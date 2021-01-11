Ждем обещанные результаты от ГПУ по "записям Деркача". Байден любит скорость, - Бутусов

Депутат правящей партии "Слуга народа" впервые попал под санкции в Соединенных Штатах.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил, что санкции против лиц, которых США считают связанными с нардепом Деркачем, были введены сразу после избрания президентом Байдена, даже не дожидаясь инаугурации.

"Впервые под санкции попал депутат правящей партии. Интересно, что под санкции попали также четыре медиа-структуры, связанные с Деркачем, в том числе интернет сайт "Набуликс". Поставить активную ссылку на "Набуликс" невозможно, фейсбук уже заблокировал его отображение. Так что не только Трампа банят", - отметил Бутусов.

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Он также напомнил, что Зеленский в мае 2020 года говорил, что генпрокурор начала производство по заявлению Деркача, и что дело могут квалифицировать по статье "госизмена".

"Что ж, интересно, как прокомментируют украинские руководители санкции США. Ждем обещанные результаты уголовного дела от ГПУ... Байден любит скорость!" - добавил Бутусов.

11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачем.

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Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский и бывший прокурор Константин Кулик.