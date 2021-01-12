Визит президента Молдовы Санду в Украину свидетельствует о перезагрузке двусторонних отношений, - Кулеба

Визит в Украину президента Республики Молдова Майи Санду свидетельствует о перезагрузке двусторонних отношений между официальным Киевом и Кишиневом, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Во первых: главной новостью уже есть то, что свой первый заграничный визит президент Молдовы совершает именно в Украину…Это говорит о признании Молдовой авторитета Украины", – сказал министр в эфире телеканала "1+1" во вторник утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр отдельно отметил, что взгляды Украины и Молдовы на урегулирование Приднестровского конфликта совпадают.

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