Зеленский подписал закон о повышении зарплат специалистам лабораторий с немедицинским образованием

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в ст. 77 Основ законодательства Украины о здравоохранении о льготах и повышении оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что на текущий момент в клинических лабораториях работают специалисты с высшим немедицинским образованием, проводящие диагностику COVID-19, однако не получающие доплаты к зарплате, установленные для медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь больным коронавирусом. Закон распространяет социальные права и льготы медицинских и фармацевтических работников на указанных выше профессионалов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, и вводится в действие через месяц со дня вступления в силу.

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Кабинет Министров Украины со дня вступления в силу этого закона должен установить доплаты к заработной плате указанной категории лиц на период действия мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.