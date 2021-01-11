Оккупанты заявили, что выбрали земельный участок в Ялте для строительства опреснительной установки

В оккупированной Ялте уже определили земельный участок для строительства установки по опреснению морской воды.

Об этом глава подконтрольной России администрации города Янина Павленко сказала на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения Крыма 11 января, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Ситуация с водой в Ялте стабильная, но тем не менее, та замечательная идея, которую вы (марионетка Кремля Сергей Аксенов. - Ред.) нам подали и является для вас в приоритете - поиски земельного участка, который уже подобран и внедрение, наверное, первой в Крыму, я надеюсь, системы очистки морской воды", - сказала Павленко.

Вместе с этим, она отметила, что юристы пришли к выводу, что "в России не разработаны нормативные документы, которые бы позволяли на законодательном уровне использовать опресненную воду".

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В связи с этим, Павленко попросила Аксенова вникнуть в этот вопрос и помочь.

Напомним, с полуночи 24 августа 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

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С 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение по ночам. Позже власти сообщили, что с 14 декабря из-за снижения запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают Большую Ялту, в городе и поселках подают воду по три часа утром и вечером.

17 декабря жителям Ялты стали подавать воду из озера Могаби. Власти сообщали, что планируют использовать водопады на юге Крыма в качестве дополнительных источников для обеспечения жителей города водой.