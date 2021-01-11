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Шабунин о санкциях: Дубинский - все лишь медиа-титушка, главная проблема - Коломойский, и решить ее мешает Венедиктова

Шабунин о санкциях: Дубинский - все лишь медиа-титушка, главная проблема - Коломойский, и решить ее мешает Венедиктова

Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин прокомментировал санкции, которые США ввели против нардепа СН Александра Дубинского и еще 6 человек из "окружения Деркача".

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Проблема - это Коломойский, Дубинский - только этой проблемы фактурное проявление", - считает Шабунин.

По его словам, "Центр противодействия коррупции" причастен к сбору информации, которая позволила ввести против Дубинского санкции.

"Так же будет с остальной российско-олигархической коррупционной шоблой: судебной мафией, Медведчуком, Портновым и т.д." - пообещал Шабунин.

Читайте на Цензор.НЕТ: США ввели санкции против "слуги народа" Дубинского и еще 6 человек и 4 СМИ "из окружения Деркача"

"Сама проблема - это Коломойский. Сегодня основным препятствием в ее решении является генпрокурор Зеленского, которая больше месяца блокирует подозрения по Привату. Похоже, что Венедиктовой нужно навести фокус, как его навели Дубинскому. Ну ок, стадион так стадион", - подытожил Шабунин.

11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом.

Также на Цензор.НЕТ: Гончарук о санкциях против Дубинского: Это только начало

Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский и бывший прокурор Константин Кулик.

Шабунин о санкциях: Дубинский - все лишь медиа-титушка, главная проблема - Коломойский, и решить ее мешает Венедиктова 01

Автор: 

Коломойский Игорь (1792) санкции (11502) США (27213) Шабунин Виталий (539) Центр противодействия коррупции (250) Дубинский Александр (430)


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Топ комментарии
+24
Головна проблема України ,це 73% -вий лохторат !!!Який голосує за Голобородька та "Лишьби не Порошенко!" !!!)))
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11.01.2021 18:41 Ответить
+21
Шабунин???? ну вроде умный..... главная проблемма, Зеленский.
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11.01.2021 18:34 Ответить
+16
Вообще-то, главная проблема х-йло, у которого потерпевший вiслюк лишь на зарплате.
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11.01.2021 18:39 Ответить
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Шабунин???? ну вроде умный..... главная проблемма, Зеленский.
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11.01.2021 18:34 Ответить
👏👏👏
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11.01.2021 18:38 Ответить
Вообще-то, главная проблема х-йло, у которого потерпевший вiслюк лишь на зарплате.
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11.01.2021 18:39 Ответить
и под компроматом
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11.01.2021 18:48 Ответить
но он недостижим, а его агент "бубачка" - вполне...
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11.01.2021 20:12 Ответить
Головна проблема України ,це 73% -вий лохторат !!!Який голосує за Голобородька та "Лишьби не Порошенко!" !!!)))
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11.01.2021 18:41 Ответить
мене, годину тому, якийсь розум назвав опзжопою за те що я назвав 73% зебілами. а я доказував йому що 2 рази за пороха. хоч і порох теж мудак.
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11.01.2021 18:47 Ответить
Шабунин , ну ты и гнидка! Ты прекрасно знаешь - рыба гниет с головы , каков поп ( 🤢🤡Зе) - таков приход ! Народная мудрость
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11.01.2021 18:56 Ответить
Шабунін - один з тих, кого також очікують санкції "за справу Манафорта". А, можливо, і вже під санкціями, які "з-за Трампа" накладено.
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11.01.2021 21:34 Ответить
Шабунін, ви коли йшли служити олігархам в скиданні Пороха , чим думали, невже сракою, а зараз про голову згадали , чи знову тією ж сракою чуєте лихо...
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11.01.2021 18:56 Ответить
Оно прикидывается , понимая что рыло в пуху ! Проблема в клоуне потому ,что оно - МАРИОНЕТКА ,🤮 ноль без палочки . Актеришка по -вызову , кто платит ( путлер с каломоем ) , тот и заказывает музыку
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11.01.2021 19:03 Ответить
Зато Серьожа Лєщєнко паскуда снова при ділах може бути з амбарною книжкою про Манафорта))
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11.01.2021 19:17 Ответить
Прекрасно всё понимает, потому скромно и умолчал про Порошенко. 5 лет вкусно ел и сладко пил, хочет снова грантами пользоваться.
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11.01.2021 19:41 Ответить
Главная проблема - 73% тупорогого быдла отдавшего власть зеленским и коломойским. Все остальное производное.
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11.01.2021 18:59 Ответить
Не согласен. Очень примитивно, как в методичке :"виноваты холопы, а баре в шоколаде, белые и пушистые". Виноваты все, одни(элиты) зажрались, другие(73%) повелись. Теперь надо думать как ошибку исправить.
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11.01.2021 19:25 Ответить
Не будут.......думать. Побегут снова, кто морковкой поманит.
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11.01.2021 19:33 Ответить
Опять не согласен. Если все время говорить "все пропало", или "пропало все", то так и будет. А если успокоиться, ,хорошо подумать, причем всем хорошо подумать, и найти свои ошибки(а они есть, не может не быть), то есть шанс. Ведь клоун взял положительными эмоциями к себе, и злостью, можно сказать ненавистью к Порошенко. А эмоции вещь не долговечная, имеют свойство меняться. Впрочем как и ненависть.
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11.01.2021 19:57 Ответить
Я не об этом. А о том, что большинству параллельно что там делает или думает Порошенко. Кто краше соврет, за тем и потянутся. Два года назад я пыталась объяснить соседу, что другого выхода как купить через прокладку, еще и не одну, запчастей для ВСУ просто не было, а они были нужны. Продавец ставил условия и назначал цену. Думаете получилось? Ведь что делали тогда. Брали какой-то эпизод и в такую кучу дерьма погружали, что от оригинала ситуации ничего не оставалось.Ничего не поменялось. Снова будут пищать про Вальцмана и убиенного брата и далее по списку.. А народ у нас любит верить в плохое.
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11.01.2021 20:23 Ответить
Во многом Вы правы., но все люди разные. Одни ищут себе новый МММ, а другие ставят на Тесла. Если бы все велись на морковь, то выбирали бы (президента) между Ляшко и Рабиновичем.
Теперь на счет Порошенко. Как я его ненавидел перед выборами. Теперь, хочу отметить изменения в лучшую сторону, начиная с внешнего вида(постройнел, помолодел, поменял стиль в своей одежде, ну и так далее). Работает человек над собой, и это правильно, это умно, это вызывает у меня уважение. Младший сын (айтишник) так же это оценил. Вот и минус у Вавана в два голоса на следующих выборах. А было два плюса.
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11.01.2021 20:39 Ответить
Внешний вид - это самое меньшее о чем думаешь в топе положительных качеств Президента. Что касается разных людей, то как минимум четверть даже 2 года назад была вменяемой и думающей о последствиях выбора. Остальные повелись даже на морковь не от человека, а от мультяшного персонажа.
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11.01.2021 20:43 Ответить
Опять же, это Ваш анализ, в котором остается по прежнему много обиды и эмоций. Надо помнить поговорку "встречают по одежке ..." и это(одежка) первое, что бросается в глаза. За клоуна проголосовало много молодежи, а для них внешний вид означает многое. Надо это понять, и работать над этим, и я искренне рад, что и Порошенко это понял. Если все время руководствоваться эмоциями, то толку не будет. Кроме эмоций есть еще анализ, логическое мышление, и главное, работа над ошибками.
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11.01.2021 21:00 Ответить
Меньше всего в моих оценках эмоций и тем более обиды. Голый анализ и сравнение умственных способностей двух кандидатов во втором туре. По одежке можно конечно встречать, но не судить людей, которые были всем известны. Ну а голосующую по приколу молодь и категорию любящих ушами остается только пожалеть. Там не было ни логики, ни анализа, ни здравого смысла. Они сами устроили всё то, что происходит и сами отбросили страну назад на несколько лет.
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11.01.2021 23:05 Ответить
Согласен. Но Вы должны учитывать, что все это (электорат, и их поступки), хороший политик должен просчитывать, и учиться использовать в своих интересах. Наши люди , впрочем как и остальные не поменяются за год, два, двадцать лет. Тут одного поколения не хватит. Триста с лихером лет ярма на шее от "северного брата" сказались. Потом голодомор, сталинские чистки, ну и так далее. И то, что я вижу своими глазами, глядя на Порошенко, он меняется. Не знаю как внутренне, а внешне так точно. Работает над своими ошибками( в имидже так точно). С этим даже Вы не поспорите. Сравните внешние данные Порошенко до выборов, и сейчас. Это совершенно разные люди. И это он правильно делает. Надо отбросить злобу и обиду за прошлое, и работать на будущее. Надо влиять на сознания тех людей, которые тебя отвергли в прошлом, что бы в будущем хотя бы часть из них к тебе вернулась, и за тебя бы проголосовала. Посмотрите на Байдена в США, и его работу с электоратом Трампа. Это супер, это идеал как должен поступать настоящий политик.
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12.01.2021 09:29 Ответить
Поглядим, что будет.
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12.01.2021 13:27 Ответить
От не надо за меня домысливать про "холопов и бояр")
Во всех властных структурах без исключения сидят люди за котрых голосовал мудрый нарид. Нету ни одного чиновника завезенного с Марса.
Если человек не понимает что утырок обещающий снизить тарифи бо "алегархе крадут" или конец бедности с 21-го, - просто кидала и жулик, то он обречен жить как живет.
И єту ошибку не исправить)
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11.01.2021 20:21 Ответить
Цей https://censor.net/ru/user/382083 ще нещодавно топив методичкми подляка. Зараз - не втямлю: чи то акуратніше почав топити, не так неприкрито; чи то, можливо, щось міняється в його засраному Г+Г черепку...
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11.01.2021 21:39 Ответить
Та ні, він маріонетка Бені. Беню прибрати і Зеля здується
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11.01.2021 19:11 Ответить
Да нет, Беня главный. Ваван его марионетка.
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11.01.2021 19:20 Ответить
Главная проблема зебилы
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11.01.2021 20:19 Ответить
Не Ахметов, Фирташ, Коломойский, Пинчук и другие кровососы? С 2014-го по 2019-й Зеленского не было и что - было сильно лучше, чем сейчас? Как грабили страну, так и грабят.
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11.01.2021 21:53 Ответить
ну капец, для "грандоедов" вся "проблема" в коломойском!!!!! а фирташи, левочкины, ахметовы, бойки и еще два десятка тел, что отменно грабят Украину, шабунину ну никак не мешают!
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11.01.2021 18:34 Ответить
заказ был на Коломойского
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11.01.2021 18:36 Ответить
А шо вы им сделаете если они рыло не суют в амерполитику. Грабят , да и только... А че не грабить терпил и ненилов по жизни. Долбодятлы перекрывают трассы вместо того , чтобы объединиться в профсоюз ракбочих промышленности и всем скопом не выйти день-два на работу. А штрейбрехерам не покажут где раки зимуют.
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11.01.2021 18:42 Ответить
Робітників якої промисловості,якої нема,час створювати профспілку нероб та бомжів !!!)))
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11.01.2021 18:46 Ответить
на шо намек, дороги перекрывают бомжики?
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11.01.2021 18:47 Ответить
Я ще з 1988 р. страйкував,маю власний досвід,якось кострубато виглядає -об"единиться в профсоюз рабочих промишленности !!!Якої промисловості???)))
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11.01.2021 18:52 Ответить
Не знаю какая там проблема у "грантоедов" но у нормальных людей проблема это 73% зебилов.
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11.01.2021 18:48 Ответить
У наших грантоедов 5 лет была всё та же проблема, что у 73%. Не на то их тратили. Доборолись в итоге до Нелоха на Банковой. Вместо того, чтобы помогать власти - они под нее копали.
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11.01.2021 19:37 Ответить
Спокійно, всьо по черзі... То просто перші маленькі дзвіночки!

мама любіт скорость
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11.01.2021 18:35 Ответить
Помима бенедиктовой, нужно навести фокус еще на двух прокуроров: югика и шоку 😷
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11.01.2021 18:35 Ответить
Щось я не сильно відрізняю Шабуніна від Дубинського, в чому там різниця?
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11.01.2021 18:35 Ответить
Є така хвороба очей - соціальний дальтонізм.
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11.01.2021 18:40 Ответить
Мене чужі хвороби не цікавлять, хворійте на здоров'я.
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11.01.2021 18:42 Ответить
Походу багато кому теплі берега Маямі залишаться у мріях !
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11.01.2021 18:36 Ответить
"Центр противодействия коррупции причастен к сбору информации, которая позволила ввести против Дубинского санкции. Так же будет с остальной российско-олигархической коррупционной шоблой: судебной мафией, Медведчуком, Портновым и т.д." - пообещал Шабунин".
Віталію, успіхів!
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11.01.2021 18:37 Ответить
Мля, Виталька, храни тебя Бог!

Если под санкции начнет попадать судебная мафия, тебе лучше покинуть Украину.

Это змеино-мафиозное кубло уничтожает любого, кто представляет угрозу их миллиардам.
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11.01.2021 18:44 Ответить
Давайте вводьте санкції проти всіх слуг за невеликим виключенням, проти опжз і майбаху.
Скільки ота рвань буде доїти українців !
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11.01.2021 18:38 Ответить
Да там обещают,что это совсем не окончательный список -мертвечук со своими каналами,вроде на очереди...
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11.01.2021 18:45 Ответить
Не дарма Клован будинок продав...на лижі буде ставати, але Ірка побіжить і здасть всіх перша.
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11.01.2021 18:41 Ответить
Так й санкції всього лиш від ввлади США на виході - головне буде при Байдені.Притрампівські намагаються догодити прийдешнім у справах з рашистами.
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11.01.2021 18:42 Ответить
Шо,марзота,хотели Пороху насрать?)))
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11.01.2021 18:43 Ответить
цей соросьонок зіпсувався - скоро завезуть нових))
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11.01.2021 18:47 Ответить
А кто мешает решить проблему петушки венедиктовой?
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11.01.2021 18:47 Ответить
зєлєнський.
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11.01.2021 18:54 Ответить
Тюю... Каломойша з тієї когорти- ахметків, хфірташів, новинських, герег, прошенків ітд ітп...
Держава олігархів проти Народу Неньки!!
Таки-НЄ?!
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11.01.2021 18:49 Ответить
Головна проблема не коломойський а тупі зебіли - і ти шабунін один з них)
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11.01.2021 18:56 Ответить
Топив як навіжений,"Лишьби не Порошенко" !!!))))
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11.01.2021 19:08 Ответить
США закинули за щоку дубинському, прямо в його тупий собачий рот
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11.01.2021 18:57 Ответить
скоро проблем у них не будет
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11.01.2021 18:58 Ответить
Шабунин о санкциях: Дубинский - все лишь медиа-титушка, главная проблема - Коломойский, и решить ее мешает Венедиктова - Цензор.НЕТ 5257
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11.01.2021 19:07 Ответить
Єх Віталику, вчися не у другого Віталика (той з Джуліані залетів, щоб при владі залишитись, а зараз слугам прислужує)6 й не у Верещучки, а вчись у серьож Лещенка - з амбарною книгою та даними про Манафорта трішечки поспішив , і от Пороха ушьоль й до ЗЄлі ПРішоль, й знову йому амбарна книга ПР в поміч! Ото ****** хитра той Серьожа, А ТИ ВІТАЛИКУ...
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11.01.2021 19:13 Ответить
Шабунин о санкциях: Дубинский - все лишь медиа-титушка, главная проблема - Коломойский, и решить ее мешает Венедиктова - Цензор.НЕТ 6101Шабунин о санкциях: Дубинский - все лишь медиа-титушка, главная проблема - Коломойский, и решить ее мешает Венедиктова - Цензор.НЕТ 8972
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11.01.2021 19:17 Ответить
Шабунин один из тех, кто призывал голосовать за Коломойского на выборах президента Украина. Спросить бы му..ка, что изменилось с тех пор?
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11.01.2021 19:29 Ответить
Господарі в нього змінилися.
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11.01.2021 19:33 Ответить
бородату смердячу дупу незабаром побриють. на цугундерi всi повиннi дотримуватися гiгiєнiчних правил...бабi каломойшi теж приготуватися.
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11.01.2021 19:35 Ответить
я навіть не уявляю, як судомно зараз скорочується "очко государєво"...
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11.01.2021 19:49 Ответить
Ой! Не смешите мои тапочки! Кало-мойша проблема для США... Да они эту "проблему" за долю секунды на ноль умножат. Дело лишь времени.
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11.01.2021 20:07 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/dubinskogo-mozhut-nagluho-zabaniti-na-fejsbuci-tvitteri-jutubi-ta-instagrami.html Дубінського можуть наглухо забанити на Фейсбуці, Твіттері, Ютубі та Інстаграмі
І це не жарт. Просто пригадайте, що прецедент уже є - ФБ заблокував Андрія Деркача, який поширював «плівки з Байденом».
Дослівно: «Власність та майнові права цих осіб, що потрапляють під юрисдикцію США, заблоковані, а особам з США заборонено здійснювати з ними операції». Пригадуєте де знаходяться штаб-квартири Фейсбука і Гугл? Так що…
Особисто я не проти аби Дубінського с компанією відправили голосити на (касапському) Телеграмі - там він як раз буде в хорошій компанії.
Скажу більше - я б радив Штатам впровадити санкції ще проти пари десятків українських блогерів, з тих хто найбільш активно поширював деркачівську маячню, на кштал «абнімаю, жму руку». Можу підказати кількох.
******************
Ну, а адміни Цензора могли би деактивувати таких своїх юзерів, з їхніми «абнімаю, жму руку». І я, і не тільки я, можемо підказати декількох. Якщо вже починати - то з того ж таки Шабуніна.
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11.01.2021 21:03 Ответить
А за генпракуроршою вже давним давно Качанівська колонія плаче. Такими гіркими-гіркими слоьзами.Хоча,є і один плюс,бо знаходиться вона, (колонія), в Харкові,так що провідувати її всі родичі можуть без проблем.
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11.01.2021 21:20 Ответить
Венидиктова та еще мразота!
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12.01.2021 00:34 Ответить
Шабунину респект!
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12.01.2021 02:26 Ответить
НОВАЯ ИСТОРИЯ И НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ОТ ПОРАШЕНКА И ПОРОХОБОТОВ - 😇 -
- 1. ПЁТР ПОРОШЕНКО НИКАКОЙ НЕ ОЛИГАРХ. ПОРОШЕНКО НЕ ВЛАДЕЛЕЦ ЗАВОДОВ, ГАЗЕТ, ПАРАХОДОВ.
ПОРОШЕНКО = СВЯТОЙ ПАТРИК ГОЛОЖОПЕНКО.
- 2. КОЛОМОЙСКИЙ НИКОГДА НЕОРГАНИЗОВЫВАЛ НАРОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В ДНЕПРЕ. И НИКОГДА НЕ ПОМОГАЛ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМУ ДВИЖЕНИЮ.
ЭТО ВСЁ ДЕЛАЛ СОВСЕМ ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК И В ДОНЕЦКЕ. И ИМЯ ЕМУ СВЯТОЙ АХМЕТКА. НЕ УПОМИНАЙТЕ ВСУЕ.
СМОТРИТЕ НИЧЕГО НЕПЕРЕПУТАЙТЕ. МЫ ГОТОВИМ ТРЕТИЙ МАЙДАН-3. И ЧТОБЫ НА ЭТОТ РАЗ НЕБЫЛО НИКАКИХ НЕОЖИДАННОСТЕЙ. И НИКАКОГО НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ПАТРИОТИЗМА. 😆😅🤣😂😝😛☺
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12.01.2021 11:08 Ответить
 
 