На Львовщине "смотрящему" за Лычаковской колонией сообщено о подозрении в организации наркоторговли, - Нацполиция

На Львовщине правоохранители блокировали поставки наркотических средств в исправительное учреждение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейские установили, что организовал деятельность группировки 37-летний "смотрящий" за Лычаковской исправительной колонией. В состав входили осужденные и жители области.

По указанию организатора исполнители закупали наркотические средства и психотропные вещества. В дальнейшем перебрасывали "товар" через забор на территорию колонии, а другие члены группировки уже реализовывали наркотики осужденным. Ежедневный доход от противоправной деятельности составлял почти 20 тыс. гривен. Все действия участников преступной группы происходили под контролем ее организатора.

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Сейчас организатору - "смотрящему" за исправительной колонией - следователи сообщили подозрение по ч. 5 ст. 255 (создание преступной организации), ч. Ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Остальным трем его "помощникам" - по ч. 2 ст. 255, ч. Ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 УК Украины.