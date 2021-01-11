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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский подписал закон о повышении зарплат специалистам лабораторий с немедицинским образованием

Зеленский подписал закон о повышении зарплат специалистам лабораторий с немедицинским образованием

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в ст. 77 Основ законодательства Украины о здравоохранении о льготах и повышении оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что на текущий момент в клинических лабораториях работают специалисты с высшим немедицинским образованием, проводящие диагностику COVID-19, однако не получающие доплаты к зарплате, установленные для медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь больным коронавирусом. Закон распространяет социальные права и льготы медицинских и фармацевтических работников на указанных выше профессионалов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, и вводится в действие через месяц со дня вступления в силу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В госбюджете-2021 предусмотрено увеличение заработных плат для всех медиков, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины со дня вступления в силу этого закона должен установить доплаты к заработной плате указанной категории лиц на период действия мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

Автор: 

Зеленский Владимир (20925) карантин (16729) заработная плата (2400) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Зеленский подписал закон о повышении зарплат специалистам лабораторий с немедицинским образованием - Цензор.НЕТ 6780
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11.01.2021 19:55 Ответить
+6
Зеленский подписал закон о повышении зарплат специалистам лабораторий с немедицинским образованием - Цензор.НЕТ 4162
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11.01.2021 19:47 Ответить
+5
...точно подписало?
Зеленский подписал закон о повышении зарплат специалистам лабораторий с немедицинским образованием - Цензор.НЕТ 7476
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11.01.2021 19:52 Ответить
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Зеленский подписал закон о повышении зарплат специалистам лабораторий с немедицинским образованием - Цензор.НЕТ 4162
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11.01.2021 19:47 Ответить
хоче кусень в Бені забрати ?
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11.01.2021 19:51 Ответить
Нінада сніжать тарфіи. Оні справедлівиє!!!! Самиє лучшиє!!! Смєтуни ні моглі ашибіца, бо їх 73 % і всі вони презеденти і це істи на
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11.01.2021 20:01 Ответить
Знов Вава кине лохів через рояль.
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11.01.2021 19:47 Ответить
...кто еще остался...
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11.01.2021 19:48 Ответить
Генпрокуроры без юридического...
Медики без медицинского...
Ничего не изменилось.
Ждём следующие выборы.
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11.01.2021 19:49 Ответить
Самые классные исследователи и лаборанты.-выпускники биологических факультетов университетов.И они не имеют медицинского образования .Но их познания гораздо глубже и шире чистых медиков в области анализов.
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11.01.2021 19:54 Ответить
"Я тоже не гинеколог, но могу посмотреть" (с)
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11.01.2021 19:56 Ответить
Не сомневаюсь в том, что Вы написали.
Закон, однако, говорит о том, что эти лаборанты должны быть "безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу". Достойны повышения, если они правильно записаны в штатном расписании лаборатории.
Трудно однако доказать, что ремонтники лечебной аппаратуры, в том числе компьютерной, подходят под определение "непосредственно занятые в ликвидации", хотя они и посещают время от времени больничные палаты.
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11.01.2021 20:40 Ответить
главное шо сделали себя разам)))
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11.01.2021 20:04 Ответить
Ахахаха)))))зебилы,вас лечить лоботомией надо!оно выбрало в президенты клоуна и требует у остальных соответствующего образования ))))вас всех точно мама родила,а не папа через сраку?
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11.01.2021 20:06 Ответить
Тебе её уже сделали.
Речь идёт о профессии.
На президентов вузы не учат.
Президентов выбирает народ.
Из двух куч дерьма выбрали меньшую.
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11.01.2021 20:10 Ответить
Да не скажи)за эту "меньшую" вы уже реальных звиздюлей отгребаете -и Слава Богу.Видно,что только через сломанный нос начинаете думать и волать,как вы ошибались)))
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11.01.2021 20:14 Ответить
Если бы сегодня был второй тур выборов, кого бы выбрали?
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11.01.2021 20:19 Ответить
Порошенко.а вам,в следущий раз, придется выбирать меж Порошенко и мертвечуком -не будет "меньшего" веселого дерьма,т ч там и посмотрим ,как кто Родину любит)
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11.01.2021 20:29 Ответить
Обманывай себя и дальше.
Твоя лоботомия неизлечима.
Любить Родину не означает любить порошенко.
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11.01.2021 20:56 Ответить
А я себя не обманываю,вам ,зеголосилки,придется выбрать)
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11.01.2021 20:59 Ответить
Юзик жене уже новую тачку подбирает
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11.01.2021 19:50 Ответить
Підписав під час спуску на лижах з гори. На коліні.
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11.01.2021 19:50 Ответить
Зеленский подписал закон о повышении зарплат специалистам лабораторий с немедицинским образованием - Цензор.НЕТ 6780
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11.01.2021 19:55 Ответить
А чому віслюк до цього часу не підписує закон "Про поступове збільшення світлового дня до 22 червня 2021 року"?
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11.01.2021 19:51 Ответить
...точно подписало?
Зеленский подписал закон о повышении зарплат специалистам лабораторий с немедицинским образованием - Цензор.НЕТ 7476
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11.01.2021 19:52 Ответить
имейте совесть
Зеленский подписал закон о повышении зарплат специалистам лабораторий с немедицинским образованием - Цензор.НЕТ 7773
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11.01.2021 20:05 Ответить
а то ни кола ни https://censor.net/ru/news/3238974/zelenskaya_o_dome_v_konchazaspe_snyali_lyustry_sbili_zoloto у ленки. кол забрала мендель и другие корабельніе сосны
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11.01.2021 20:09 Ответить
Зеленський підписав закон про підвищення зарплат фахівцям лабораторій з немедичною освітою - Цензор.НЕТ 7875
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11.01.2021 20:19 Ответить
це тому актору, який в нього аналізи приймав.
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11.01.2021 19:52 Ответить
Этому дала , этому не дала ...
Что у нас всё не как у людей ?
Всё делят по категориям , контингенту , должностям , рангам .
Вроде все люди равны , но некоторые ровнее ...
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11.01.2021 19:53 Ответить
Ми всі президенти.
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11.01.2021 19:55 Ответить
Откровенно говоря , судя по результатам их работы , то поставь любого дебила - разницы в их труде мы даже не заметим ...
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11.01.2021 19:58 Ответить
і це їсти на
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11.01.2021 20:06 Ответить
Кокс закінчився... розродився.
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11.01.2021 20:12 Ответить
У Мене теж не "медицинське"...
А смогу!!
Нефік дєлать!!
Супрунша ж проконала!!
🤣🤣
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11.01.2021 20:22 Ответить
Супрун проканала,а твое зедерьмо нет-пошло до богатыревой)
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11.01.2021 20:34 Ответить
Зеленський підписав закон про підвищення зарплат фахівцям лабораторій з немедичною освітою - Цензор.НЕТ 5203
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11.01.2021 20:29 Ответить
Конечно, это очень важный закон, но гораздо важнее сегодня тарифы на газ, и второе, санкции штатов против ближайшего его окружения, дубинского, а тут уже не до шуток, строить хорошую мину, при плохой игре у шоумена не получится.
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11.01.2021 20:45 Ответить
 
 