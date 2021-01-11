Делегация Молдовы во главе с президентом Санду направляется в Киев на автомобилях

Кортеж президента Молдовы Майи Санду отправился в Киев во второй половине дня 11 января. Официальная часть визита пройдет во вторник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что это первый визит президента Молдовы в Украину за последние шесть лет.

На сайте президентуры Молдовы опубликован полный состав официальной делегации. В нее вошли, кроме Санду, еще девять человек - госсекретарь МИДа Дмитрий Соколан, генеральный секретарь аппарата президента Андрей Спыну, советники президента Кристина Герасимова (по внешней политике) и Сергей Тофилат (по вопросам энергетики), посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан, а также начальник отдела протокола, официальные фотограф и оператор, а также один сотрудник Службы государственной охраны.

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Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Украины, дипломатический советник Президента Игорь Жовква сообщил, что 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Молдовы Майи Санду.