РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9163 посетителя онлайн
Новости Силовики
5 357 3

На Львовщине "смотрящему" за Лычаковской колонией сообщено о подозрении в организации наркоторговли, - Нацполиция

На Львовщине правоохранители блокировали поставки наркотических средств в исправительное учреждение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Львовщине смотрящему за Лычаковской колонией сообщено о подозрении в организации наркоторговли, - Нацполиция 01

Полицейские установили, что организовал деятельность группировки 37-летний "смотрящий" за Лычаковской исправительной колонией. В состав входили осужденные и жители области.

По указанию организатора исполнители закупали наркотические средства и психотропные вещества. В дальнейшем перебрасывали "товар" через забор на территорию колонии, а другие члены группировки уже реализовывали наркотики осужденным. Ежедневный доход от противоправной деятельности составлял почти 20 тыс. гривен. Все действия участников преступной группы происходили под контролем ее организатора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смотрящему за Хмельницким СИЗО сообщено о подозрении в распространении преступного влияния, - Нацполиция. ФОТО

Сейчас организатору - "смотрящему" за исправительной колонией - следователи сообщили подозрение по ч. 5 ст. 255 (создание преступной организации), ч. Ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Остальным трем его "помощникам" - по ч. 2 ст. 255, ч. Ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 УК Украины.

Автор: 

криминалитет (607) Нацполиция (16576) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Львовская область (2941)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Он читать хоть умеет?
показать весь комментарий
12.01.2021 08:55 Ответить
Биомусор в стране не утилизируется!!! А жаль!
показать весь комментарий
12.01.2021 10:23 Ответить
Личаківська виправна колонія (в народі "тридцятка") створена на базі Янівського концтабору,де у війну перебували близько двохсот тисяч євреїв,яких розстрілювали там же нижче на кар"єрі,чи в Лисинецькому лісі,чи на Пісках...В радянські часи робила меблі...Одне незрозуміло - чому "личаківська"?..Вона на другому кінці Львова від Личаківського району і Личаківської вулиці,совіти тут щось як завше начудили з назвою...
показать весь комментарий
12.01.2021 10:49 Ответить
 
 