформаційному полі існуєте? 😊
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11.01.2021 19:33 Ответить
Я стараюсь находится в разных информационных полях. Например Ukr.net пишет на разные темы и отправляет к разным источникам, в том числе и к Цензору. Наверное я просто пропустил информацию о таком приказе, может быть это освещалось только в украинском информационном поле 5 канала, а другими украинскими информационными полями либо не освещалось, либо даже сознательно скрывалось, потому что они украинские только номинально, но извините - не попадалась такая информация. Если есть ссылка дайте, я бы почитал.
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12.01.2021 17:59 Ответить
Перегляньте сайт Міноборони і Генштабу. Там є накази про введення режиму тиші. А також накази про преміювання за те, що не стріляють. Спочатку були накази про штрафи за відкриття вогню. Але через величезний резонанс їх видалили. Не читайте інформресурс, що над лежать олігархам. Читайте блогерів. Собливо діючих і колишніх військових. Наприклад Олексія Петрова, Сержа Марко та інших. Хто шукає - тй знайде. 😊
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12.01.2021 18:04 Ответить
При чем штрафы и премии к отводу вооружений или конкретных подразделений?
Я попросил ссылку на конкретную информацию о приказе об отводе с передовой снайперов, а не сайт Міноборони і Генштабу.
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12.01.2021 21:34 Ответить
Я не бот, посилань не даю. Якщо щось треба - шукаю сам. От пошукай у першоджерелах. Або навіть на Цензорі починаючи з оголошення так званого "всеосяжного перемир'я". І не будеш голоси и, що посилання, не таке. Ич, який! Все готове дай! 😊
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12.01.2021 21:44 Ответить
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе, с начала суток 6 нарушений режима прекращения огня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7569
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11.01.2021 18:10 Ответить
фашистська рашка вбиває українців на Донбасі, а фашистська п'ята колона розповідає українцям з телевізорів, що бути українцем - це сором
доки ще?
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11.01.2021 18:12 Ответить
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе, с начала суток 6 нарушений режима прекращения огня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7730
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11.01.2021 18:14 Ответить
премию теперь дадут
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11.01.2021 18:24 Ответить
Так наш "гениальный мальчик" сказал, что он закончил войну и у нас мир!Хавайте его с кашей, дебильные 73%, вместе со "справедливыми тарифами, кумовством,борьбой с барыгами и мародёрами". А солдату земля пухом и вечная память...
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11.01.2021 18:33 Ответить
А гундосик видосится и фотожопится. И все ради "мира"
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11.01.2021 18:37 Ответить
Царство небесне воїнові.
Вічна ганьба зеленському.
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11.01.2021 18:39 Ответить
Сьогодні Арестович говорить, ми створили "золотий міст" до того аби московська армія залишила Донбас. Залишила із збереженням обличчям і зняттям санкцій, але вони зовсім не реагують на наші пропозиції, наче чекають чогось.
Скажу чого чекають, їм потрібна уся Україна. Вони чекають того аби більшість українців розвірилася, як в Порошенкові, так і у Зеленському. Їм взагалі потрібен свій абсолютно підконтрольний московській владі керманич України - гауляйтер.
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11.01.2021 19:23 Ответить
персональное кладбище грёбаной Зели-пианистки растёт.. президент-смерть, президент-тормоз
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11.01.2021 19:38 Ответить
Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, від початку доби 6 порушень режиму припинення вогню, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5506
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11.01.2021 20:30 Ответить
Вот ещё один гроб поплыл в нашу сторону оттуда. Ещё одна семья у нас заплатила за это перемирие самую высокую цену. Завтра к вечеру во дворе или возле подъезда табуретки вынесут. Наверно молодой. Семь лет практически у нас так. И завтра будет. И выноватый у нас как всегда есть---очередной. И что так пусть и будет? Один войну никогда не закончит. Это невозможно. Только народ весь может это. Через добровольные отряды гражданской обороны, через закон об оружии нарезном, через референдум, через закон об лишении гражданства за измену Родины, не выполнение воинской клятвы итд. И начинать с 5 колоны надо. Это кодло уже наработало. Пора им выплатить сполна. Всех знаем. Есть простая логика---или они нас, либо мы их! Ждать смысла нет уже. ПОРА!
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11.01.2021 20:54 Ответить
гундосый катается на лыжах
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11.01.2021 21:11 Ответить
А виноватый у нас всегда один- Порошенко!
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12.01.2021 00:03 Ответить
RIP
Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, від початку доби 6 порушень режиму припинення вогню, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8093
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12.01.2021 10:42 Ответить
 
 