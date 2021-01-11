Ясько отправили в отставку с поста главы делегации Украины в ПАСЕ, на ее место назначена Мезенцева

Делегация Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы сместила Елизавету Ясько с должности главы и назначила на ее место другую "слугу народа" Марию Мезенцеву.

Об этом сообщил в Telegram член делегации, депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что после более чем 3-часовых дебатов делегация Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы на своём онлайн заседании заменила главу делегации Украины в ПАСЕ. Вместо Елизаветы Ясько ею стала нардеп от Слуги народа Мария Мезенцева", - написал он.

По словам Гончаренко, за кандидатуру Мезенцевой проголосовали 10 членов делегации от СН, оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє".

"Представители ЕС, Голоса, Батькивщины и некоторые Слуги народа за это не голосовали", - добавил Гончаренко.

Также на Цензор.НЕТ: "Работа ПАСЕ, как и других международных организаций, почти парализована", - Ясько