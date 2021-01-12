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Визит президента Молдовы Санду в Украину свидетельствует о перезагрузке двусторонних отношений, - Кулеба

Визит президента Молдовы Санду в Украину свидетельствует о перезагрузке двусторонних отношений, - Кулеба

Визит в Украину президента Республики Молдова Майи Санду свидетельствует о перезагрузке двусторонних отношений между официальным Киевом и Кишиневом, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Во первых: главной новостью уже есть то, что свой первый заграничный визит президент Молдовы совершает именно в Украину…Это говорит о признании Молдовой авторитета Украины", – сказал министр в эфире телеканала "1+1" во вторник утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр отдельно отметил, что взгляды Украины и Молдовы на урегулирование Приднестровского конфликта совпадают.

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Автор: 

визит (3117) Молдова (1889) Кулеба Дмитрий (2880) Мая Санду (219)


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Топ комментарии
+10
Это говорит только о том, что молдаване наконец пытаются вырваться из совкового болота. И то тяжело.
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12.01.2021 09:07 Ответить
+6
А его и не пригласили. Байден не дурак и память у него хорошая.
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12.01.2021 09:09 Ответить
+5
Это значит, что новый президент начал работать, а не на лыжах в Оманы летать.
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12.01.2021 09:06 Ответить
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Это значит, что новый президент начал работать, а не на лыжах в Оманы летать.
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12.01.2021 09:06 Ответить
Это говорит только о том, что молдаване наконец пытаются вырваться из совкового болота. И то тяжело.
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12.01.2021 09:07 Ответить
А что значит,что ЗЕ-на инагурацию Байдена не едет?
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12.01.2021 09:08 Ответить
А его и не пригласили. Байден не дурак и память у него хорошая.
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12.01.2021 09:09 Ответить
Она же на улице будет, на роялі не зіграєшь на холоді, думаю всі зрозуміли чому.
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12.01.2021 09:10 Ответить
Візит президентки Молдови Санду в Україну свідчить про перезавантаження двосторонніх відносин, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6835
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12.01.2021 09:26 Ответить
Може ми їм щось винні?
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12.01.2021 09:08 Ответить
А блазень уже вернувся з курорту ?
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12.01.2021 09:12 Ответить
По дрозі заїхав до Оману перевірити свої офшори і отримати інструкції від *****.
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12.01.2021 09:24 Ответить
Візит Президента Молдови до України не означає нічого - просто візит.(може,буде щось схоже на зустріч з блазнями 95-го кварталу.).Побачимо,які будуть підсумки.Мабуть,просто балаканина про "наміри",тобто - ні про що.
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12.01.2021 09:22 Ответить
Успехов Майя в Украине, а потом в Вильнюс к законноизбранному Президенту Беларуси Светлане Тихановской, или она к Вам в Молдову.
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12.01.2021 09:24 Ответить
Все будет хорошо,-намного лучше,чем было до 24 декабря 2020 года!
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12.01.2021 09:25 Ответить
А причем тут путинский интерфакс?
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12.01.2021 09:32 Ответить
Может сделают совместно блокаду кацапам в Приднестровье наконец ?
Хотя Ермак на это не согласится 😀.
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12.01.2021 09:44 Ответить
Не только Ермак. https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/06/27/7097852/ Премьер Молдовы обвинила власть Порошенко в контрабанде и коррупции в пользу Приднестровья
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12.01.2021 09:53 Ответить
був клоун у молдаван ... тепер у нас блазень ... що "грузити" будете ?
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12.01.2021 09:55 Ответить
Молдаване резонно рассудили, что лучше Майя поедет к Зеленскому, чем тот привезет в Молдову несчастья.
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12.01.2021 09:58 Ответить
оманский шут возьмет си-бемоль или нет?
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12.01.2021 10:25 Ответить
 
 