Главные новости 11 января: Дубинский под санкциями США, протесты против роста цен на газ
Против Дубинского ввели санкции США, Трампа обвиняют в госизмене, украинцы протестую против дорогого газа, - главные новости Украины и мира за понедельник, 11 января.
Санкции против Дубинского и других соратников Деркача
Министерство финансов США ввело санкции против "слуги народа" Александра Дубинского, бывшего президента Константина Кулика и еще 5 человек, которых ведомство считает соратниками нардепа Александра Деркача. В минфине США их считают виновными во вмешательстве в выборы из-за публикации так называемых "пленок Байдена".
Дубинский, который сидел рядом с Деркачем на пресс-конференции во время обнародования "пленок Байдена", теперь заверяет, что никогда не имел к этому отношения.
Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу
Палата представителей конгресса США опубликовала проект резолюции об импичменте президенту Дональду Трампу. Действующего президента в этом документе обвиняют в подстрекательстве к восстанию.
Протесты против подорожания газа
В разных частях Украины состоялись акции против повышения цены на газ для населения. Люди протестовали в Полтаве, Львове, Одессе, Виннице и на Буковине.
Президент Владимир Зеленский пообещал снизить цены на газ. Премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, что это сделают благодаря формуле "цена европейских хабов минус транзит".
Ситуация на Донбассе
Защитник Украины погиб в результате вражеского обстрела в районе Песков. Всего с начала суток - 6 обстрелов.
Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина предлагает России "золотой мост" - возможность уйти с Донбасса "с сохранением лица", а россияне на это "то идут, то не идут".
В соцсетях обсуждают фото журналистки "112 канала" Дарьи Чирах, которая в 14-летнем возрасте снималась с плакатом "Save Donbass from Ukraine Army", но теперь раскаивается.
Вакцина для Украины от COVID-19 эффективна на 78%
Китайская вакцина от коронавируса корпорации Sinovac Biotech показала эффективность в 78%, что на 17% меньше, чем вакцина от американских компаний Pfizer Inc. и Moderna Inc. Именно Sinovac власти закупили для вакцинации украинцев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17605 2 часа назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17605 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17605&force-full=1
🇷🇺🤜🏻🇺🇸Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала бездействие Трампа в отношении масштабной хакерской атаки на американские федеральные учреждения, за которой стоит Москва. Пелоси предположила, что подобная реакция американского президента может быть связана с наличием у Путина компромата на него. https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert В сентябре мы упоминали , что у вождя и вправду есть компрометирующая информация на Трампа как сексуального характера, так и о финансовой помощи российской власти в прошлой избирательной кампании уходящего президента США. Имея подобные рычаги воздействия, до недавнего времени Путин имел возможность воздействовать на некоторые решения, принимаемые в Овальном кабинете. С приходом Байдена люфт возможностей обнулился.
https://t.me/kremlin_mother_expert/17031 Кремлёвский мамковед
🇷🇺📖🇺🇸 Американский журналист, отец Уотергейтского скандала Боб Вудворд готовит к публикации свою новую книгу Rage («Ярость»), способную вызвать эффект разорвавшейся бомбы. В нее включены расшифровки ряда и...TELEGRAM
Олигархи с Вовой поделили Украину...
Продолжение тут...
https://youtu.be/s-9ZIWVavzM