Переход на формулу "хаб минус" удешевит газ для уязвимых потребителей в среднем на 44%, – глава Минэнерго Витренко
Министерство энергетики предлагает с 1 февраля ограничить цену на газ для "уязвимых" потребителей уровнем "хаб минус" с добавлением определенной предельной наценки поставщиков и фиксировать такую цену на год.
Об этом на своей странице в Фейсбук заявил и.о. министра Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.
"По нашим расчетам речь идет об уровне цены 5 356 грн, то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", – написал чиновник.
По его словам, подконтрольная НАК "Нафтогаз Украины" компания "Укргазвыдобування" будет продавать поставщикам для "уязвимых" потребителей газ по цене "хаб минус", цена будет пересматриваться раз в год на основании котировок на бирже в ноябре, и такое ценообразование выгодно для добывающей компании.
"Поставщики смогут конкурировать, предлагая меньшую наценку к этой цене. Потребители смогут так же свободно выбирать себе поставщика, при этом, если они не являются "уязвимыми" потребителями, то они смогут выбирать и контракты не с фиксированной в год ценой, а любые другие контракты", – добавил Витренко.
Он уточнил, что сейчас предложение Минэнерго находится на стадии обсуждения. "Могут быть "подводные камни", в частности юридические ограничения; важно учесть все риски, в частности риск манипуляций со стороны поставщиков; нам нужно спокойно объяснить МВФ, что речь идет о как раз об адекватных рыночных мерах, а не об откате назад; желательно еще и привлечь международных партнеров для совместного давления на "Газпром" и др.", – отметил и.о. министра.
Виренко указал, что Минэнерго готово рассмотреть альтернативные предложения, если они лучше и быстрее решают проблемы на рынке.
Описывая эти проблемы, он уточнил, что согласно проведенному по поручению премьер-министра мониторингу цен на газ для населения в январе, основные поставщики – т.н. облгазсбыты – поставляют газ его по средневзвешенной цене 9618 грн (в диапазоне от 6990 до 10800 грн), газоснабжающая компания "Нафтогаза" – по 7220 грн.
"То есть у облгассбытов в среднем цена на 33% выше. Но при этом их доля "рынка" - 89%. Согласитесь, что с этим "рынком" не так", – констатировал ситуацию Витренко спустя пять месяцев после отмены с августа 2020 года режима спецобязательств (PSO) с ограничением цены.
В то же время он считает, что и цена "Нафтогаза" не является рыночной из-за отсутствия совершенной конкуренции на оптовом рынке. Причиной Витренко назвал доминирование российского "Газпрома" на рынках Центральной и Восточной Европы, в том числе его отказ от продажи газа на границе РФ-Украина и блокирование экспорта газа из РФ и Средней Азии другими компаниями.
"Если бы "Газпром" этого не делал, то с экономической точки зрения можно было бы ожидать, что цена на оптовом рынке была бы на уровне "хаб минус траспорт" - цена на ликвидном европейском рынке, куда через Украину идет газ с территории РФ, минус стоимость транспортирования от границы РФ-Украина до европейского рынка", – пояснил глава Минэнерго. Он уточнил, что на январь такая цена составила бы 5900 грн, а значит "Нафтогаз" продает по цене на 22% выше "хаб минус".
"Должно ли государство спокойно за этим наблюдать? И зачем тогда держать в государственной собственности "Нафтогаз", если не для того, чтобы он отстаивал национальные интересы?" – считает Витренко.
По его мнению, "Нафтогаз" имеет возможности для того, чтобы активно бороться против злоупотребления "Газпромом" своим доминирующим положением, и может подавать жалобы в Европейский антимонопольный орган, а также даже инициировать новый международный арбитраж по соглашению об организации транзита, подписанному в конце декабря 2019 года.
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Опять всех делят на своих и чужих. Уязвимых.. неуязвимых.. слабоуязвимых и пр. Давайте тогда и колбасу продавать всем по разной цене... Почему это для газа он уязвимый а для электроэнергии не уязвимый?
?!?
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Краткое содержание предыдущего дня- Зеленые крысы в панике ... Зеленский и его банда, оказывается, подняли тарифы для того, чтобы их снизить !
Выступающий с "предложением" ввести с 1 февраля" 2021 схемы "хаб-минус" для определения цены на газ откровенно лжет. Основная масса повышения цены газоснабжения для бытового потребителя связана не с ценой на газ, а с повышением именно тарифов для облгазов на доставку и транспортировку газа на 80% введенное с 01.01.2021 утвержденное 25 ноября 2020 года. Более того согласно постановления №3014-3057 от 24.12.2019.г. (введеного в действие с 01.01.2021 г.) будет взиматься не зависимо от использования или неиспользования газовой сети по факту ее наличия ! Витренко умалчивает о повышении на 25% тарифов на использование тепловой энергии для населения, повышения на 25-28% тарифов на отопление и горячее водоснабжение, отмену льготного ценообразования на первые 100 Квт для тарифов на электроэнергию
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·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1348901593597571077 33 мин
Вiтренко,як циган сонцем ЩОСЬ круте з ТАРИФАМИ
Запропонував розглянути варіант із запровадженням «вразливих»
споживачів ХТО це такi-невiдомо Для"вразливих" ТАРИФ буде-«хаб мінус транспортування»+визначена гранична націнка постачальників Питав: "Де дiвся укр\газ?" НЕ вiдповiв
Хошь какую хошь цену за куб газа пропиши, хоть вообще газ не пользуй, а платить за доставку будете на 165% выше, как и порешили.
Вы можете вообще не жечь газа, но за его поставку по трубам извольте раскошелиться.
Создали закупку газа населением на зиму в личном кабинете гор газа. Но знает об этом менее 2% населения. Летом покупал на зиму по 4+ за куб.
А остальным решили впаривать по полной! А остальные решили дать им лещя по всей морде! Вот так то!
https://interfax.com.ua/news/election2019/546037.html#_blank Тимошенко: Цена на украинский газ для населения - 75 долларов
можно и через довереных, зробить перелик власности и реестр власникигромады и явочным порядком назнчать органы власти на теретории громад. Существующие становятся нелегальными и до громады не имеют никакого отношения. Конституция.ст 5 13.14.142.143.
Все 73%.
как они это посчитали, в НОЯБРЕ 2020 было 6 101 (с НДС), т.е. 5 084 грн (https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-quotations/natural-gas/medium-and-long-term-market/#data-filter)
5356 грн ОТКУДА ещё - 271 гривна - $9,5 "ВЗЯЛИСЬ"
Итак,
1. Собственная добыча (20 млрд. м3 по сост на 2018)
Тут я виделл ссылки, что по мнению Яценюка это 70 долл, у Тимошенко это $75. Возьмем среднее = $72.5
2. Импорт (10 млрд м3 по сост. на 2018).
Возьмем 6000 грн / 28 грн/$ = $214.
Средневзвешенная цена = (20 млрд. * $72.5 + 10 млрд. * $214) / (20 млрд + 10 млрд) = $119.67 *28 грн = 3350 грн
Тарифы на газ можно снизить в разы. Просто во главе Кабмина должны находиться опытные и профессиональные политики-государственники уровня Тимошенко, а не временщики, грабящие свой народ…
У «зеленой» власти нет пределов циничности, алчности и некомпетентности. Именно так можно оценить искусственно созданный Кабмином и «Нефтегазом» тарифный кризис, поставивший за грань выживания миллионы украинцев. Лишив их покупательной способности. Уничтожая экономику. А теперь, после начала стихийных бунтов людей, власть начала имитацию «борьбы» с этим же кризисом. Мол, мы вам подняли в разы цены на газ, но теперь героически будем ее снижать на копейки.
Такие оценки https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk высказал сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Однако идеологи тарифного геноцида остаются по-прежнему при власти, поэтому никакого реального снижения цен на газ ожидать не стоит.
На самом деле тарифный кризис, вызванный завышенными в разы «рыночными» ценами, прогнозировался еще с лета. Просто перед осенними местными выборами власть боялась озвучить свои тарифные коррупционные аппетиты, чтобы окончательно не растерять рейтинг. Ну, а с ноября стоимость газа начала расти уже в разы. И вышла просто на неподъемные цифры для украинцев с января - 10-12 грн.
Плюс - с января власть увеличила в два раза стоимость доставки газа. Не забыв и отменить льготный тариф на электроэнергию ( по сути - повысив в два раза стоимость за КВт).
Есть ли реальные механизмы для того, чтобы не поднимать стоимость газа, а сейчас - ее в разы снизить? Конечно, есть. И они предложены лидером оппозиции и дважды премьер-министром Юлией Тимошенко. Предложена четкая и компетентная альтернативная стратегия выхода из тарифного кризиса от политика, которая во время мирового экономического кризиса 2008-2009 годов не поднимала (!) стоимость газа для людей.
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5.html Тимошенко: новая власть тарифами дерет с украинцев три шкуры
Во-первых, необходимо продавать украинцам газ из подземных хранилищ, где у нас рекордные запасы за всю историю независимости (почти 30 млрд кубов), по цене дешевой закупки. А это составляет около 3 грн за куб.
Иными словами, «зеленая» власть должна перестать зарабатывать в 3 раза больше на газе из хранилищ. Рассказывая басни, что украинцы сейчас так много платят за газ из-за пикового спроса на топливо в Европе. Нет, просто не надо грабить свой народ во время пандемии коронавируса.
Во-вторых, Тимошенко вновь говорит о миллиардах кубов газа украинской добычи с себестоимостью 3-4 грн, который нам также продают в 2-3 раза дороже.
Поэтому тарифы на газ можно снизить в разы. Просто во главе Кабмина должны находиться опытные и профессиональные политики-государственники уровня Тимошенко, а не временщики, грабящие свой народ.
Кстати, понимая, что власть придется именно заставлять снижать тарифы и никто людей слышать не собирается, Тимошенко призвала депутатов «Батькивщины» в регионах инициировать внеочередные сессии местных советов. И потребовать от «зеленой» власти отменить антисоциальные тарифы на газ и его транспортировку. Если в Киеве не хотят, чтобы стихийные тарифные бунты начались по всей стране.
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%B9.html В Украине может начаться «тарифный Майдан» против Зеленского - политолог
В целом же Зеленскому пора наконец-то определиться. Или он поддерживает тех политиков и чиновников, которые окончательно угробят страну. Но ответственность за их антисоциальные действия в глазах людей все равно несет президент. Или пора начать сотрудничать с профессиональными антикризисными менеджерами, если Зеленский действительно желает добра Украине, как говорил во время президентских выборов…
…
Предложенный Зеленским механизм снижения тарифов на газ предусматривает … европейские цены на газ на биржах.
То есть - все то, что действует с лета по команде Зеленского и привело к повышению цены до 12-14 грн за куб.
Чую, после «снижения» Зеленского станет ещё дороже и останется такая же цена.
А все почему? Зеленский ненавидит украинцев и сознательно проводит тарифный геноцид…
…
Зеленский заявил, что Кабмин должен снизить цену на газ для населения.
Похоже, хитрозадый Голобородько решил нас всех опять обмануть. Сначала он в разы поднял нам тарифы на газ. Но в этом якобы будет виноват Шмыгаль. А теперь добрый Зеленский даст команду на пару гривен тарифы снизить - и все украинцы должны получить оргазм.
Политтехнология из серии «Нюх-нюх»))))
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Фотожаба от Дмитрия Корнейчука
Витренко Коломойского холоп.