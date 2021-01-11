Шабунин о санкциях: Дубинский - все лишь медиа-титушка, главная проблема - Коломойский, и решить ее мешает Венедиктова

Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин прокомментировал санкции, которые США ввели против нардепа СН Александра Дубинского и еще 6 человек из "окружения Деркача".

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Проблема - это Коломойский, Дубинский - только этой проблемы фактурное проявление", - считает Шабунин.

По его словам, "Центр противодействия коррупции" причастен к сбору информации, которая позволила ввести против Дубинского санкции.

"Так же будет с остальной российско-олигархической коррупционной шоблой: судебной мафией, Медведчуком, Портновым и т.д." - пообещал Шабунин.

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"Сама проблема - это Коломойский. Сегодня основным препятствием в ее решении является генпрокурор Зеленского, которая больше месяца блокирует подозрения по Привату. Похоже, что Венедиктовой нужно навести фокус, как его навели Дубинскому. Ну ок, стадион так стадион", - подытожил Шабунин.

11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом.

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Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский и бывший прокурор Константин Кулик.