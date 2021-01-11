Восстановление импорта электроэнергии из Беларуси в перспективе поставит под угрозу энергетическую безопасность Украины, - Буславец

Экс-руководитель министерства энергетики Ольга Буславец отмечает, что удовлетворение краткосрочных интересов трейдеров и отдельных промышленных потребителей благодаря возобновлению импорта электроэнергии из Беларуси в среднесрочной перспективе поставит под угрозу энергетическую безопасность Украины.

Об этом говорится в ее статье на сайте УНН, информирует Цензор.НЕТ.

Ольга Буславець подчеркивает, что сейчас перед украинской электроэнергетикой стоит ряд проблем, требующих безотлагательного решения. Среди таких проблем, в частности, и восстановление с нового года импорта электроэнергии из Беларуси (а фактически и из России), "что уже вызвало удивление и непонимание со стороны наших европейских партнеров".

Ольга Буславец отмечает, что временный запрет импорта электроэнергии из России и из Беларуси не означает блокировки перетоков электрической энергии, которые обеспечивают стабильность параллельной работы энергосистем и получения аварийной помощи. Но учитывая курс на интеграцию украинской энергосистемы с европейской - это необходимый шаг.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что следование краткосрочным интересам трейдеров и отдельных промышленных потребителей в среднесрочной перспективе поставит под угрозу энергетическую безопасность нашей страны, в том числе - будущее присоединение ОЭС Украины к европейской синхронной зоне ENTSO-E" - отмечает экс-руководитель Минэнерго.

В этом контексте она также обращает внимание на необходимость четкого выполнения плана синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E.

"Надо быть готовым, что чем ближе мы будем к цели, тем больше будет сопротивление как со стороны РФ, так и внутренних сил, не заинтересованных во внедрении европейских правил и усилении конкуренции. Нужна активная позиция профильного Министерства и политическая воля государственной власти Украины в целом ", - считает Ольга Буславец.

Кроме того, необходимо продолжить совершенствовать законодательство, определяющее правила работы рынка электроэнергии. В частности, принять законопроект № 3657 от 15 июня 2020 года, который запрещает импорт из РФ и Беларуси, совершенствует конкурсную процедуру на строительство новой генерирующей мощности и урегулирует другие проблемные вопросы работы участников рынка; закон о прозрачности оптового энергетического рынка для предотвращения злоупотреблений (REMIT) и ряд других решений, направленных на изменение правил ценообразования на балансирующем рынке, совершенствование порядка проведения электронных аукционов по двусторонним договорам.

"При этом, показательным должно быть введение единых правил для всех, а не создание привилегированных условий работы для отдельных ФПГ - хрестоматийным примером чего является так называемая "зеленая металлургия", - отметила она.

Также в дальнейшем необходимо продолжать совершенствовать механизм ПСО. Чтобы обеспечить постепенное снижение перекрестного субсидирования. При этом, ключевым условием должно быть обеспечение безубыточной деятельности всех участников механизма ПСО - государственных энергетических компаний, поставщиков универсальных услуг, производителей из альтернативных источников.

Экс-руководитель Минэнерго отмечает, что принятые в конце года изменения в этом направлении не позволят полностью решить этот вопрос, потому что они не балансируют ситуацию на рынке. И даже при условии полной оплаты за потребленную электроэнергию прирост долгов в рамках ПСО ежемесячно составит около 1 млрд грн.

Не менее важной остается проблема погашения долгов перед производителями электрической энергии суммарный объем которых уже превысил 60 млрд грн. Причем из них 27 млрд - за весь период функционирования предыдущей модели рынка единого покупателя, а остальные - сформированы в течение 2020 года из-за финансовой разбалансированности нового рынка.

Еще одной важной проблемой, по словам Ольги Буславец, остается запуск конкурса на строительство высокоманевренной генерации. Она подчеркивает, что развитие новых балансирующих мощностей будет способствовать не только увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников энергии и поднятию "базы" "Энергоатома" в профицитный период. Это также позволит внедрять шаги по декарбонизации и плавно сокращать долю угольной тепловой генерации.

При этом она обращает внимание на необходимость дальнейшей реализации шагов, направленных на решение проблемы с "зелеными" производителями и обеспечения устойчивого развития ВИЭ, первым из которых стало заключение в прошлом году Меморандума с производителями ВИЭ и закона, который его имплементирует, что снизило цену "зеленой" электроэнергии для потребителей на 2 млрд евро до 2029 года.

Также важным шагом в этом направлении должен стать запуск "зеленых" аукционов, который позволит существенно снизить стоимость произведенной из ВИЭ электроэнергии и согласовать темпы роста с возможностями энергосистемы.

Ольга Буславец отмечает, что для решения указанных проблем пока есть все - наработанные решения, эффективная, сформированная за предыдущий период команда высокопрофессиональных специалистов. И теперь все зависит от позиции нового руководства Министерства.