США ввели санкции против "слуги народа" Дубинского и еще 6 человек и 4 СМИ "из окружения Деркача" (обновлено)
Министерство финансов США ввело санкции против 7 человек и 4 СМИ, связанных с Андреем Деркачом, за вмешательство в выборы президента Соединенных Штатов.
Об этом сказано в сообщении на официальном сайте Минфина США, информирует Цензор.НЕТ.
Санкции введены против Александра Дубинского, Дмитрия Ковальчука, экс-прокурора Константина Кулика, бывшего нардепа Александра Онищенко, Антона Симоненко, экс-сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко и Петра Журавля.
В Минфине США считают, что эти лица "публично выступили или присоединились к Деркачу посредством скоординированного распространения и продвижения сфальсифицированных и необоснованных обвинений в отношении политического кандидата США".
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В списке санкций также информационные ресурсы - "Эра-Медиа", Only News, NabuLeaks и "Скептик".
"По крайней мере с 2019 года Деркач и его соратники использовали средства массовой информации США, платформы социальных сетей в США и влиятельных лиц США для распространения вводящих в заблуждение и необоснованных утверждений о том, что нынешние и бывшие официальные лица США причастны к коррупции, отмыванию денег и незаконному политическому влиянию в Украине", - сказано в сообщении Минфина США.
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"Кулик, бывший прокурор Генеральной прокуратуры Украины, вступил в союз с Деркачем для распространения ложных обвинений в международной коррупции. Онищенко, скрывающийся от украинского правосудия по обвинению в коррупции, предоставил отредактированные аудиокопии предполагаемых аудиозаписей разговоров между бывшими украинскими и американскими чиновниками", - сказано в сообщении.
В Минфине США добавили что Телиженко, бывший украинский дипломат, организовывал встречи Деркача с американцами.
"Дубинский, который работает вместе с Деркачем в украинском парламенте, присоединился к Деркачу на пресс-конференциях, призванных увековечить эти и другие ложные нарративы и очернить кандидатов в президенты США и их семьи", - подчеркнули в Минфине США.
Петр Журавель, по данным инстанции, - медиа-менеджер Деркача, администратор сайта NabuLeaks. Дмитрий Ковальчук - член его медиа-команды. Антон Симоненко - один из ближайших его соратников, помогавший Деркачу скрывать финансовые активы.
"Вся собственность и имущественные интересы этих людей, подпадающие под юрисдикцию США, заблокированы, а лицам из США, как правило, запрещено совершать с ними операции. Кроме того, также блокируются любые юридические лица, на 50 или более процентов принадлежащие одному или нескольким указанным лицам", - отметили в Минфине США.
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После того, как в СМИ просочилась информация о 16 квартирах, приобретенных Александром в 2013-2015 годах на общую сумму около 5 млн долларов, аккаунт отца Вконтакте был удален. Однако нам удалось сохранить отдельные скриншоты его постов.
Так, судя по ленте 70-летнего Анатолия Иосифовича, он является активным сторонником Владимира Путина и так называемой "Новоросии", а украинцев называет засранцами-проамериканцами
http://ura-inform.com/ru/society/2016/09/27/skrinshoty-ne-gorjat-otets-veduschego-programmy-groshi-aleksandra-dubinskogo
24 квартирами загальною площею 2000 квадратних метрів,
земельними ділянками площею 70 соток та
17 автомобілями.
Загальна вартість майна складає 2,5 мільйони доларів
Причина - предложение журналиста Александра Дубинского пустить газ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя», которое тот опубликовал на своей странице в Facebook.
https://zik.ua/ru/news/2019/02/01/skandal_v_efyre_zik_chast_gostey_pokynula_studyyu_yzza_posta_zhurnalysta_v_1501279
СМИ узнали об оценке подаренной лаврову иконы в €12 млн
Источники BN Televizija, близкие к властям так называемой республики србской, утверждают, что подаренная главе МИД паРаши икона принадлежала владельцу обанкротившегося литовского банка. лавруша от подарка уже отказался.
Икона, которую додик, президент так называемой республики сербской, входящей в Боснию и Герцеговину, подарил главе МИД рассеи сирОже лавруше, оценивается в €12,5 млн.
Об этом со ссылкой на источники, близкие к правительству республики, сообщила боснийская телерадиокомпания BN Televizija.
На иконе заметна восковая печать Одесской краевой комиссии по охране памятников, работавшей с 1926 по 1930 год. В Киеве заявляли, что икона, история которой насчитывает порядка 300 лет, была украдена из музея в Луганске после начала конфликта в Донбассе.
По словам собеседников BN Televizija, икона ранее принадлежала одному из владельцев литовского банка UKIO Bank, у которого в 2013 году отозвали лицензию из-за банкротства. Этот банк упоминался в нескольких расследования OCCRP. По версии журналистов, офшорные компании открывали счета в литовском UKIO Bank и эстонском Danske Bank, утверждалось в расследовании. В 2019 году австрийская прокуратура, куда с заявлением обратился основатель фонда Hermitage Capital Билл Браудер, отказалась начинать расследование. Владелец обанкротившегося банка UKIO bank вова романов в 2014 году получил убежище на рашке, естественно, ведь все говно стекаетеся в паРашу.
Икона после банкротства UKIO осталась на хранении в депозите Bank Srpska. BN Televizija отмечает, что неизвестно, как именно икона оказалась в распоряжении Bank Srpska и попала на территорию Боснии и Герцеговины.
Советник додика радован ковачевич в декабре заявлял, что икона более 15 лет была в частной собственности и ее владельцы пожелали передать ее Лаврову. «Икона была в собственности одной семьи в Баня-Луке (столица Республики Сербской. - РБК) свыше 15 лет. Они пожелали, чтобы она была подарена Лаврову», - говорил советник.
ковачевич врал, что ее стоимость не превышает €100 - €200. «Икона, разумеется, имеет сентиментальную ценность, потому что речь идет об освященной православной иконе, но у нее нет значимой материальной ценности», - врал он.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/12/01/2021/5ffd99879a794777151feb7e?from=newsfeed