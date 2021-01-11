Главные новости 11 января: Дубинский под санкциями США, протесты против роста цен на газ

Против Дубинского ввели санкции США, Трампа обвиняют в госизмене, украинцы протестую против дорогого газа, - главные новости Украины и мира за понедельник, 11 января.

Санкции против Дубинского и других соратников Деркача

Министерство финансов США ввело санкции против "слуги народа" Александра Дубинского, бывшего президента Константина Кулика и еще 5 человек, которых ведомство считает соратниками нардепа Александра Деркача. В минфине США их считают виновными во вмешательстве в выборы из-за публикации так называемых "пленок Байдена".

Дубинский, который сидел рядом с Деркачем на пресс-конференции во время обнародования "пленок Байдена", теперь заверяет, что никогда не имел к этому отношения.

Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу

Палата представителей конгресса США опубликовала проект резолюции об импичменте президенту Дональду Трампу. Действующего президента в этом документе обвиняют в подстрекательстве к восстанию.

Протесты против подорожания газа

В разных частях Украины состоялись акции против повышения цены на газ для населения. Люди протестовали в Полтаве, Львове, Одессе, Виннице и на Буковине.

Президент Владимир Зеленский пообещал снизить цены на газ. Премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, что это сделают благодаря формуле "цена европейских хабов минус транзит".

Ситуация на Донбассе

Защитник Украины погиб в результате вражеского обстрела в районе Песков. Всего с начала суток - 6 обстрелов.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина предлагает России "золотой мост" - возможность уйти с Донбасса "с сохранением лица", а россияне на это "то идут, то не идут".

В соцсетях обсуждают фото журналистки "112 канала" Дарьи Чирах, которая в 14-летнем возрасте снималась с плакатом "Save Donbass from Ukraine Army", но теперь раскаивается.

Вакцина для Украины от COVID-19 эффективна на 78%

Китайская вакцина от коронавируса корпорации Sinovac Biotech показала эффективность в 78%, что на 17% меньше, чем вакцина от американских компаний Pfizer Inc. и Moderna Inc. Именно Sinovac власти закупили для вакцинации украинцев.