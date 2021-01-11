Цены на газ снизят благодаря формуле "цена европейских хабов минус транзит", - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти разработали 2 подхода, которые позволят существенно снизить тарифы на газ для населения.
Об этом он написал в Telegram по результатам совещания с руководством Минэнерго, НАК "Нафтогаз Украины", НКРЭКУ, Оператором ГТС и представителями Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.
"Первый подход - это формирование тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах" минус "транспортировка газа в Украину", который предлагает Министерство энергетики. Кроме того, предлагается временно ограничить маржу для поставщиков газа. Ожидаемый результат: существенное снижение тарифов и нивелирования попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил", - сообщил Шмыгаль.
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Второй подход, по его словам, который предлагает "Нафтогаз", - это усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает "Нафтогаз". "Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев", - написал премьер.
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По словам Шмыгаля, также по результатам совещания с ответственными ведомствами сформирован механизм, который позволит снизить цену на транспортировку газа.
Премьер также сообщил о срочном начале проверок со стороны НКРЭКУ всех поставщиков газа, у которых в настоящее время самые высокие тарифы на эту услугу.
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Глава правительства отметил, что в Украине 3,1 млн домохозяйств получают субсидии для оплаты коммунальных услуг, а средний размер начислений в ноябре 2020 года составил 1,6 тыс грн, что почти на 250 грн больше, чем в 2019 году. "Это справедливая государственная политика, которая будет продолжаться вместе с повышением зарплат и программой по восстановлению экономики", - подчеркнул Шмыгаль.
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Поднять тарифы с запасом. Позже выпустить на арену "спасителя" нации афериста витренко. Он, как "профессионал" в этом деле, выдает формулу по которой цены опускаются ровно на повышенный "запас", т.е. до первоначального уровня. Фсе! Витренко - "герой"!!! Звязду герою!! И премии не забудьте.
В сухом остатке, шмыгалю, кукле ахмета, дают под зад и вместо него садят витренко - куклу бени каламойского! Все довольны, все смеются. Народ "пабедитель", как обычно
Гениально! Браво!
хотя, как говорится в сортах......... ну, ты понял.
Или думает, что пропетляют и заговорят зубы ???
Смотрите, какая подлая схема просматривается.
О ней https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 рассказал около часа назад в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
Сначала Кабмин под давлением офиса президента «для сбалансированности бюджета» задирает цены на энергоносители до небес. И естественно, возникают тарифные протесты.
Что характерно, эти протесты регулярно освещаются СМИ, входящими в холдинг Игоря Коломойского. И их поддерживают депутаты, близкие к ИВК, та же группа «За майбутне».
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8.html Тарифный Майдан: что не так с перекрытием дорог из-за роста цен на газ
После снятия карантина тарифная протестная активность наверняка усилится. И в качестве реакции на протесты ОП предложит смену премьер-министра с некоторым обновлением Кабмина.
И правительство возглавит Юрий Витренко, близкий - правильно, к Игорю Коломойскому.
Витренко нам представят как выдающегося специалиста в области энергоносителей. Он пообещает и таки снизит тарифы на какие-то проценты, потому что они задраны, так сказать, с запасом именно на этот случай.
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80.html «Спаситель» украинского народа: Витренко придумал, как снизить цену на газ
Формальная причина протестов будет исчерпана, протестующие как бы победят. Но грабеж населения олигархатом продолжится.
Я ни в коем случае не выступаю в поддержку Дениса Шмыгаля - он один из самых никчемных наших премьеров за всю историю. Я не против протестов - надо, чтобы власть видела позицию общества.
Но требованиями протестующих должно быть не примитивное уменьшение тарифов, а смена системы власти и ее полная перезагрузка. Иначе нас обманут очередной раз.
Наживатись на українцях???
Зеленський - барига!!!
А давайте тек-же легко и зарплату изменим - зарплата европейская минус транзит. Почему для газа базовая - это цена в европе, а для зарплаты?
Чому не азербажанські чи не катарські термінали?