США ввели санкции против "слуги народа" Дубинского и еще 6 человек и 4 СМИ "из окружения Деркача" (обновлено)

Министерство финансов США ввело санкции против 7 человек и 4 СМИ, связанных с Андреем Деркачом, за вмешательство в выборы президента Соединенных Штатов.

Об этом сказано в сообщении на официальном сайте Минфина США, информирует Цензор.НЕТ.

Санкции введены против Александра Дубинского, Дмитрия Ковальчука, экс-прокурора Константина Кулика, бывшего нардепа Александра Онищенко, Антона Симоненко, экс-сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко и Петра Журавля.

В Минфине США считают, что эти лица "публично выступили или присоединились к Деркачу посредством скоординированного распространения и продвижения сфальсифицированных и необоснованных обвинений в отношении политического кандидата США".

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В списке санкций также информационные ресурсы - "Эра-Медиа", Only News, NabuLeaks и "Скептик".

"По крайней мере с 2019 года Деркач и его соратники использовали средства массовой информации США, платформы социальных сетей в США и влиятельных лиц США для распространения вводящих в заблуждение и необоснованных утверждений о том, что нынешние и бывшие официальные лица США причастны к коррупции, отмыванию денег и незаконному политическому влиянию в Украине", - сказано в сообщении Минфина США.

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"Кулик, бывший прокурор Генеральной прокуратуры Украины, вступил в союз с Деркачем для распространения ложных обвинений в международной коррупции. Онищенко, скрывающийся от украинского правосудия по обвинению в коррупции, предоставил отредактированные аудиокопии предполагаемых аудиозаписей разговоров между бывшими украинскими и американскими чиновниками", - сказано в сообщении.

В Минфине США добавили что Телиженко, бывший украинский дипломат, организовывал встречи Деркача с американцами.

"Дубинский, который работает вместе с Деркачем в украинском парламенте, присоединился к Деркачу на пресс-конференциях, призванных увековечить эти и другие ложные нарративы и очернить кандидатов в президенты США и их семьи", - подчеркнули в Минфине США.

Петр Журавель, по данным инстанции, - медиа-менеджер Деркача, администратор сайта NabuLeaks. Дмитрий Ковальчук - член его медиа-команды. Антон Симоненко - один из ближайших его соратников, помогавший Деркачу скрывать финансовые активы.

"Вся собственность и имущественные интересы этих людей, подпадающие под юрисдикцию США, заблокированы, а лицам из США, как правило, запрещено совершать с ними операции. Кроме того, также блокируются любые юридические лица, на 50 или более процентов принадлежащие одному или нескольким указанным лицам", - отметили в Минфине США.