РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12636 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
942 6

Тысячу тест-систем для проверки на антиген COVID-19 получили КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом

Тысячу тест-систем для проверки на антиген COVID-19 получили КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом

Согласно поручению от 5 января Кабмина, въезжающим из оккупированного Крыма на материковую часть Украины достаточно негативного экспресс-теста, чтобы не проходить двухнедельную самоизоляцию.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, 11 января на брифинге в Херсонской областной государственной администрации, посвященном мероприятиям по противодействию коронавирусу, рассказали, как выполняется поручение Кабмина по размещению на административной границе между Крымом и Херсонской областью пунктов тестирования на антиген COVID-19.

"На данный момент учреждения охраны здоровья Генического и Каланчакского районов определили медработников для проведения тестирования на определение антигена коронавируса на КПВВ. На территории КПВВ "Каланчак" уже выделено отдельное помещение, на КПВВ "Чонгар" заканчиваются подготовительные работы. На сегодняшний день для обоих КПВВ выделено тысячу тест-систем (по 500 на каждый). Тестирование является бесплатным", – сообщил первый заместитель главы ОГА Дмитрий Бутрий.

Напомним, 5 янвря правительство Украины разрешило для проверки въезжающих из Крыма и зоны ОРДЛО на наличие коронавируса наряду с ПЦР-тестированием использовать также экспресс-тестирование на антиген. Для пересекающих госграницу Украины правительство сохранило лишь ПЦР-тестирование.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новый модульный сервисный центр открылся на КПВВ "Новотроицкое" на Донетчине. ФОТОрепортаж

Автор: 

карантин (16729) Крым (26427) пункт пропуска (676) КПВВ (330) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чого, класно))) для отримання безкоштовного тесту потрібно лише відвідати окуповані райони)))
показать весь комментарий
11.01.2021 17:58 Ответить
Ну ось, ще на росіян ресурс України витрачати тепер. Йолуп зелений.
показать весь комментарий
11.01.2021 18:12 Ответить
Тысячу тест-систем для проверки на антиген COVID-19 получили КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 6074
показать весь комментарий
11.01.2021 18:14 Ответить
За чий рахунок банкет?
показать весь комментарий
11.01.2021 18:17 Ответить
а пусть раша их спутником законсервирует, классная же вакцина.а главное 1000% выздоравливание и полное незаражение. тогда и проверять не нужно будет. и вообще, пора принять закон: без справки о прививке СПУТНИКом в Украину с крыма и ордло не пускать.
показать весь комментарий
11.01.2021 18:23 Ответить
Тесты мутанут и продадут и за мзду пропустят.
показать весь комментарий
11.01.2021 20:05 Ответить
 
 