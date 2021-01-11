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Ждем обещанные результаты от ГПУ по "записям Деркача". Байден любит скорость, - Бутусов

Ждем обещанные результаты от ГПУ по

Депутат правящей партии "Слуга народа" впервые попал под санкции в Соединенных Штатах.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил, что санкции против лиц, которых США считают связанными с нардепом Деркачем, были введены сразу после избрания президентом Байдена, даже не дожидаясь инаугурации.

"Впервые под санкции попал депутат правящей партии. Интересно, что под санкции попали также четыре медиа-структуры, связанные с Деркачем, в том числе интернет сайт "Набуликс". Поставить активную ссылку на "Набуликс" невозможно, фейсбук уже заблокировал его отображение. Так что не только Трампа банят", - отметил Бутусов.

Читайте на Цензор.НЕТ: США ввели санкции против "слуги народа" Дубинского и еще 6 человек и 4 СМИ "из окружения Деркача"

Он также напомнил, что Зеленский в мае 2020 года говорил, что генпрокурор начала производство по заявлению Деркача, и что дело могут квалифицировать по статье "госизмена".

"Что ж, интересно, как прокомментируют украинские руководители санкции США. Ждем обещанные результаты уголовного дела от ГПУ... Байден любит скорость!" - добавил Бутусов.

11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачем.

Также на Цензор.НЕТ: Шабунин о санкциях: Дубинский - все лишь медиа-титушка, главная проблема - Коломойский, и решить ее мешает Венедиктова

Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский и бывший прокурор Константин Кулик.

Автор: 

Деркач Андрей (136) санкции (11502) США (27213) Бутусов Юрий (4386) Дубинский Александр (430)


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Топ комментарии
+71
А Бутусов ще той троль! Браво пане Юрію!
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11.01.2021 18:58 Ответить
+41
США плетут лапти рюцкой агентуре, а также мафиозной уголовно-олигархической власти в Украине.

Бородатая дупа - только начало. Приготовиться всем олигархам и ублюдочной пятой колонне.

God bless America!
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11.01.2021 19:04 Ответить
+38
Я думаю шо дубина себя и без поездок в США не плохо чуствует. Его тут нужно судить и садить, и у мамки машину забрать, пусть пешком ходит, хоть и ноги больные
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11.01.2021 18:58 Ответить
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ты свою жидкость поменьше на вентилятор забрасывай, обляпаешься
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11.01.2021 21:21 Ответить
искренне надеюсь, что Байден поставит нашего гринпоца раком и вазелина рядом не окажется
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11.01.2021 21:19 Ответить
А как эти предатели Украины в своих влажных мечтах, посадить Порошенко))
А тут бац и им прилетело)) И это Байден, еще не президент США. Пока не президент, осталось 9 дней!
Готовтесь уроды моральные.
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11.01.2021 21:38 Ответить
хотели* посадить Порошенко.
Лоху оманскому приготовиться)
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11.01.2021 21:40 Ответить
Уроды аморальные, или черви анальные? Хотя это одно и то же...
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12.01.2021 11:14 Ответить
правильно. надо банить всё,что связано с коррупцией сонного джо, его нарика сыночка и его работодателя "хорошего парня".
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11.01.2021 22:42 Ответить
Дай Боже - щоб США якнайшвидше ввели санкції проти всіх зе-тварюк. А також проти медведчуківського кодла.
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11.01.2021 22:51 Ответить
Бутусов такая же шестерка Коломойского как и Дубинский.
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12.01.2021 16:58 Ответить
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