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Новости
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Главные новости 11 января: Дубинский под санкциями США, протесты против роста цен на газ

Главные новости 11 января: Дубинский под санкциями США, протесты против роста цен на газ

Против Дубинского ввели санкции США, Трампа обвиняют в госизмене, украинцы протестую против дорогого газа, - главные новости Украины и мира за понедельник, 11 января.

Санкции против Дубинского и других соратников Деркача

Министерство финансов США ввело санкции против "слуги народа" Александра Дубинского, бывшего президента Константина Кулика и еще 5 человек, которых ведомство считает соратниками нардепа Александра Деркача. В минфине США их считают виновными во вмешательстве в выборы из-за публикации так называемых "пленок Байдена".

Дубинский, который сидел рядом с Деркачем на пресс-конференции во время обнародования "пленок Байдена", теперь заверяет, что никогда не имел к этому отношения.

Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу

Палата представителей конгресса США опубликовала проект резолюции об импичменте президенту Дональду Трампу. Действующего президента в этом документе обвиняют в подстрекательстве к восстанию.

Протесты против подорожания газа

В разных частях Украины состоялись акции против повышения цены на газ для населения. Люди протестовали в Полтаве, Львове, Одессе, Виннице и на Буковине.

Президент Владимир Зеленский пообещал снизить цены на газ. Премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, что это сделают благодаря формуле "цена европейских хабов минус транзит".

Ситуация на Донбассе

Защитник Украины погиб в результате вражеского обстрела в районе Песков. Всего с начала суток - 6 обстрелов.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина предлагает России "золотой мост" - возможность уйти с Донбасса "с сохранением лица", а россияне на это "то идут, то не идут".

В соцсетях обсуждают фото журналистки "112 канала" Дарьи Чирах, которая в 14-летнем возрасте снималась с плакатом "Save Donbass from Ukraine Army", но теперь раскаивается.

Вакцина для Украины от COVID-19 эффективна на 78%

Китайская вакцина от коронавируса корпорации Sinovac Biotech показала эффективность в 78%, что на 17% меньше, чем вакцина от американских компаний Pfizer Inc. и Moderna Inc. Именно Sinovac власти закупили для вакцинации украинцев.

Автор: 

вакцина (3815) Газ (10237) Деркач Андрей (136) санкции (11502) США (27213) тарифы (1892) Донбасс (26958) Трамп Дональд (5716) Тарифы на газ (352) Дубинский Александр (430) Арестович Алексей (336)


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Топ комментарии
+5
Головні новини 11 січня: Дубінський під санкціями США, протести проти зростання цін на газ - Цензор.НЕТ 3162
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11.01.2021 22:31 Ответить
+4
Забыли добавить что зеленский отменил все льготы на электроэнергию. Это важно, многие дома топили электрокотлом, теперь всё, только дровами либо пукать много придётся, можно например зелёного гороха поесть
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11.01.2021 22:10 Ответить
+2
з приходом Байдена,путіну прийдеться не дочці корону передати,а мєдвєдєву.Тепер зрозуміло,чому кацапи штурмували Капітолій.----Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17605 2 часа назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17605 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17605&force-full=1
🇷🇺🤜🏻🇺🇸Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала бездействие Трампа в отношении масштабной хакерской атаки на американские федеральные учреждения, за которой стоит Москва. Пелоси предположила, что подобная реакция американского президента может быть связана с наличием у Путина компромата на него. https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert В сентябре мы упоминали , что у вождя и вправду есть компрометирующая информация на Трампа как сексуального характера, так и о финансовой помощи российской власти в прошлой избирательной кампании уходящего президента США. Имея подобные рычаги воздействия, до недавнего времени Путин имел возможность воздействовать на некоторые решения, принимаемые в Овальном кабинете. С приходом Байдена люфт возможностей обнулился.
https://t.me/kremlin_mother_expert/17031 Кремлёвский мамковед
🇷🇺📖🇺🇸 Американский журналист, отец Уотергейтского скандала Боб Вудворд готовит к публикации свою новую книгу Rage («Ярость»), способную вызвать эффект разорвавшейся бомбы. В нее включены расшифровки ряда и...TELEGRAM
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11.01.2021 22:10 Ответить
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Главные новости- «Дубинский под санкциями»... )) С Дубинским всё давно более-менее ясно. Загадкой остаётся- кто назначил эту новость главной?))
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11.01.2021 22:09 Ответить
з приходом Байдена,путіну прийдеться не дочці корону передати,а мєдвєдєву.Тепер зрозуміло,чому кацапи штурмували Капітолій.----Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17605 2 часа назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17605 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17605&force-full=1
🇷🇺🤜🏻🇺🇸Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала бездействие Трампа в отношении масштабной хакерской атаки на американские федеральные учреждения, за которой стоит Москва. Пелоси предположила, что подобная реакция американского президента может быть связана с наличием у Путина компромата на него. https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert В сентябре мы упоминали , что у вождя и вправду есть компрометирующая информация на Трампа как сексуального характера, так и о финансовой помощи российской власти в прошлой избирательной кампании уходящего президента США. Имея подобные рычаги воздействия, до недавнего времени Путин имел возможность воздействовать на некоторые решения, принимаемые в Овальном кабинете. С приходом Байдена люфт возможностей обнулился.
https://t.me/kremlin_mother_expert/17031 Кремлёвский мамковед
🇷🇺📖🇺🇸 Американский журналист, отец Уотергейтского скандала Боб Вудворд готовит к публикации свою новую книгу Rage («Ярость»), способную вызвать эффект разорвавшейся бомбы. В нее включены расшифровки ряда и...TELEGRAM
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11.01.2021 22:10 Ответить
👍👌👏
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11.01.2021 22:54 Ответить
Забыли добавить что зеленский отменил все льготы на электроэнергию. Это важно, многие дома топили электрокотлом, теперь всё, только дровами либо пукать много придётся, можно например зелёного гороха поесть
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11.01.2021 22:10 Ответить
Дубінеску, взагалі повинен пройти тест на адекватність. А санкції треба такі - не пересаджувати його органи іншим людям у зв'язку з їх токсичност'ю.
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11.01.2021 22:19 Ответить
У 🤢🤡 «слуг» разве есть адекватные ?
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11.01.2021 22:53 Ответить
Головні новини 11 січня: Дубінський під санкціями США, протести проти зростання цін на газ - Цензор.НЕТ 3162
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11.01.2021 22:31 Ответить
дубінскій ще вчора верещав проти "внєшнєго вліянія" , а сьогодні : "я нє прічом , я проста прісєл рядам" . А кажуть , що ця мерзота санкцій не боїться .
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12.01.2021 00:06 Ответить
Ось зеЛенін і дожив до того часу, що його люди тепер під санкціями США. Чи розуміє він, що санкції навколо ініціаторів "плівок Байдена" - це тільки початок його особистої великої проблеми?
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12.01.2021 00:41 Ответить
Головні новини 11 січня: Дубінський під санкціями США, протести проти зростання цін на газ - Цензор.НЕТ 3001
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12.01.2021 00:41 Ответить
Зеленотарифы накрыли Украину,
Олигархи с Вовой поделили Украину...
Продолжение тут...
https://youtu.be/s-9ZIWVavzM
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12.01.2021 09:38 Ответить
 
 