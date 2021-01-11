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Ясько отправили в отставку с поста главы делегации Украины в ПАСЕ, на ее место назначена Мезенцева

Ясько отправили в отставку с поста главы делегации Украины в ПАСЕ, на ее место назначена Мезенцева

Делегация Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы сместила Елизавету Ясько с должности главы и назначила на ее место другую "слугу народа" Марию Мезенцеву.

Об этом сообщил в Telegram член делегации, депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что после более чем 3-часовых дебатов делегация Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы на своём онлайн заседании заменила главу делегации Украины в ПАСЕ. Вместо Елизаветы Ясько ею стала нардеп от Слуги народа Мария Мезенцева", - написал он.

По словам Гончаренко, за кандидатуру Мезенцевой проголосовали 10 членов делегации от СН, оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє".

"Представители ЕС, Голоса, Батькивщины и некоторые Слуги народа за это не голосовали", - добавил Гончаренко.

Также на Цензор.НЕТ: "Работа ПАСЕ, как и других международных организаций, почти парализована", - Ясько

Ясько отправили в отставку с поста главы делегации Украины в ПАСЕ, на ее место назначена Мезенцева 01

Автор: 

ПАСЕ (1668) Гончаренко (535) Елизавета Ясько (78) Мезенцева Мария (20)


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Топ комментарии
+35
переложили поленницу в сарае

шо то курица зеленая отряда безмозглых, что эта
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11.01.2021 21:04 Ответить
+32
ок. в прошлые времена в ПАРЕ команда Арьев+Береза+Гончаренко добились
1. кацапов выперли из ПАРЕ
2. ********* ссалась кипятком когда Гончаренко ей пел гимн
3. Журналистка вместе с Арьевым сообщили ********** кто она такая (сливной бачок)
4. выступления в ПАРЕ на тему боинга, санкций, АТО и прочее и прочее и прочее

"умненькая девочка" просидела в ПАРЕ больше года. ЧТО ОНА ДОБИЛАСЬ?
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11.01.2021 21:41 Ответить
+20
+ 100 !
поменяли шило на мыло или по современному
корабельные сосны местами поменяли
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11.01.2021 21:15 Ответить
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переложили поленницу в сарае

шо то курица зеленая отряда безмозглых, что эта
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11.01.2021 21:04 Ответить
100%+++++++++++++
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11.01.2021 21:07 Ответить
+ 100 !
поменяли шило на мыло или по современному
корабельные сосны местами поменяли
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11.01.2021 21:15 Ответить
справедливости ради, Машута - умненькая девочка. Знаю ее... Училась на МО в каразинском университете, именно училась... очень работоспособная и трудолюбивая, impecсable English, стажировалась в ООН.... ваще-то яркая девочка. Ну и красавица... не знаю, что занесло ее к зебильскому. В харьковском горсовете состояла в самопомочи. Как-то не ассоциируется со слугами уродов... но шо есть, то есть.
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11.01.2021 21:24 Ответить
была бы умненькая - не путалась бы с быдлом
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11.01.2021 21:37 Ответить
Мезенцева має головний здобуток у ВР - була одним з ініціаторів повернення російської мови до вищих навчальних закладів. Тобто коаліція СН-ОПЗЖ малюється просто на очах. І це відбувається на одному з найбільших міжнародних майданчиків, де українська влада демонструє дива об"єднання з відвертими прокремлівськими силами

https://wz.lviv.ua/news/427757-ukrainsku-delehatsiiu-v-parye-ocholyla-sumnozvisna-sluha-mezentseva
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13.01.2021 09:05 Ответить
ок. в прошлые времена в ПАРЕ команда Арьев+Береза+Гончаренко добились
1. кацапов выперли из ПАРЕ
2. ********* ссалась кипятком когда Гончаренко ей пел гимн
3. Журналистка вместе с Арьевым сообщили ********** кто она такая (сливной бачок)
4. выступления в ПАРЕ на тему боинга, санкций, АТО и прочее и прочее и прочее

"умненькая девочка" просидела в ПАРЕ больше года. ЧТО ОНА ДОБИЛАСЬ?
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11.01.2021 21:41 Ответить
а хер его знает...
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11.01.2021 21:45 Ответить
согласен с каждым Вашим пунктом...
( но...(пардон)..он писал про "новоназначенную" Машу... я так понял... может не прав!?)
хотя и манюня регалиями там какими-то сверкала...но то что Зе назначил Ясько Лизу на столь важный пост, где надо уметь ответить, как убить... а не клипать оченятками..... просто до сих пор не укладывалось никуда!
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11.01.2021 21:50 Ответить
да? тогда прошу прощения. посмотрим. я писал про ту которая ушла .
но если при новенькой что то сделается то это будет единственный случай чтобы зеленая команда добилась чего то хорошего
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11.01.2021 22:00 Ответить
Отец - https://holoskrainy.ua/aleksej-jasko/ Ясько Алексей Андреевич - Народный артист Украины, солист Национального ансамбля солистов "Киевская камерата". Гастролировал в более чем 60 странах мира. По приглашению Греции 7 лет работал концертмейстером оркестра, солистом филармонии и профессором консерватории на острове Крит. Советник и преподаватель в музыкальном проекте "Свидетель", посвященном 75-летию трагедии Бабьего Яра. Проект получил первую в истории Украины премию Каннских Львов в номинации "Музыка".-----В 2013-2014 годах по программе обмена с КНУ училась в Московском государственном университете (МГУ) имени М. В. Ломоносова.====================По данным харьковского интернет-издание NewsRoom, отчим Марии - предприниматель Виталий Федоров. Его называли одним из спонсоров местной "Самопомощи" и монополистом и владельцем сети аптек. Согласно данным OpenData, Федоров был ранее владельцем таких фирм как "Аптека №222", "Аптека №300", "Аптека №47" и "Стиф-Сервис". Кроме этого, согласно данным Youcontrol, Федоров является собственником жилищно-строительного кооператива "Добробуд". Одним из компаньонов Федорова является Тарас Ситенко - председатель фракции "Самопомощь" в Харьковском городском совете.
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12.01.2021 07:00 Ответить
Эльмира, и с этим согласен. Но вы путаете круглое с мягким. При чем здесь ее бэкграунд, семья и пр. Речь шла о тупости и равноценном обмене курицы на овцу. Я высказал свое мнение насчет ее способностей. Разумеется, то, что девочка прибилась к зеленой мрази чести ей не делает. И тем не менее, если вопрос "дура или нет", мой ответ - нет
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12.01.2021 10:29 Ответить
не чего а кого - михасю жирного
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11.01.2021 23:24 Ответить
В международных организациях где прямое столкновение с хитрым и подлым кацапьем Украину должны представлять не прилежные умненькие девочки Машутки, а матерые волки и зубры дипломатии.
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12.01.2021 02:15 Ответить
Согласен. Более того, в Украине президентом не должен быть кретин-комик. Украинский мудрый нарид не должен позволять себе роскошь выбирать в гетманы презирающего Украину, армию, Майдан, Томос подонка-членограя...
Я всего лишь возразил на то, что Маша - глупышка...
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12.01.2021 03:56 Ответить
А як у цієї Марії з ватністю? Принаймні доки вчилася.
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12.01.2021 06:18 Ответить
Я знал ее исключительно как студентку...
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12.01.2021 09:52 Ответить
Ось знайшов про неї - "Мезенцева має головний здобуток у ВР - була одним з ініціаторів повернення російської мови до вищих навчальних закладів. "
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12.01.2021 11:41 Ответить
По просьбе Бакирова... еще раз повторю, она прибилась к зеленской мрази, и это не делает ей чести...
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12.01.2021 13:45 Ответить
Та як.Купив батько місце в списку (як минулого разу в Самопомочі),та й працює дитина.
Ясько відправили у відставку з поста глави делегації України в ПАРЄ, на її місце призначено Мезенцеву - Цензор.НЕТ 6059 Ясько відправили у відставку з поста глави делегації України в ПАРЄ, на її місце призначено Мезенцеву - Цензор.НЕТ 4875
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12.01.2021 07:22 Ответить
Плюсую, но не сосне, а вам за "находчивость"
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12.01.2021 09:05 Ответить
Павло, а нащо купувати, якщо навіть в Раду взяли якись там фотографів, аніматорів, моделі всякі... та і президент - кретин...
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12.01.2021 09:50 Ответить
а по факту implacable doofus.
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12.01.2021 10:01 Ответить
no ***** you know better mate. You can rest assured you're right...
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12.01.2021 10:08 Ответить
knowledge of the language is a huge plus! Only if there is nothing other than that, then it's just a translator.
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12.01.2021 12:51 Ответить
you bet amigo... although I could not care less...
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12.01.2021 13:41 Ответить
Как говорил г-н Бредор: « шо то х... шо это х... и это две такие х... что е... я ее маму в рот!»
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11.01.2021 21:07 Ответить
На що воно, крім м-та здатне, прости, Господи.
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11.01.2021 21:08 Ответить
Красивая.
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11.01.2021 21:10 Ответить
Под хорошими гостиннницами гуляют и покрасивше корабельные сосны.
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12.01.2021 01:42 Ответить
Сколько кровати в борделе не меняй... А чё, зато няши обе, сэлфи, видосики, мэмасики, командировочки в Европу по приколюшечке
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11.01.2021 21:11 Ответить
Обе довольно классные рабочие бабы и корабельные сосны
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11.01.2021 21:12 Ответить
Я маю якось розрізняти ці корабельні сосни? А нашо?
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11.01.2021 21:14 Ответить
А воно тобі треба ?
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11.01.2021 21:17 Ответить
Ну новина ж про це є.
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11.01.2021 23:19 Ответить
"Самонеміч", "слуга урода", харківська міськрада. Підтримана коломойським та його бізнеспартнером мертвечуком. "Достойна" кандидатура. Як не призначити?
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11.01.2021 21:21 Ответить
ЗЕльоная без скандала, что ***** без блох



Нардеп от "Слуги народа" оконфузилась из-за бабушки
Нардеп от партии "Слуга народа" Мария Мезенцева попала в неловкую ситацию в связи со своими высказываниями по поводу закона о земле. По ее словам, все люди ждали принятия этого закона, даже ее бабушка, которая живет в селе. Но, как оказалось, у бабушки нардепа совсем другое мнение.

Журналисты нашли бабушку Мезенцевой, которая живет в Черниговской области. Пожилая женщина сообщила, что внучка с ней вообще не советовалась по поводу закона о земле, а тем более, уже очень давно не приезжала в село и не встречалась с родными, которые придерживаются обратного мнения и не поддерживают закон о земле.
"Вот она пусть чаще приезжает к бабушке. Она уже давным-давно была. Вот перечислите ей, что бабушка говорила, что надо в гости к бабушке приезжать, есть там время, чтобы приехать. Как бы она бабушки рассказала, поговорила, как оно и что оно. С чем мы останемся, если продадим землю? Не знаю, ни с чем, видимо ", - сказала женщина.

https://www.rbc.ua/rus/styler/nardep-slugi-naroda-okonfuzilas-babushki-1581515572.html
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11.01.2021 21:22 Ответить
А у второй бабушки спросили?
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11.01.2021 21:50 Ответить
Да
Ясько відправили у відставку з поста глави делегації України в ПАРЄ, на її місце призначено Мезенцеву - Цензор.НЕТ 4804
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12.01.2021 07:26 Ответить
Очередная рабочая сосна
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11.01.2021 21:37 Ответить
рабочая - баба,
сосна - корабельная.

стыдно, стыдно не читать газеты и не быть политически подкованным !
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11.01.2021 21:40 Ответить
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12.01.2021 10:14 Ответить
рабочая - баба,
сосна - корабельная.
Та ні, палубна. Проте, можливо, підшконочна.
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11.01.2021 21:54 Ответить
Вот это кобыла
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11.01.2021 22:21 Ответить
Рабочую сасну шоли.
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12.01.2021 00:31 Ответить
нардеп от Слуги народа Мария Мезенцева

Значит рабочая сосна или гнида.
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12.01.2021 01:41 Ответить
Шмаркля делает перестановки в ПАСЕ в пользу Московии. А недалёкое наше общество бросается искать недостатки у Ясько.
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12.01.2021 08:44 Ответить
Настораживает, что за нее голосовал ЖОПОБЛОК, Майбах, но не голосовал ЕС и даже Родина и Голосом...
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12.01.2021 08:57 Ответить
Никого нормальных нет? Почему на эту должность отправляют каких-то тёлочек?
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12.01.2021 09:15 Ответить
надо же телочек куда-то пристроить, зря они что-ли старались, работали головой
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12.01.2021 09:37 Ответить
Просто эта сосна еще соснее.
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12.01.2021 09:20 Ответить
нормальные не нужны
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12.01.2021 09:20 Ответить
хто-сь смокче краще, хто-сь не дуже?
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12.01.2021 09:28 Ответить
Вах,вах, паразыты!
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12.01.2021 09:48 Ответить
Ясько відправили у відставку з поста глави делегації України в ПАРЄ, на її місце призначено Мезенцеву - Цензор.НЕТ 5844
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12.01.2021 09:56 Ответить
Страшна шо пздц.
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12.01.2021 10:09 Ответить
Аби розумна і патріотична. А то таке ...
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12.01.2021 11:12 Ответить
Розумна і патріотична "слуга народу"? Це такий дурний жарт, чи констатація відсутності в тебе розуму?
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12.01.2021 11:26 Ответить
Ось про неї знаючі люди у фейсбуці писали - "Мезенцева має головний здобуток у ВР - була одним з ініціаторів повернення російської мови до вищих навчальних закладів. "
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12.01.2021 11:43 Ответить
ласти гарні.
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12.01.2021 10:52 Ответить
Ги ... Теж помітив. Ласти у кольори ...
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12.01.2021 11:13 Ответить
Дивися не тільки на сісі-пісі, а і душу жінки
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12.01.2021 17:18 Ответить
Зачищають менш-більш порядних людей...
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12.01.2021 10:07 Ответить
Лизе надо было выбирать, или работой заниматься или с Михо в кровате лежать...
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12.01.2021 10:17 Ответить
У Карлсоншвілі переймала багатий міжнародний досвід. Ну що в цьому поганого?
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12.01.2021 17:20 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris
Вчора пройшла повз ще одна «перемога» від ЗЕ Українські делегати в ПАРЄ переобрали голову нашої делегації Обрали М.Мезенцеву,від СН голосами депутатів від СН+ОПЗЖ КОАЛIЦIЯ-СН+ОПЗЖ
Була ініціатором повернення росiйськоi мови до вищих навчальних закладів
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12.01.2021 10:31 Ответить
"Була ініціатором повернення росiйськоi мови до вищих навчальних закладів."

Не удивительно, что за нее голосовали жопоблок, Бенины шавки, ну и зеленые...
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12.01.2021 11:14 Ответить
Яка причина? одна лялька зламалася, давайте іншу.
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12.01.2021 10:49 Ответить
И кто то еще задается вопросами, почему Украинцы так живут! Блин, не хочется материться, скажу помягче, а как вы хотели жить? Вам по другому не положено...
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12.01.2021 10:59 Ответить
Любая подлость депутата имеет свою цену у шмаркли. Девушке подфартило с ложью о том, что её бабушка якобы поддержала Земельный закон Зеленского.
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12.01.2021 11:11 Ответить
Ми потихеньку привикаємо дл цього скотствр ,б...ва . дебідізму , тупості іт.л. виведеного на лержавний рівень. скоро будуть затюкувати тих . хто хоч щось соображає .має розум. порядочність .честь .бидло та сосни рулять.
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12.01.2021 11:20 Ответить
Ми...ми, не привикаємо звикаємо до цього ...... Є гарні ідеї як перевиховати бидлонарідвиборців? Як привити розум 73%-ому лохторату?
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12.01.2021 11:31 Ответить
У всіх, хто не дивився ні "Сватів", ні Слуга народа", ні 95 квартал є імунітет від цього всього
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12.01.2021 17:24 Ответить
Заменили голубоглазую блондинку на темноглазую брюнетку. Зря! Блондинки мне больше нравятся
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12.01.2021 11:47 Ответить
Вы ждали побед Зеленского?
Вот они!
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12.01.2021 11:58 Ответить
 
 