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Новости Украинские заложники в РФ
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Денисова об условиях содержания в колонии РФ украинца Выговского: Полная изоляция от внешнего мира, постоянный холод, необоснованные наказания

Денисова об условиях содержания в колонии РФ украинца Выговского: Полная изоляция от внешнего мира, постоянный холод, необоснованные наказания

У политзаключенного украинца Валентина Выговского, которого удерживают в российской колонии, тяжелое психоэмоциональное состояние.

Об этом сообщила в Facebook уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня получила сообщение от матери Валентина с такими тревожными новостями от сына. Как он пишет - уже держится из последних сил", - рассказала она.

По словам Выговской, сын находится в полной изоляции от внешнего мира: телевизор, радио и газеты остаются недоступными, а прогулки происходят в отдельной клетке. Единственная возможность общения - бумажные письма.

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"Но такая переписка ограничивается на период его содержания в ШИЗО. В дополнение, они доходят только по адресу родителей. Последнее письмо от Валентина родители получили 22 октября 2020 года", - подчеркнула Денисова.

Кроме этого, омбудсмен заявила, что в камере украинца постоянный холод - в морозы стены покрываются инеем, мужчина жалуется на сильные боли в позвоночнике, однако в тех условиях, где он содержится, он не может получить надлежащую медицинскую помощь.

"Валентин 7-й год находится в незаконном заключении и сейчас его удерживают в "ФКУ ИК-11 УФСИН РФ по Кировской области" в помещении камерного типа с рядом ограничений. Ему запрещены телефонные переговоры с родными, долгосрочные свидания, ограничено количество пищевых продуктов, которые можно купить в тюремном магазине", - отметила Денисова.

В то же время Выговского периодически по надуманным причинам переводят в ШИЗО, предусматривающий еще больше ограничений.

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"Такой режим содержания в помещении камерного типа - на срок 6 месяцев и ШИЗО - на срок 15 суток, чередуют уже почти 4 года", - добавила омбудсмен, отметив, что из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, представителей консульской службы Украины в РФ не допускают к политзаключенному.

В связи с этим Денисова в очередной раз обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием "прекратить позорные действия и восстановить права гражданина Украины на жизнь, надлежащие условия содержания, получение необходимой медицинской помощи и на связь с внешним миром", а также призвала международное сообщество дать соответствующую реакцию на нарушение Европейской Конвенции по правам человека, Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, принятые Экономическим и Социальным Советом ООН, и не прекращать давление на РФ.

Денисова об условиях содержания в колонии РФ украинца Выговского: Полная изоляция от внешнего мира, постоянный холод, необоснованные наказания 01

Напомним, в сентябре 2014 года киевский предприниматель, активист Майдана Валентин Выговский поехал в Крым на выставку, связанную с авиацией. Тогда с ним пропала связь. Позже стало известно, что украинца задержали представители так называемой "самообороны" для проверки документов. Выговского тайно вывезли в СИЗО Москвы. Суды по этому делу проходили в закрытом режиме - ни украинского консула, ни журналистов там не было. В декабре 2015 года Валентина приговорили к 11 годам колонии, обвинив в шпионаже. Отбывать наказание его отправили в тюрьму в Кировской области.

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Автор: 

Выговский Валентин (27) Денисова Людмила (996) колония (423) россия (96279) политзаключенные (1624)


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Топ комментарии
+5
Сумно.
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11.01.2021 20:47 Ответить
+5
Дуже вже кацапам прізвище Виговський ненависне. Адже колись славний Гетьман Іван дер їхх, як Панько льоху. Жаль, не спалив ту мацкву дотла тоді, коли мав таку ожлиаість.
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11.01.2021 20:53 Ответить
+4
Нев,iпенно брАДський народ....Що б ви курва вже...
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11.01.2021 20:48 Ответить
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Він не таксист. Його кацапи не поміняють. Тому спокійно переходу на ішу тему.
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11.01.2021 20:55 Ответить
Розумієш, Бда, міняти ні на кого. Обмінний фонд, набраних при Порошенку Зєля вже профукав, а сам не набирає. Хоча б тих же вагнерівців. Тому міняти може хіба що на зелеботів. 😊
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11.01.2021 21:03 Ответить
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11.01.2021 20:47 Ответить
Сумно.
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11.01.2021 20:47 Ответить
Нев,iпенно брАДський народ....Що б ви курва вже...
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11.01.2021 20:48 Ответить
Дуже вже кацапам прізвище Виговський ненависне. Адже колись славний Гетьман Іван дер їхх, як Панько льоху. Жаль, не спалив ту мацкву дотла тоді, коли мав таку ожлиаість.
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11.01.2021 20:53 Ответить
А чем прославился гетман Выговский? Ну выиграл одно сражение, под Конотопом, Киев взять не смог, и был изгнан КОЗАКАМИ в Польшу, где его казнили.
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11.01.2021 21:30 Ответить
Виговський, до твого відома, передав гетьманську булаву Юрієві Хмельницькому, бо був лише регентом при ньому до його повноліття. І передав добровільно, без ексцесів. Це перше. Друге - саме Виговський при Хмельницькому будучи писарем організував Генеральну старшину - уряд Козаччини, яку і очолив, як Генеральний писар. І ніхт його не виганяв, просто напюклепал полякам донос аромосковські козацькі старшини, у якому вказали, що він готував антипольське повстання. Те, щ ти тут штовхає кацапську версію - дуже красномовно. За кацапської версією і Іван Мазепа - "зрадник" і відлученецт від церкви кацапським попами. 😊 Я тебе розумію, адже Виговський під Конотопом таки славно вщент кацапів розбив. Саме тому вони дотепер лиють на нього тонни бруду, а при совку його ім'я було табу. 😊 У кацапів і Бандера - "сокирник". Нє?
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11.01.2021 23:23 Ответить
"необоснованные наказания"...ох знакомо! и в расисю не надо ехать...
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11.01.2021 20:55 Ответить
Никому не желаю сесть в тюрьму, но почему Выговского называют политзаключенным? В Европе он таковым не признан. Человек элементарно хотел заработать на перепродаже сов. секретных документов, взят с поличным, и свою вину не отрицал. В чем политика?
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11.01.2021 21:39 Ответить
проблем-то взяли новинского-медведчука - и міняйся.
можно ще просто і банально - усе що з російским громадянством або народилося у Раші -
на посаді вище бригадира у тюрьму (а краще у ШтрафБат)
і зразу всіх повернуть. (бо інкше вони просто не зможуть набирати агентуру)
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11.01.2021 22:54 Ответить
денисова два слова в кучу связать не может... как она работает?
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12.01.2021 05:35 Ответить
 
 