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Новости Коронавирус и карантин
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Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 91 млн, жертв уже более 1,9 млн. ИНФОГРАФИКА

Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 91 млн, жертв уже более 1,9 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 12 января в мире зарегистрировали 578 421 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 212 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 91 319 539 случаев инфицирования, из них 578 421 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 952 976 человек, из них 8 836 за минувшие сутки. Так, Германия заняла второе место после США (+1 964) по количеству летальных случаев за сутки – 663 смерти.

Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 91 млн, жертв уже более 1,9 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 65,3 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черногория отменила обязательный ПЦР-тест на COVID-19 для туристов

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 91 млн, жертв уже более 1,9 млн 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 24-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 11.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Той випадок коли радієш, що Україна пасе задніх. Дивно, що США попереду усієї планети.
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12.01.2021 07:57 Ответить
А писуны, которые пришли на смену журналистам в состоянии привести еще и статистику смертности за 2019 год? Вместе посмеемся...
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12.01.2021 08:10 Ответить
Здатні, якщо заплатять.
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12.01.2021 08:18 Ответить
Такими темпами, щоб усі перехворіли, треба, якщо я не помиляюсь приблизно 77 років. То що всі 77 будемо на карантині?
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12.01.2021 09:11 Ответить
 
 