Кампании по вакцинации населения от COVID-19 стартовали уже более чем в 40 странах мира, - ВОЗ

Более чем в 40 странах мира стартовали кампании по вакцинации населения от коронавируса с использованием пяти различных вакцин.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", такие данные озвучил на брифинге в понедельник, 11 января, помощник главы Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард.

По его словам, прививки от COVID-19 стали доступны гражданам государств с высоким и средним уровнем дохода.

В связи с этим, отметил Эйлвард, ВОЗ работает над тем, чтобы ускорить процесс вакцинации, особенно в странах с низким уровнем дохода, в рамках механизма COVAX.

Как информировал замглавы организации, в феврале ВОЗ попытается предоставить вакцину максимальному количеству стран. Но в то же время, подчеркнул он, разные государства находятся на разных уровнях готовности к вакцинации.

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Как сообщалось, украинская фармакологическая компания "Лекхим" заключила соглашение с китайской компанией Sinovac Biotech, производящий вакцины от коронавируса, на поставку пяти миллионов доз препарата до июля этого года.