Порошенко поблагодарил американских экспертов за поддержку генерала Назарова: Погибших на борту ИЛ-76 убил Путин
Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил экс-послов США, авторитетных американских военных и экспертов за поддержку украинского генерала Виктора Назарова.
"Искренне благодарен американским друзьям и союзникам за публичную поддержку генерала Назарова, который стал жертвой предвзятого правосудия в Украине", - написал Порошенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Я полностью разделяю позицию, что в условиях российской агрессии очень важно укреплять боевой дух, решимость и патриотизм украинского войска, защищать наших смелых командиров, укреплять их авторитет", - считает пятый Президент.
"Украинская власть должна сделать все возможное для восстановления справедливости в деле генерала Назарова и не словом, а действиями воплощать лучшие западные стандарты военного правосудия", - считает Порошенко.
"Говорил об этом раньше и повторю сейчас: перекладывать ответственность на украинского генерала - это российский сценарий. Подыгрывать такому сценарию не только безответственно, но и опасно для национальных интересов Украины", - убежден лидер "Европейской Солидарности".
Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что предвзятое преследования со стороны властей украинских военных, ветеранов АТО и волонтеров будет иметь далеко идущие последствия для обороноспособности страны.
"Я внимательно слежу за делом генерала Назарова. Понимаю его нравственную и правовую сложность. Чувствую общественный резонанс. Разделяю и боль родных украинских воинов, погибших на борту ИЛ-76. Их убил Путин. Более того, он и дальше собирается воевать с Украиной", - написал Порошенко 14 декабря 2020.
"Убежден, в российском Генштабе потирают руки - ответственность за российское преступление переведена на украинского генерала. Идеальный вариант для агрессора. А вагнеровцев, среди которых были и те, кто непосредственно причастен к сбиванию самолетов, российские "кроты" в офисе президента Украины вернули Путину. За считанные часы до того, как те должны были оказаться в руках украинского правосудия. Человеческие жизни превыше всего, это бесспорно. Но дело Назарова - это прецедент, который может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности страны", - заявил лидер "Европейской Солидарности".
Как известно, 11 января было обнародовано совместное заявление, которое подписали экс-послы США, авторитетные американские генералы и эксперты. Они призвали украинское руководство пересмотреть решение о наказании генерала Виктора Назарова в связи со сбиванием российскими наемниками Ил-76 в аэропорту Луганска.
Среди 16 подписантов документа - генерал в отставке воздушных сил США Бридлав, генералы США в отставке Уэсли Кларк и Бен Ходжес, экс-послы США в Украине Джон Хербст, Уильям Тейлор, Роман Попадюк и Стивен Пайфер, бывший заместитель генсека НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу.
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Где ты видел у меня такие даты?
Причем здесь введение военного положения к катастрофе?
Ты придурок сравниваешь красное и квадратное!!!!
Его надо было вводить начиная с захвата Крыма по текущее время, когда на передовой постоянно гибнут наши граждане!!!! И Ил - это лишь эпизод!
У вас ватных троллей это стандартная отмазка с 2014 года, когда их макаешь в их БРЕХНЮ и ГОВНО!!!
Утрись урод ватный! У тебя быдла из рта плохо пахнет!
да не ври, он самый настоящий, настоящее пуйло...пуйло, уродливая мразь, по чьему приказу ваши ********* и их приспешники-коллаборанты убивают украинцев на украинской же земле уже седьмой год...
По-друге, вінтарогій, що ти тут робиш? А ну брись "за порєбрік"
Тому, свтнособако, пішов ти у дупу до *****!
Ти ж законтачений, сам визнав та підписався
Что вы видите у нас в стране?
СМИ узнали об оценке подаренной лаврову иконы в €12 млн
Источники BN Televizija, близкие к властям так называемой республики србской, утверждают, что подаренная главе МИД паРаши икона принадлежала владельцу обанкротившегося литовского банка. лавруша от подарка уже отказался.
Икона, которую додик, президент так называемой республики сербской, входящей в Боснию и Герцеговину, подарил главе МИД рассеи сирОже лавруше, оценивается в €12,5 млн.
Об этом со ссылкой на источники, близкие к правительству республики, сообщила боснийская телерадиокомпания BN Televizija.
На иконе заметна восковая печать Одесской краевой комиссии по охране памятников, работавшей с 1926 по 1930 год. В Киеве заявляли, что икона, история которой насчитывает порядка 300 лет, была украдена из музея в Луганске после начала конфликта в Донбассе.
По словам собеседников BN Televizija, икона ранее принадлежала одному из владельцев литовского банка UKIO Bank, у которого в 2013 году отозвали лицензию из-за банкротства. Этот банк упоминался в нескольких расследования OCCRP. По версии журналистов, офшорные компании открывали счета в литовском UKIO Bank и эстонском Danske Bank, утверждалось в расследовании. В 2019 году австрийская прокуратура, куда с заявлением обратился основатель фонда Hermitage Capital Билл Браудер, отказалась начинать расследование. Владелец обанкротившегося банка UKIO bank вова романов в 2014 году получил убежище на рашке, естественно, ведь все говно стекаетеся в паРашу.
Икона после банкротства UKIO осталась на хранении в депозите Bank Srpska. BN Televizija отмечает, что неизвестно, как именно икона оказалась в распоряжении Bank Srpska и попала на территорию Боснии и Герцеговины.
Советник додика радован ковачевич в декабре заявлял, что икона более 15 лет была в частной собственности и ее владельцы пожелали передать ее Лаврову. «Икона была в собственности одной семьи в Баня-Луке (столица Республики Сербской. - РБК) свыше 15 лет. Они пожелали, чтобы она была подарена Лаврову», - говорил советник.
ковачевич врал, что ее стоимость не превышает €100 - €200. «Икона, разумеется, имеет сентиментальную ценность, потому что речь идет об освященной православной иконе, но у нее нет значимой материальной ценности», - врал он.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/12/01/2021/5ffd99879a794777151feb7e?from=newsfeed
Порошенко защитил этого ублюдка, плюющего на жизни людей и бриллинтовых прокуроров.
Ни капли совести!
Основанием для удаления названо «скоординированное неаутентичное поведение». Это понятие в Facebook понимается как «скоординированные усилия для манипулирования публичными дебатами для стратегической цели, где фальшивые аккаунты являются основными для операции».
«Они также распространяли контент с официальных страниц политических партий и политиков, ставили лайки и комментировали под текстами других людей, чтобы показать их (партии и политиков - ред.) более популярными, чем они есть на самом деле. Эта сеть размещала сообщения на украинском и русском языках о новостях и политике в Украине, включая одобрительные комментарии о «Европейской солидарности» и ее кандидатах, общественной организации «Справа громад», пятом президенте Украины Петре Порошенко и критику президента Владимира Зеленского. Часть этого контента была оценена местными фактчекерами как фальшивая», - говорится в сообщении Facebook.