Один украинский воин погиб на Донбассе, за сутки - 10 нарушений "тишины", сбит вражеский беспилотник, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 11 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а возле Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи обоих населенных пунктов Водяное - и на Приазовье, и недалеко от Донецка, враг осуществил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия, а вблизи Донецка - еще и из снайперского оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины несколько раз открывали огонь", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что неподалеку от Красногоровки украинские защитники обнаружили пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения: "Умелыми действиями наших военнослужащих беспилотник был сбит".

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"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отметили в штабе.

В пресс-центре ОС также сообщили, что с начала текущих суток, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Так, в районе населенных пунктов Водяное и Песков вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. А неподалеку от последнего - еще и из автоматических станковых гранатометов.

"На обстрелы противника украинские воины открыли огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами", - добавили в пресс-центре ОС.