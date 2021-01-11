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"Это случится со всеми прислужниками олигархов и Кремля в Украине", - Гончарук о санкциях США

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал введение санкций США против "слуги народа" Александра Дубинского и еще 6 человек, которых связывают с внефракционным нардепом Андреем Деркачом.

Об этом Гончарук написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляю господина Дубинского с получением "бана" (запрет въезда и взаимодействия, блок активов и т.д.) от правительства США. И это только начало. Рано или поздно это случится со всеми прислужниками олигархов и Кремля в Украине", - написал он.

11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом.

В списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский и бывший прокурор Константин Кулик.

Читайте на Цензор.НЕТ: США ввели санкции против "слуги народа" Дубинского и еще 6 человек и 4 СМИ "из окружения Деркача"

Это случится со всеми прислужниками олигархов и Кремля в Украине, - Гончарук о санкциях США 01

Автор: 

Гончарук Алексей (842) Деркач Андрей (136) санкции (11502) США (27213) Дубинский Александр (430)


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Топ комментарии
+84
Гончарук о санкциях против Дубинского: Это только начало - Цензор.НЕТ 1327
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11.01.2021 18:28 Ответить
+25
Вовремя спрыгнул, так что хай рассказывает и побольше.
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11.01.2021 18:23 Ответить
+23
Всей Америке известно что на Брайтон-бич живут конченые гіидоры.
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11.01.2021 18:39 Ответить
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А ведь кому-то достанется и конец...
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11.01.2021 18:19 Ответить
Конец кое-кто почувствует глубоко внутри себя.
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11.01.2021 18:22 Ответить
А бородатая бабушка сможет так ск..ть "почувствовать"? Просто интересно.
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11.01.2021 18:24 Ответить
ЇЇ вже жарять непадецкі.
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11.01.2021 18:32 Ответить
идет процесс расширения очеллы. когда сша введут, пудель заскавчит фальцетом
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11.01.2021 21:02 Ответить
"Я ніколи не розказую людям з інших країн, що вони повинні робити, але ви не можете назвати жодної демократії у світі, де процвітає ракова пухлина корупції" - Джо Байден.
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11.01.2021 19:32 Ответить
а это чмо решило примазаться к санкциям) сиди там и не тявкай
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11.01.2021 18:21 Ответить
Вовремя спрыгнул, так что хай рассказывает и побольше.
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11.01.2021 18:23 Ответить
Зіскочив? 😊 Не факт! Це просто наввипередки почалося демонстрування лояльності новому американському уряду. І наступним таким буде Абромавічус.
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11.01.2021 18:31 Ответить
Так я ж тільки за, причому обома руками.
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11.01.2021 18:40 Ответить
не зліться -усє там будуть))
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11.01.2021 18:24 Ответить
Горчарук сидить десь у Вашингтоні..
є якась вірогідність, що він до чогось там долучився..
зачекаємо і все буде відомо
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11.01.2021 18:33 Ответить
Невже за старе взявся? Юристом у якогось забудовника-афериста чи може взагалі бере участь у платних мітингах?

"Це трапиться з усіма прислужниками олігархів і Кремля в Україні", - Гончарук про санкції США - Цензор.НЕТ 7569
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12.01.2021 00:22 Ответить
а румына за что так поздно?
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11.01.2021 18:22 Ответить
Соросьонок з"явився - не даремно там в америках сидите))
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11.01.2021 18:23 Ответить
путен - ввяди....
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11.01.2021 18:27 Ответить
Та ладно,им зекретины подтерлись -так что самокатчик имеет полное право на злорадство)
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11.01.2021 18:26 Ответить
Но все равно он никогда репутацию не восстановит.
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11.01.2021 23:02 Ответить
Юрка картавого давай в списки...
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11.01.2021 18:26 Ответить
Там видней кого в списки. Это тут на цензоре все стадо зебаранов готовые прокуроры и судьи по мановению кремлевской палочки.
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11.01.2021 18:56 Ответить
Гончарук о санкциях против Дубинского: Это только начало - Цензор.НЕТ 1327
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11.01.2021 18:28 Ответить
Бенина пися...
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11.01.2021 20:00 Ответить
Бенин говорящий сфинктер...
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11.01.2021 20:19 Ответить
Бенина говорящая жопа.
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12.01.2021 08:01 Ответить
Бородате бридке створіння. При зустрічі дубінського бити в його бридку собачу морду, бажано якоюсь відірваною кінцівкою портнова.
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12.01.2021 16:05 Ответить
бєнін тупий псячий рот
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12.01.2021 16:08 Ответить
Как так можно, слугу народа.
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11.01.2021 18:31 Ответить
Слугу - можна. Народ підтримає! 😁
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11.01.2021 18:32 Ответить
Югику и шоке приготовиться 😷
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11.01.2021 18:31 Ответить
Прикинь если зебобу дожмут,а того нет...тебе ж впору будет утопиться)
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11.01.2021 18:52 Ответить
я то думаю, чого без Юрася, головного закопірника. Конфідент джуліані, систематично з ним зустрічався і що головне,випадково ставши генпрокурором публікував пасквілі на посла США, що є злочином проти Америки. Це ж Юрась нагородив костю орденом за заслуги та зробив генералом. А костіна криша - матіос, теж пора на санкції. Цікаво, а Ігор Валерійович заплатив їм чи залишився винен. Якщо винен, то так їм і треба. А головне, де взяв онищенко плівки - путін дав? Умора. А де Венедиктова з постановою про порушення провадження. Хай не переживають кримінал проти джуліані за створення ОПГ з цих осіб буде.
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11.01.2021 22:10 Ответить
срыгни в спам, обмылок!
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11.01.2021 18:38 Ответить
Всей Америке известно что на Брайтон-бич живут конченые гіидоры.
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11.01.2021 18:39 Ответить
шо із твітера тю-тю?
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11.01.2021 18:44 Ответить
Когда уже начнут вводить санкции против коррупционеров и взяточников?
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11.01.2021 18:38 Ответить
Не давать ни копейки кредитов пока Беню с компанией не выдадут в США.А потом и клоуна прицепом.И будут негры с Америки полировать Бенин ржавый значек шерифа с утра до ночи а его псу Дубине гланды))
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11.01.2021 19:37 Ответить
ух ты .. Ыксперты езды на самокате подтянулись...
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11.01.2021 18:40 Ответить
А чего бы нет? "Тупой собачий рот" его травил, почему он не может в ответ пискнуть.?
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11.01.2021 23:04 Ответить
Да мне, как порохоботу, как то пофиг эти битвы между жабой и гадюкой.
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12.01.2021 07:40 Ответить
Після 20-го, сподіваюсь, санкц.списочок ще більше позеленіє-почервоніє зе-уродами і зажоп-мразями. Поповниться, можливо, навіть і Гончаруком.
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11.01.2021 19:13 Ответить
А ведь их предупреждали, не трогайте Сороса.
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11.01.2021 19:16 Ответить
Жидомасоны мстят просто... масону?
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11.01.2021 23:05 Ответить
Cанкции были введены против всех, кто так или иначе был причастен к публикации так называемых пленок Байдена и Порошенко.

https://www.dsnews.ua/economics/ssha-vveli-sankcii-protiv-chetyreh-smi-i-semeryh-grazhdan-ukrainy-sredi-nih-sluga-dubinskiy-11012021-411737 США ввели санкции против четырех СМИ и семерых граждан Украины, среди них "слуга" Дубинский
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11.01.2021 19:23 Ответить
За то мама любит скорость !
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11.01.2021 19:24 Ответить
бородату смердячу дупу незабаром побриють. на цугундерi всi повиннi дотримуватися гiгiєнiчних правил...бабi каломойшi теж приготуватися.
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11.01.2021 19:36 Ответить
Былина
Сказание о Гончаруке-Цапе Козлобородом
с самокатом из дупы нелепо торчащим
Вот оно чё! Вона как долбит горе лютое, горе беспощадное Гончарука-Цапа Козлобородого в самую дупу избалованную да разнеженную, в кресле тёплом кабинета уютного благостно прогревавшуюся, с самокатом из дупы нелепо торчащим - отхватила родимая пендель булкодробительный - вытряхнули жесткосердно дупушку-то из кресела премьерского на улицу слякотную, в ненастье знобкое, на 7 ветров промозглых да на дожди колючие.
Возопил истошно Гончарук-Цап Козлобородый - мы ж правительство наилучшее, самое компетентное за всю историю незалежную - посмеялись над ними вороны чёрные да сороки белобокие.
Только и осталось Гончаруку-Цапу Козлобородому, что встретить в подворотне мрачной верного приспешника бывшего Дебила-Миклована тоже отставленного, да заключить друг друга в объятия скорбные, заголосить плачем пронзительным о житии сытном министерском, навсегда от них ускользнувшем.
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11.01.2021 19:46 Ответить
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал введение санкций США Источник: https://censor.net/ru/n3241139
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11.01.2021 21:24 Ответить
Бувший ...., а зараз вже - в опозиції ?
А при кому пересікали границю http://www.qdpro.com.ua/news/********-eksportuvala-blizko-640-tonn-medichnih-masok-na-pochatku-2020-roku-mitnicya Україна експортувала близько 640 тонн медичних масок на початку 2020 року - митниця
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11.01.2021 21:30 Ответить
дешево продали , щоб пізніше дорого купляти ?
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11.01.2021 21:33 Ответить
Це трапиться з усіма прислужниками олігархів і Кремля в Україні, - Гончарук про санкції США - Цензор.НЕТ 2260
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11.01.2021 21:34 Ответить
При твоём зельцмане писюнисте -уклонисте
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12.01.2021 01:32 Ответить
Це бородате чмо тільки тоді заспокоїтся, коли його господар буде на тюремних нарах.
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11.01.2021 19:52 Ответить
Ні, лише тоді, коли його гнилий собачий рот заб'ють його ж гнилою писаниною за всі часи. Забиватимуть папером, поки вухами не полізе. Ну можна по гуманному - просто залити свинцем ))
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12.01.2021 16:14 Ответить
Лєнке бондаренчихи непогано би заборонити в'їзд до США,а то не вилазить від своєї донечки,громадянки США,а коли приїзджає на заробітки в Україну,розказує на московських каналах як їй там важко в Америці
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11.01.2021 19:57 Ответить
Этой ************ ************ бондаренчихе - давно пора
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12.01.2021 01:35 Ответить
Де Юрко картавий? чому не в списку?
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11.01.2021 20:05 Ответить
Это он на Зеленского намекает...)))
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11.01.2021 20:48 Ответить
Этот собачий бородатый рот не имела тока моя собака
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11.01.2021 20:51 Ответить
Хотелось, чтобы это случилось как можно раньше. Насколько бы Украину попустило.
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11.01.2021 21:02 Ответить
Богатство и разнообразие животного мира политиков в Украине, именуемое как "бодались жаба с гадюкой", не позволяет надеятся на то, что "попустит".
Скорее, "пронесет", причем струей, ибо следующий президент украины будет ОПЗЖ.
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12.01.2021 07:45 Ответить
СМЕРШ - нічого нового людство не придумало.
Хай не вішати на майданах,
але хоча-б садити у холодну "до звільнення Криму"
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11.01.2021 22:21 Ответить
Ух ти яка бравада... Чого ж твої зелебоби не роблять того, що робить уряд США? Хоча, про що я говорю...
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11.01.2021 23:45 Ответить
Пивокрад доплигався...)
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11.01.2021 23:45 Ответить
ЗАДАЧА.
ДАНО:
1. "Найвеличніший" їздив в Оман, "офшорний рай".
2. Почав програму "Велике крадівництво".
3. Закуповує китайську вакцину через "прокладку" Богатирьової по ціні вище за Пфайзер і Модерну.
ЗНАЙТИ:
Скільки уже грошей у "найвеличнішого" у Оманському офшорі?
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12.01.2021 00:15 Ответить
🤡🤢👃🏻🎹 члензеленский уже награбил , как обещал на пожизненное
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12.01.2021 01:40 Ответить
Ну, так на гадючник Байденів з Деркачем наїхали. За що й отримав
Своя сорочка ближче до тіла - ми ж в курсі...
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12.01.2021 01:46 Ответить
В ответ Дуб запретит Байдену посещать свою маму.
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12.01.2021 06:29 Ответить
Дуб- в данном случае, ХРЕНОВЫЙ. Поделом затрухе (затруха- на языке от шконки- ЗАСРАНЕЦ)
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12.01.2021 07:03 Ответить
Что заставило этого персонажа заниматься такой грязной работой? Сказать, что совсем идиот - не скажешь. Избыток хитрости? Похоже: - сам себя перехитрил, и так потужно!
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12.01.2021 07:33 Ответить
Кого конкретно?
Гончарука или Дубинского?
Деньги, конечно.
Причем и того, и другого.
Разные источники финасирования не изменяют фигурантов, оба - дерьмо.
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12.01.2021 07:47 Ответить
""Это случится со всеми прислужниками олигархов и Кремля в Украине", - Гончарук о санкциях США"

А где сейчас Гончарук, этот бывший премьер?
Демонстрирует шубы в Милане?
Или, как когда-то Мишико, слоняется по аэропорту Нью-Йорка с полиэтиленовым пакетиком в руке в писках работы?
Где пригрелось это никчемное существо?
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12.01.2021 07:37 Ответить
Какое богатство разных видов "политиков", в Украине, я уже их и не отличаю.
Вот, например, чем вошь Дубинский хуже или лучше гниды Гончарука?
Все они из категории "в мире животный", или история про жабу и гадюку.
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12.01.2021 07:38 Ответить
Эй, Гончарук, ты б тихо сидел, а то смотри, выдадут тебя как Мишико ОПЗЖ сдат на родину в Грузию.

Миша тоже сначало грустно ходил с пластиковым пакетом по аэропорту NY, потом бодро в вышиванке прорывал границу, потом обосс*лся с сулугуни в зубах, а теперь затих.
А почему не слышно Николозовича?
А потому что Николозович знает: после победы ОПЗЖ отправит его на родину в Грузию, где Мишу очень-очень ждут.
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12.01.2021 07:43 Ответить
"Це трапиться з усіма прислужниками олігархів і Кремля в Україні", - Гончарук про санкції США - Цензор.НЕТ 6377
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12.01.2021 08:30 Ответить
оце так пика.. Схожа на портову повію незрозумілого походження..
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12.01.2021 16:11 Ответить
Вода да кості. Хто її ї..е? Схожа на собачий рот дубінського
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12.01.2021 16:25 Ответить
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ПО ЛОГИКЕ ДОЛЖНЫ БЫ НАЧАТЬСЯ С МЕДВЕДЧУКА И ПОРТНОВА. 😆😅🤣😂😝
НО НИ МЕДВЕДЧУКА, НИ ПОРТНОВА КАК НЕТРОГАЛИ, ТАК НИКТО И НЕТРОГАЕТ. ОДНИ ТОЛЬКО ВЗМАХИ ПАЛЬЧИКАМИ. 😁😆😅🤣😂😝😛
НО ОНИ ПОЧЕМУ ТО НАЧИНАЮТСЯ С КОЛОМОЙСКОГО - ИЗ СВОЕГО КАРМАНА ОРГАНИЗОВАВШЕГО НАРОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. И НИКОМУ НЕИЗВЕСТНЫЗ ДУБИНСКОГО И &.
ШО ТО НЕ ТАК В ЭТОМ ДОМЕ ,, ПАТРИОТОВ". ТО ЛИ ЛЫЖИ НЕ ЕДУТ, ТО ЛИ ,, ПАТРИОТЫ" НЕ ПАТРИОТЫ ВОВСЕ. 😆😅🤣😂😝😛🙃
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12.01.2021 11:52 Ответить
Прийде час і почнуть давити санкціями "опозажопну" шваль - мертвечукчу, ківу та інших рабіновічів.. Ця шобла посіпак ***** заслуговує на тривалий відпочинок на базі у Гуантанамо
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12.01.2021 16:13 Ответить
повністю підтримую щодо потвори дубинського. Запитання до Вас: коли перестанете допомагати антиукраїнській і антиамериканській помийці "страна.юа" через "журналіста" "Думської" агента російської федерації Геннадія Кулікова?

https://telegra.ph/file/5b89ae29dfd6dc424ef4e.jpg ​
Про Кулікова я буду нагадувати, і замовчати його не вийде.
Бо це відвертий ворог, який навіть не ховається.
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12.01.2021 16:58 Ответить
 
 