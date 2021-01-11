Тысячу тест-систем для проверки на антиген COVID-19 получили КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом

Согласно поручению от 5 января Кабмина, въезжающим из оккупированного Крыма на материковую часть Украины достаточно негативного экспресс-теста, чтобы не проходить двухнедельную самоизоляцию.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, 11 января на брифинге в Херсонской областной государственной администрации, посвященном мероприятиям по противодействию коронавирусу, рассказали, как выполняется поручение Кабмина по размещению на административной границе между Крымом и Херсонской областью пунктов тестирования на антиген COVID-19.

"На данный момент учреждения охраны здоровья Генического и Каланчакского районов определили медработников для проведения тестирования на определение антигена коронавируса на КПВВ. На территории КПВВ "Каланчак" уже выделено отдельное помещение, на КПВВ "Чонгар" заканчиваются подготовительные работы. На сегодняшний день для обоих КПВВ выделено тысячу тест-систем (по 500 на каждый). Тестирование является бесплатным", – сообщил первый заместитель главы ОГА Дмитрий Бутрий.

Напомним, 5 янвря правительство Украины разрешило для проверки въезжающих из Крыма и зоны ОРДЛО на наличие коронавируса наряду с ПЦР-тестированием использовать также экспресс-тестирование на антиген. Для пересекающих госграницу Украины правительство сохранило лишь ПЦР-тестирование.

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