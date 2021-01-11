Пашинян и Алиев на встрече у Путина подписали совместное заявление о развитии инфраструктуры в Нагорном Карабахе

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле трехсторонние переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николой Пашиняном.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-представительство президента РФ, встреча касалась Нагорного Карабаха. Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление, которым сообщается о создании рабочей группы для решения проблем экономики региона.

Группа под руководством вице-премьеров трех стран должна быть создана до конца января 2021 года. Ее приоритетом станут проекты сети автомобильных дорог, а также железнодорожное сообщение. Экспертные подгруппы до конца февраля должны будут представить конкретные проекты строительств.

Россия в этой группе будет отвечать за соблюдение режима тишины и разминирование.

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"Из России в зону конфликта доставлено уже свыше 800 тонн стройматериалов, всего более 1,5 миллиона тонн гуманитарных грузов. Населению предоставляется медицинская помощь. От мин очищено свыше 479 гектаров территории, проверено 182 километра дорог, 710 зданий и сооружений. Обнаружено и уничтожено более 22 тысяч взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября пресс-секретарь президента "НКР" Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде "миротворческого контингента".

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