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Цены на газ снизят благодаря формуле "цена европейских хабов минус транзит", - Шмыгаль

Цены на газ снизят благодаря формуле

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти разработали 2 подхода, которые позволят существенно снизить тарифы на газ для населения.

Об этом он написал в Telegram по результатам совещания с руководством Минэнерго, НАК "Нафтогаз Украины", НКРЭКУ, Оператором ГТС и представителями Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Первый подход - это формирование тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах" минус "транспортировка газа в Украину", который предлагает Министерство энергетики. Кроме того, предлагается временно ограничить маржу для поставщиков газа. Ожидаемый результат: существенное снижение тарифов и нивелирования попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил", - сообщил Шмыгаль.

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Второй подход, по его словам, который предлагает "Нафтогаз", - это усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает "Нафтогаз". "Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев", - написал премьер.

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По словам Шмыгаля, также по результатам совещания с ответственными ведомствами сформирован механизм, который позволит снизить цену на транспортировку газа.

Премьер также сообщил о срочном начале проверок со стороны НКРЭКУ всех поставщиков газа, у которых в настоящее время самые высокие тарифы на эту услугу.

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Глава правительства отметил, что в Украине 3,1 млн домохозяйств получают субсидии для оплаты коммунальных услуг, а средний размер начислений в ноябре 2020 года составил 1,6 тыс грн, что почти на 250 грн больше, чем в 2019 году. "Это справедливая государственная политика, которая будет продолжаться вместе с повышением зарплат и программой по восстановлению экономики", - подчеркнул Шмыгаль.

Автор: 

Газ (10237) тарифы (1892) Тарифы на газ (352) Шмыгаль Денис (2727)


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Топ комментарии
+51
Цены на газ снизят благодаря формуле "цена европейских хабов минус транзит", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5147
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11.01.2021 19:38 Ответить
+45
сначала повысить потом снизить немного, какой новый фокус...
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11.01.2021 19:36 Ответить
+41
ой мля балаболы и фуфлыжники
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11.01.2021 19:35 Ответить
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ШМЫГАЛЮ ПОРА НА НАРЫ ,ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ ГАЗОВОЙ МАФИЕЙ !!!
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11.01.2021 20:08 Ответить
уже разработали... а раньше что ..сцыканули походу маланчики
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11.01.2021 20:11 Ответить
Ловко мухлюют однако)))
Поднять тарифы с запасом. Позже выпустить на арену "спасителя" нации афериста витренко. Он, как "профессионал" в этом деле, выдает формулу по которой цены опускаются ровно на повышенный "запас", т.е. до первоначального уровня. Фсе! Витренко - "герой"!!! Звязду герою!! И премии не забудьте.
В сухом остатке, шмыгалю, кукле ахмета, дают под зад и вместо него садят витренко - куклу бени каламойского! Все довольны, все смеются. Народ "пабедитель", как обычно
Гениально! Браво!
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11.01.2021 20:16 Ответить
ну дык витренко выпущен в противовес газовой специалюге йули...ща между ними турнир.кто победит-тот и будет премьером
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11.01.2021 20:22 Ответить
будемо бачити
хотя, как говорится в сортах......... ну, ты понял.
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11.01.2021 20:27 Ответить
А за электроэнергию чего это чучело молчит ???
Или думает, что пропетляют и заговорят зубы ???
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11.01.2021 20:17 Ответить
за е/е ще дороги не перекривали
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11.01.2021 20:22 Ответить
шота все про тарифы и тарифы...а про транспортировку молчат .значит на ней,радимой,и будут драть три шкуры
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11.01.2021 20:20 Ответить
твари , верните деньги за укладку газопровода к дому , а потом транспортировку считайте ... уроды вас просто надо бить , долго и больно
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11.01.2021 20:25 Ответить
в цьому - вся проблема, що ніхто не б'є
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12.01.2021 10:50 Ответить
хочу видеть как фирташевские облгазы будут сами с собой "конкурировать")))))))))))))))))p.s. по отмены маржи на транспортировку - а чего ж такая простая мысль не пришла в голову ни одному чинодралу при "гениальнейшем" - драли три шкуры за доставку якобы "с дусельдорфа"??!!!!
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11.01.2021 20:25 Ответить
а "формулы" свой добытый газ продавать населению еще не разработали ..??
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11.01.2021 20:31 Ответить
так они ж его и тырят! как же на себя руку поднять??????
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11.01.2021 20:41 Ответить
СУ.И !
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11.01.2021 20:48 Ответить
Какое отношение имеет УКРАНСКИЙ газ к чьим то хабам ?
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11.01.2021 20:50 Ответить
...которого (украинского) 2/3 от потребностей
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11.01.2021 21:14 Ответить
Даже если это так... то где в цене 2/3 - украинской цены а не барыжной !?
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11.01.2021 21:33 Ответить
я ж не спорю, а дополняю) мне тоже интересно)
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11.01.2021 21:40 Ответить
ротердам+минус
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11.01.2021 20:50 Ответить
О разводке с тарифами - эксперт 11 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b5-%d1%81-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82.html#comments Комментарии: 4

Смотрите, какая подлая схема просматривается.
О ней https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 рассказал около часа назад в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
Сначала Кабмин под давлением офиса президента «для сбалансированности бюджета» задирает цены на энергоносители до небес. И естественно, возникают тарифные протесты.
Что характерно, эти протесты регулярно освещаются СМИ, входящими в холдинг Игоря Коломойского. И их поддерживают депутаты, близкие к ИВК, та же группа «За майбутне».
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8.html Тарифный Майдан: что не так с перекрытием дорог из-за роста цен на газ
После снятия карантина тарифная протестная активность наверняка усилится. И в качестве реакции на протесты ОП предложит смену премьер-министра с некоторым обновлением Кабмина.
И правительство возглавит Юрий Витренко, близкий - правильно, к Игорю Коломойскому.
Витренко нам представят как выдающегося специалиста в области энергоносителей. Он пообещает и таки снизит тарифы на какие-то проценты, потому что они задраны, так сказать, с запасом именно на этот случай.
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80.html «Спаситель» украинского народа: Витренко придумал, как снизить цену на газ
Формальная причина протестов будет исчерпана, протестующие как бы победят. Но грабеж населения олигархатом продолжится.
Я ни в коем случае не выступаю в поддержку Дениса Шмыгаля - он один из самых никчемных наших премьеров за всю историю. Я не против протестов - надо, чтобы власть видела позицию общества.
Но требованиями протестующих должно быть не примитивное уменьшение тарифов, а смена системы власти и ее полная перезагрузка. Иначе нас обманут очередной раз.
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11.01.2021 20:51 Ответить
Не "один из", а самый никчемный.
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12.01.2021 11:08 Ответить
На стоимости газа эти аферисты много не заработают, сейчас стоимость газа легко проверить в любой стране мира. А на его транспортировке они нагреют "население". Почему-то стоимость газа в Перу (Ю.Америка) вместе с транспортировкой в балонах на мотоциклах по улицам с интенсивным трафиком стоит дороже чем стоимость украинского газа и транспортировка его в трубах. Я калорийность того газа из балонов опять более высокая чем и газопровода. И когда успевают набодяжить?
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11.01.2021 21:06 Ответить
Правильно, тем более, что эти ТРУБЫ они не прокладывали - что-то осталось от СОВКА, а остальные люди за свои деньги проложили.
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11.01.2021 21:16 Ответить
Правда что ли? А раньше нельзя было снизить ,или думали что народ промолчит?
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11.01.2021 21:07 Ответить
Ротердам+???
Наживатись на українцях???
Зеленський - барига!!!
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11.01.2021 21:08 Ответить
Сначала СУКИ - БЕНЯ, ФИРШАШ, АХМЕТКА и ОПА-ЖОПАвские БИЗНЕСС-УБЛЮДКИ с подачи ЗЕ-Падали наварили на поднятии тарифов МИЛЛИАРДЫ, а теперь их на ПАРУ КОПЕЕК снизят.
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11.01.2021 21:13 Ответить
Транзит газа - это незначительное повышение цены на газ, на которое правительство Порошенко согласилось, когда оформили покупку газа не у России, а у Европы. Плата за виртуальный реверс. Поэтому формула, которую озвучил Шмыгаль "цена на европейских хабах" минус "транспортировка газа в Украину" очень странная. На самом деле не минус, а плюс. Даже в случае плюса это не объясняет значительное повышение тарифов на газ. Шмыгалю надо бы не подстраиваться под повышение планируемым ничтожным снижением тарифов за счёт изменения плюса на минус, а безжалостно надавать по рукам загребущим.
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11.01.2021 21:15 Ответить
Я написал о том, что регулировка цены за транзит принципиально не уменьшит счета за газ, если смотреть за год.
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11.01.2021 21:59 Ответить
А два подхода вместе нельзя было год назад применить, или перед сезоном хотя бы? Мозгов нет или желания?
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11.01.2021 21:32 Ответить
Цены на газ снизят благодаря формуле "цена европейских хабов минус транзит"

А давайте тек-же легко и зарплату изменим - зарплата европейская минус транзит. Почему для газа базовая - это цена в европе, а для зарплаты?
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11.01.2021 21:39 Ответить
Шмыгаль - ахметовское ЧМО!
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11.01.2021 21:43 Ответить
нет шмыгал.( самая меньшая цена ,по которой купили и закачали в украинские газовые хранилища, летом ) плюс европейская сталая цена на транзит газа.
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11.01.2021 21:46 Ответить
Весь украинский газ принадлежит народу иидолжен продаваться населению по себестоимости + 30% накрутка компаний!Сейчас олигархи отжали весь газ у народа!И пытаются продать его в три дорога населению.Хотя своим работникам,имея сверхприбыли,платят три копейки 8000-10000 гр вместо 28000-30000 гр.Все идет в карман олигахам!!!Правительство и Кобалев все кышуют и в доле!Куда смотрит набу,сбу,гпу Украины!
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11.01.2021 22:05 Ответить
ОЙ! А не Роттердам это часом?
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11.01.2021 22:07 Ответить
Какой еще хаб, опять мозги пудрит ворюга.
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11.01.2021 22:52 Ответить
Хитрожопики звичайні.Ви ж купували газ на хабах влітку,от від цієї ціни і рахуйте знижку.
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11.01.2021 23:00 Ответить
Ню-ню, на январь уже за 12 грн. куб газа перевалил. А это, на секундочку, на 35-40%% выше пиковой гройсмановской цены. Зелепупики, довольны? Выпердыши болотные.
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11.01.2021 23:34 Ответить
Бред, от начала до конца!(
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12.01.2021 00:20 Ответить
Шмыгло пусть себе в @опу засунет свой газ!
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12.01.2021 00:30 Ответить
я не поняв, а він за який підхід? мабудь за третій......
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12.01.2021 00:42 Ответить
нізя, тоді всі скажуть, що той, хто це замутив- злодюга, а ніякий не апозіціонер № 0,05
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12.01.2021 10:56 Ответить
При чому до нас "європейські хаби"?
Чому не азербажанські чи не катарські термінали?
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12.01.2021 10:53 Ответить
Себестоимость добычи украинского газа на Щебелинском месторождении Харьковской области $8=222 грн за 1000 куб.м, а лохам его впаривают в 55 раз дороже с 5500% навара-прибыли по 10 000 грн!!! Пока лохи платят, их доят!!! В Украине 140 месторождений газа с 2600 газовыми скважинами и добывали по 68 млрд.куб.м газа в год и кто знает, что сейчас добывают меньше,потому что учёные доказали, что выжатые скважины Земля снова пополняет?
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12.01.2021 13:37 Ответить
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