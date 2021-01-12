РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8949 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 366 7

Начальнику "Службы пограничной охраны МГБ ДНР" заочно сообщено о подозрении, - контрразведка СБУ

Начальнику

Контрразведчики СБУ разоблачили и задокументировали противоправную деятельность начальника так называемой "Службы пограничной охраны МГБ ДНР", причастного к посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также к террористической деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В рамках следствия органов безопасности установлено, что фигурант с 2015 года находится в составе этого террористического формирования. Как "начальник службы" он обеспечивает противоправный "пограничный контроль" захваченных террористами "ДНР" участков государственной границы Украины.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деятельность террористической группировки, последователей новозеландского террориста Тарранта, пресекли в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

контрразведка (496) СБУ (20069) терроризм (18692) Донбасс (26958)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І шо, він вже під арештом?
показать весь комментарий
12.01.2021 09:37 Ответить
Почему бы не указать фио и не выложить фото?
показать весь комментарий
12.01.2021 09:39 Ответить
Сколько можно прожирать народные деньги на бесполезную хрень???
показать весь комментарий
12.01.2021 09:41 Ответить
"Рабинович, знаете что о вас говорят соседи, когда вас нет дома?
- Ой, когда меня нету дома, пусть они меня даже бьют!"
показать весь комментарий
12.01.2021 09:42 Ответить
Якщо раніше служив в СБУ, то суд вирішить відновити на службі і виплатити компенсацію за вимушений прогул.
показать весь комментарий
12.01.2021 09:49 Ответить
Когда поймают и посадят,вот тогда и надо сообщать!Баканов,новоиспеченный лейтенант СБУ, только разваливает службу вместе с Зе!Об этом узнаем после того,как "уйдут" Зелю!
показать весь комментарий
12.01.2021 10:08 Ответить
а ума у контрразведки СБУ вытянуть этого "начальника" и похитить - нет... ну да... если там работали такие как сереженька ганжа, друзяка овоща юрик самойленко, то можно представить "уровень" подготовки контрразведчиков...
показать весь комментарий
12.01.2021 10:56 Ответить
 
 