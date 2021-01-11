Ясько об отставке: Нормой для некоторых "слуг народа" стали коррупция, девальвация совести и преклонение перед повесткой РФ

Депутат "Слуги народа" Елизавето Ясько считает, что причиной ее отставки с поста главы украинской делегации в ПАСЕ стал отказ голосовать не по совести.

Об этом она написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня возникли серьезные разногласия с некоторыми коллегами из Слуги Народа, которые прониклись ценностями и действуют методами, несовместимо с моими идеалами и убеждениями. Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни некоторых моих коллег по фракции. К этому добавилось откровенное преклонение перед российским повесткой дня страны-агрессора", - утверждает Ясько.

По словам депутата, ей настойчиво предлагали "пересмотреть свое мнение по принципиальным для Украины вопросам" и голосовать иначе - как в парламенте, так и в ПАСЕ.

"Я всегда отказывалась, и вот вам ответ", - добавила Ясько.

Политик отметила, что остается членом украинской делегации.

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