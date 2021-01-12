Зеленский подписал указ об увеличении территории нацпарка "Верховинский" в Карпатах на 1,7 тыс. га

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об изменении границ территории национального природного парка "Верховинский"".

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документу, Кабинет Министров должен в течение 2021 - 2023 годов в соответствии с законодательством решить вопрос о предоставлении национальному природному парку "Верховинский" в постоянное пользование 1695,5 гектара земель государственной собственности, которые изымаются у государственного предприятия "Верховинское лесное хозяйство" и провести государственную регистрацию прав на соответствующие земельные участки;

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