Один украинский воин погиб на Донбассе, за сутки - 10 нарушений "тишины", сбит вражеский беспилотник, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 11 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а возле Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи обоих населенных пунктов Водяное - и на Приазовье, и недалеко от Донецка, враг осуществил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия, а вблизи Донецка - еще и из снайперского оружия.
"Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины несколько раз открывали огонь", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что неподалеку от Красногоровки украинские защитники обнаружили пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения: "Умелыми действиями наших военнослужащих беспилотник был сбит".
"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отметили в штабе.
В пресс-центре ОС также сообщили, что с начала текущих суток, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
Так, в районе населенных пунктов Водяное и Песков вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. А неподалеку от последнего - еще и из автоматических станковых гранатометов.
"На обстрелы противника украинские воины открыли огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами", - добавили в пресс-центре ОС.
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Правильну характеристику 73% дав батько Зеленського - біомаса... Цю біомасу комуняки сто років формували і ми одержали результат сьогодні. Людей з них уже не буде і тому треба розраховувати лише на власні сили. Але ж і націоналісти "ряжені" іще шкоду роблять. Тому нас мало, але здаватися зарано, бо ми іще на дещо здатні! Шануймося, бо ми того варті!»
Вічна пам'ять захиснику!!!
Стою в поклоні!!!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!
На обстрелы противника украинские воины открыли огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет.Источник: https://censor.net/ru/n3241197
Я не зрозумів. Це що??? Це та сторона заявляє, що в них бойових втрат немає??
Бажаю Московії теж саме що у нас на Донбасі на ії території у 200 разів більше.
Це справедливо.