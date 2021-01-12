Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 91 млн, жертв уже более 1,9 млн. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 12 января в мире зарегистрировали 578 421 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 212 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 91 319 539 случаев инфицирования, из них 578 421 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 952 976 человек, из них 8 836 за минувшие сутки. Так, Германия заняла второе место после США (+1 964) по количеству летальных случаев за сутки – 663 смерти.
Побороли болезнь и вылечились 65,3 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 24-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 11.
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