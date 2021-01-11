Ясько об отставке: Нормой для некоторых "слуг народа" стали коррупция, девальвация совести и преклонение перед повесткой РФ
Депутат "Слуги народа" Елизавето Ясько считает, что причиной ее отставки с поста главы украинской делегации в ПАСЕ стал отказ голосовать не по совести.
Об этом она написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"У меня возникли серьезные разногласия с некоторыми коллегами из Слуги Народа, которые прониклись ценностями и действуют методами, несовместимо с моими идеалами и убеждениями. Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни некоторых моих коллег по фракции. К этому добавилось откровенное преклонение перед российским повесткой дня страны-агрессора", - утверждает Ясько.
По словам депутата, ей настойчиво предлагали "пересмотреть свое мнение по принципиальным для Украины вопросам" и голосовать иначе - как в парламенте, так и в ПАСЕ.
"Я всегда отказывалась, и вот вам ответ", - добавила Ясько.
Политик отметила, что остается членом украинской делегации.
Также на Цензор.НЕТ: Ясько отправили в отставку с поста главы делегации Украиныв ПАСЕ, на ее место назначена Мезенцева
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отставной козы два барабанщика ))))))
некоторые паргеноссы мне теперь не геноссе и партай ?
но новая корабельная сосна, судя по голосованию за нее ОПЗЖ и Майбаха еще кораб-******* прежней
Лучше бы в Голос шла. А в старых партиях ЕС, Батькивщине - все те же лица десятками лет, вошедшие в политику за большие деньги + берут нашумевших типа Савченко , или очень популярные.
Бл..дь когы вы навыбирали???
бл уже и в ПАРЕ зеленые обосрались. суки рукожопые
У 2013-2014 роках за програмою обміну з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Київським національним університетом імені Тараса Шевченка навчалася в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Московському державному університеті імені М. В. Ломоносова .
Підтримує розвиток ромських громад в Україні та захист їхніх прав як етнічної меншини.
3/4 страны что-то «инвестировали» в Зе-власть. Масштабы и суть инвестиций очень разные, но сегодня многим очевидно- пора забирать вклады. И чем выше «вклад», тем своевременнее выход.
А сегрегация украинцев на правильное меньшинство, сопящее в «шоколадную дырку», и не правильное большинство в неё не сопящее, очень смахивает на какую-то, весьма изощренную форму супрематизма.
строго наоборот,Украине.
Тепер республіканці ототожнюватимуться як пропутінська партія, безглуздий штурм Капітолію, смерть 6х американців серед яких ветеран та коп. Розділяй та володій.
Поправлю для большинства слуг
Андрей Пионтковский.
От себя добавлю...каждый РАБссиянин это заслужил чесно...
а так можна розхитати...
ой, ти бозе-бозе) А твоя "совесть" куда девальвируется, когда ты к женатому Михо в кровать прыгаешь? А? то-то... совестливая ты наша
це Прем"єр "від Сороса."
Шмигаль,до речі-Від Ахмєтова
так,До речі,працювали Супрун,Яресько..
Или военная агрессия рашки?
Инфраструктурные проекты на кредиты США для тебя Паша-дура это самое худшее что может быть в мире?
Слугу поміняли на слугу... Що зміниться ?
А розуму і не було.
і немає там особливої ваги ЗАРАЗ голос України.
ах-ах она не ожидала
Колеги Ясько розповіли виданню, що їх дратувала "зоряна хвороба" депутатки. З'ясувалося, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру на віцеспікерку в ПАРЄ потайки від інших членів делегації.
«В результаті за день до дедлайну ми дізналися, що Ясько сама вирішила подаватися на цю посаду, ми обурилися з такої історії. Все довелося переграти, і ми подали за дві години до кінця терміну кандидатуру Мережка, як і торік», - розповів «Буквам» депутат від "Слуг", який побажав бути неназваним.
Те, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру, підтвердив #Буквам і член делегації від "ЄС" Олексій Гончаренко. «Так, вона збиралася подавати кандидатуру. Не скажу, що це щось надзвичайне, так часто буває, але мені здається, конфлікт у них там внутрішній і з інших причин», - зазначив цей депутат. Також депутати від "Слуг" зізнаються, що Ясько не впоралася з координацією роботи групи в онлайновому режимі. «Коли ми її обирали, всі були в стані ейфорії, вона обіцяла, що впорається. Але потім виявилося, що роботи немає, а людина втратила береги. Вона навіть засідання делегації нормально провести не може, відповісти на запитання, що цікавлять, лише посміхається. На останніх зборах Наталуха (депутат СН) вже розлютився й ганяв її як школярку», - розповів інший депутат-співрозмовник.