Визит президента Молдовы Санду в Украину свидетельствует о перезагрузке двусторонних отношений, - Кулеба
Визит в Украину президента Республики Молдова Майи Санду свидетельствует о перезагрузке двусторонних отношений между официальным Киевом и Кишиневом, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Во первых: главной новостью уже есть то, что свой первый заграничный визит президент Молдовы совершает именно в Украину…Это говорит о признании Молдовой авторитета Украины", – сказал министр в эфире телеканала "1+1" во вторник утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Министр отдельно отметил, что взгляды Украины и Молдовы на урегулирование Приднестровского конфликта совпадают.
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Хотя Ермак на это не согласится 😀.