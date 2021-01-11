Глава правления "Укринбанка" предупредил инвесторов ЖК "София Киевская" про риск остаться без квартир: "Мы не будем отступать и списывать застройщику полмиллиарда"
Жилой комплекс "София Киевская" (Киево-Святошинский район области) построен на кредитные средства "Укринбанка". Компания -застройщик взяла кредит под залог земли и имущества ЖК, однако средства так и не вернула. Председатель правления "Укринбанка" Владимир Клименко заявил, что они будут истребовать залоговое имущество у застройщика ЖК, поэтому советуют потенциальным инвесторам быть осторожными, отдавая деньги должнику.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.
Клименко рассказал, что бенефициар строительства ЖК - бывший нардеп и председатель Комитета ВР по вопросам строительства Сергей Скуратовский. Его компания - застройщик "Укрполискорм" взяла 200 млн грн у "Укринбанка" на строительство ЖК, но так и не вернула их.
"Мы не собираемся отступать и списывать полмиллиарда гривен на убытки. ЖК "София Киевская" построен за кредитные деньги, за деньги, которые выдал "Укринбанк", к сожалению, выдал, как оказалось, недобросовестному застройщику - ООО "Укрполискорм". Уже давно не секрет, кто (чья фигура) стоит за этим незаметным названием - "Укрполискорм", кто основной выгодоприобретатель присвоенных активов, либо в чей доход пошли деньги, полученные от частных инвесторов за продажу квартир, находящихся в ипотеке в банке - Скуратовский Сергей Иванович - в недавнем прошлом народный депутат VIII созыва. Глава комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства ... Сейчас уже не спрятаться за депутатским статусом. Да и смена участников ООО "Укрполискорм", его по сути фиктивное банкротство, а также изменение застройщика на новую компанию ООО "София Строй Групп" тоже не поможет ", - комментирует председатель правления банка.
Клименко добавил, что девелопер ЖК "София Киевская" ООО "София Строй Групп" оформлена на панамскую компанию, но фактически находится под управлением и контролем Скуратовского.
"Новая компания - это лишь видимость, неудачная попытка создать впечатление чистоты и прозрачности, а проще говоря - это попытка снова обмануть новых инвесторов, отмыть/отбелить свой статус - попытка сказать:" это другая компания обманула банк и не вернула полученный кредит, это кто-то другой подделал банковские документы и продал 270 ипотечных квартир гражданам, которые ничего не подозревали, это не мы, и мы не обманываем".
Обманываете. Ведь кредитор имеет права на эти квартиры и будет настаивать на возвращении долгов. Обманывали и продолжаете обманывать. Хотя бы потому, что строите на земле, которая также была передана в ипотеку под кредит "Укринбанка", строите на земле, право застройки которой тоже под ипотекой ", - подчеркнул председатель правления банка.
Клименко предупредил потенциальных инвесторов ЖК "София Киевская" о риске потерять деньги и квадратные метры, вкладывая в спорное строительство.
"Я уверяю вас, что кредитор ("Укринбанк" - ред.) сделает все, чтобы вернуть кредитные средства, вернуть за счет любых источников. Мы ни перед чем не остановимся. Этот процесс будет системным, последовательным и неотвратимым. Мы хотим, должны и обязаны предостеречь всех потенциальных инвесторов ЖК "София Киевская" - в основе ваших отношений с застройщиком лежат невозвращенные долги на сотни миллионов гривен, дома, квартиры в которых вы инвестируете, строятся на спорной земле, а руководят строительством все те же люди, деятельность которых стала поводом для возбуждения десятка уголовных дел, которые сейчас расследуются. Ответственность за выполнение обязательств перед каждым из вас будет нести компания, обремененная грузом долгов, в которой вряд ли найдутся источники, чтобы эти долги вернуть ", - подытожил он.
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Тока прошу верно понять! В Мариуполе ваааще ни одного квадратного метра жилья с 2012 года не строится. Так что, вероятно, что я это чисто от зависти.
А про землю я взагалі мовчу. Там взагалі ППЦ після Черновцького.
Монолитно-каркасная технология строительства - это вообще лучшее, что может быть. Нормально работает и в сейсмоопасных зонах. С чего Вы взяли, что там что-то будет складываться? Бетон привозят готовый - халтурить там не на чем. Ну а перестенки - то дело десятое. Не они определяют прочность здания.
Вы можете верить, во что хотите, но новые технологии гораздо лучше, чем старые совковые.
И спор мы начали именно с качества материалов. Я возразил только по этому вопросу. Такие материалы, которые используются сейчас, ни при совке, ни в 90-х даже не снились. Ну а выбор застройщика - личное дело каждого. Никто не мешает Вам выбрать застройщика, прийти на объект, лично оценить качество строительства. Кроме того по Вашему требованию при приемке квартиры, застройщик обязан устранить выявленные нарушения. А потом еще нормальный застройщик и гарантию дает на Вашу квартиру. Если там есть какие-то проблемы, то они вылезут в течение года.
За температуру в своей квартире скорей всего Вам нужно благодарить соседей снизу и плохую вентиляцию. Я не встречал "холодных" новостроек. Вы размеры радиаторов в новых новостройках видели? Если такие поставить в старые дома, Вы околеете. И да, если в новостройке не живут соседи снизу и сверху, то по факту Вам придется отапливать и их квартиры, поэтому сразу после заселения действительно может быть холодно, но это временное явление.
Ваші слова: "Монолитно-каркасная технология строительства - это вообще лучшее, что может быть. Нормально работает и в сейсмоопасных зонах. С чего Вы взяли, что там что-то будет складываться? Бетон привозят готовый - халтурить там не на чем. Ну а перестенки - то дело десятое. Не они определяют прочность здания."
А я вам мушу сказати, що бетон в Україні придумав польський архітектор Городецький. Я не знаю з Києва ви чи ні. Але головний його будинок - це будинок з Химерами. Хоча Городецький по Україні багато чого побудував. Так от до чого я веду. Будинок з Химерами побудований трошки більше 100 років тому. Городецький використав бетон і от будинок дав тріщину, похилився і його змушені були реставрувати через 100 років на 166 мільйонів грн. А в будинку всього-навсього 6 поверхів. Так що бетон не вічний. На Подолі в 19 ст було багато заводів з виробництва цегли. З цієї цегли багато побудовано будинків. Так от я не чула про такі глобальні реконструкції цих цегляних будинків. Проблема цих будинків у проводці і каналізації. Але це вже зовсім інше, вона просто стара. І я не впевнена в новобудовах, що вони витримають сейсмічну зону. Припустимо в тій же Хорватії, Чорногорії нема засилля цих "хмарочосів", бо це і естетику псує і небезпечно.
Вы в курсе вообще, что бетон сейчас армируют? В общем мне нет смысла спорить с вами - Вы реально несете бред с инженерной точки зрения. Это как слепому описывать цвет. Единственное с чем можно согласиться так это с шумоизоляцией и дворами. Но опять же. Если хватает денег, то покупаете жилье в элитной новостройке с фонтанами, прудами, парками, испанской плиткой и цветочками в подъездах и т.п. В чем проблема?
В общем я высказал свое мнение, а Вы свое. Я сказал, что ни в коем случае не купил бы квартиру в хрущевке. И это осознанная позиция: а их я видел сотни. И это при том, что для меня не проблема сделать ремонт с нуля под ключ от электрики и сантехники до финишной отделки. Просто абсолютно нет желания вкладывать в квартиру больше, чем она стоит.
У меня был выбор, купить квартиру в хрущевке за 35 - 40 тыс.у.е, готовую для проживания, или купить в новострое за 75 тыс. у.е. вообще без внутренних работ на этапе строительства. Думаю, что Вы понимаете, какую я выбрал.
Оплата за придомовую территорию само собой несоизмеримо выше. Но при этом у меня там озеро, фитнесс-парк, спортивные площадки, детские площадки, газончики, цветнички, стоянка для автомобилей и люди, которые это все охраняют и обслуживают. В подъезде тепло. Да ,за это действительно нужно платить, но оплата за отопление подъезда в сумме с оплатой за квартиру в 72 кв.м вряд ли превысит 1500-2000 грн даже в самый холодный месяц зимы по новым тарифам. Я не считаю, что это дорого.
О какой совести Вы говорите? Вы часто видели, чтобы работники 20 лет назад использовали лазерные нивелиры? Да до сих пор некоторые дедушки, где не требует технадзор, кладут кладку по старинке - на глазок. И плитку так же . Повторюсь, Вы рассуждаете с точки зрения обывателя, а я с практической. Меня не устраивают кривые стены. И если в нормальной новостройке максимальная толщина штукатурки у меня будет 2 см, то в хрущевке бывает приходится накидывать 5 и более. А при такой толщине уже часто приходится "колхозить" - здесь уже не до современных технологий. А дверные проемы бывало оставляли такие, что их приходилось перерезать. И если бы такая квартира, мне попалась одна, то я бы где-то согласился с Вами. Но, повторюсь, я их видел сотни, с типичными проблемами.
А знаете сколько скруток проводов оставили "совестливые" старые электрики под слоем штукатурки? Закончился провод, скрутили, нарастили и поехали дальше. И как-то их не волновало, что в будущем от той розетки могут не только лампочку запитать, но и утюг, к примеру, или стиралку. А когда сие чудо начинает пробивать в ванной на сантехнику, люди начинают просто прозревать. Вы видели, как выглядит современный электрический щит в квартире? А ввод в палец толщиной? Такими кабелями раньше подъезды запитывали, а сейчас каждую квартиру.
И плитка в 90% ванных комнат отваливается потому, наверное, что ее "совестливые" плиточники клали. А избежать этой проблемы было просто.
Ну и Ваша любимая вентиляция... Когда сосед покупает мощную вытяжку, а запах от его готовки стоит почему-то у Вас в квартире. Такого не может быть даже теоретически, но оно есть (не именно у Вас лично, но реально это очень распространенная проблема). А почему? Потому что ,возможно, один рукожоп для установки вентилятора пробил стенку основного канала, или второй, возможно, забыл (или забил) заглушить Ваш канал. В общем, бывает часто и густо.
Сантехника тоже интересная тема. Лучший вариант для меня - это сшитый полиэтилен. А его начали массово использовать совсем недавно. Медь тоже хорошо, но значительно дороже и менее практично.
А главное, никогда нельзя узнать, в какой момент очередному придурку стукнет в голову сделать "евроремонт" с переносом несущих стен и вырезанием в них проемов, или переносом ванной комнаты, да еще и с поворотом канализационного стояка - умельцев хватает.
В общем, если у Вас нет подобных проблем, живите и радуйтесь, но у меня рисковать желания абсолютно нет. Мне нужно купил, сделал ремонт и забыл лет так на 20. Я просто уже проходил через постоянный ремонт по мере необходимости - это не мое.
"В будівництві так само немає ніяких законів, а якщо і є, то їх дотримуються за великі суми грошей))) А спробуйте зараз знайти добросовісного спеціаліста по ремонту, одні халтурщики (с)". Наконец-то у Вас начинают появляться здравые мысли. Именно. Нельзя купить эконом вариант и ждать от него чудес. На нормальных объектах есть технадзор, который следит за соблюдением всех норм. И этих норм на самом деле очень много. Другое дело, что на дешевых объектах качество никто не будет контролировать (хотя формально надзор тоже есть, но ему глубоко плевать). Платят за Г, такое же Г и получают. Но повторюсь, это все можно проверить лично до покупки - не вижу проблем. Та же проблема и со специалистами. Вы хотите качественно и дорого или быстро и дешево? Обычно находят подешевле, хотят побыстрее, а потом удивляются результату.
Мне лично Київміськбуд не нравится, хотя особо я с ними и не сталкивался. Есть объекты интересные у КАНа, Столицы, Интергала. Опять же нужно рассматривать отдельный комплекс, а не компанию-застройщика в целом.
Информации с обычных форумов вообще доверять нельзя. Даже на специализированных форумах часто много людей пытаются свою рекламу просовывать. Пока сами не увидите проекта, не увидите качества постройки, не увидите и не пощупаете материалов, Вы покупаете кота в мешке. Мне проще. Мне нужна только коробка - все остальное сделаю сам. А качество постройки коробки оценить довольно легко. По ремонту согласен. Реально знаю много рукожопов, которые изображает из себя специалистов, но требуют хороших денег за работу. Единственным критерием при выборе специалиста может быть очередь к нему на месяцы вперед при недешевых расценках. Но и в этом случае никто гарантий не даст. Проблема с дантистами мне тоже знакома.
За Интергал спорить нет необходимости. У них есть объекты разной ценовой категории и разного качества. Если люди желают жить в муравейниках без стоянок и подъездных путей, то кто им доктор? Есть спрос - строят. И с качеством там тоже далеко не всегда все ок. Со входными группами вообще у них чуть ли не вечная проблема. Такое есть у всех застройщиков, почему и написал рассматривать имеет смысл только какой-то конкретный объект.
По высоткам в старых районах я полностью с Вами согласен. Такого делать нельзя. Это не только уродует город, но и создает море технических проблем, причем как для старых зданий, так и для новых. Да и в новых районах тоже действительно могут быть проблемы. С этим никто не спорит. Я не говорил, что любая новостройка - это хорошо.
А с молочком поаккуратнее. Да, домашнее молоко вкусней, но обычно вывозят молоко не только свое но и соседское. Как думаете, если корова приболела и ей колют антибиотики, молоко выльют? Я жил в селе, поэтому знаю о чем говорю. Соседи матери четыре раза за сезон умудряются картофель от жука обрабатывать, еще и клубни перед посадкой замачивают, считая при этом, что это своя домашняя замечательная картошечка без химикатов и ГМО. Они не хотят никого обманывать, но просто они реально не видят опасности ни в пестицидах, ни в антибиотиках.
По поводу "сложилось" не забегайте вперед. Я купил квартиру год назад. Сдача объекта в следующем году. В общем, давайте без обид. Да и начали разговор мы с качества материалов. Поверьте, что качественных материалов сейчас хватает, как и тупых проектов и рукожопых строителей. Пусть Ваше жилье Вас только радует. А нафлудили мы в теме конкретно.
все про реальність ...
але ж дешево - ви інвестори !