Переход на формулу "хаб минус" удешевит газ для уязвимых потребителей в среднем на 44%, – глава Минэнерго Витренко

Министерство энергетики предлагает с 1 февраля ограничить цену на газ для "уязвимых" потребителей уровнем "хаб минус" с добавлением определенной предельной наценки поставщиков и фиксировать такую цену на год.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил и.о. министра Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"По нашим расчетам речь идет об уровне цены 5 356 грн, то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", – написал чиновник.

По его словам, подконтрольная НАК "Нафтогаз Украины" компания "Укргазвыдобування" будет продавать поставщикам для "уязвимых" потребителей газ по цене "хаб минус", цена будет пересматриваться раз в год на основании котировок на бирже в ноябре, и такое ценообразование выгодно для добывающей компании.

"Поставщики смогут конкурировать, предлагая меньшую наценку к этой цене. Потребители смогут так же свободно выбирать себе поставщика, при этом, если они не являются "уязвимыми" потребителями, то они смогут выбирать и контракты не с фиксированной в год ценой, а любые другие контракты", – добавил Витренко.

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Он уточнил, что сейчас предложение Минэнерго находится на стадии обсуждения. "Могут быть "подводные камни", в частности юридические ограничения; важно учесть все риски, в частности риск манипуляций со стороны поставщиков; нам нужно спокойно объяснить МВФ, что речь идет о как раз об адекватных рыночных мерах, а не об откате назад; желательно еще и привлечь международных партнеров для совместного давления на "Газпром" и др.", – отметил и.о. министра.

Виренко указал, что Минэнерго готово рассмотреть альтернативные предложения, если они лучше и быстрее решают проблемы на рынке.

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Описывая эти проблемы, он уточнил, что согласно проведенному по поручению премьер-министра мониторингу цен на газ для населения в январе, основные поставщики – т.н. облгазсбыты – поставляют газ его по средневзвешенной цене 9618 грн (в диапазоне от 6990 до 10800 грн), газоснабжающая компания "Нафтогаза" – по 7220 грн.

"То есть у облгассбытов в среднем цена на 33% выше. Но при этом их доля "рынка" - 89%. Согласитесь, что с этим "рынком" не так", – констатировал ситуацию Витренко спустя пять месяцев после отмены с августа 2020 года режима спецобязательств (PSO) с ограничением цены.

В то же время он считает, что и цена "Нафтогаза" не является рыночной из-за отсутствия совершенной конкуренции на оптовом рынке. Причиной Витренко назвал доминирование российского "Газпрома" на рынках Центральной и Восточной Европы, в том числе его отказ от продажи газа на границе РФ-Украина и блокирование экспорта газа из РФ и Средней Азии другими компаниями.

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"Если бы "Газпром" этого не делал, то с экономической точки зрения можно было бы ожидать, что цена на оптовом рынке была бы на уровне "хаб минус траспорт" - цена на ликвидном европейском рынке, куда через Украину идет газ с территории РФ, минус стоимость транспортирования от границы РФ-Украина до европейского рынка", – пояснил глава Минэнерго. Он уточнил, что на январь такая цена составила бы 5900 грн, а значит "Нафтогаз" продает по цене на 22% выше "хаб минус".

"Должно ли государство спокойно за этим наблюдать? И зачем тогда держать в государственной собственности "Нафтогаз", если не для того, чтобы он отстаивал национальные интересы?" – считает Витренко.

По его мнению, "Нафтогаз" имеет возможности для того, чтобы активно бороться против злоупотребления "Газпромом" своим доминирующим положением, и может подавать жалобы в Европейский антимонопольный орган, а также даже инициировать новый международный арбитраж по соглашению об организации транзита, подписанному в конце декабря 2019 года.

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