За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 184 человека, выявлены 5 116 новых случаев, выздоровел - 15 951
За минувшие сутки в Украине зафиксированы 5 116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболел 131 ребенок и 309 медработников.
Об этом в сети Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"5 116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 12 января 2021 года. В частности, заболел 131 ребенок и 309 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 092 человека;
летальных случаев - 184;
выздоровел - 15 951 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 41 682 (в том числе методом ПЦР - 23 873, методом ИФА - 17 809).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 124 430 человек;
выздоровели - 812 368 человек;
летальных случаев - 20 019;
проведено ПЦР-тестов - 5 805 824.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях", - рассказал Степанов.
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Ви правда не розумієте сенс політики "щоби показати успіхи в боротьбі з пандемією треба просто перестати тестувати"?
Кількість нових захворілих за добу протягом останніх тижнів "зменшилася" з 18000 до 5000. Але кількість померлих за добу не зменшилася. А кількість важких хворих навіть збільшилася...
То невже в 2021 році так важко скласти 2 + 2 ?
Школы закрыли, исчез главный источник распространения инфекции - вот в чем причина успеха, можно было ограничиться этой одной единственной эффективной мерой и помогать только обратившимся родителям , которые не имеют возможности работать и смотреть за ребёнком одновременно не имеют дедушек- бабушек. Дать им , например, вожделенные те же восемь тысяч.
Поділіться передовим досвідом з Канадою, щоб у нас відмінили комендантську годину.
Так им и надо, ЗЕбобикам.
Так их, так, ни шнурков им, ни носков, ни колготок, ни портков.
Чтобы как увидишь кого с голой *опой, сразу было понятно, что это - ЗЕбил.
С другой стороны, может, они теперь и в постели соблюдают социальную дистанцию?
Тогда это хорошо, ведь лох - это наследственное.
Пусть не только без носок, а и последних без порток останутся, с голой *опой.
Так их, ЗЕбилов, так их, до девятомая не выпускай из лоХдауна, пусть верещат (они только верещать да плакать умеют).
Чем больше ЗЕбилов без порток оставишь, тем больше тебе, Степанов, скидка со срока выйдет.
Масоны
Везде одни масоны))