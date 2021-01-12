На Львовщине "смотрящему" за Лычаковской колонией сообщено о подозрении в организации наркоторговли, - Нацполиция
На Львовщине правоохранители блокировали поставки наркотических средств в исправительное учреждение.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Полицейские установили, что организовал деятельность группировки 37-летний "смотрящий" за Лычаковской исправительной колонией. В состав входили осужденные и жители области.
По указанию организатора исполнители закупали наркотические средства и психотропные вещества. В дальнейшем перебрасывали "товар" через забор на территорию колонии, а другие члены группировки уже реализовывали наркотики осужденным. Ежедневный доход от противоправной деятельности составлял почти 20 тыс. гривен. Все действия участников преступной группы происходили под контролем ее организатора.
Сейчас организатору - "смотрящему" за исправительной колонией - следователи сообщили подозрение по ч. 5 ст. 255 (создание преступной организации), ч. Ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Остальным трем его "помощникам" - по ч. 2 ст. 255, ч. Ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 УК Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль