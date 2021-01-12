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Трамп признал "некоторую вину" за беспорядки в Капитолии, - лидер республиканцев в Палате представителей Маккарти

Трамп признал

Президент Дональд Трамп взял на себя некоторую ответственность за подстрекательство к беспорядкам в здании Конгресса, заявил лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти на селекторном совещании Республиканской партии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Маккарти заявил республиканцам в Палате представителей, что президент Трамп несет некоторую вину за смертоносные беспорядки в Капитолии 6 января и взял на себя некоторую ответственность.

Он также сообщил, что призвал Трампа позвонить избранному президенту Джо Байдену и поздравить его с победой.

Отмечается, что перед встречей Маккарти, который является одним из ближайших союзников Трампа, отправил письмо своим коллегам-республиканцам, в котором заявил, что выступает против импичмента.

Вместо этого он предложил ряд других вариантов, заинтересованность в реализации которых выразили некоторые члены Республиканской партии. Среди таких предложений - резолюция, осуждающая Трампа, и создание комиссии по расследованию нападения на Капитолий.

Так, республиканец Том Рид выступил в поддержку резолюции о порицании.

"Президент должен отвечать за свои действия. Импичмент, однако, не является ответом", - написал он в твиттере, представляя свою статью в New York Times.

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В своей статье он объяснил, почему не считает импичмент Трампу приемлемым. Он также сообщил, что часть республиканцев собирается представить во вторник резолюцию с порицанием Трампа.

"Я намерен присоединиться к моим коллегам по палате представителей во вторник и представить резолюцию о порицании, чтобы обеспечить немедленную ответственность за события 6 января. Мы также должны рассмотреть альтернативы, которые могли бы позволить Конгрессу запретить мистеру Трампу занимать федеральный пост в будущем", - отметил Рид в статье.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли.

Теперь демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за произошедшие беспорядки.

Конгресс США (1246) США (27213) штурм (534) Трамп Дональд (5716)


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Топ комментарии
+8
Так то не Трамп визнав.То Маккарті вважає,що Трамп щось там визнав.
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12.01.2021 07:47 Ответить
+8
А за штурм Белого дома толпой мародеров а-ля Флойд кто "вину признал"?
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12.01.2021 08:00 Ответить
+7
Вина Трампа во всем случившемся это 85%, остальное это поддержка его действий со стороны части верхушки республиканцев и расистско-неонацистских и малообразованных прослоек американского общества, особенно в свете трампо-пропаганды.
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12.01.2021 07:59 Ответить
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Пойдёт в "некоторую тюрьму".
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12.01.2021 07:35 Ответить
Сильно в цьому сумніваюся.
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12.01.2021 07:37 Ответить
Да уйди ты уже как человек, уже люди гибнут, шо валодья, шо рыжий, 2 ********, вцепились в кресло, не отцепишь
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12.01.2021 08:08 Ответить
Просити політика бути "як людина" то марна спроба.
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12.01.2021 08:12 Ответить
Мистер Дональд Трамп задумал «быковать» как питерский «гопник» Владимир Люциферович, но в итоге опозорил и себя и партию и войдет в историю, как один из самых плохих и бездарных президентов США. Он еще и брехло. Трамп подал иски в 8!!!! судов включая Верховный (кстати, там у него большинство) и все Иски были отклонены, как бездоказательные,хотя он и обещал представить доказательства фальсификаций выборов. Трамп решил идти по методике старика Кабаева и Лаврова: «ВЫ ВСЁ ВРЕТЕ!». Но США не московия и не СССР. Конституцию в Америке каждый день не пишут под себя (как это делал дорогой Ленид Ильчич при СССР и донецкий шапкокрад Виктор Янукович в Украине), не вносят в неё поправки Вали-обнуляшки» и не заполняют избирательные бюллетени на капотах «Жигулей». Первая в мире бабушка-космонавт Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки действующего главы государства Владимира Путина и человек-амфибия её поддержал.
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12.01.2021 10:20 Ответить
Республіканці в цьому мудріші за демократів з їх другим імпічментом Трампу.
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12.01.2021 07:36 Ответить
Так то не Трамп визнав.То Маккарті вважає,що Трамп щось там визнав.
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12.01.2021 07:47 Ответить
-- Так я немного, и --- нечаянно!
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12.01.2021 07:54 Ответить
Вина Трампа во всем случившемся это 85%, остальное это поддержка его действий со стороны части верхушки республиканцев и расистско-неонацистских и малообразованных прослоек американского общества, особенно в свете трампо-пропаганды.
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12.01.2021 07:59 Ответить
А за штурм Белого дома толпой мародеров а-ля Флойд кто "вину признал"?
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12.01.2021 08:00 Ответить
ждем когда демокр возьмут на себя ответственность за стояние на коленях и, таким образом, подстрекание всякой черни из блм антифы к мародёрству и погромам.
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12.01.2021 08:09 Ответить
То тільки заради виборів, не насправді.)))
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12.01.2021 08:13 Ответить
Это что-то очень большое в лесу должно сдохнуть, что бы Трамп признал свою неправоту. Скорее всего тот Маккарти выдает желаемое за действительное.
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12.01.2021 08:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0ifwknslfnkp15pf0fTBXu4Adwvpk4-yHkNaMPW40MBDprCT8_BvMULrs&v=UAr0WEV9Thg&feature=youtu.be Рука Москвы (и их уши, рога и копыта) в попытке захвата Капитолия.
Беседа с экс-гэбистом резидентуры в штатах (Швец):
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0ifwknslfnkp15pf0fTBXu4Adwvpk4-yHkNaMPW40MBDprCT8_BvMULrs&v=UAr0WEV9Thg&feature=youtu.be "Трампа контора вела ещё с 70х"
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12.01.2021 08:29 Ответить
Подробно о том, что означает повторный импичмент для Трампа.
Итак:
1. Он теряет пожизненную пенсию в $200 тыс.
2. Он теряет $1 млн./год командировочного пособия
3. Он теряет пожизненный доступ к информации секретных служб
4. Он теряет возможность баллотироваться в 2024

Неплохо!
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12.01.2021 08:54 Ответить
При капиталах миллиардера Трампа этот миллион в год мелочь. А при его возрасте смешно думать, что он будет баллотироваться в 2024. Тем более импичмента 200% не будет. И Трамп это прекрасно понимает. Потому что это будет удар по престижу Республиканцев.
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12.01.2021 10:08 Ответить
А почему нам про это должен сообщать брехливый путинский интерфакс?
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12.01.2021 08:57 Ответить
https://www.politico.com/news/2021/01/11/mccarthy-trump-capitol-riot-457882 Маккарті каже, що Трамп прийняв певну відповідальність за заворушення в Капітолію
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12.01.2021 09:39 Ответить
Трамп визнав "певну провину" за безлади в Капітолії, - лідер республіканців у Палаті представників Маккарті - Цензор.НЕТ 3597
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12.01.2021 09:18 Ответить
https://www.politico.com/news/2021/01/11/bolton-trump-gop-republicans-457735 Болтон закликає республіканців "очистити забруднення трампїзму ''
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12.01.2021 09:47 Ответить
Истеблишмент США, безразлично демократы или республиканцы, боится потерять часть своих привилегий, против которых выступал Трамп. В этом вся суть того за что отстранили Трампа. Дон! ни на что не соглашайся, Байдена не поздравляй.
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12.01.2021 10:04 Ответить
Это рыжее чудо может элементарно замутить вооруженные протесты в пику инаугурации Джозефа Байдена. Поэтому его немедленное отстранение от власти было бы весьма полезно для спокойствия и безопасности граждан США.
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12.01.2021 10:20 Ответить
 
 