За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 184 человека, выявлены 5 116 новых случаев, выздоровел - 15 951

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 5 116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболел 131 ребенок и 309 медработников.

Об этом в сети Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"5 116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 12 января 2021 года. В частности, заболел 131 ребенок и 309 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 092 человека;

летальных случаев - 184;

выздоровел - 15 951 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 41 682 (в том числе методом ПЦР - 23 873, методом ИФА - 17 809).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 124 430 человек;

выздоровели - 812 368 человек;

летальных случаев - 20 019;

проведено ПЦР-тестов - 5 805 824.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях", - рассказал Степанов.









