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Новости Борьба с коррупцией
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Апелляционная палата ВАКС оставила в силе приговор экс-прокурору ГПУ Матюшко, пытавшемуся купить должность в НАБУ

Апелляционная палата ВАКС оставила в силе приговор экс-прокурору ГПУ Матюшко, пытавшемуся купить должность в НАБУ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений приговор экс-прокурору Генеральной прокуратуры Украины, который предлагал членам Конкурсной комиссии $10 тыс. за положительное решение вопроса о трудоустройстве на должность руководителя или заместителя руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Суд, заслушав доводы сторон, поддержал позицию прокуроров САП, отказал в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты и оставил в силе решение ВАКС", - говорится в сообщении.

Таким образом, суд оставил в силе решение ВАКС от 25 сентября 2020 года, которым экс-прокурор признается виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины, и приговаривается к 2 годам лишения свободы.

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Постановление суда вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном Суде в течение трех месяцев.

Автор: 

НАБУ (4233) юстиция (758) прокурор (1132) САП (2080) Антикоррупционный суд (1223) Матюшко Александр (8)


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Дивно , нетипово , але зрозуміло , що удз буде . Таких не ув'язнюють .
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11.01.2021 21:11 Ответить
 
 