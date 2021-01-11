""Это случится со всеми прислужниками олигархов и Кремля в Украине", - Гончарук о санкциях США"

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал введение санкций США против "слуги народа" Александра Дубинского и еще 6 человек, которых связывают с внефракционным нардепом Андреем Деркачом.

Об этом Гончарук написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляю господина Дубинского с получением "бана" (запрет въезда и взаимодействия, блок активов и т.д.) от правительства США. И это только начало. Рано или поздно это случится со всеми прислужниками олигархов и Кремля в Украине", - написал он.

11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом.

В списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский и бывший прокурор Константин Кулик.

Читайте на Цензор.НЕТ: США ввели санкции против "слуги народа" Дубинского и еще 6 человек и 4 СМИ "из окружения Деркача"