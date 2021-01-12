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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 184 человека, выявлены 5 116 новых случаев, выздоровел - 15 951

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 184 человека, выявлены 5 116 новых случаев, выздоровел - 15 951

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 5 116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболел 131 ребенок и 309 медработников.

Об этом в сети Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"5 116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 12 января 2021 года. В частности, заболел 131 ребенок и 309 медработников.

Также за минувшие суткиЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 184 человека, выявлены 5 116 новых случаев, выздоровел - 15 951 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 184 человека, выявлены 5 116 новых случаев, выздоровел - 15 951 03госпитализированы - 1 092 человека;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 184 человека, выявлены 5 116 новых случаев, выздоровел - 15 951 03летальных случаев - 184;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 184 человека, выявлены 5 116 новых случаев, выздоровел - 15 951 03выздоровел - 15 951 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 184 человека, выявлены 5 116 новых случаев, выздоровел - 15 951 03осуществлено тестирований за сутки - 41 682 (в том числе методом ПЦР - 23 873, методом ИФА - 17 809).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 91 млн, жертв уже более 1,9 млн. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в УкраинеЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 184 человека, выявлены 5 116 новых случаев, выздоровел - 15 951 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 184 человека, выявлены 5 116 новых случаев, выздоровел - 15 951 08заболели - 1 124 430 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 184 человека, выявлены 5 116 новых случаев, выздоровел - 15 951 08выздоровели - 812 368 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 184 человека, выявлены 5 116 новых случаев, выздоровел - 15 951 08летальных случаев - 20 019;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 184 человека, выявлены 5 116 новых случаев, выздоровел - 15 951 08проведено ПЦР-тестов - 5 805 824.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях", - рассказал Степанов.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 184 человека, выявлены 5 116 новых случаев, выздоровел - 15 951 11
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 184 человека, выявлены 5 116 новых случаев, выздоровел - 15 951 12
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 184 человека, выявлены 5 116 новых случаев, выздоровел - 15 951 13

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Кому локдаун, карантин и новые тарифы, а кому курорт со свитой, без ограничений. За ваш счет в том числе, лохи делатели
За добу через COVID-19 в Україні померли 184 людини, виявлено 5116 нових випадків, видужали - 15 951 - Цензор.НЕТ 8583
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12.01.2021 08:59 Ответить
+3
Если в стране короновирус идет на спад, то какого хера зебилы запретили продажу трусов и колгот?
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12.01.2021 08:20 Ответить
+3
Выздоровели в три раза больше, чем заболели! Хорошая тенденция, которая сама говорит о том, что пора закрыть проект 'локдаун' раньше времени, такой, в котором отпала необходимость , и который несёт только вред для малого бизнеса
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12.01.2021 08:21 Ответить
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Если в стране короновирус идет на спад, то какого хера зебилы запретили продажу трусов и колгот?
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12.01.2021 08:20 Ответить
Не идет на спад. Количество госпитализаций растет при том, что тестов сделали намного меньше. Чудеса зеленой статистики. Нужно просто перестать делать тесты. И делать их рашенским фуфлом.
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12.01.2021 08:48 Ответить
Выздоровели в три раза больше, чем заболели! Хорошая тенденция, которая сама говорит о том, что пора закрыть проект 'локдаун' раньше времени, такой, в котором отпала необходимость , и который несёт только вред для малого бизнеса
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12.01.2021 08:21 Ответить
Таню! Ви відмінниця в школі для лошар?
Ви правда не розумієте сенс політики "щоби показати успіхи в боротьбі з пандемією треба просто перестати тестувати"?
Кількість нових захворілих за добу протягом останніх тижнів "зменшилася" з 18000 до 5000. Але кількість померлих за добу не зменшилася. А кількість важких хворих навіть збільшилася...
То невже в 2021 році так важко скласти 2 + 2 ?
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12.01.2021 17:43 Ответить
Количество тестируемых уменьшилось из-за меньшего количества обратившихся за тестирова6ием- такая мысль не посещала вас? Вот здоровому человеку, без всяких признаков какого-либо респираторного заболевания, зачем переть в лабораторию за тестом? Или , тем более, вызывать скорую, или нагружать своего семейного врача?

Школы закрыли, исчез главный источник распространения инфекции - вот в чем причина успеха, можно было ограничиться этой одной единственной эффективной мерой и помогать только обратившимся родителям , которые не имеют возможности работать и смотреть за ребёнком одновременно не имеют дедушек- бабушек. Дать им , например, вожделенные те же восемь тысяч.
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12.01.2021 17:54 Ответить
А мне на тест очередной послезавтра. Это уже будет четвертый, в этом году! Два- бесплатных, компания оплачивала, этот, надеюсь- тоже оплатит. А один, на английском, срочный- 1450 гривен стоил, в июле прошлого года. Как очевидно- это тоже неплохой бизнес!
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12.01.2021 08:31 Ответить
Это точно ( я про бизнес)
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12.01.2021 17:55 Ответить
І це ж без щеплення ... О !

Поділіться передовим досвідом з Канадою, щоб у нас відмінили комендантську годину.
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12.01.2021 08:43 Ответить
Как врать людям? В этом Зеля спец.
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12.01.2021 08:49 Ответить
На тему вакцинации Зеленский обосрался, как и его свита. Даже соврать не могут Просто нет нормальной вакцины для населения. И не будет в обозримом будующем.
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12.01.2021 09:04 Ответить
Смертность 1,2%.
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12.01.2021 08:54 Ответить
Яка брехня маланська для лохів: смертей під 200 - це біля 15000 випадків заражень. Люди дивляться на такий "спад" нехтують правилами безпеки, що призведе лише до зросту нових випадків, які звичайно не потраплять у статистику.
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12.01.2021 08:58 Ответить
Кому локдаун, карантин и новые тарифы, а кому курорт со свитой, без ограничений. За ваш счет в том числе, лохи делатели
За добу через COVID-19 в Україні померли 184 людини, виявлено 5116 нових випадків, видужали - 15 951 - Цензор.НЕТ 8583
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12.01.2021 08:59 Ответить
"Кому локдаун, карантин и новые тарифы"

Так им и надо, ЗЕбобикам.
Так их, так, ни шнурков им, ни носков, ни колготок, ни портков.
Чтобы как увидишь кого с голой *опой, сразу было понятно, что это - ЗЕбил.
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12.01.2021 10:12 Ответить
Одно плохо - продажу презервативов тоже запретили. . Значит зелохи не вымрут
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12.01.2021 10:23 Ответить
ВИЧ выкосит из ряды?
С другой стороны, может, они теперь и в постели соблюдают социальную дистанцию?
Тогда это хорошо, ведь лох - это наследственное.
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12.01.2021 14:30 Ответить
Всё хорошее когда-нибудь кончается.
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12.01.2021 11:07 Ответить
да слуги господ имеют и в хаост и в гриву а что петро разве лучше был
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12.01.2021 21:22 Ответить
несомненно
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12.01.2021 21:28 Ответить
простите а чем конеретно также по заграемцам мотался свиту самллетами возил чем же он лучше был а тарифы именно при нем в гору полезли
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12.01.2021 21:44 Ответить
Что-то объяснять мокшам, все равно что учить свиней азбуке. Пшел вон, мырка запоребриковая
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13.01.2021 05:28 Ответить
Степанов, давай, отожми и высуши ЗЕбилов!
Пусть не только без носок, а и последних без порток останутся, с голой *опой.
Так их, ЗЕбилов, так их, до девятомая не выпускай из лоХдауна, пусть верещат (они только верещать да плакать умеют).
Чем больше ЗЕбилов без порток оставишь, тем больше тебе, Степанов, скидка со срока выйдет.
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12.01.2021 10:11 Ответить
Как узнать тролля. Прям красноречивейшая иллюстрация в действии. Определенная лексика, постоянное упоминание пятой точки, лохов , Зе- опять же таки всюду.
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12.01.2021 17:59 Ответить
Это все полный пиз-шь. Я сам болел. Был в поликлиниках и видел этот беспредел. Люди толпами стоят у кабинетов врачей (никакой дистанции не соблюдается). Пройти тест на КОВИД 19 врач не предлагает. По симптомам у меня эта зараза. а лечат от острого бронхита.Я никому и ничему не верю. Нас имеют по полной. и со всех сторон. К чему все это приведет ????????????????
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12.01.2021 10:19 Ответить
Масоны
Масоны
Везде одни масоны))
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12.01.2021 10:22 Ответить
Кто сказал, что в мавзолее не лежит труп товарища Ленина?
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12.01.2021 15:59 Ответить
так видно же кто лежит посмотрите хорошо
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12.01.2021 21:21 Ответить
ifc шас это всем лепят как причину смерти знакомый от инсульта умер написали корону
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12.01.2021 21:20 Ответить
 
 