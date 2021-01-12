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Новости Агрессия России против Украины
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Один украинский воин погиб на Донбассе, за сутки - 10 нарушений "тишины", сбит вражеский беспилотник, - штаб ОС

Один украинский воин погиб на Донбассе, за сутки - 10 нарушений

За прошедшие сутки, 11 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а возле Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи обоих населенных пунктов Водяное - и на Приазовье, и недалеко от Донецка, враг осуществил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия, а вблизи Донецка - еще и из снайперского оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины несколько раз открывали огонь", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что неподалеку от Красногоровки украинские защитники обнаружили пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения: "Умелыми действиями наших военнослужащих беспилотник был сбит".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погиб украинский военный в результате обстрела со стороны наемников РФ возле Песков, - делегация в ТКГ

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отметили в штабе.

В пресс-центре ОС также сообщили, что с начала текущих суток, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Так, в районе населенных пунктов Водяное и Песков вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. А неподалеку от последнего - еще и из автоматических станковых гранатометов.

"На обстрелы противника украинские воины открыли огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами", - добавили в пресс-центре ОС.

Один украинский воин погиб на Донбассе, за сутки - 10 нарушений тишины, сбит вражеский беспилотник, - штаб ОС 01

обстрел (27982) Донбасс (26958) потери (4447) ВСУ (6704) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+19
А уставший атвайни катається на лижах і їсть шаурму.
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12.01.2021 08:18 Ответить
+13
Войны без потерь не бывает. Но... Называть регулярные ежедневные обстрелы "продолжительным перемирием" (Зеленский), не видеть российских войск на Донбассе (Фокин) и регулярно встречаться с Путлером (Медведчук) могут только враги суверенной Украины. Помните, зебилы, это вы их привели к власти, это вы "зробили разом"
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12.01.2021 08:52 Ответить
+11
Вічна пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
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12.01.2021 08:33 Ответить
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если открывали ответный огонь то премии не будет?
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12.01.2021 08:12 Ответить
«Мы обещали, что не будет кортежа, и, чтобы всем было известно, кортежи всегда были, и в предыдущей власти, от 8 до 12 машин», - оправдывается перед журналистами Великий Реформатор. Халапоротька солгал своим избирателям, что отменит правительственные кортежи и будет ездить в офис президента на лисапете. Киевляне недавно насчитали в кортеже Верховного потерпевшего, двигающегося по автомагистралям Киева в ночное время, 38 (тридцать восемь) транспортных средств, не считая автомобилей полиции, заблокировавших движение остального транспорта.
Чтобы заполучить голоса на выборах восемнадцатилетних избирателей, желающих «откосить» от службы в армии, велосипедист, играющий на рояле нетрадиционным способом, обещал отменить призыв в армию. Вскоре после получения булавы гаер вернул призыв на срочную службу с 18-и лет. Приказ №13/2020.

Криво рожец в предвыборной программе сулил избирателям закончить «Эпоху бедности» к весне, но при этом не указал, в каком году? Пока это обещание реализовано только в отношении нардепов «Слуг народа», которым, по заявлению бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко, увеличат зарплату в 2,5 раза. Трудно также понять чаяния педагогов и медиков Украины, имеющих высшее образование и поверивших автору видосиков, что он повысит зарплаты бюджетникам до $ 4000.00 в месяц?
Сорокадвухлетний велосипедист (в миру «ТЕРМОС») дал слово продать воздушные суда, обеспечивающие полеты президента и летать только рейсовыми бортами. Но оказалось, что из Буковеля не летают рейсовые самолёты в Оман, поэтому от затеи с продажей лайнеров пришлось отказаться.
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12.01.2021 09:57 Ответить
А уставший атвайни катається на лижах і їсть шаурму.
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12.01.2021 08:18 Ответить
Где комментарии Зельца-наркомана?
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12.01.2021 08:24 Ответить
а воно може і не в курсах...
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12.01.2021 09:26 Ответить
Коли обличчя блазня з'являється на екрані телевізора, а в динаміку звучить його захриплий гугнявий голос, мимоволі виникає блювотний рефлекс, а рука автоматично тягнеться до пульта, щоб переключити канал. Нарколог пояснив, що людина з розширеними зіницями і яка часто облизує губи, знаходиться в стані наркотичної залежності.
Що Ви думаєте про нинішнього президента? - запитав депутат Олексій Гончаренко в салоні свого авто пана Геннадія Москаля. - Це повний … (капець!) - відповів юрист з трьома дипломами.
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Правильну характеристику 73% дав батько Зеленського - біомаса... Цю біомасу комуняки сто років формували і ми одержали результат сьогодні. Людей з них уже не буде і тому треба розраховувати лише на власні сили. Але ж і націоналісти "ряжені" іще шкоду роблять. Тому нас мало, але здаватися зарано, бо ми іще на дещо здатні! Шануймося, бо ми того варті!»
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12.01.2021 09:58 Ответить
Вічна пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
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12.01.2021 08:33 Ответить
Войны без потерь не бывает. Но... Называть регулярные ежедневные обстрелы "продолжительным перемирием" (Зеленский), не видеть российских войск на Донбассе (Фокин) и регулярно встречаться с Путлером (Медведчук) могут только враги суверенной Украины. Помните, зебилы, это вы их привели к власти, это вы "зробили разом"
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12.01.2021 08:52 Ответить
Не отвлекайте главнокомандующего, он как раз сейчас в Буховеле с горки на "бублике" съезжает.
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12.01.2021 09:18 Ответить
не-не...не наговаривайте! оно уже на велике помчалось кортеж Санду из Молдовы встречать
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12.01.2021 09:25 Ответить
Пока Санду из Кишинева на автомобиле доедет, бубочка еще три раза с горки съедет, а потом вертолетом "Вжик!" и дома.
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12.01.2021 09:38 Ответить
вообще-то...да!
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12.01.2021 09:51 Ответить
а по версии главнокакбыкомандующего какой день его гениального бл**ского перемирия???
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12.01.2021 09:23 Ответить
Прочитал комментарий пана Вася Шевченко "главноБЫКОкомандующего"
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12.01.2021 10:00 Ответить
"Режим тиші ім. зеленського" і вбитий воїн, це вже звучить, як відверте знущання над логікою. Над українцями.
Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - 10 порушень "тиші", збито ворожий безпілотник, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6195
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12.01.2021 11:00 Ответить
Якби в голову зелебенському стрельнули!
Вічна пам'ять захиснику!!!
Стою в поклоні!!!
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12.01.2021 11:08 Ответить
Вічна пам'ять захиснику!!!
Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - 10 порушень "тиші", збито ворожий безпілотник, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 705

Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!
Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - 10 порушень "тиші", збито ворожий безпілотник, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8150
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12.01.2021 11:18 Ответить
Один украинский воин погиб на Донбассе, за сутки - 10 нарушений "тишины"

На обстрелы противника украинские воины открыли огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет.Источник: https://censor.net/ru/n3241197

Я не зрозумів. Це що??? Це та сторона заявляє, що в них бойових втрат немає??
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12.01.2021 11:18 Ответить
Це Арєстович каже що бойових втрат серед його захисників нема. А от у нас є....
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12.01.2021 12:17 Ответить
Сейчас выползет кто-нибудь из ОПЗЖ (типа Кивы, который сам участник АТО) и начнут рассказывать, как Сорос с Гейтсом высыпают ящик микросхем в бутыль с вакциной и потом ставят вышки 5G для зомбирования. Это называется информационное прикрытие преступления - убийства нашего солдата.
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12.01.2021 11:21 Ответить
Земля пухом героям України.
Бажаю Московії теж саме що у нас на Донбасі на ії території у 200 разів більше.
Це справедливо.
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12.01.2021 12:33 Ответить
Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - 10 порушень "тиші", збито ворожий безпілотник, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8495
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12.01.2021 14:08 Ответить
 
 