Байден заявил, что не боится принимать присягу на улице после беспорядков возле Капитолия
Избранный президентом США Джо Байден заявил, что не боится принять присягу на улице 20 января после жестоких беспорядков в Капитолии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет The Guardian.
Выступая после своей второй дозы вакцинации против коронавируса, 78-летний политик сказал, что сейчас основное внимание уделяется привлечению к ответственности тех, кто участвовал в беспорядках.
Напомним, инаугурация запланирована на 20 января. Традиционно новоизбранный президент приносит ее публично перед Капитолием.
Как сообщалось, 6 января Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.
Для подавления беспорядков в Вашингтон ввели Национальную гвардию и объявили в городе чрезвычайное положение.
Вскоре Трамп призвал своих сторонников разойтись, однако продолжал заявлять, что "выборы украли" и что он понимает "их боль".
В результате штурма Капитолия погибли пять человек, в том числе один полицейский, более 60 — задержаны.
Позже в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса, на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.
После этого Дональд Трамп подтвердил мирную передачу власти Байдену, вскоре он записал видеообращение, где осудил штурм Капитолия.
В прокуратуре округа Колумбия допустили привлечения Трампа к ответственности из-за событий в Вашингтоне, а в Конгрессе предлагают отстранить его от власти раньше окончания срока действия президентских полномочий. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала Конгресс готовиться к импичменту Трампа.
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Потім у 2014 році, коли ***** напав на Україну, а йому від Обами з Байденом у пику тільки занепокоєння...
А от "х*вий" Трамп дав Україні озброєння, статус партнера поза НАТО, зоорганізували патрулювання авіацією кордонів, ну то таке, то він навмистно таке робив, бо він аХент Кремля, МАБУТЬ
А ЩО ЗАВАЖАЛО йому так само зробити? Наклав вето і досвідос!
Обрали 78 річного дідуся, хз що у нього у голові. Здається то зіц-голова Фунт буде.
Знаєте хоч з Байденом, хоч без нього, а йому надалі нічого не світить, буде далі десь для фону рохкати і все
Держим кулачки за старичка Джо! США нужен президент, миру стабильность.
Його ніби не питали.
Кувікає лише.
Щось чим далі, тим більше нагадується франко-канадський міні-серіал "Тринадцятий".