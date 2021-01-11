Тимошенко призывает местные советы требовать у Кабмина подавать населению газ из хранилищ: "Это позволит мгновенно уменьшить тарифы втрое"

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко раскритиковала действия Кабинета Министров Дениса Шмыгаля, в частности подготовку плана антикризисных мероприятий в связи с повышением тарифов.

Она усомнилась в том, что "люди, не способные просчитать последствия своих же постановлений, сумеют придумать какой-то антикризисный план", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу политика.

"Я призываю депутатов партии "Батькивщина" по всей стране, а также представителей других сил, которым небезразлично благосостояние украинских семей, созвать внеочередные сессии советов разных уровней и требовать от правительства принятия решения о направлении на нужды населения газа из наших подземных хранилищ по цене закупки. Это позволит мгновенно уменьшить тарифы втрое. Самая прозрачная и самая справедливая схема. Лучший антикризисный план", - уверена Тимошенко.

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Напомним, в январе 2021 года "Нафтогаз" повысил цены на природный газ для населения на 14%, до 7,22 грн за 1 куб. м без учета стоимости доставки, которая также возросла. Изменились и тарифы на тепло и электроэнергию.

С конца прошлого года жители разных регионов начали выходить на акции протеста.

11 января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти разработали два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы на газ для населения.