Порошенко поблагодарил американских экспертов за поддержку генерала Назарова: Погибших на борту ИЛ-76 убил Путин

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил экс-послов США, авторитетных американских военных и экспертов за поддержку украинского генерала Виктора Назарова.

"Искренне благодарен американским друзьям и союзникам за публичную поддержку генерала Назарова, который стал жертвой предвзятого правосудия в Украине", - написал Порошенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Я полностью разделяю позицию, что в условиях российской агрессии очень важно укреплять боевой дух, решимость и патриотизм украинского войска, защищать наших смелых командиров, укреплять их авторитет", - считает пятый Президент.

"Украинская власть должна сделать все возможное для восстановления справедливости в деле генерала Назарова и не словом, а действиями воплощать лучшие западные стандарты военного правосудия", - считает Порошенко.

"Говорил об этом раньше и повторю сейчас: перекладывать ответственность на украинского генерала - это российский сценарий. Подыгрывать такому сценарию не только безответственно, но и опасно для национальных интересов Украины", - убежден лидер "Европейской Солидарности".

Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что предвзятое преследования со стороны властей украинских военных, ветеранов АТО и волонтеров будет иметь далеко идущие последствия для обороноспособности страны.

"Я внимательно слежу за делом генерала Назарова. Понимаю его нравственную и правовую сложность. Чувствую общественный резонанс. Разделяю и боль родных украинских воинов, погибших на борту ИЛ-76. Их убил Путин. Более того, он и дальше собирается воевать с Украиной", - написал Порошенко 14 декабря 2020.

"Убежден, в российском Генштабе потирают руки - ответственность за российское преступление переведена на украинского генерала. Идеальный вариант для агрессора. А вагнеровцев, среди которых были и те, кто непосредственно причастен к сбиванию самолетов, российские "кроты" в офисе президента Украины вернули Путину. За считанные часы до того, как те должны были оказаться в руках украинского правосудия. Человеческие жизни превыше всего, это бесспорно. Но дело Назарова - это прецедент, который может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности страны", - заявил лидер "Европейской Солидарности".

Как известно, 11 января было обнародовано совместное заявление, которое подписали экс-послы США, авторитетные американские генералы и эксперты. Они призвали украинское руководство пересмотреть решение о наказании генерала Виктора Назарова в связи со сбиванием российскими наемниками Ил-76 в аэропорту Луганска.

Среди 16 подписантов документа - генерал в отставке воздушных сил США Бридлав, генералы США в отставке Уэсли Кларк и Бен Ходжес, экс-послы США в Украине Джон Хербст, Уильям Тейлор, Роман Попадюк и Стивен Пайфер, бывший заместитель генсека НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу.