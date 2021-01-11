Шабунин о санкциях: Дубинский - все лишь медиа-титушка, главная проблема - Коломойский, и решить ее мешает Венедиктова
Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин прокомментировал санкции, которые США ввели против нардепа СН Александра Дубинского и еще 6 человек из "окружения Деркача".
Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Проблема - это Коломойский, Дубинский - только этой проблемы фактурное проявление", - считает Шабунин.
По его словам, "Центр противодействия коррупции" причастен к сбору информации, которая позволила ввести против Дубинского санкции.
"Так же будет с остальной российско-олигархической коррупционной шоблой: судебной мафией, Медведчуком, Портновым и т.д." - пообещал Шабунин.
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"Сама проблема - это Коломойский. Сегодня основным препятствием в ее решении является генпрокурор Зеленского, которая больше месяца блокирует подозрения по Привату. Похоже, что Венедиктовой нужно навести фокус, как его навели Дубинскому. Ну ок, стадион так стадион", - подытожил Шабунин.
11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом.
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Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский и бывший прокурор Константин Кулик.
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Теперь на счет Порошенко. Как я его ненавидел перед выборами. Теперь, хочу отметить изменения в лучшую сторону, начиная с внешнего вида(постройнел, помолодел, поменял стиль в своей одежде, ну и так далее). Работает человек над собой, и это правильно, это умно, это вызывает у меня уважение. Младший сын (айтишник) так же это оценил. Вот и минус у Вавана в два голоса на следующих выборах. А было два плюса.
Во всех властных структурах без исключения сидят люди за котрых голосовал мудрый нарид. Нету ни одного чиновника завезенного с Марса.
Если человек не понимает что утырок обещающий снизить тарифи бо "алегархе крадут" или конец бедности с 21-го, - просто кидала и жулик, то он обречен жить как живет.
И єту ошибку не исправить)
мама любіт скорость
Віталію, успіхів!
Если под санкции начнет попадать судебная мафия, тебе лучше покинуть Украину.
Это змеино-мафиозное кубло уничтожает любого, кто представляет угрозу их миллиардам.
Скільки ота рвань буде доїти українців !
Держава олігархів проти Народу Неньки!!
Таки-НЄ?!
І це не жарт. Просто пригадайте, що прецедент уже є - ФБ заблокував Андрія Деркача, який поширював «плівки з Байденом».
Дослівно: «Власність та майнові права цих осіб, що потрапляють під юрисдикцію США, заблоковані, а особам з США заборонено здійснювати з ними операції». Пригадуєте де знаходяться штаб-квартири Фейсбука і Гугл? Так що…
Особисто я не проти аби Дубінського с компанією відправили голосити на (касапському) Телеграмі - там він як раз буде в хорошій компанії.
Скажу більше - я б радив Штатам впровадити санкції ще проти пари десятків українських блогерів, з тих хто найбільш активно поширював деркачівську маячню, на кштал «абнімаю, жму руку». Можу підказати кількох.
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Ну, а адміни Цензора могли би деактивувати таких своїх юзерів, з їхніми «абнімаю, жму руку». І я, і не тільки я, можемо підказати декількох. Якщо вже починати - то з того ж таки Шабуніна.
- 1. ПЁТР ПОРОШЕНКО НИКАКОЙ НЕ ОЛИГАРХ. ПОРОШЕНКО НЕ ВЛАДЕЛЕЦ ЗАВОДОВ, ГАЗЕТ, ПАРАХОДОВ.
ПОРОШЕНКО = СВЯТОЙ ПАТРИК ГОЛОЖОПЕНКО.
- 2. КОЛОМОЙСКИЙ НИКОГДА НЕОРГАНИЗОВЫВАЛ НАРОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В ДНЕПРЕ. И НИКОГДА НЕ ПОМОГАЛ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМУ ДВИЖЕНИЮ.
ЭТО ВСЁ ДЕЛАЛ СОВСЕМ ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК И В ДОНЕЦКЕ. И ИМЯ ЕМУ СВЯТОЙ АХМЕТКА. НЕ УПОМИНАЙТЕ ВСУЕ.
СМОТРИТЕ НИЧЕГО НЕПЕРЕПУТАЙТЕ. МЫ ГОТОВИМ ТРЕТИЙ МАЙДАН-3. И ЧТОБЫ НА ЭТОТ РАЗ НЕБЫЛО НИКАКИХ НЕОЖИДАННОСТЕЙ. И НИКАКОГО НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ПАТРИОТИЗМА. 😆😅🤣😂😝😛☺