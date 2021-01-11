Зеленский подписал закон о повышении зарплат специалистам лабораторий с немедицинским образованием
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в ст. 77 Основ законодательства Украины о здравоохранении о льготах и повышении оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Отмечается, что на текущий момент в клинических лабораториях работают специалисты с высшим немедицинским образованием, проводящие диагностику COVID-19, однако не получающие доплаты к зарплате, установленные для медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь больным коронавирусом. Закон распространяет социальные права и льготы медицинских и фармацевтических работников на указанных выше профессионалов.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, и вводится в действие через месяц со дня вступления в силу.
Кабинет Министров Украины со дня вступления в силу этого закона должен установить доплаты к заработной плате указанной категории лиц на период действия мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.
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Ничего не изменилось.
Ждём следующие выборы.
Закон, однако, говорит о том, что эти лаборанты должны быть "безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу". Достойны повышения, если они правильно записаны в штатном расписании лаборатории.
Трудно однако доказать, что ремонтники лечебной аппаратуры, в том числе компьютерной, подходят под определение "непосредственно занятые в ликвидации", хотя они и посещают время от времени больничные палаты.
Речь идёт о профессии.
На президентов вузы не учат.
Президентов выбирает народ.
Из двух куч дерьма выбрали меньшую.
Твоя лоботомия неизлечима.
Любить Родину не означает любить порошенко.
Что у нас всё не как у людей ?
Всё делят по категориям , контингенту , должностям , рангам .
Вроде все люди равны , но некоторые ровнее ...
А смогу!!
Нефік дєлать!!
Супрунша ж проконала!!
🤣🤣