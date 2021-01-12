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Новости Агрессия России против Украины Приговор генералу Назарову
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Порошенко поблагодарил американских экспертов за поддержку генерала Назарова: Погибших на борту ИЛ-76 убил Путин

Порошенко поблагодарил американских экспертов за поддержку генерала Назарова: Погибших на борту ИЛ-76 убил Путин

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил экс-послов США, авторитетных американских военных и экспертов за поддержку украинского генерала Виктора Назарова.

"Искренне благодарен американским друзьям и союзникам за публичную поддержку генерала Назарова, который стал жертвой предвзятого правосудия в Украине", - написал Порошенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Я полностью разделяю позицию, что в условиях российской агрессии очень важно укреплять боевой дух, решимость и патриотизм украинского войска, защищать наших смелых командиров, укреплять их авторитет", - считает пятый Президент.

"Украинская власть должна сделать все возможное для восстановления справедливости в деле генерала Назарова и не словом, а действиями воплощать лучшие западные стандарты военного правосудия", - считает Порошенко.

"Говорил об этом раньше и повторю сейчас: перекладывать ответственность на украинского генерала - это российский сценарий. Подыгрывать такому сценарию не только безответственно, но и опасно для национальных интересов Украины", - убежден лидер "Европейской Солидарности".

Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что предвзятое преследования со стороны властей украинских военных, ветеранов АТО и волонтеров будет иметь далеко идущие последствия для обороноспособности страны.

"Я внимательно слежу за делом генерала Назарова. Понимаю его нравственную и правовую сложность. Чувствую общественный резонанс. Разделяю и боль родных украинских воинов, погибших на борту ИЛ-76. Их убил Путин. Более того, он и дальше собирается воевать с Украиной", - написал Порошенко 14 декабря 2020.

"Убежден, в российском Генштабе потирают руки - ответственность за российское преступление переведена на украинского генерала. Идеальный вариант для агрессора. А вагнеровцев, среди которых были и те, кто непосредственно причастен к сбиванию самолетов, российские "кроты" в офисе президента Украины вернули Путину. За считанные часы до того, как те должны были оказаться в руках украинского правосудия. Человеческие жизни превыше всего, это бесспорно. Но дело Назарова - это прецедент, который может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности страны", - заявил лидер "Европейской Солидарности".

Как известно, 11 января было обнародовано совместное заявление, которое подписали экс-послы США, авторитетные американские генералы и эксперты. Они призвали украинское руководство пересмотреть решение о наказании генерала Виктора Назарова в связи со сбиванием российскими наемниками Ил-76 в аэропорту Луганска.

Среди 16 подписантов документа - генерал в отставке воздушных сил США Бридлав, генералы США в отставке Уэсли Кларк и Бен Ходжес, экс-послы США в Украине Джон Хербст, Уильям Тейлор, Роман Попадюк и Стивен Пайфер, бывший заместитель генсека НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу.

Автор: 

Порошенко Петр (19621) Назаров Виктор (151)


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Топ комментарии
+38
Путин убил,а подставили их вы - некомпетентные идиоты,думавшие только про сохранность своих липецких инвестиций.
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12.01.2021 09:13 Ответить
+37
Ил 76 сбила Россия это факт
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12.01.2021 09:06 Ответить
+29
Не очень понятно! Приговоры выносились при президенстве Порошенко, верно? Обвинительные приговоры, а вовсе не оправдательные. Я не упомню что бы тогда, власть пыталась: ""Украинская власть должна сделать все возможное для восстановления справедливости в деле генерала Назарова и не словом, а действиями воплощать лучшие западные стандарты военного правосудия", - считает Порошенко. Источник: https://censor.net/ru/n3241201
Как-то однобоко экс-президент высказывается!
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12.01.2021 09:12 Ответить
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Ой ржу не могу с дибила!!!!
Где ты видел у меня такие даты?
Причем здесь введение военного положения к катастрофе?
Ты придурок сравниваешь красное и квадратное!!!!
Его надо было вводить начиная с захвата Крыма по текущее время, когда на передовой постоянно гибнут наши граждане!!!! И Ил - это лишь эпизод!
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13.01.2021 10:50 Ответить
з такими пропаГАНДОНАМИ як ти - лише один метод діє: пнх
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13.01.2021 16:51 Ответить
Ой ржу не могу!!!!!
У вас ватных троллей это стандартная отмазка с 2014 года, когда их макаешь в их БРЕХНЮ и ГОВНО!!!
Утрись урод ватный! У тебя быдла из рта плохо пахнет!
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13.01.2021 16:56 Ответить
На фото Пепа🐷, вигляда як справжній ПОЛІТИЧНИЙ ТРУП ! Свиночолий🐷, буде дякувать , амереканцям , як відкриють справу проти нього . Які ведуть розслідування проти кровосісь, Коломойши та Фірташа. Пепа не чім від них не відрізняїться!!!😈
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12.01.2021 13:04 Ответить
Жаль, что на борту не было сыновей Поросенко.
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12.01.2021 13:10 Ответить
Твої були?
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13.01.2021 06:53 Ответить
И твоих тоже жаль, что не было. Судя по нику, ты бы так и дякувал Свиночолому гетьману за гениальную операцию.
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13.01.2021 10:30 Ответить
Я завжди була за Пороха, але в справі Назарова -- не розумію. Та ще й американських експертів налаштував проти покарання... Цей зрадник Назаров навіть відставки за катастрофу не заслужив? Порох і хомчака з полтораком завжди покривав за їхні "помилки"...
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22.05.2021 04:31 Ответить
Да не за что. Обращайся, если что.
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12.01.2021 13:12 Ответить
По логике порохни -не надо было проводить Нюрнбе́ргский проце́сс , ведь во всем виноват Гитлер!
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12.01.2021 14:00 Ответить
Порошенко провёл независимое расследование и суд согласно которому виновным оказался исключительно мифический Путин )))
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12.01.2021 14:17 Ответить
лапоть, кацапсина, твой ботоксный Сарёк-педофил мифический? неужели?
да не ври, он самый настоящий, настоящее пуйло...пуйло, уродливая мразь, по чьему приказу ваши ********* и их приспешники-коллаборанты убивают украинцев на украинской же земле уже седьмой год...
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12.01.2021 16:42 Ответить
по-перше, не путін, а *****.
По-друге, вінтарогій, що ти тут робиш? А ну брись "за порєбрік"
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12.01.2021 16:46 Ответить
А чому ж ти, мудило, так вирішило? Ти хто тут взагалі??
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12.01.2021 16:57 Ответить
головне, що ти - дрянь лапотна. Розплетися, наволоч
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12.01.2021 22:09 Ответить
А на якій підставі ти, вафєл кончений, дозволяєш собі розвішувати такі ярлики? Може ти Вангуй недодєланий?
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12.01.2021 22:18 Ответить
згинь, касапсина штопана. Загнися!
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12.01.2021 22:22 Ответить
Мур-мур, сонечко моє, поясню тобі лише один раз: від того що ти, тупий іплан, називаєш мене кацапом, я ним все одно не стану
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12.01.2021 22:43 Ответить
я так вирішив, бо ти, лаптєстанець вінтарогій, називаєш ватажка країни-окупанта його прізвищем та пишеш з великої литери.
Тому, свтнособако, пішов ти у дупу до *****!
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13.01.2021 14:48 Ответить
Прослідуй за вказівником, законтачений..
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13.01.2021 17:12 Ответить
ну те, що ти ****** законтачений й так зрозуміло, можна було б і не підписуватися
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14.01.2021 13:53 Ответить
******* безмозглое, заткни свою пасть
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17.01.2021 13:50 Ответить
******* побачиш у дзеркалі.
Ти ж законтачений, сам визнав та підписався
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18.01.2021 13:51 Ответить
Если правдива информация о том, что до генерала Назарова были доведены результаты разведки о высокой активности противника в районе прибытия самолета с бойцами, то его похеризм на эту информацию можно расценивать как сотрудничество с противником, за что его тогда нужно отблагодарить, Петр Алексеевич ?
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12.01.2021 15:01 Ответить
А где написанно что он его хочет поблагодарить? Зачем писать ложь про благодарность?
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13.01.2021 07:30 Ответить
Виктор Сотник- в жизни есть случайность,совпадение,закономерность.
Что вы видите у нас в стране?
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12.01.2021 15:55 Ответить
паРаша Сцарство зла и лжи...

СМИ узнали об оценке подаренной лаврову иконы в €12 млн
Источники BN Televizija, близкие к властям так называемой республики србской, утверждают, что подаренная главе МИД паРаши икона принадлежала владельцу обанкротившегося литовского банка. лавруша от подарка уже отказался.
Икона, которую додик, президент так называемой республики сербской, входящей в Боснию и Герцеговину, подарил главе МИД рассеи сирОже лавруше, оценивается в €12,5 млн.
Об этом со ссылкой на источники, близкие к правительству республики, сообщила боснийская телерадиокомпания BN Televizija.

На иконе заметна восковая печать Одесской краевой комиссии по охране памятников, работавшей с 1926 по 1930 год. В Киеве заявляли, что икона, история которой насчитывает порядка 300 лет, была украдена из музея в Луганске после начала конфликта в Донбассе.

По словам собеседников BN Televizija, икона ранее принадлежала одному из владельцев литовского банка UKIO Bank, у которого в 2013 году отозвали лицензию из-за банкротства. Этот банк упоминался в нескольких расследования OCCRP. По версии журналистов, офшорные компании открывали счета в литовском UKIO Bank и эстонском Danske Bank, утверждалось в расследовании. В 2019 году австрийская прокуратура, куда с заявлением обратился основатель фонда Hermitage Capital Билл Браудер, отказалась начинать расследование. Владелец обанкротившегося банка UKIO bank вова романов в 2014 году получил убежище на рашке, естественно, ведь все говно стекаетеся в паРашу.

Икона после банкротства UKIO осталась на хранении в депозите Bank Srpska. BN Televizija отмечает, что неизвестно, как именно икона оказалась в распоряжении Bank Srpska и попала на территорию Боснии и Герцеговины.

Советник додика радован ковачевич в декабре заявлял, что икона более 15 лет была в частной собственности и ее владельцы пожелали передать ее Лаврову. «Икона была в собственности одной семьи в Баня-Луке (столица Республики Сербской. - РБК) свыше 15 лет. Они пожелали, чтобы она была подарена Лаврову», - говорил советник.
ковачевич врал, что ее стоимость не превышает €100 - €200. «Икона, разумеется, имеет сентиментальную ценность, потому что речь идет об освященной православной иконе, но у нее нет значимой материальной ценности», - врал он.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/12/01/2021/5ffd99879a794777151feb7e?from=newsfeed
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12.01.2021 16:38 Ответить
А я считаю, что Назарова надо было разжаловать и посадить лет на 15 с конфискацией.
Порошенко защитил этого ублюдка, плюющего на жизни людей и бриллинтовых прокуроров.
Ни капли совести!
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12.01.2021 19:05 Ответить
А можно сказать тут что путин-*****?
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12.01.2021 23:55 Ответить
Читая комменты я понимаю в Украине очень много людей с низким уровнем образованния и с нулевым пониманием как устроенна демократия. Порошенко не мог давить на суд или влиять на приговор жто не возможно в нормальной стране, это бубочка хочет чтобы так было. Но это уровень банановых республик. Но судя по комментам зеленых им как раз в банановой республике нормально.
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13.01.2021 07:18 Ответить
Человеческий мозг - сложнейший орган и никакой компьютер не сравнится с ним! Более того, нередки случаи, когда люди осваивали компьютер и интернет, но не могли освоить мозг...
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13.01.2021 09:51 Ответить
Ребята,Следите за комментариями ботов (даже под украинскими флагами) они вам засирают мозг. Начинается комментарий с чего то правдивого а заканчивается ложью. Но наш мозг когда читает с начала комментария правду уже автоматом заносит весь коментарий в разряд правдивых. Так что читайте внимательно разбирая комменты.
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13.01.2021 07:34 Ответить
може бути брехливим з початку і до кінця, як ото наступний висер
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13.01.2021 09:56 Ответить
Социальная сеть Facebook сообщила 12 января, что удалила в декабря 2020 года десятки профилей, связанных с партией «Европейская солидарность» и украинской общественной организацией «Справа громад», а также общественной организацией «Антикоррупционный блокпост»
Основанием для удаления названо «скоординированное неаутентичное поведение». Это понятие в Facebook понимается как «скоординированные усилия для манипулирования публичными дебатами для стратегической цели, где фальшивые аккаунты являются основными для операции».
«Они также распространяли контент с официальных страниц политических партий и политиков, ставили лайки и комментировали под текстами других людей, чтобы показать их (партии и политиков - ред.) более популярными, чем они есть на самом деле. Эта сеть размещала сообщения на украинском и русском языках о новостях и политике в Украине, включая одобрительные комментарии о «Европейской солидарности» и ее кандидатах, общественной организации «Справа громад», пятом президенте Украины Петре Порошенко и критику президента Владимира Зеленского. Часть этого контента была оценена местными фактчекерами как фальшивая», - говорится в сообщении Facebook.
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13.01.2021 08:31 Ответить
Такий нєжданчік
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13.01.2021 09:25 Ответить
Ну так. Ісуса вбили римляни. А синедріон не винний. І Іуда теж не при справах
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13.01.2021 09:22 Ответить
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