Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 91 млн, жертв уже более 1,9 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 12 января в мире зарегистрировали 578 421 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 212 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 91 319 539 случаев инфицирования, из них 578 421 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 952 976 человек, из них 8 836 за минувшие сутки. Так, Германия заняла второе место после США (+1 964) по количеству летальных случаев за сутки – 663 смерти.

Побороли болезнь и вылечились 65,3 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 24-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 11.