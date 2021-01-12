Работодатели получили около 650 млн грн одноразовой помощи на период двухнедельного карантина, - Петрашко
Выплаты работодателям одноразового пособия на период 2-недельного карантина осуществлены на 100%. Работодатели подали почти 7 тыс. пакетов документов на помощь для более чем 163 тысяч человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
"Очень важно, что абсолютно все работодатели, которые подали документы, получили денежные выплаты на своих работников еще до 28 декабря прошлого года. Общая сумма составила около 650 млн грн", - отметил глава министерства Игорь Петрашко.
Наибольшее количество заявлений подали работодатели Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Винницкой и Запорожской областей.
Активными участниками программы стали представители транспортной отрасли, производства продукции тяжелой и легкой промышленности, строительства, сельского хозяйства, предприятия торговли, предоставления услуг по временному размещению и тому подобное.
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