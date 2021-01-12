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Новости Тарифы ЖКХ
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Переход на формулу "хаб минус" удешевит газ для уязвимых потребителей в среднем на 44%, – глава Минэнерго Витренко

Переход на формулу

Министерство энергетики предлагает с 1 февраля ограничить цену на газ для "уязвимых" потребителей уровнем "хаб минус" с добавлением определенной предельной наценки поставщиков и фиксировать такую цену на год.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил и.о. министра Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"По нашим расчетам речь идет об уровне цены 5 356 грн, то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", – написал чиновник.

По его словам, подконтрольная НАК "Нафтогаз Украины" компания "Укргазвыдобування" будет продавать поставщикам для "уязвимых" потребителей газ по цене "хаб минус", цена будет пересматриваться раз в год на основании котировок на бирже в ноябре, и такое ценообразование выгодно для добывающей компании.

"Поставщики смогут конкурировать, предлагая меньшую наценку к этой цене. Потребители смогут так же свободно выбирать себе поставщика, при этом, если они не являются "уязвимыми" потребителями, то они смогут выбирать и контракты не с фиксированной в год ценой, а любые другие контракты", – добавил Витренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цены на газ снизят благодаря формуле "цена европейских хабов минус транзит", - Шмыгаль

Он уточнил, что сейчас предложение Минэнерго находится на стадии обсуждения. "Могут быть "подводные камни", в частности юридические ограничения; важно учесть все риски, в частности риск манипуляций со стороны поставщиков; нам нужно спокойно объяснить МВФ, что речь идет о как раз об адекватных рыночных мерах, а не об откате назад; желательно еще и привлечь международных партнеров для совместного давления на "Газпром" и др.", – отметил и.о. министра.

Виренко указал, что Минэнерго готово рассмотреть альтернативные предложения, если они лучше и быстрее решают проблемы на рынке.

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Описывая эти проблемы, он уточнил, что согласно проведенному по поручению премьер-министра мониторингу цен на газ для населения в январе, основные поставщики – т.н. облгазсбыты – поставляют газ его по средневзвешенной цене 9618 грн (в диапазоне от 6990 до 10800 грн), газоснабжающая компания "Нафтогаза" – по 7220 грн.

"То есть у облгассбытов в среднем цена на 33% выше. Но при этом их доля "рынка" - 89%. Согласитесь, что с этим "рынком" не так", – констатировал ситуацию Витренко спустя пять месяцев после отмены с августа 2020 года режима спецобязательств (PSO) с ограничением цены.

В то же время он считает, что и цена "Нафтогаза" не является рыночной из-за отсутствия совершенной конкуренции на оптовом рынке. Причиной Витренко назвал доминирование российского "Газпрома" на рынках Центральной и Восточной Европы, в том числе его отказ от продажи газа на границе РФ-Украина и блокирование экспорта газа из РФ и Средней Азии другими компаниями.

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"Если бы "Газпром" этого не делал, то с экономической точки зрения можно было бы ожидать, что цена на оптовом рынке была бы на уровне "хаб минус траспорт" - цена на ликвидном европейском рынке, куда через Украину идет газ с территории РФ, минус стоимость транспортирования от границы РФ-Украина до европейского рынка", – пояснил глава Минэнерго. Он уточнил, что на январь такая цена составила бы 5900 грн, а значит "Нафтогаз" продает по цене на 22% выше "хаб минус".

"Должно ли государство спокойно за этим наблюдать? И зачем тогда держать в государственной собственности "Нафтогаз", если не для того, чтобы он отстаивал национальные интересы?" – считает Витренко.

По его мнению, "Нафтогаз" имеет возможности для того, чтобы активно бороться против злоупотребления "Газпромом" своим доминирующим положением, и может подавать жалобы в Европейский антимонопольный орган, а также даже инициировать новый международный арбитраж по соглашению об организации транзита, подписанному в конце декабря 2019 года.

Также читайте: В Полтаве, Львове, Одессе, Виннице и других городах проходят протесты с требованием отменить новые тарифы на коммуналку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Газ (10237) Тарифы на газ (352) Витренко Юрий (378) Минэнерго (367)


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Топ комментарии
+43
Таким заявлением он фактически признался, что народ по минимуму дурили все время на 44%...Если так можно было, то почему не сделали это раньше? Куда делись этих 44%? Давайте переращет, возвращайте людям за уплаченные 44%...Ворье...
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12.01.2021 00:45 Ответить
+27
А причём тут МВФ ? Ты веришь, что это МВФ цены подымает !? А как ты думаешь, с чего это МВФ интересует цены частных структур ?! Или ты до сих пор думаешь, кто коммуналку ты платишь государству !?
Тебе, лапшу алигархи вешают, что бы прикрыть свой грабеж... Ты же в оригинале не видел "требования" МВФ !?
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12.01.2021 01:42 Ответить
+25
подняли в разы а теперь на пару процентов снизят как подачку для быдла и будут себя благодетялями изображать
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12.01.2021 01:42 Ответить
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Сейчас Тимошенко лучше смотрится чем в молодости.
Перехід на формулу "хаб мінус" здешевить газ для вразливих споживачів у середньому на 44%, - глава Міненерго Вітренко - Цензор.НЕТ 4977
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12.01.2021 10:12 Ответить
А не проще юльке оплатить за всех! За откаты с х-лом ,подписанного контракта ,она может сделать газ бесплатным для всего населения лет на 5.
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12.01.2021 11:39 Ответить
иди лечись придурок
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12.01.2021 13:11 Ответить
Это тебе необходимо.
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12.01.2021 13:13 Ответить
А чому про тарифи на світло мовчите, тварі зелені? Ціна європейська, а рівень життя -злиденний.
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12.01.2021 09:40 Ответить
А почему они должны тебе что то говорить.Он никому ничего не обещал! Не оскорбляй своих соплеменников.
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12.01.2021 12:05 Ответить
удешевит газ для уязвимых потребителей..

Опять всех делят на своих и чужих. Уязвимых.. неуязвимых.. слабоуязвимых и пр. Давайте тогда и колбасу продавать всем по разной цене... Почему это для газа он уязвимый а для электроэнергии не уязвимый?
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12.01.2021 09:44 Ответить
Умалчивают и о том сколько будет стоить стать якобы уязвимым.
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12.01.2021 11:41 Ответить
Ждем опрос о повышении рейтинга полшестого. Оне когда опять обсираются всегда быстренько выходит опрос с повышением рейтинга. Совпадение ,наверное
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12.01.2021 10:06 Ответить
Хто такі *вразливі споживачі *-поясніть будь ласка !
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12.01.2021 10:07 Ответить
Коломойский, Ахметов, Фирташ и тд
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12.01.2021 12:28 Ответить
Чому мовчать про світло !?!?
?!?
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12.01.2021 10:10 Ответить
Не имеет смысла, пока Степанов не разрешит продавать лампочки.
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12.01.2021 14:59 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Краткое содержание предыдущего дня- Зеленые крысы в панике ... Зеленский и его банда, оказывается, подняли тарифы для того, чтобы их снизить !
Выступающий с "предложением" ввести с 1 февраля" 2021 схемы "хаб-минус" для определения цены на газ откровенно лжет. Основная масса повышения цены газоснабжения для бытового потребителя связана не с ценой на газ, а с повышением именно тарифов для облгазов на доставку и транспортировку газа на 80% введенное с 01.01.2021 утвержденное 25 ноября 2020 года. Более того согласно постановления №3014-3057 от 24.12.2019.г. (введеного в действие с 01.01.2021 г.) будет взиматься не зависимо от использования или неиспользования газовой сети по факту ее наличия ! Витренко умалчивает о повышении на 25% тарифов на использование тепловой энергии для населения, повышения на 25-28% тарифов на отопление и горячее водоснабжение, отмену льготного ценообразования на первые 100 Квт для тарифов на электроэнергию
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12.01.2021 10:22 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris


https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1348901593597571077 33 мин

Вiтренко,як циган сонцем ЩОСЬ круте з ТАРИФАМИ
Запропонував розглянути варіант із запровадженням «вразливих»
споживачів ХТО це такi-невiдомо Для"вразливих" ТАРИФ буде-«хаб мінус транспортування»+визначена гранична націнка постачальників Питав: "Де дiвся укр\газ?" НЕ вiдповiв
Перехід на формулу "хаб мінус" здешевить газ для вразливих споживачів у середньому на 44%, - глава Міненерго Вітренко - Цензор.НЕТ 9898
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12.01.2021 10:30 Ответить
ты сюда решил весь твиттер перепечатать? Пиши коротко и ясно!
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12.01.2021 10:33 Ответить
Коротко и ясно?
Хошь какую хошь цену за куб газа пропиши, хоть вообще газ не пользуй, а платить за доставку будете на 165% выше, как и порешили.
Вы можете вообще не жечь газа, но за его поставку по трубам извольте раскошелиться.
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12.01.2021 15:02 Ответить
Схематозники сами наступили себе на хвост!
Создали закупку газа населением на зиму в личном кабинете гор газа. Но знает об этом менее 2% населения. Летом покупал на зиму по 4+ за куб.
А остальным решили впаривать по полной! А остальные решили дать им лещя по всей морде! Вот так то!
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12.01.2021 10:31 Ответить
пока то, се... удешевят они его к лету) когда отопление не нужно будет... а потом опять к зиме поднимут! вот так и крутится лохотрон
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12.01.2021 10:41 Ответить
Формула,формула,формула....Зачем эти ФОРМУЛЫ? Это СХЕМЫ как ******* УКРАИНЦЕВ....Все уже знают что в Украине добывается газа которого хватает для нужд населения с себестоимостю 50 $ за тысячу кубов.....Почему нам продают по 350$.............Ответ - потому что встране нету ПРЕЗИДЕНТА....Есть какой-то ЛОХ занимающий это место..Глупый,необразованный и слабый....
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12.01.2021 10:49 Ответить
а при януковоще или потрохе не так было, не?
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12.01.2021 10:51 Ответить
https://jizn.info/jacenjuk-ne-vorujte-gaz-dlja-naselenija-stoit-70-dollarov/#_blank Яценюк: "Не воруйте так много! Газ для населения стоит 70 долларов!"

https://interfax.com.ua/news/election2019/546037.html#_blank Тимошенко: Цена на украинский газ для населения - 75 долларов
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12.01.2021 11:02 Ответить
При Януковиче -ходил по квартире в шортах и футболке - открывал форточку - проветривал....При Порошенко форточку уже не открывал - забил окна пленкой снаружи....При Зеленском отапливаю одну комнату...коридор кухня холодные хожу в свитере и теплых штанах....Нахер мне такой ПРЕЗИДЕНТ??????????????.....
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12.01.2021 12:09 Ответить
При Куме ***** убийце Стуса. тоже будешь ходить в шортах , но уже по Сибири и проветривать телогрейку от вшей и писать жалобные прошения: "передайте дорогому товарисщу Владимиру ,произошла чудовищная ошибка" .Овощ тебе врот и форточку на плечи.
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12.01.2021 21:40 Ответить
этот газ из наших недр и он априори должен быть бесплатным
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12.01.2021 12:55 Ответить
А нікого не хвилює, що це фактично знищення вільного ринку газу для населення? Що наступним кроком буде викрадення облгазами цього газу по низьким цінам для продажу "своім"? Що саме це було причиною введення вільного ринку? Що населення (читай 73%) навіть не зачухалося, для того, щоб обрати потрібного постачальника з вигідною ціною?
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12.01.2021 10:54 Ответить
Населення не зачухалось не тому, що лінувалось. А тому, що газзбути починають проблеми створювати тим абонентам, які перейшли в нафтогаз, навіть і по надуманим причинам вимикати газ.Особливо це характерно для приватних будинків, завджи є до чого придертись.
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12.01.2021 21:27 Ответить
Громадянин власник держави и як власник мае получить газ по себестоимости. Остальное потом. Но сначала он должен реализовать свое право создав громаду на загальных сборах
можно и через довереных, зробить перелик власности и реестр власникигромады и явочным порядком назнчать органы власти на теретории громад. Существующие становятся нелегальными и до громады не имеют никакого отношения. Конституция.ст 5 13.14.142.143.
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12.01.2021 21:48 Ответить
А нікого не хвилює, що це фактично знищення вільного ринку газу для населення? Що наступним кроком буде викрадення облгазами цього газу по низьким цінам для продажу "своім"? Що саме це було причиною введення вільного ринку? Що населення (читай 73%) навіть не зачухалося, для того, щоб обрати потрібного постачальника з вигідною ціною?
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12.01.2021 10:56 Ответить
"Не уязвимых" которые получают по 170 млн премиальных и больше в Украине 5%-7%,остальной народ- все "уязвимы"
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12.01.2021 11:12 Ответить
Уязвимые это зедебилы,которым зеля обещал снизить тарифы в 3 раза?
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12.01.2021 11:36 Ответить
Они самые.
Все 73%.
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12.01.2021 15:03 Ответить
Все по старой накатанной схеме. Подняли цены, тут раз, президент в праведном гневе, мол "Понизить, нельзя поднять!". И вуаля, оказывается бояре плохие))) Но главный прикол не в этом) Цены не снизят до порога повышения. То есть, было так, типо если быдлота сожрет, то так и оставим. Если начнут что то подозревать, немного опустим. По г+г начнем побольше крутить сватов и 95 квартал. А там лето, привыкнут.
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12.01.2021 11:50 Ответить
Должна мосейчучка по Г+г всем ,пояснить полезность повышения цен ,на свет ,газ ,воду! Может с крымом сравнить там вот воды нет ни за какие деньги,а эти ноют дорого им! На выборах надо головой думать ,а не ж-пой !
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12.01.2021 12:08 Ответить
Переход на формулу "хаб минус" - уже одной этой формулировки достаточно чтобы понять что это очередной разводняк.
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12.01.2021 11:54 Ответить
По ... расчетам речь идет об уровне цены 5356 грн ... цена будет пересматриваться раз в год на основании котировок на бирже в НОЯБРЕ" - УПС

как они это посчитали, в НОЯБРЕ 2020 было 6 101 (с НДС), т.е. 5 084 грн (https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-quotations/natural-gas/medium-and-long-term-market/#data-filter)

5356 грн ОТКУДА ещё - 271 гривна - $9,5 "ВЗЯЛИСЬ"
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12.01.2021 12:37 Ответить
ахметке на новую виллу нужно
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12.01.2021 12:56 Ответить
Газ который потребляет население, из недр Украины, недры принадлежат народу по конституции, за что и главное кому мы платим по мировой цене, ведь этот газ никто не покупал
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12.01.2021 12:51 Ответить
А где по этому вопросу со своим решением Конституционный суд?
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12.01.2021 13:18 Ответить
Судя по всему пора конституцию Украины переписать в части недр - народу недра не принадлежат с момента назависимости, а принадлежат недра конкретно: "перечень олигархов Украины" (перечень зачитывать непосредственно под звучащий гимн в официальной обстановке)
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12.01.2021 13:42 Ответить
- В том, что старое вернется, Александр Иванович Корейко никогда не сомневался. Он берег себя для капитализма. ©
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12.01.2021 14:09 Ответить
Кто-то может внятно объяснить населению, что в газодобывающей стране для населения "отечественного" газика нет и никогда не будет а есть только газик из вротердама по "рынковым" ценам от олигархов.
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12.01.2021 13:02 Ответить
Кто-нибудь может объяснить что это за новый термин появился в правительственном лексиконе - "уязвимые потребители"??? Олигархи тоже могут посчитать себя "уязвимыми" поскольку часть бабок придется отбирать у них и сейчас увидим, какое будет сопротивление. Не даром же Витренко оговорился, что будут подводные камни и юридические уточнения. И второй вопрос - и почему цену хотят установить с 1 февраля, а не с 1 января? Что кому мешает? Крохоборы!
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12.01.2021 13:27 Ответить
Давайте сами посчитаем, сколько должен стоить газ.
Итак,
1. Собственная добыча (20 млрд. м3 по сост на 2018)
Тут я виделл ссылки, что по мнению Яценюка это 70 долл, у Тимошенко это $75. Возьмем среднее = $72.5

2. Импорт (10 млрд м3 по сост. на 2018).
Возьмем 6000 грн / 28 грн/$ = $214.

Средневзвешенная цена = (20 млрд. * $72.5 + 10 млрд. * $214) / (20 млрд + 10 млрд) = $119.67 *28 грн = 3350 грн
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12.01.2021 13:31 Ответить
Громадяны власники газа в балансах громад газ должен отображен как их власнисть и по реестру громады распределен на каждого. Но это если выполнить нормы конституции и хартию самоуправления Про создании громад на загальных сборах 50+1 . Вся власнисть по конституциии на теретории громад до сих пор наша и продовать ее по закону нельзя Это публичная ( совместная ) власнисть. Учте мат часть в ютубе ( Рима Белоцерковская)
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12.01.2021 14:50 Ответить
Политолог: у «зеленой» власти нет пределов циничности, алчности и некомпетентности 12 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d1%83-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b8%cc%86-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5.html#comments Комментарии: 6
Перехід на формулу "хаб мінус" здешевить газ для вразливих споживачів у середньому на 44%, - глава Міненерго Вітренко - Цензор.НЕТ 7771Тарифы на газ можно снизить в разы. Просто во главе Кабмина должны находиться опытные и профессиональные политики-государственники уровня Тимошенко, а не временщики, грабящие свой народ…
Перехід на формулу "хаб мінус" здешевить газ для вразливих споживачів у середньому на 44%, - глава Міненерго Вітренко - Цензор.НЕТ 1402

У «зеленой» власти нет пределов циничности, алчности и некомпетентности. Именно так можно оценить искусственно созданный Кабмином и «Нефтегазом» тарифный кризис, поставивший за грань выживания миллионы украинцев. Лишив их покупательной способности. Уничтожая экономику. А теперь, после начала стихийных бунтов людей, власть начала имитацию «борьбы» с этим же кризисом. Мол, мы вам подняли в разы цены на газ, но теперь героически будем ее снижать на копейки.
Такие оценки https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk высказал сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Однако идеологи тарифного геноцида остаются по-прежнему при власти, поэтому никакого реального снижения цен на газ ожидать не стоит.

На самом деле тарифный кризис, вызванный завышенными в разы «рыночными» ценами, прогнозировался еще с лета. Просто перед осенними местными выборами власть боялась озвучить свои тарифные коррупционные аппетиты, чтобы окончательно не растерять рейтинг. Ну, а с ноября стоимость газа начала расти уже в разы. И вышла просто на неподъемные цифры для украинцев с января - 10-12 грн.
Плюс - с января власть увеличила в два раза стоимость доставки газа. Не забыв и отменить льготный тариф на электроэнергию ( по сути - повысив в два раза стоимость за КВт).
Есть ли реальные механизмы для того, чтобы не поднимать стоимость газа, а сейчас - ее в разы снизить? Конечно, есть. И они предложены лидером оппозиции и дважды премьер-министром Юлией Тимошенко. Предложена четкая и компетентная альтернативная стратегия выхода из тарифного кризиса от политика, которая во время мирового экономического кризиса 2008-2009 годов не поднимала (!) стоимость газа для людей.
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5.html Тимошенко: новая власть тарифами дерет с украинцев три шкуры
Во-первых, необходимо продавать украинцам газ из подземных хранилищ, где у нас рекордные запасы за всю историю независимости (почти 30 млрд кубов), по цене дешевой закупки. А это составляет около 3 грн за куб.
Иными словами, «зеленая» власть должна перестать зарабатывать в 3 раза больше на газе из хранилищ. Рассказывая басни, что украинцы сейчас так много платят за газ из-за пикового спроса на топливо в Европе. Нет, просто не надо грабить свой народ во время пандемии коронавируса.
Во-вторых, Тимошенко вновь говорит о миллиардах кубов газа украинской добычи с себестоимостью 3-4 грн, который нам также продают в 2-3 раза дороже.
Поэтому тарифы на газ можно снизить в разы. Просто во главе Кабмина должны находиться опытные и профессиональные политики-государственники уровня Тимошенко, а не временщики, грабящие свой народ.
Кстати, понимая, что власть придется именно заставлять снижать тарифы и никто людей слышать не собирается, Тимошенко призвала депутатов «Батькивщины» в регионах инициировать внеочередные сессии местных советов. И потребовать от «зеленой» власти отменить антисоциальные тарифы на газ и его транспортировку. Если в Киеве не хотят, чтобы стихийные тарифные бунты начались по всей стране.
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%B9.html В Украине может начаться «тарифный Майдан» против Зеленского - политолог
В целом же Зеленскому пора наконец-то определиться. Или он поддерживает тех политиков и чиновников, которые окончательно угробят страну. Но ответственность за их антисоциальные действия в глазах людей все равно несет президент. Или пора начать сотрудничать с профессиональными антикризисными менеджерами, если Зеленский действительно желает добра Украине, как говорил во время президентских выборов…

Предложенный Зеленским механизм снижения тарифов на газ предусматривает … европейские цены на газ на биржах.

То есть - все то, что действует с лета по команде Зеленского и привело к повышению цены до 12-14 грн за куб.
Чую, после «снижения» Зеленского станет ещё дороже и останется такая же цена.
А все почему? Зеленский ненавидит украинцев и сознательно проводит тарифный геноцид…

Зеленский заявил, что Кабмин должен снизить цену на газ для населения.
Похоже, хитрозадый Голобородько решил нас всех опять обмануть. Сначала он в разы поднял нам тарифы на газ. Но в этом якобы будет виноват Шмыгаль. А теперь добрый Зеленский даст команду на пару гривен тарифы снизить - и все украинцы должны получить оргазм.
Политтехнология из серии «Нюх-нюх»))))
***
Фотожаба от Дмитрия Корнейчука
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12.01.2021 14:10 Ответить
Зебилы - неуязвимы. И судя по всему даже бессмертны. Вон сколько тысячелетий их разводят, но их все не убавляется.
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12.01.2021 14:45 Ответить
"Переход на формулу "хаб минус" удешевит газ для уязвимых потребителей в среднем на 44%, - глава Минэнерго Витренко" - "О возможности баллотирования на довыборах в Верховную Раду или об участии в президентской гонке Наталья Витренко говорила на пресс-конференции очень неохотно, ссылаясь на несоответствие вопроса теме субботних мероприятий. Сказала только, что "боролась за спасение Украины от олигархов и американцев", и "думает продолжать борьбу". А "в каких формах - время покажет".", "Премьер-министр Украины, согласно новому закону, до начала января должен представить претендентов на должности министров энергетики и образования. Позицию главы минэнерго может занять Юрий Витренко, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским."
Витренко Коломойского холоп.
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12.01.2021 14:50 Ответить
"для уязвимых слоев" Так что тогда всех кто больше минималки зарабатывает можно грабить?
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12.01.2021 15:00 Ответить
Себестоимость выдобутка укргазвыдобування 2300грн/м3.
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12.01.2021 15:04 Ответить
Специалисты смотрю, ану скажите какого цвета горение газа выходящего только что из скважены?
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12.01.2021 15:00 Ответить
Цвета скважЕны только что из😂😂😂
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12.01.2021 21:08 Ответить
А если перейти на формулу "хаб минус", где "хаб" - это сокращение от слова "хабар", то это удешевит газ для всех потребителей в среднем на 200 %...
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12.01.2021 15:05 Ответить
При переходе на формулу Линч+ газ станет бесплатным, хотя нет в тариф будет заложена стоимость веревки и услуги транспортировки тушки до крематория.
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12.01.2021 15:13 Ответить
главное слова такие .."хаб минус" ..что хйу поймеш хйу просцыш очем оно вякает этот вышкребок аборта витренчихи
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12.01.2021 22:31 Ответить
Дуже воно розумне, аж страшно
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13.01.2021 00:08 Ответить
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