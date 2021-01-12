"Слугам народа" объяснили, как комментировать штурм Капитолия в США, и в чем разница с протестами на Майдане, - СМИ

Депутатам "Слуги народа" подготовили эфирные тезисы с советами, как комментировать бунт сторонников Трампа в США, и объяснили, стоит ли сравнивать эти события с Майданом.

Документ оказался в распоряжении "Бабеля", передает Цензор.НЕТ.

Так, депутатам напомнили, что незаконное проникновение в Конгресс осудили обе крупнейшие партии США - демократы и республиканцы, а также президент Украины Владимир Зеленский.

"Насилие при решении политических споров недопустимо ни в какой форме. Особенно, когда есть человеческие жертвы. Это трагическое событие никак не поколебало основы американской демократии. Демократические институты сработали должным образом, были соблюдены все предусмотренные законом процедуры сертификации результатов волеизъявления граждан", - добавили авторы документа.

Читайте также: Трамп признал "некоторую вину" за беспорядки в Капитолии, - лидер республиканцев в Палате представителей Маккарти

В то же время "слугам" объяснили, почему сравнивать события в Вашингтоне и Евромайдан не стоит.

"Вспышка протестов в США не имела в своей основе никакого внешнеполитического компонента. Американцы не решали, присоединяться им к Евросоюзу или идти к союзу с Россией. Майдан и Антимайдан в Украине не решали, кто будет у власти в Украине. Они решали, каким будет курс Украины", - объясняют депутатам.

Кроме этого, отмечается, что сами американцы считают попытку штурма Конгресса не революцией, а скорее мятежом, цель которого - сорвать конкретную процедуру по транзиту власти. В то же время указывается, что Майдан был в большей степени процессом, который не был сосредоточен на срыве или утверждении какой-то одной процедуры.

Смотрите также: Рогатый "шаман" QAnon и другие штурмовавшие Капитолий сторонники Трампа взяты под стражу. ФОТО

Еще одной отличительной чертой в "Слуге народа" называют то, что ни одна политическая сила и ни один заметный политик в США не поддержали действия людей, которые пытались захватить здание Конгресса, а Майдан, как и Антимайдан, имел четкую поддержку среди политического класса.

"Майдан продолжался более трех месяцев - за все это время не было захвата национального парламента. Именно Верховная Рада стала в итоге центром поиска решений для окончания политического кризиса, спровоцированного Януковичем, и восстановления нормальной работы государства. Собственно, здание Конгресса для того и пытались захватить - чтобы Конгресс не смог осуществить передачу власти, следовательно, и разрешить определенный кризис, который возник в результате межпартийного спора в США", - добавляют авторы тезисов.

Читайте также: Кулеба о сравнении захвата Капитолия в США с Майданом: Все равно, что сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом

Отдельно депутатам "Слуги народа" советуют не комментировать блокировку страницы Трампа в Twitter - "это должны решать сами американцы", поскольку "наверное, хотя бы в этом они смогут разобраться без нашего мнения".

К тому же нардепам рассказали, что в США остается абсолютно независимая и достаточно опытная судебная система, поэтому Трамп может обжаловать решение Twitter через суд. И если суд решит, что это является нарушением свободы слова, компании придется разблокировать страницу президента США.