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Пашинян и Алиев на встрече у Путина подписали совместное заявление о развитии инфраструктуры в Нагорном Карабахе

Пашинян и Алиев на встрече у Путина подписали совместное заявление о развитии инфраструктуры в Нагорном Карабахе

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле трехсторонние переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николой Пашиняном.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-представительство президента РФ, встреча касалась Нагорного Карабаха. Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление, которым сообщается о создании рабочей группы для решения проблем экономики региона.

Группа под руководством вице-премьеров трех стран должна быть создана до конца января 2021 года. Ее приоритетом станут проекты сети автомобильных дорог, а также железнодорожное сообщение. Экспертные подгруппы до конца февраля должны будут представить конкретные проекты строительств.

Россия в этой группе будет отвечать за соблюдение режима тишины и разминирование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Алиев пригрозил Армении "железным кулаком", если ее официальные лица посетят Карабах без разрешения Баку

"Из России в зону конфликта доставлено уже свыше 800 тонн стройматериалов, всего более 1,5 миллиона тонн гуманитарных грузов. Населению предоставляется медицинская помощь. От мин очищено свыше 479 гектаров территории, проверено 182 километра дорог, 710 зданий и сооружений. Обнаружено и уничтожено более 22 тысяч взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября пресс-секретарь президента "НКР" Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде "миротворческого контингента".

Также читайте: Алиев объявил расположенный в Нагорном Карабахе город Шуша "культурной столицей Азербайджана"

Автор: 

Алиев Ильхам (163) путин владимир (31582) Нагорный Карабах (471) Пашинян Никол (127)


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Топ комментарии
+10
...возьмите этого в решалы - на раз все разрулит
Пашинян и Алиев на встрече у Путина подписали совместное заявление о развитии инфраструктуры в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 7567
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11.01.2021 19:48 Ответить
+6
Турция "теневой игрок" в этой всей истории. Без неё, конечно выглядит, как-будто к начальнику "на ковёр" вызвали. Причём, Пашинян сразу с вещичками приехал)Пашинян и Алиев на встрече у Путина подписали совместное заявление о развитии инфраструктуры в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 2128
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11.01.2021 20:19 Ответить
+5
Кацапы кинули армян... Кацапы обделались перед Турцией.
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11.01.2021 20:16 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
в гадюшнике по прежнему без изменений)))
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11.01.2021 19:41 Ответить
Председатель кооператива "Озеро" ещё и политикой занимается в соседних враждующих кооперативах
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11.01.2021 19:44 Ответить
***** компостирует всем мозги, вот же больное и ущербное.
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11.01.2021 19:45 Ответить
***** з бункера не вилазить! З ким вони зустрічаються?
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11.01.2021 19:45 Ответить
...возьмите этого в решалы - на раз все разрулит
Пашинян и Алиев на встрече у Путина подписали совместное заявление о развитии инфраструктуры в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 7567
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11.01.2021 19:48 Ответить
Алієву зараз їхати до х-ла - то марати свою репутацію. Чому не до Ердогана? Самим не можна домовитися?
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11.01.2021 20:11 Ответить
Турция "теневой игрок" в этой всей истории. Без неё, конечно выглядит, как-будто к начальнику "на ковёр" вызвали. Причём, Пашинян сразу с вещичками приехал)Пашинян и Алиев на встрече у Путина подписали совместное заявление о развитии инфраструктуры в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 2128
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11.01.2021 20:19 Ответить
Кацапы кинули армян... Кацапы обделались перед Турцией.
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11.01.2021 20:16 Ответить
кинуть можно надежного партнера, а не крысу, пытающуюся ухватить кусок и свалить, армения так и не признала нагорный карабах, армения плюнула на рф и пытается сблизится с западом, все это их право как суверенного государство, но все, на кого она положила болт, свободны от каких либо обязательств перед арменией
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11.01.2021 20:29 Ответить
Непонятная каша там варится. На днях была информация о 40 транспортниках из Турции. А где Эрдоган на переговорах?
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11.01.2021 20:22 Ответить
развел котят....
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11.01.2021 20:48 Ответить
Турция как рулила в этом конфликте, так и продолжает.
Хотя по факту "её там нет".
Путн может чесать себе самолюбие - это ничео не меняет, кремль в Карабахе уступил.
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11.01.2021 21:19 Ответить
А Эрдогана не пригласили?
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11.01.2021 21:24 Ответить
Гадаєш - він образився?
Думаю, що Турція буде в Карабасі робити те, що вигідно їй та Азербайджану, і для цого вона не потребує зустрічей, і тим більше домовленостей з якимось там Ху#лом.
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11.01.2021 23:30 Ответить
Алиев поступает очень опрометчиво и играет на том что ***** хочет показать себя "миротворцем"! Это рано или поздно ему аукнеться!
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12.01.2021 00:28 Ответить
жаль, что Азербайджан после победы над оккупантами повел себя так, как-будто проиграл войну... ему бы давать на армению, так нет... шо й то не совсем то в том огороде...
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12.01.2021 05:37 Ответить
Азербайджан войну вчистую выиграл. Не думаю, что у них вообще была цель захватывать собственно сам Карабах. Нафига им нужны нищие районы, населенные сотней тысяч озлобленных армян? Азербайджан вернул свои территории, которые всегда были заселены азербайджанцами и фактически на этом остановился. Ему надо теперь восстановить экономику этих районов, вернуть туда беженцев, которые по 30 лет ждали этого в лагерях, отстроить дороги и остальную инфраструктуру. А потом, собравшись с силами, через 30 лет повторить трюк с "провокациями армян на линии соприкосновения". А до тех пор вполне можно повесить экономику Карабаха на кацапов, пусть развлекаются, у них денег полно.
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12.01.2021 18:09 Ответить
 
 