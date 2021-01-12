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Работодатели получили около 650 млн грн одноразовой помощи на период двухнедельного карантина, - Петрашко

Работодатели получили около 650 млн грн одноразовой помощи на период двухнедельного карантина, - Петрашко

Выплаты работодателям одноразового пособия на период 2-недельного карантина осуществлены на 100%. Работодатели подали почти 7 тыс. пакетов документов на помощь для более чем 163 тысяч человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Очень важно, что абсолютно все работодатели, которые подали документы, получили денежные выплаты на своих работников еще до 28 декабря прошлого года. Общая сумма составила около 650 млн грн", - отметил глава министерства Игорь Петрашко.

Наибольшее количество заявлений подали работодатели Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Винницкой и Запорожской областей.

Активными участниками программы стали представители транспортной отрасли, производства продукции тяжелой и легкой промышленности, строительства, сельского хозяйства, предприятия торговли, предоставления услуг по временному размещению и тому подобное.

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Автор: 

помощь (7886) предприниматели (1234) Петрашко Игорь (84)


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Из своих же денег и получили,которые они платили в виде дикого ЕСВ,на тысячу налога им вернули две копейки и заставляют за это целовать зад вороватым чинушкам.
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12.01.2021 09:28 Ответить
Зробили себе разом.
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12.01.2021 09:35 Ответить
А хіба заводи, фабрики були зачинені на карантин? Шо, і тут бабла навідмивали?
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12.01.2021 09:48 Ответить
Роботодавці отримали... А робітники що отримали???????? Для влади робітники тупа біомаса, яка потрібна тільки перед виборами. І ще рбітники отримали підвищення цін на газ світло,телефон, бензин і т.д.
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12.01.2021 10:12 Ответить
А 2/3 от зарплаты за простой работодатели с чего будут платить работникам,если работодателям запретитили работать?
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12.01.2021 10:58 Ответить
 
 