Денисова об условиях содержания в колонии РФ украинца Выговского: Полная изоляция от внешнего мира, постоянный холод, необоснованные наказания

У политзаключенного украинца Валентина Выговского, которого удерживают в российской колонии, тяжелое психоэмоциональное состояние.

Об этом сообщила в Facebook уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня получила сообщение от матери Валентина с такими тревожными новостями от сына. Как он пишет - уже держится из последних сил", - рассказала она.

По словам Выговской, сын находится в полной изоляции от внешнего мира: телевизор, радио и газеты остаются недоступными, а прогулки происходят в отдельной клетке. Единственная возможность общения - бумажные письма.

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"Но такая переписка ограничивается на период его содержания в ШИЗО. В дополнение, они доходят только по адресу родителей. Последнее письмо от Валентина родители получили 22 октября 2020 года", - подчеркнула Денисова.

Кроме этого, омбудсмен заявила, что в камере украинца постоянный холод - в морозы стены покрываются инеем, мужчина жалуется на сильные боли в позвоночнике, однако в тех условиях, где он содержится, он не может получить надлежащую медицинскую помощь.

"Валентин 7-й год находится в незаконном заключении и сейчас его удерживают в "ФКУ ИК-11 УФСИН РФ по Кировской области" в помещении камерного типа с рядом ограничений. Ему запрещены телефонные переговоры с родными, долгосрочные свидания, ограничено количество пищевых продуктов, которые можно купить в тюремном магазине", - отметила Денисова.

В то же время Выговского периодически по надуманным причинам переводят в ШИЗО, предусматривающий еще больше ограничений.

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"Такой режим содержания в помещении камерного типа - на срок 6 месяцев и ШИЗО - на срок 15 суток, чередуют уже почти 4 года", - добавила омбудсмен, отметив, что из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, представителей консульской службы Украины в РФ не допускают к политзаключенному.

В связи с этим Денисова в очередной раз обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием "прекратить позорные действия и восстановить права гражданина Украины на жизнь, надлежащие условия содержания, получение необходимой медицинской помощи и на связь с внешним миром", а также призвала международное сообщество дать соответствующую реакцию на нарушение Европейской Конвенции по правам человека, Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, принятые Экономическим и Социальным Советом ООН, и не прекращать давление на РФ.

Напомним, в сентябре 2014 года киевский предприниматель, активист Майдана Валентин Выговский поехал в Крым на выставку, связанную с авиацией. Тогда с ним пропала связь. Позже стало известно, что украинца задержали представители так называемой "самообороны" для проверки документов. Выговского тайно вывезли в СИЗО Москвы. Суды по этому делу проходили в закрытом режиме - ни украинского консула, ни журналистов там не было. В декабре 2015 года Валентина приговорили к 11 годам колонии, обвинив в шпионаже. Отбывать наказание его отправили в тюрьму в Кировской области.

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