С сегодняшнего дня в Украине вводится в оборот новая памятная монета. ФОТО
С сегодняшнего дня, 12 января, в Украине вошла в оборот новая памятная монета.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ, монета посвящена украинскому историку, слависту, языковеду, востоковеду, писателю, переводчику, одному из основателей Украинской Академии наук – Агатангелу Крымскому.
Монета входит в серию "Выдающиеся личности Украины" и является первой памятной монетой 2021 года.
Монета номиналом 2 гривни изготовлена из нейзильбера. Ее тираж – 35 тысяч штук.
На аверсе монеты размещены малый герб Украины, геометрический декор из раскрытых книг, которые складываются в звезду, цитата Агатангела Крымского.
На реверсе – портрет Агантагела Крымского на фоне вертикальных линий, его имя и годы жизни (1871–1942).
Купить памятную монету "Агантангел Крымский" можно будет через такие каналы реализации:
1. Через онлайн-заказ Национального банка. Прием онлайн-заказов на эту памятную монету начнется с 15 января и продлится до 22 января 2021 года. Один клиент сможет приобрести не более 2 таких монет.
2. Через сеть банков-дистрибьюторов (АО "Ощадбанк", АО АБ "Укргазбанк", АО "АБ" РАДАБАНК ", АО" ТАСкомбанк "). Банки-дистрибьюторы начнут получать от Национального банка эти монеты с 15 января 2021 г.
3. Через интернет-магазин Национального банка. Реализация должна начаться на этой неделе, о чем будет сообщено дополнительно на официальном сайте Национального банка и сайте интернет-магазина. Один клиент сможет приобрести не более 2 таких монет.
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Агафа́нгел Ефи́мович Кры́мский - украинский, крымскотатарский и советский историк, писатель, переводчик, востоковед, в том числе арабист, исламовед, тюрколог и иранист, один из основателей Академии наук Украины при гетьмане Скоропадском Учёный имел крымскотатарские корни и идентифицировал себя крымским татарином. Википедия
Дата и место рождения: 15 января 1871 г., Владимир-Волынский
Дата и место смерти: 25 января 1942 г., Костанай, Казахстан
Образование: Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (1892 г.-1896 г.), Лазаревский институт восточных языков (1889 г.-1892 г.), ещё
Награды: Орден Трудового Красного Знамени
-на реверсе писюниста на горных лыжах с шаурмой
- на аверсе надписи "Я вам ничего не должен" (Янелох-42)
В память о том, что 30 лет назад за один руб можно было купить семь буханок украинского хлеба по 14 коп.
мне в центре столицы жилось неплохо.
находятся уроды, шо жалеют как и ***** за совком паршивым(((
тока наа счет вкуса мочи - надо бы в кавычки брать, аллегория же, а то бы набежали щас совкожёппые товарищи с насмешками
не я,а ты иди зе-урины попей, узбагойся))))))))))
а тебе, видать, за год и 8 месяцев зе-сцанины в очи было не достаточно, хочешь исчо?))
Настолько разительной лжи не было в истории. Какие же рабы шо не перерезали всех красножопых, увидев разницу между березовым соком в магазе и 1000-чей товаров в супермаркете.((
Сделайте хотя бы 100, а лучше 1000 грн..
Одно гавно тупое сидит на верхах...
Хотя какое быдло внизу - 73% - такое и сверху.