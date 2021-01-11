Делегация Молдовы во главе с президентом Санду направляется в Киев на автомобилях
Кортеж президента Молдовы Майи Санду отправился в Киев во второй половине дня 11 января. Официальная часть визита пройдет во вторник.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что это первый визит президента Молдовы в Украину за последние шесть лет.
На сайте президентуры Молдовы опубликован полный состав официальной делегации. В нее вошли, кроме Санду, еще девять человек - госсекретарь МИДа Дмитрий Соколан, генеральный секретарь аппарата президента Андрей Спыну, советники президента Кристина Герасимова (по внешней политике) и Сергей Тофилат (по вопросам энергетики), посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан, а также начальник отдела протокола, официальные фотограф и оператор, а также один сотрудник Службы государственной охраны.
Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Украины, дипломатический советник Президента Игорь Жовква сообщил, что 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Молдовы Майи Санду.
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мерседеслісапєд преЗЕдента?
статева ганчірка = ганчірка для підлоги?
Вполне вероятно,что под санкции Госдепа США попадут несколько десятков слуг народа и фракции ОПЗЖ,среди них Дубинский,Ермак,Деркач и прочие болваны,их могут квалифицировать как агентов Кремля...
1. Все оружие Рфии сразу передаётся ВСУ.
2. Молдова может стать хорошим союзником - помощь в живой силе весьма пригодилась бы.
3. Это столько пленных военнослужащих РФ-ии, что можно поменять на всех Украинцев из рашевских тюрем.
4. Отношение к государсту Украина станет уважительным.
Но есть минус. Кто-то может погибнуть... Т.е. надо формировать добровольческие соединения, хорошо мотивированные... Хватит ли у президента духу?
Бо в нас таке СБУ, що парашні агенти шастають по кущах як у себе вдома!
Амина Окуєва і газопровід під Лубнами тому приулад!