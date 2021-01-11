"ЕС" повторно зарегистрировала законопроект о статусе пленных, который блокирует монобольшинство, - Ирина Геращенко

Законопроект о статусе пленных, принятие которого блокирует монобольшинство, повторно зарегистрирован в парламенте.

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность", Уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (2014-2019) Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"За кого сегодня борется Украина? Кто занимается семьями заложников? Кто на постоянном контакте с их родителями и женами? Из-за деструктивной позиции РФ освобождение украинских пленников заблокировано, но власть могла бы больше заниматься защитой тех, кто прошел плен ", - убеждена Геращенко.

"В прошлом созыве мы приняли закон о статусе военнопленных и заложников в первом чтении, к сожалению, нынешний парламент заблокировал эту инициативу. Сегодня "Европейская Солидарность" вместе с коллегами из "Голоса" повторно зарегистрировала закон о статусе пленных - государство должно взять ответственность за реабилитацию, помощь в юридической защите и сопровождении подготовки исков против причастных к пыткам, социальную поддержку", - написала Геращенко.

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