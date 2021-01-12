С сегодняшнего дня в Украине вводится в оборот новая памятная монета. ФОТО

С сегодняшнего дня, 12 января, в Украине вошла в оборот новая памятная монета.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ, монета посвящена украинскому историку, слависту, языковеду, востоковеду, писателю, переводчику, одному из основателей Украинской Академии наук – Агатангелу Крымскому.

Монета входит в серию "Выдающиеся личности Украины" и является первой памятной монетой 2021 года.

Монета номиналом 2 гривни изготовлена из нейзильбера. Ее тираж – 35 тысяч штук.

На аверсе монеты размещены малый герб Украины, геометрический декор из раскрытых книг, которые складываются в звезду, цитата Агатангела Крымского.

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На реверсе – портрет Агантагела Крымского на фоне вертикальных линий, его имя и годы жизни (1871–1942).

Купить памятную монету "Агантангел Крымский" можно будет через такие каналы реализации:

1. Через онлайн-заказ Национального банка. Прием онлайн-заказов на эту памятную монету начнется с 15 января и продлится до 22 января 2021 года. Один клиент сможет приобрести не более 2 таких монет.

2. Через сеть банков-дистрибьюторов (АО "Ощадбанк", АО АБ "Укргазбанк", АО "АБ" РАДАБАНК ", АО" ТАСкомбанк "). Банки-дистрибьюторы начнут получать от Национального банка эти монеты с 15 января 2021 г.

3. Через интернет-магазин Национального банка. Реализация должна начаться на этой неделе, о чем будет сообщено дополнительно на официальном сайте Национального банка и сайте интернет-магазина. Один клиент сможет приобрести не более 2 таких монет.