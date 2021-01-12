Трамп признал "некоторую вину" за беспорядки в Капитолии, - лидер республиканцев в Палате представителей Маккарти

Президент Дональд Трамп взял на себя некоторую ответственность за подстрекательство к беспорядкам в здании Конгресса, заявил лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти на селекторном совещании Республиканской партии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Маккарти заявил республиканцам в Палате представителей, что президент Трамп несет некоторую вину за смертоносные беспорядки в Капитолии 6 января и взял на себя некоторую ответственность.

Он также сообщил, что призвал Трампа позвонить избранному президенту Джо Байдену и поздравить его с победой.

Отмечается, что перед встречей Маккарти, который является одним из ближайших союзников Трампа, отправил письмо своим коллегам-республиканцам, в котором заявил, что выступает против импичмента.

Вместо этого он предложил ряд других вариантов, заинтересованность в реализации которых выразили некоторые члены Республиканской партии. Среди таких предложений - резолюция, осуждающая Трампа, и создание комиссии по расследованию нападения на Капитолий.

Так, республиканец Том Рид выступил в поддержку резолюции о порицании.

"Президент должен отвечать за свои действия. Импичмент, однако, не является ответом", - написал он в твиттере, представляя свою статью в New York Times.

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В своей статье он объяснил, почему не считает импичмент Трампу приемлемым. Он также сообщил, что часть республиканцев собирается представить во вторник резолюцию с порицанием Трампа.

"Я намерен присоединиться к моим коллегам по палате представителей во вторник и представить резолюцию о порицании, чтобы обеспечить немедленную ответственность за события 6 января. Мы также должны рассмотреть альтернативы, которые могли бы позволить Конгрессу запретить мистеру Трампу занимать федеральный пост в будущем", - отметил Рид в статье.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли.

Теперь демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за произошедшие беспорядки.