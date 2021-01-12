Кампании по вакцинации населения от COVID-19 стартовали уже более чем в 40 странах мира, - ВОЗ
Более чем в 40 странах мира стартовали кампании по вакцинации населения от коронавируса с использованием пяти различных вакцин.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", такие данные озвучил на брифинге в понедельник, 11 января, помощник главы Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард.
По его словам, прививки от COVID-19 стали доступны гражданам государств с высоким и средним уровнем дохода.
В связи с этим, отметил Эйлвард, ВОЗ работает над тем, чтобы ускорить процесс вакцинации, особенно в странах с низким уровнем дохода, в рамках механизма COVAX.
Как информировал замглавы организации, в феврале ВОЗ попытается предоставить вакцину максимальному количеству стран. Но в то же время, подчеркнул он, разные государства находятся на разных уровнях готовности к вакцинации.
Как сообщалось, украинская фармакологическая компания "Лекхим" заключила соглашение с китайской компанией Sinovac Biotech, производящий вакцины от коронавируса, на поставку пяти миллионов доз препарата до июля этого года.
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https://sbu.ua/obshchestvo/minzdrav-rasschityvaet-na-kitayskuyu-vakcinu-i-ne-hochet-ispolzovat-rossiyskiy-sputnik-v-20881.html
Медведчук также отметил, что "Спутник V" является «единственной вакциной в мире, разработчик которой дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины».
Такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины - в срок от 3 до 6 месяцев.https://sbu.ua/obshchestvo/harkovskiy-biolek-prosit-minzdrav-zaregistrirovat-rossiyskuyu-vakcinu-sputnik-v--medvedchuk-20847.html
«Сергей Кравченко утверждает, что даже ПЦР тест-системы харьковской компании "Астравир" производятся на основе российских компонентов.
В Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19 в 90% случаев используются ПЦР тест-системы российского производства, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5048917825179865&id=100001850929180 написал на своей странице в Фейсбуке глава Национальной медицинской палаты Украины
https://focus.ua/ukraine/471251-9-iz-10-pcr-testov-rossiyskogo-proizvodstva-glava-nacionalnoy-medpalaty-ukrainy
Тупо зарабатывают себе в бюджет деньги, а украинцы , как в колонии раши , молча им деньги отдают
https://ibigdan.livejournal.com/26120819.html "Президент має задоволений і усміхнений вигляд." (с)
Вчора, 11.01.2021 близько 15.30 в районі н.п. Піски внаслідок обстрілу з боку противника загинув військовослужбовець ЗСУ.
Ответ был безжалостным.
Раз: "Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту до СММ ОБСЄ."
Два:
https://www.facebook.com/100002528687786/posts/3754772634616989/ Сергей Стеценко
Может перестать депутатам платить зарплату?
Они идут в Парламент работать для себя, поэтому -- о какой еще зарплате может идти речь?
А на дальнем хуторе Украина местные СН-кугуты борются с Ковидом запретами на продажу носков и собираются прививаться бормотухой.