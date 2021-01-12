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Байден заявил, что не боится принимать присягу на улице после беспорядков возле Капитолия

Байден заявил, что не боится принимать присягу на улице после беспорядков возле Капитолия

Избранный президентом США Джо Байден заявил, что не боится принять присягу на улице 20 января после жестоких беспорядков в Капитолии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет The Guardian.

Выступая после своей второй дозы вакцинации против коронавируса, 78-летний политик сказал, что сейчас основное внимание уделяется привлечению к ответственности тех, кто участвовал в беспорядках.

Напомним, инаугурация запланирована на 20 января. Традиционно новоизбранный президент приносит ее публично перед Капитолием.

Как сообщалось, 6 января Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.

Для подавления беспорядков в Вашингтон ввели Национальную гвардию и объявили в городе чрезвычайное положение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за инаугурации Байдена

Вскоре Трамп призвал своих сторонников разойтись, однако продолжал заявлять, что "выборы украли" и что он понимает "их боль".

В результате штурма Капитолия погибли пять человек, в том числе один полицейский, более 60 — задержаны.

Позже в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса, на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.

После этого Дональд Трамп подтвердил мирную передачу власти Байдену, вскоре он записал видеообращение, где осудил штурм Капитолия.

В прокуратуре округа Колумбия допустили привлечения Трампа к ответственности из-за событий в Вашингтоне, а в Конгрессе предлагают отстранить его от власти раньше окончания срока действия президентских полномочий. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала Конгресс готовиться к импичменту Трампа.

Байден Джо (2795) инаугурация (467) США (27213)


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Топ комментарии
+10
Ну твой то из подвала вообще не вылезает
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12.01.2021 08:45 Ответить
+9
Бункер так бункер
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12.01.2021 08:44 Ответить
+8
Кацапам-баяцца.
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12.01.2021 08:31 Ответить
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Було б дивно, якби заявив, що боїться. Швидше б це шоу зі США закінчилося, та де там...
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12.01.2021 08:24 Ответить
Шоу саме починається.
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12.01.2021 08:40 Ответить
Продовжується. Воно нескінченне.
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12.01.2021 08:45 Ответить
"Стадіон так стадіон! "
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12.01.2021 08:26 Ответить
Бункер так бункер
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12.01.2021 08:44 Ответить
Кацапам-баяцца.
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12.01.2021 08:31 Ответить
Главное чтобы погода не подкачала, человек пожилой, чтобы не переохладился, не заболел.
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12.01.2021 08:34 Ответить
Ну твой то из подвала вообще не вылезает
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12.01.2021 08:45 Ответить
Да не, он в Карпатах на лыжах катается
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12.01.2021 09:08 Ответить
Не включай дурака, лаптеногое, не стыдно, что вами тупорылыми, какое-то чмо управляет?
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12.01.2021 09:36 Ответить
не боись, у него термобелье)
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12.01.2021 08:47 Ответить
Что кацарылые, не удалось усадить своего диктатора рыжего больного на всю голову?
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12.01.2021 08:53 Ответить
К сожалению удалось. В 2016-ом. Он своё дело сделал. Поставил на грань разбалансировки самую прочную демократическую систему власти на планете. Грань эта ещё не пройдена угрозы не сняты.
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12.01.2021 09:10 Ответить
Грань була поставлена ще у 2008 році, коли ***** напав на Грузію, і йому за це нічого не було, навпаки Обама з Байденом йому "перезавантаження відносин" зооганізували, у Вісімку прийняли..
Потім у 2014 році, коли ***** напав на Україну, а йому від Обами з Байденом у пику тільки занепокоєння...
А от "х*вий" Трамп дав Україні озброєння, статус партнера поза НАТО, зоорганізували патрулювання авіацією кордонів, ну то таке, то він навмистно таке робив, бо він аХент Кремля, МАБУТЬ
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12.01.2021 09:18 Ответить
Все тобою перераховане робилося не трампом, і не завдяки йому, а наперекір. Якби все залежало тільки від трампа, то мали би ми дулю з маком. А ти продовжуй відпрацьовувати свою пайку.
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12.01.2021 09:40 Ответить
Так що Трамп винен у тому що Обама не тільки нічого НЕ робив, а навпаки ЗАБОРОНИВ надавати будь-яку допомогу Україні летальним озброєнням?!
А ЩО ЗАВАЖАЛО йому так само зробити? Наклав вето і досвідос!
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12.01.2021 09:45 Ответить
Будем надеяться, что американские спецслужбы не допустят захвата власти трампом, а фактически рашкой.
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12.01.2021 09:36 Ответить
Сліпий казав видно буде.
Обрали 78 річного дідуся, хз що у нього у голові. Здається то зіц-голова Фунт буде.
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12.01.2021 09:11 Ответить
Знакомые лахти6ские песни, переводчик смени, ох и ссытся ***** Байдена
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12.01.2021 09:38 Ответить
А твоя руда мавпа така молода, аж на кілька років від Байдена молодша, а хвора на всю лису макітру з наклеєним чубом. Тьху, гидота.
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12.01.2021 09:44 Ответить
Твоя кучерява солоденька свинка Пепо краще?
Знаєте хоч з Байденом, хоч без нього, а йому надалі нічого не світить, буде далі десь для фону рохкати і все
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12.01.2021 09:49 Ответить
Я тобі про Пепо хоч словом нагадала?🙂 Як вас кремлетрампоботів пучить від Пороха, ви не можете дихнути, щоб не вставити какашку проти нашого ГЕТЬМАНА! Іди в сраку, ботяра.
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12.01.2021 11:07 Ответить
Уильям Генри Гаррисон. Был президентом США 30 дней, 12 часов, 30 минут. Вступил в должность в 1841г. в возрасте 68 лет. Умер от осложнений воспаления лёгких, полученного на инаугурационной церемонии.
Держим кулачки за старичка Джо! США нужен президент, миру стабильность.
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12.01.2021 09:01 Ответить
Ты лучше ***** своего из подвала вытащи
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12.01.2021 09:39 Ответить
И убрать охрану.
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12.01.2021 08:55 Ответить
А чому він це сказав ?
Його ніби не питали.
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12.01.2021 08:57 Ответить
Може хто і питав, чи тобі не звітували?
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12.01.2021 09:47 Ответить
Дебілка не здатна піти на джерело / оригінал.
Кувікає лише.
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12.01.2021 10:11 Ответить
Байден отверг все варианты инаугурации, предусматривающие изменение её публичного формата. Она пройдет перед Капитолием в традиционной форме с применением ограничений противоэпидемического характера.
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12.01.2021 10:21 Ответить
Байден заявив, що не боїться складати присягу на вулиці після заворушень біля Капітолію - Цензор.НЕТ 1986
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12.01.2021 10:53 Ответить
Мутна ситуація.
Щось чим далі, тим більше нагадується франко-канадський міні-серіал "Тринадцятий".
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12.01.2021 12:34 Ответить
 
 