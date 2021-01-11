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Делегация Молдовы во главе с президентом Санду направляется в Киев на автомобилях

Делегация Молдовы во главе с президентом Санду направляется в Киев на автомобилях

Кортеж президента Молдовы Майи Санду отправился в Киев во второй половине дня 11 января. Официальная часть визита пройдет во вторник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что это первый визит президента Молдовы в Украину за последние шесть лет.

На сайте президентуры Молдовы опубликован полный состав официальной делегации. В нее вошли, кроме Санду, еще девять человек - госсекретарь МИДа Дмитрий Соколан, генеральный секретарь аппарата президента Андрей Спыну, советники президента Кристина Герасимова (по внешней политике) и Сергей Тофилат (по вопросам энергетики), посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан, а также начальник отдела протокола, официальные фотограф и оператор, а также один сотрудник Службы государственной охраны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра Зеленский проведет переговоры с президентом Молдовы Санду, ожидается подписание ряда документов, - ОП

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Украины, дипломатический советник Президента Игорь Жовква сообщил, что 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Молдовы Майи Санду.

Автор: 

визит (3117) Молдова (1889) Мая Санду (219)


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Топ комментарии
+35
Делегація зєлєнського звиздячить їм на зустріч на лижах.
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11.01.2021 21:22 Ответить
+12
Делегация Молдовы во главе с президентом Санду направляется в Киев на автомобилях - Цензор.НЕТ 2889
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11.01.2021 21:28 Ответить
+12
коли Яценюк літав за кордон економ -класом ти його чомусь не хвалив.
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11.01.2021 22:01 Ответить
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бесстрашные молдоване..
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11.01.2021 21:20 Ответить
єто звучит епично
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11.01.2021 21:25 Ответить
Молодці молдавани, показали що таке економія коштів!
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11.01.2021 21:34 Ответить
коли Яценюк літав за кордон економ -класом ти його чомусь не хвалив.
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11.01.2021 22:01 Ответить
Лошары, подумал один отдыхающий лыжник
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11.01.2021 22:23 Ответить
Приятно видеть, что два очень важных лица молдавской правительственной делегации, судя по их украинским фамилиям, из числа бессарабских украинцев.
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12.01.2021 00:06 Ответить
Делегація зєлєнського звиздячить їм на зустріч на лижах.
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11.01.2021 21:22 Ответить
прямо з Буковельских гір
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11.01.2021 21:25 Ответить
по відремонтованих автобанах.
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11.01.2021 22:02 Ответить
Нє, у підніжжя гір на лижі роліки прикріплять ше, тоді поїдуть...
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11.01.2021 22:09 Ответить
Делегация Молдовы во главе с президентом Санду направляется в Киев на автомобилях - Цензор.НЕТ 2889
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11.01.2021 21:28 Ответить
и впереди ..на белом коне...сам )))
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11.01.2021 21:35 Ответить
Делегація Молдови на чолі з президенткою Санду прямує до Києва автомобілями - Цензор.НЕТ 80
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11.01.2021 21:55 Ответить
Ще що-броньований мерседес лісапєд преЗЕдента?
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11.01.2021 22:03 Ответить
...потім,де без снігу-на ЗЕПЕД нах!
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11.01.2021 22:08 Ответить
Великий полководец будет встречать на Сокаре с шаурмой?
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11.01.2021 21:22 Ответить
З епохою достатку чувакі
Делегация Молдовы во главе с президентом Санду направляется в Киев на автомобилях - Цензор.НЕТ 5502
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11.01.2021 21:25 Ответить
Шаурма походу хероватая, вон как сощурился владимир ссаныч
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11.01.2021 21:38 Ответить
Шаурма - та что доктор прописал. Дорога неровная была.
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11.01.2021 21:40 Ответить
шаурма тверда поперек хавальника стала от і розперло
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11.01.2021 22:09 Ответить
Делегація Молдови на чолі з президенткою Санду прямує до Києва автомобілями - Цензор.НЕТ 7490
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11.01.2021 22:12 Ответить
"ударим автопробегом..." (Остап Ибрагимович)
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11.01.2021 21:22 Ответить
Молдова швидше за нас попаде в НАТО і буде частиною Європи,як і Румунія.
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11.01.2021 21:24 Ответить
Це наврядчи. Поки у них є така пухлина как ПіМіЄровци, то ніхто нікуди не увійде. Поки катсапов статевими ганчірками не поженуть за порєбрік...
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11.01.2021 21:27 Ответить
Украина может им ООчень помочь в этом деле..если захочет ессно....
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11.01.2021 21:29 Ответить
просто небо закрыть и устроить ночь длинных ножей. всего и делов
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11.01.2021 21:34 Ответить
шоб никакая скатина в тельняшке и галубам берете не десантировалась. Если наши закроют небо, то резерва не будет у кацапов в Молдове. Блин, я уже как Игорь Л начал писать
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11.01.2021 21:37 Ответить
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12.01.2021 02:35 Ответить
да там много рычагов, от газа, до полной блокады нарыва.....
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11.01.2021 21:40 Ответить
Небо давно закрыто. Молдаване сами пропускают макшаней в Приднестровье.
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11.01.2021 21:43 Ответить
Та й там в парламнтi вати вистачае.
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11.01.2021 21:48 Ответить
https://censor.net/ru/user/447490

статева ганчірка = ганчірка для підлоги?
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11.01.2021 22:36 Ответить
Так Молдова и сейчас больше на европейскую страну похожа чем Украина. В Молдове и *евробляхи* не внезакона и огнестрел разрешен. Украина же страна рабов продолжает на коленях ползать
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11.01.2021 21:49 Ответить
🤣
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11.01.2021 22:36 Ответить
евробляхи)
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11.01.2021 21:28 Ответить
Євроляхи
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11.01.2021 22:06 Ответить
Их реформированные за евробляхеров примут, подумают из Молдавии тачки гонят.
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11.01.2021 21:29 Ответить
На границе их должны встречать и сопровождать украинские спецслужбы. Хотя...
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11.01.2021 21:32 Ответить
Ага, МВД завтра расскажет как президент Молдовы напала на полицейского с травматом и пыталась застрелиться!
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11.01.2021 21:36 Ответить
Це вона так своєю простотою і економністю хоче натовкти Найгундоснішого в корупційне лайно. жаль що не на велику приїде.
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11.01.2021 21:32 Ответить
Учіться у Молдови, олухи зелені. Нехай це і популізм, але вони дають приклад своїй нації - спиляти мушку, економити, прибрати непотрібні для суті справи понти. А який приклад своїй нації показує янелох і його свита?
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11.01.2021 21:35 Ответить
І я думаю що Санду не понтується. Так вона це бачить. І правильно бачить.
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11.01.2021 21:35 Ответить
в смысле на автомобилях, а самолета у них нету??? это комично, или трагично...
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11.01.2021 21:36 Ответить
А шо не так? Или через океан нужно ехать? Или ты просто типилл из зетипиллов?
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11.01.2021 21:40 Ответить
После Дадона этим бортом стрёмно, вспоминая Качинских.
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11.01.2021 22:34 Ответить
Вова, ты главное когда завтра будешь Ермаку говорить: « Вот это лошара! Мы в Запорожье и то на самолете летаем!» убедись что на тебе нет работающего микрофона!
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11.01.2021 21:38 Ответить
треба було на веліках, по пріколу.
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11.01.2021 21:38 Ответить
Погода не сприяє
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11.01.2021 22:14 Ответить
Один охранник? Наш Осел ваще без охраны и на лисапете. Учитесь, молдоване!
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11.01.2021 21:39 Ответить
Видел этот "кортедж" молдавского президента. Очень скромно - три автобуса, скорая, пару легковушек. Украинских гайцов было больше. Это конечно не зеленый скромняга на 200-ах велосиПЕДИКАх.
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11.01.2021 21:40 Ответить
Сподіваюсь підвіска витримає трасу М05.
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11.01.2021 21:47 Ответить
А как они в Украину попадут? У нас же *евробляхи* запрещены? Санду попадет на большие деньги за каждую *евробляху* у нас штраф 700000грн.
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11.01.2021 21:52 Ответить
Болван, у нас запрещены евробляхи с укроводилами.
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11.01.2021 22:44 Ответить
А где такое написано что укроводилы ето нелюди тоесть скот? Или ты намекаешь что для того чтобы ездить на европейском авто нужен молдавский, венгерский, польский или литовский паспорт? Намек понял.
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11.01.2021 23:24 Ответить
Украина поки шо неевропа.И вы сами в этом виноваты. Поэтому платите ввозную пошлину и ехай на здоровье.
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11.01.2021 23:36 Ответить
А Молдавия и Грузия европа? А почему тогда нам назначили европейские цены на свет и газ и другие налоги кивая на европу? Да я уверен что даже если когда то Украина станет европой то все равно с нас и пошлины и три шкуры будут драть. Так что ничего хорошего от етого не жду.
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11.01.2021 23:41 Ответить
Так то Грузия. Там тепло.
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11.01.2021 23:44 Ответить
Так ведь рядом. На машине, 5 часов с небольшим.
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11.01.2021 21:52 Ответить
Хорошая новость из столицы США.
Вполне вероятно,что под санкции Госдепа США попадут несколько десятков слуг народа и фракции ОПЗЖ,среди них Дубинский,Ермак,Деркач и прочие болваны,их могут квалифицировать как агентов Кремля...
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11.01.2021 21:57 Ответить
Я вам мне завидую Зелемойские... Новая эпоха пришла,подарки Госдепа принесла,но не печеньки Нуланд...
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11.01.2021 21:59 Ответить
А наш в туалет на вертолете.
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11.01.2021 21:59 Ответить
Потому что, из грязи в "князи"....Тяжёлое детство, недоедал, донашивал соседское....Теперь, как и Янукович, нажраться не может - глаза разбегаются от возможностей прибрать к рукам общак (бюджет)....
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11.01.2021 22:51 Ответить
Байден прийде ,порядок наведе...
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11.01.2021 22:00 Ответить
Майя Санду говорила с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом около часа.Видимо Молдова идет в НАТО вслед за Грузией...,и это есть харашё
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11.01.2021 22:05 Ответить
А шо им надо было на мопедах или на самокатах?
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11.01.2021 22:13 Ответить
Она показывает гражданам Молдовы и соседям, что она не Додон. Это Додон в пандемию мог брать собой всю семью на самолёт и лететь куда угодно отдыхать за государственный счёт. Санду не будет устраивать показуху как любят совки, только потому что она президент. Киев здесь рядом, можно и на машине, не умрут советники.
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11.01.2021 22:21 Ответить
Так у нее семьи нету,могла и на поезде поехать.
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12.01.2021 05:10 Ответить
Їй треба в Канів їхати, а не до зеленої шмарклі. В Каневі покоїться козацький отаман та володар Молдови Іван Підкова. Кремезний був козак. 2 метри 30 сантиметрів зросту.
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11.01.2021 22:21 Ответить
та сколько там езды? из Чишинеу до Одессы, а там по объездной на киивскую трассу.
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11.01.2021 22:32 Ответить
По логике: Будут предлагать одновременно накрыть приднестровье, совместными усилиями... Для Украины, политически, помощь молдове - весьма полезна..
1. Все оружие Рфии сразу передаётся ВСУ.
2. Молдова может стать хорошим союзником - помощь в живой силе весьма пригодилась бы.
3. Это столько пленных военнослужащих РФ-ии, что можно поменять на всех Украинцев из рашевских тюрем.
4. Отношение к государсту Украина станет уважительным.
Но есть минус. Кто-то может погибнуть... Т.е. надо формировать добровольческие соединения, хорошо мотивированные... Хватит ли у президента духу?
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11.01.2021 22:48 Ответить
Звучит угрожающе
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11.01.2021 23:11 Ответить
Наоборот, заинтироговывающее. Девки, вино, как то утром, панимашь, на рассвете заглянул в соседский сад, там смуглянка Майи Санду...
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11.01.2021 23:40 Ответить
Хоча б охорони достатньо взяла із собою!
Бо в нас таке СБУ, що парашні агенти шастають по кущах як у себе вдома!
Амина Окуєва і газопровід під Лубнами тому приулад!
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12.01.2021 10:58 Ответить
...приклад....
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12.01.2021 10:59 Ответить
 
 