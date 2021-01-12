РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9163 посетителя онлайн
Новости
3 519 22

Зеленский подписал указ об увеличении территории нацпарка "Верховинский" в Карпатах на 1,7 тыс. га

Зеленский подписал указ об увеличении территории нацпарка

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об изменении границ территории национального природного парка "Верховинский"".

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документу, Кабинет Министров должен в течение 2021 - 2023 годов в соответствии с законодательством решить вопрос о предоставлении национальному природному парку "Верховинский" в постоянное пользование 1695,5 гектара земель государственной собственности, которые изымаются у государственного предприятия "Верховинское лесное хозяйство" и провести государственную регистрацию прав на соответствующие земельные участки;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Указом Зеленского в Карпатах создан новый национальный парк "Королівські Бескиди"

Автор: 

заповедник (156) Зеленский Владимир (20925) Карпаты (306) лес (633)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
генератор случайных чисел
показать весь комментарий
12.01.2021 02:16 Ответить
+5
Володимир Великий *****.
показать весь комментарий
12.01.2021 04:10 Ответить
+3
Украина стала лидером по принятию безмозглых и бесполезных законов
показать весь комментарий
12.01.2021 05:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
генератор случайных чисел
показать весь комментарий
12.01.2021 02:16 Ответить
Даже на отдыхе думает про Украину!
показать весь комментарий
12.01.2021 02:38 Ответить
золотой он человек !
показать весь комментарий
12.01.2021 09:05 Ответить
Зрада? Однозначно!
показать весь комментарий
12.01.2021 13:13 Ответить
Володимир Великий *****.
показать весь комментарий
12.01.2021 04:10 Ответить
Украина стала лидером по принятию безмозглых и бесполезных законов
показать весь комментарий
12.01.2021 05:51 Ответить
Возвращаясь к выборам президента. Я в принципе не понимаю их цель. Не проще ли сразу выбирать главу администрации?
показать весь комментарий
12.01.2021 05:54 Ответить
Великий и несокрушимый решил приобщить к своим владениям маленькую часть земельки...
показать весь комментарий
12.01.2021 06:12 Ответить
Зеленский подписал указ об увеличении территории нацпарка "Верховинский" в Карпатах на 1,7 тыс. га - Цензор.НЕТ 2104
показать весь комментарий
12.01.2021 06:21 Ответить
камельчук (кривокробылко) открыл очень выгодный алгоритм - если не вылазить из зажопских эфиров, нести ахинею и петь ассану мартвечуку, можно быстро приобрести новое авто за 96К убитых президентов
показать весь комментарий
12.01.2021 06:31 Ответить
12 клиентов на виселицу.
показать весь комментарий
12.01.2021 06:56 Ответить
А где Тупицкий с подельниками, чтобы признать этот законопроект не Конституционным?
показать весь комментарий
12.01.2021 07:35 Ответить
Собственную отставку подписывай,кретин.
показать весь комментарий
12.01.2021 06:57 Ответить
присмотрел себе земельку?
показать весь комментарий
12.01.2021 07:10 Ответить
I до ворожки не ходи.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:30 Ответить
Зеленский подписал указ об увеличении территории нацпарка "Верховинский" в Карпатах на 1,7 тыс. га - Цензор.НЕТ 4507
показать весь комментарий
12.01.2021 07:40 Ответить
Сів президент на пеньок погладив по молодим кільцям, поцілував його в лобік і зі сльозами на очах підписав указ посадити ліс, а не тих бариг хто його вирізав під невпинним наглядом прокурорів, суддів, МВС, СБУ, НАБУ, НАЗК, АКС, КС, Адміністарцій, Райрад тощо....
показать весь комментарий
12.01.2021 08:08 Ответить
хорошо, может хоть там не вырубят всё под корень.
показать весь комментарий
12.01.2021 08:29 Ответить
Нi.Там тупо набудують... щьось.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:28 Ответить
Ні. Не набудують. Там не вырубят лес под корень.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:57 Ответить
.

таак вот как надо было с самого начала ? Не взяточников из лесхозов на собраниях щемить а просто парки увеличивать ?

(чмо.)
показать весь комментарий
12.01.2021 08:40 Ответить
Поц поляну застовбив....
А ви про щьо подумали...?
показать весь комментарий
12.01.2021 12:26 Ответить
 
 