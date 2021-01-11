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"ЕС" повторно зарегистрировала законопроект о статусе пленных, который блокирует монобольшинство, - Ирина Геращенко

Законопроект о статусе пленных, принятие которого блокирует монобольшинство, повторно зарегистрирован в парламенте.

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность", Уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (2014-2019) Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"За кого сегодня борется Украина? Кто занимается семьями заложников? Кто на постоянном контакте с их родителями и женами? Из-за деструктивной позиции РФ освобождение украинских пленников заблокировано, но власть могла бы больше заниматься защитой тех, кто прошел плен ", - убеждена Геращенко.

"В прошлом созыве мы приняли закон о статусе военнопленных и заложников в первом чтении, к сожалению, нынешний парламент заблокировал эту инициативу. Сегодня "Европейская Солидарность" вместе с коллегами из "Голоса" повторно зарегистрировала закон о статусе пленных - государство должно взять ответственность за реабилитацию, помощь в юридической защите и сопровождении подготовки исков против причастных к пыткам, социальную поддержку", - написала Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" блокирует создание ВСК по делу "вагнеровцев", - Ирина Геращенко

Автор: 

ВР (29289) Геращенко Ирина (1630) пленные (2182) Европейская Солидарность (1060)


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Топ комментарии
+13
а что мешало при петике это сделать??? добробаты щимить куда важнее было..
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11.01.2021 21:27 Ответить
+13
не мог бы яснее изложить кто кого щемит ?
Порох щемит Рифмастера, Марчелло, Марусю Звиробий.... ?
Или как ?
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11.01.2021 21:30 Ответить
+9
Зеля звісно мудак,але виникає питання,шо п"ять років з 2014 до 2019 ЄСу для приняття цього закну було мало?
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11.01.2021 21:26 Ответить
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Так себе закон не о чем !!! Есть МО у них стадо чиновников сраки протирает !!! Давайте еще один закон еще одно министерство бабки ведь некуда девать
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11.01.2021 21:35 Ответить
Так МО в нас таке саме як і ********** та його шайка слюг
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11.01.2021 21:38 Ответить
Думаю, когда слуги-уроды зарегистрируют свой законопроект (свой будет только номер, сам проект сопрут у ЕС), тогда все будет ок.
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11.01.2021 21:24 Ответить
Зеля звісно мудак,але виникає питання,шо п"ять років з 2014 до 2019 ЄСу для приняття цього закну було мало?
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11.01.2021 21:26 Ответить
а что мешало при петике это сделать??? добробаты щимить куда важнее было..
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11.01.2021 21:27 Ответить
не мог бы яснее изложить кто кого щемит ?
Порох щемит Рифмастера, Марчелло, Марусю Звиробий.... ?
Или как ?
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11.01.2021 21:30 Ответить
Кремлеботина, методички меняйте) Эти уже сверх устарели)) особенно НИЗАБУДИМНЕПРОСТИМ)))
Ппц дебили,бл.ть (с)
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11.01.2021 22:30 Ответить
"ЕС" повторно зарегистрировала законопроект о статусе пленных, который блокирует монобольшинство, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5613
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11.01.2021 21:39 Ответить
Смешная картинка для любого нормально украинца. )) Порохобот, в теле здорового подростка, жрёт шоколад и серет в инете...)) Именно серет, ибо на кепке однозначный призыв в инете по-лёгкому не ходить.))
Это, по мнению не фотошопленных порохоботов, должно вызывать трепет у 3/4 украинцев, которые послали на # олигарха, чьё фото отсвечивает на заднем плане панно.
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11.01.2021 22:37 Ответить
Во, и вся лахтинская шобла к тебе подтянулась
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12.01.2021 00:09 Ответить
юристы! поясните кто то - могут ли быть "военнопленные" у "террористов"?? я совсем запутался!
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11.01.2021 21:28 Ответить
военнопленные да они есть это военнослужащие добробаты МВД пограничники моряки те кто в форме и с оружием в руках террористы это ОТМАЗКА... для идиотов.. военные оккупанты их воинские соединения войсковые части состоящие из предателей коллаборанты и под командованием высшего официрья России..
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11.01.2021 21:49 Ответить
вот и я о том же - в сводках "2 армейский корпус" оккупантов, "1 корпус"...не много ли для террористов?? если война - так где последствия ДЛЯ ВСЕХ из этого статуса вытекающие?? поражает с 14 года желание "власти" мимикрировать, усидеть на двух стульях, сжульничать, и обдурить. может поэтому у нас в государстве РУИНА????
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11.01.2021 21:57 Ответить
игра слов.. при бубочке хоть наконец то отошли от ТА СТОРОНА ЭТА та иная!!!???? сторона там наши люди и прочая галимая хрень.... гражданское население-- это население оккупационной территории не меньше не больше... тех кого захватывают гражданских это гражданское население подвергнутое арестам пыткам наказанию перемещению в концлагеря зоны тюрьмы решением оккупационных судов и им производным...и кстати сие касаемо и Крыма никакие финдюклюшные рехферендумы не могут быть положены в реальность того что захотелось ху..ло и его банде..Президент России по сути переплюнул даже Усаму Бен Ладена
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11.01.2021 22:03 Ответить
остановитесь!! нам еще "пенсионеров" из Крыма не хватало - "донецких" девать некуда! p.s. кстати "аннексированные" и "оккупированные" - это игра слов или у них "статусы" чем то отличаются???
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11.01.2021 22:08 Ответить
мне ЛИЧНО ИХ 10000000 лет не видеть никогда.. ЗОНА отчуждения..серая зона... Крым вообще каналом Черное море-Азовское вырыть надо чтобы была преграда водная и каналу Северо крымскому кердык... точно... предавшие раз- предадут не раз.. Донбасс уже кричат если вернется то + 20 лярдов надо найти у нас украсть или взять за наши с вами пенсии тарифы в кредиты и лет 20 только одно разминирование будет идти..угольные шахты там уже практически убиты в нуль..экологическая и прочая хрень вот вот бабахнет... Донецк и так ушел до 3 метров местами вниз.. и продолжает съезжать к шахты...
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11.01.2021 22:15 Ответить
а нельзя ли Крым без крысчан? уж больно хороша родина татар)))))))))))))))
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11.01.2021 22:18 Ответить
на окупованих територіях не буває "мирного населення" . Є помічники окупантів і є заручники , якщо мова йде про некомбатантів .
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11.01.2021 22:14 Ответить
Да врёт она или нам так преподносит цензор Ну какие военнопленные без войны?
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11.01.2021 22:02 Ответить
такие какие были в не войне- а конфликте между Арменией и Азирами... какие военнопленные есть в Турции при стычках с курдами....... какие военнопленные есть в Сирии.... Ливии...Ираке..... Афганистане ведь...... войны типа нет - а пленные есть...
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11.01.2021 22:06 Ответить
могут ли быть "военнопленные" у "террористов"?? - цитата .
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11.01.2021 22:16 Ответить
Лапоть, давно с зиндана?
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12.01.2021 00:11 Ответить
"Раде удалось принять законопроект в первом чтении не с первого раза. Парламентарии около десяти раз возвращались к голосованию"__________вспомним руку "мастера"!!!! p.s. и в законопроекте нет ни слова "военнопленный" - называется он "О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников или осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами"_____________петина массовка любит громко крикнуть, заклеймить, встать в позу...на публику. для "шоу".
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11.01.2021 21:41 Ответить
Начальник советского концлагеря Йося Сралин тоже в свое время тоже не подписал Конвенцию о статусе военнопленных...поэтому к ним в концлагерях Гитлера относились по скотски...,а их было с 1941 по 1945 год, более 5 миллионов...
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11.01.2021 21:43 Ответить
Крысы Мавзолейные вы даже не быдло,а намного хуже...
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11.01.2021 21:45 Ответить
правильно.тому,що війна.
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11.01.2021 21:47 Ответить
ТОМУ , ЩО ПОСЛІДОВНИЙ !!!🤣
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11.01.2021 21:48 Ответить
"В прошлом созыве мы приняли закон о статусе военнопленных и заложников в первом чтении, к сожалению, нынешний парламент заблокировал эту инициативу. Сегодня "Европейская Солидарность" вместе с коллегами из "Голоса" повторно зарегистрировала закон о статусе пленныхИсточник: https://censor.net/ru/n3241168
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11.01.2021 21:50 Ответить
Військо́вополонений - у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 військовій справі та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародному праві - особа, що належить до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 Збройних сил сторони, яка перебуває в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 стані війни , добровольці, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE) партизани , учасники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%85_%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83 руху Опору та інші https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82 комбатанти , а також деякі некомбатанти - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 військові кореспонденти , члени екіпажів https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82&action=edit&redlink=1 торговельного флоту і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F цивільної авіації та інші, які під час війни опинилися у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 владі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA ворожої сторони .
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11.01.2021 22:49 Ответить
російсько-українська війна.зі сторони кацапів воюють найманці,терористи.
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11.01.2021 22:14 Ответить
і я так кажу , а мене за це блокують !
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11.01.2021 22:37 Ответить
ви пересмикуєте.де ви побачили,що хтось хоче надати статус військовослужбовця терористам?шо,взяти їх на військову службу?це ж дурницю ви пишете.
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11.01.2021 22:43 Ответить
Около 170 депутатов Верховной Рады работают на Коломойского и Ахметова ,а Коломойский ,Ахметов и другие депутаты в разной степени работают на Мацкву, просто всё видно по застою, не вперёд не назад.
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11.01.2021 22:17 Ответить
Досі не можете пробачити Ігорю Валерійовичу , що Дніпро вам не віддав ?
І чого стрибаєте на Попутника Революції , донецьк же він вам віддав ?
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11.01.2021 22:24 Ответить
Украинцы не ленитесь управлять своим государством и не раздваивайтесь по вере, у вас /нас должна как и везде одна церковь, в нашем случае УПЦ, а не УПЦ московской Орды.
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11.01.2021 22:29 Ответить
Хто кому що віддав покаже час.
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11.01.2021 22:27 Ответить
Дніпро окупований ? А Донецьк ? А Ви краще придивіться . А хто винагороду обіцяв за ворогів ? Здається , Р.Ахмєтов , якщо я не помиляюсь 🙄 , чи таки помиляюсь і то був не ахметов ?
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11.01.2021 22:31 Ответить
И шо, лапоть, много той вынагороды Беня отлистал?
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12.01.2021 00:15 Ответить
 
 