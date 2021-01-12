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Новости Борьба с коронавирусом
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Кампании по вакцинации населения от COVID-19 стартовали уже более чем в 40 странах мира, - ВОЗ

Кампании по вакцинации населения от COVID-19 стартовали уже более чем в 40 странах мира, - ВОЗ

Более чем в 40 странах мира стартовали кампании по вакцинации населения от коронавируса с использованием пяти различных вакцин.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", такие данные озвучил на брифинге в понедельник, 11 января, помощник главы Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард.

По его словам, прививки от COVID-19 стали доступны гражданам государств с высоким и средним уровнем дохода.

В связи с этим, отметил Эйлвард, ВОЗ работает над тем, чтобы ускорить процесс вакцинации, особенно в странах с низким уровнем дохода, в рамках механизма COVAX.

Как информировал замглавы организации, в феврале ВОЗ попытается предоставить вакцину максимальному количеству стран. Но в то же время, подчеркнул он, разные государства находятся на разных уровнях готовности к вакцинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация не обеспечит коллективный иммунитет от COVID-19 в 2021 году, - ВОЗ

Как сообщалось, украинская фармакологическая компания "Лекхим" заключила соглашение с китайской компанией Sinovac Biotech, производящий вакцины от коронавируса, на поставку пяти миллионов доз препарата до июля этого года.

вакцина (3815) ВОЗ (777) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+4
ну то есть ми хде-то между Сомали и Монако..
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12.01.2021 09:26 Ответить
+3
Кампанії з вакцинації населення проти COVID-19 стартували вже в понад 40 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1942

Кампанії з вакцинації населення проти COVID-19 стартували вже в понад 40 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1364
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12.01.2021 09:51 Ответить
+2
Кампанії з вакцинації населення проти COVID-19 стартували вже в понад 40 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5
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12.01.2021 09:42 Ответить
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12.01.2021 09:26 Ответить
ну то есть ми хде-то между Сомали и Монако..
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12.01.2021 09:26 Ответить
Короче - господам пфайзер, а остальным - спутник?😀😀😀
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12.01.2021 09:28 Ответить
«При этом на прошлой неделе Степанов подтвердил передачу заявки о регистрации российской вакцины в Украине в Государственный экспертный центр компанией "Биолек".»
https://sbu.ua/obshchestvo/minzdrav-rasschityvaet-na-kitayskuyu-vakcinu-i-ne-hochet-ispolzovat-rossiyskiy-sputnik-v-20881.html
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12.01.2021 09:30 Ответить
Харьковский "Биолек" просит Минздрав зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V" - Медведчук

Медведчук также отметил, что "Спутник V" является «единственной вакциной в мире, разработчик которой дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины».
Такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины - в срок от 3 до 6 месяцев.https://sbu.ua/obshchestvo/harkovskiy-biolek-prosit-minzdrav-zaregistrirovat-rossiyskuyu-vakcinu-sputnik-v--medvedchuk-20847.html
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12.01.2021 09:33 Ответить
Верно. Как проголосовали, так теперь люмпен и получит
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12.01.2021 09:46 Ответить
Да . Вот оказывается и ПЦР в Украине кацапское - втихаря на бюджет врага работают
«Сергей Кравченко утверждает, что даже ПЦР тест-системы харьковской компании "Астравир" производятся на основе российских компонентов.
В Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19 в 90% случаев используются ПЦР тест-системы российского производства, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5048917825179865&id=100001850929180 написал на своей странице в Фейсбуке глава Национальной медицинской палаты Украины
https://focus.ua/ukraine/471251-9-iz-10-pcr-testov-rossiyskogo-proizvodstva-glava-nacionalnoy-medpalaty-ukrainy
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12.01.2021 09:49 Ответить
И Мозамбиком.
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12.01.2021 09:32 Ответить
Россияне пытаются контролировать СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ РЫНКА , как с ВАЗ ЧЕРЕЗ ВАСАДЗЕ И ЮЖАНИНУ, так и с вакциной СПУТНИК
Тупо зарабатывают себе в бюджет деньги, а украинцы , как в колонии раши , молча им деньги отдают
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12.01.2021 09:35 Ответить
Після лаптєвакцини будуть народжуватись якісь мутанти.
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12.01.2021 09:40 Ответить
😀😀😀

Кампанії з вакцинації населення проти COVID-19 стартували вже в понад 40 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3125
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12.01.2021 09:51 Ответить
Кто чем занимается, у того такой и результат:
https://ibigdan.livejournal.com/26120819.html "Президент має задоволений і усміхнений вигляд." (с)

Вчора, 11.01.2021 близько 15.30 в районі н.п. Піски внаслідок обстрілу з боку противника загинув військовослужбовець ЗСУ.
Ответ был безжалостным.
Раз: "Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту до СММ ОБСЄ."
Два:

Кампанії з вакцинації населення проти COVID-19 стартували вже в понад 40 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4472
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12.01.2021 09:36 Ответить
Життєрадісний недоумок.
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12.01.2021 09:41 Ответить
У меня нет слов в защиту президента этой страны. +1.
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12.01.2021 09:46 Ответить
Кампанії з вакцинації населення проти COVID-19 стартували вже в понад 40 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 817
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12.01.2021 09:45 Ответить
Ну, а у кого еще из депутангов родственники-пенсионеры купили крутую тачку или дорогую квартиру - https://censor.net/ua/news/3240459/zmi_rozpovily_chym_rozjylysya_rodychi_slug_narodu_u_2020_rotsi_nova_toyota_land_cruiser_i_ostanniyi.
https://www.facebook.com/100002528687786/posts/3754772634616989/ Сергей Стеценко

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12.01.2021 09:48 Ответить
КАК ОЛИГАРХИ СКАЖУТ - ТАК И ГОЛОСУЮТ . За это им и платят
Может перестать депутатам платить зарплату?
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12.01.2021 09:57 Ответить
Поддерживаю! Хорошая идея.
Они идут в Парламент работать для себя, поэтому -- о какой еще зарплате может идти речь?
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12.01.2021 10:00 Ответить
А Украина когда стартовать будет? Наверное после того, как цивилизованные страны уже с вакцинацией на финишную прямую выйдут? От членограя Буковель-Оманского правду не услышишь
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12.01.2021 09:41 Ответить
Как только рашка провакцинируется - так остатки спутника отдадут Украине - власть явно втихую договорилась
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12.01.2021 09:54 Ответить
В "тихую" они договориться могут, а что дальше. Лейбы Pfizer на руцькую бормотуху клеить будут? Ну процентов 20 из ОПЗЖоповского табуна привьются и то сомнительно
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12.01.2021 10:07 Ответить
Кампанії з вакцинації населення проти COVID-19 стартували вже в понад 40 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5
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12.01.2021 09:42 Ответить
Кампанії з вакцинації населення проти COVID-19 стартували вже в понад 40 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1942

Кампанії з вакцинації населення проти COVID-19 стартували вже в понад 40 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1364
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12.01.2021 09:51 Ответить
😀😀😀
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12.01.2021 09:58 Ответить


Кампанії з вакцинації населення проти COVID-19 стартували вже в понад 40 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6711
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12.01.2021 09:59 Ответить
В 40 странах вакцинация.

А на дальнем хуторе Украина местные СН-кугуты борются с Ковидом запретами на продажу носков и собираются прививаться бормотухой.
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12.01.2021 10:01 Ответить
Помилка в заголовку. Потрібно було писати: "Пиар-кампании по вакцинации.."
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12.01.2021 13:39 Ответить
 
 