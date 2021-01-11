Глава правления "Укринбанка" предупредил инвесторов ЖК "София Киевская" про риск остаться без квартир: "Мы не будем отступать и списывать застройщику полмиллиарда"

Жилой комплекс "София Киевская" (Киево-Святошинский район области) построен на кредитные средства "Укринбанка". Компания -застройщик взяла кредит под залог земли и имущества ЖК, однако средства так и не вернула. Председатель правления "Укринбанка" Владимир Клименко заявил, что они будут истребовать залоговое имущество у застройщика ЖК, поэтому советуют потенциальным инвесторам быть осторожными, отдавая деньги должнику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

Клименко рассказал, что бенефициар строительства ЖК - бывший нардеп и председатель Комитета ВР по вопросам строительства Сергей Скуратовский. Его компания - застройщик "Укрполискорм" взяла 200 млн грн у "Укринбанка" на строительство ЖК, но так и не вернула их.

"Мы не собираемся отступать и списывать полмиллиарда гривен на убытки. ЖК "София Киевская" построен за кредитные деньги, за деньги, которые выдал "Укринбанк", к сожалению, выдал, как оказалось, недобросовестному застройщику - ООО "Укрполискорм". Уже давно не секрет, кто (чья фигура) стоит за этим незаметным названием - "Укрполискорм", кто основной выгодоприобретатель присвоенных активов, либо в чей доход пошли деньги, полученные от частных инвесторов за продажу квартир, находящихся в ипотеке в банке - Скуратовский Сергей Иванович - в недавнем прошлом народный депутат VIII созыва. Глава комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства ... Сейчас уже не спрятаться за депутатским статусом. Да и смена участников ООО "Укрполискорм", его по сути фиктивное банкротство, а также изменение застройщика на новую компанию ООО "София Строй Групп" тоже не поможет ", - комментирует председатель правления банка.

Клименко добавил, что девелопер ЖК "София Киевская" ООО "София Строй Групп" оформлена на панамскую компанию, но фактически находится под управлением и контролем Скуратовского.

"Новая компания - это лишь видимость, неудачная попытка создать впечатление чистоты и прозрачности, а проще говоря - это попытка снова обмануть новых инвесторов, отмыть/отбелить свой статус - попытка сказать:" это другая компания обманула банк и не вернула полученный кредит, это кто-то другой подделал банковские документы и продал 270 ипотечных квартир гражданам, которые ничего не подозревали, это не мы, и мы не обманываем".

Обманываете. Ведь кредитор имеет права на эти квартиры и будет настаивать на возвращении долгов. Обманывали и продолжаете обманывать. Хотя бы потому, что строите на земле, которая также была передана в ипотеку под кредит "Укринбанка", строите на земле, право застройки которой тоже под ипотекой ", - подчеркнул председатель правления банка.

Клименко предупредил потенциальных инвесторов ЖК "София Киевская" о риске потерять деньги и квадратные метры, вкладывая в спорное строительство.

"Я уверяю вас, что кредитор ("Укринбанк" - ред.) сделает все, чтобы вернуть кредитные средства, вернуть за счет любых источников. Мы ни перед чем не остановимся. Этот процесс будет системным, последовательным и неотвратимым. Мы хотим, должны и обязаны предостеречь всех потенциальных инвесторов ЖК "София Киевская" - в основе ваших отношений с застройщиком лежат невозвращенные долги на сотни миллионов гривен, дома, квартиры в которых вы инвестируете, строятся на спорной земле, а руководят строительством все те же люди, деятельность которых стала поводом для возбуждения десятка уголовных дел, которые сейчас расследуются. Ответственность за выполнение обязательств перед каждым из вас будет нести компания, обремененная грузом долгов, в которой вряд ли найдутся источники, чтобы эти долги вернуть ", - подытожил он.