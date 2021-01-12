В Украине растет количество тяжелых пациентов с COVID-19 в возрасте 50-65 лет, а также число рецидивов после выписки из стационара, - Голубовская

В Украине растет количество тяжелобольных COVID-19, а именно пациентов в категории 50-65 лет.

Об этом на своей странице в Facebook написала врач-инфекционист, внештатный специалист МОЗ Украины Ольга Голубовская, передает Цензор.НЕТ.

"Течение коронавирусной болезни с момента ее появления в Украине (а случилось это, понятно, ранее официально подтвержденного случая 3 марта, думаю, аккурат после возвращения наших соотечественников со знаменитого матча в Италии (Бергамо), названного впоследствии "биологической бомбой") несколько раз претерпело некоторые изменения", - написала она.

По словам Голубовской, "первая волна (март-апрель, куршавельский рейс), сопровождающаяся паникой, штурмами нашего инфекционного отделения в Александровской больнице, отсутствием нормативных документов на государственном уровне (протоколов, стандартов оказания мед. помощи) характеризовалась большим количеством госпитализаций больных с легким течением, умеренной летальностью в возрастной группе 45-70 лет, классической клинической картиной и средней продолжительностью пребывания в стационаре до 10 дней. Мы лечили, как могли, исходя из интересов пациентов, основываясь на рекомендациях, прежде всего, Китая. Применение ГКС (основного сейчас препарата для лечения тяжелых форм), резко ограничивалось рекомендациями ВОЗ, что, наряду с отсутствием нормативных документов страны, регламентирующих подходы к терапии, не могло не отразиться глобально на качестве оказания медицинской помощи".

"С мая-июня месяца мы видели рост заболевания с бОльшим количеством тяжелых форм среди возрастных пациентов (70-80 лет и более), количество поступлений резко возросло, возросла смертность в этой возрастной группе, опорные стационары находились буквально в коллапсе. Тогда уже ощущалась нехватка ресурсов, кислорода, персонал был полуживой, но появились нормативные документы, протокол, что явно облегчило лечебный процесс в масштабах страны, уже более отточенны были назначения разным группам пациентов. Также был разработан EVMS CRITICAL CARE COVID-19 MANAGEMENT PROTOCOL, к сегодняшнему дню испытавший массу обновлений и хорошо зарекомендовавший себя в клинике. Я очень рада, что в Украине он прижился и благодарна Полу Мареку и его команде, создавшего этот документ, вопреки "доказательствам", вернее, их отсутствию, чем спас огромное количество людей. Наши т.н. государственные деятели из числа активистов ничего не могли с этим поделать, ибо он написан не в нашей стране. Мы с вами лишены такого права, как и права голоса вообще. Могу себе представить, что сделали бы с нашим любым профессором, позволившим произнести слова кверцетин, витамин С в протоколе и даже мелатонин...)

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С середины лета количество больных оставалось прежним, были случаи бурного течения заболевания у сравнительно молодых лиц (до 55 лет), с дыхательной недостаточностью, но мы уже более успешно их лечили и, в целом, заболевание несколько потеряло свою агрессивность. Открываются все новые и новые стационары, больных лечат врачи разных, в т.ч. нетерапевтических специальностей, но у нас есть протокол.

С середины сентября месяца постепенно увеличивается количество тяжелых больных, среди которых все чаще появляются т.н. "зависшие" пациенты в возрастной группе 40-65 лет, находящиеся более 4-х недель в стационаре, требующие активной респираторной поддержки и огромного ресурса. К этому времени наш протокол обновлялся 4 раза, расписаны антикоагулянтная и антибактериальная терапия, прочитана масса лекций, проведено немеряно консультаций, но вызовы достаточно новые, требующие нестандартного, часто - "непротокольного" подхода. FDA утверждает все новые и новые схемы для экстренного, "сострадательного" лечения, ибо доказательств нет, а эффективность есть. Особенно у данного конкретного человека, находящегося в критическом состоянии, особенно - "если попал". Учимся.

Где-то с середины ноября и по сегодняшний день на фоне реального постепенного снижения количества больных в стационарах появляется непомерно большое количество тяжелых, "зависших" пациентов в возрасте 50-65 лет, трудно поддающихся терапии, с частыми тромбэмболическими событиями. Также растёт число рецидивов после выписки из стационара, требующих повторной госпитализации и возобновления терапии. С другой стороны, количество выздоравливающих (не без наших усилий) больных в возрасте 75-85 лет и более растёт", - написала врач.

Голубовская подчеркнула, что украинские врачи еще никогда с таким не сталкивались: "Это никакой не грипп ни по заболеваемости, ни по смертности, ни по нагрузкам на системы здравоохранения, ни по массовости оказания медицинской помощи тяжелым больным. Как на войне, на поле жесточайшего боя".

Также она опубликовала иллюстрацию (см. фото), гдепредставлена общая летальность в одном отделении инфекционной реанимации за последние несколько лет, 98% за прошлый год, начиная с марта - это COVID-19.

"Поэтому, дорогие друзья, вирус продолжает адаптироваться к нам, а мы - к нему. Будут возникать все новые и новые варианты, изменение клинического течения заболевания, нас ждут разные сюрпризы, но мы все-таки более подготовлены и опытны, чем год назад. Не впечатляйтесь потоку всевозможных "сенсаций", мутаций, страшилок, берегите нервы и помните слова мудрого царя Соломона, который, по преданию, после восшествия на престол отказался от богатства в пользу мудрости - "ВСЕ ПРОХОДИТ И ЭТО ПРОЙДЕТ", - резюмировала Голубовская.