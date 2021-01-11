Цены на газ снизят благодаря формуле "цена европейских хабов минус транзит", - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти разработали 2 подхода, которые позволят существенно снизить тарифы на газ для населения.

Об этом он написал в Telegram по результатам совещания с руководством Минэнерго, НАК "Нафтогаз Украины", НКРЭКУ, Оператором ГТС и представителями Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Первый подход - это формирование тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах" минус "транспортировка газа в Украину", который предлагает Министерство энергетики. Кроме того, предлагается временно ограничить маржу для поставщиков газа. Ожидаемый результат: существенное снижение тарифов и нивелирования попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил", - сообщил Шмыгаль.

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Второй подход, по его словам, который предлагает "Нафтогаз", - это усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает "Нафтогаз". "Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев", - написал премьер.

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По словам Шмыгаля, также по результатам совещания с ответственными ведомствами сформирован механизм, который позволит снизить цену на транспортировку газа.

Премьер также сообщил о срочном начале проверок со стороны НКРЭКУ всех поставщиков газа, у которых в настоящее время самые высокие тарифы на эту услугу.

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Глава правительства отметил, что в Украине 3,1 млн домохозяйств получают субсидии для оплаты коммунальных услуг, а средний размер начислений в ноябре 2020 года составил 1,6 тыс грн, что почти на 250 грн больше, чем в 2019 году. "Это справедливая государственная политика, которая будет продолжаться вместе с повышением зарплат и программой по восстановлению экономики", - подчеркнул Шмыгаль.