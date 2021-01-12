Начальнику "Службы пограничной охраны МГБ ДНР" заочно сообщено о подозрении, - контрразведка СБУ

Контрразведчики СБУ разоблачили и задокументировали противоправную деятельность начальника так называемой "Службы пограничной охраны МГБ ДНР", причастного к посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также к террористической деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В рамках следствия органов безопасности установлено, что фигурант с 2015 года находится в составе этого террористического формирования. Как "начальник службы" он обеспечивает противоправный "пограничный контроль" захваченных террористами "ДНР" участков государственной границы Украины.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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