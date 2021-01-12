"Слугам народа" объяснили, как комментировать штурм Капитолия в США, и в чем разница с протестами на Майдане, - СМИ
Депутатам "Слуги народа" подготовили эфирные тезисы с советами, как комментировать бунт сторонников Трампа в США, и объяснили, стоит ли сравнивать эти события с Майданом.
Документ оказался в распоряжении "Бабеля", передает Цензор.НЕТ.
Так, депутатам напомнили, что незаконное проникновение в Конгресс осудили обе крупнейшие партии США - демократы и республиканцы, а также президент Украины Владимир Зеленский.
"Насилие при решении политических споров недопустимо ни в какой форме. Особенно, когда есть человеческие жертвы. Это трагическое событие никак не поколебало основы американской демократии. Демократические институты сработали должным образом, были соблюдены все предусмотренные законом процедуры сертификации результатов волеизъявления граждан", - добавили авторы документа.
В то же время "слугам" объяснили, почему сравнивать события в Вашингтоне и Евромайдан не стоит.
"Вспышка протестов в США не имела в своей основе никакого внешнеполитического компонента. Американцы не решали, присоединяться им к Евросоюзу или идти к союзу с Россией. Майдан и Антимайдан в Украине не решали, кто будет у власти в Украине. Они решали, каким будет курс Украины", - объясняют депутатам.
Кроме этого, отмечается, что сами американцы считают попытку штурма Конгресса не революцией, а скорее мятежом, цель которого - сорвать конкретную процедуру по транзиту власти. В то же время указывается, что Майдан был в большей степени процессом, который не был сосредоточен на срыве или утверждении какой-то одной процедуры.
Еще одной отличительной чертой в "Слуге народа" называют то, что ни одна политическая сила и ни один заметный политик в США не поддержали действия людей, которые пытались захватить здание Конгресса, а Майдан, как и Антимайдан, имел четкую поддержку среди политического класса.
"Майдан продолжался более трех месяцев - за все это время не было захвата национального парламента. Именно Верховная Рада стала в итоге центром поиска решений для окончания политического кризиса, спровоцированного Януковичем, и восстановления нормальной работы государства. Собственно, здание Конгресса для того и пытались захватить - чтобы Конгресс не смог осуществить передачу власти, следовательно, и разрешить определенный кризис, который возник в результате межпартийного спора в США", - добавляют авторы тезисов.
Отдельно депутатам "Слуги народа" советуют не комментировать блокировку страницы Трампа в Twitter - "это должны решать сами американцы", поскольку "наверное, хотя бы в этом они смогут разобраться без нашего мнения".
К тому же нардепам рассказали, что в США остается абсолютно независимая и достаточно опытная судебная система, поэтому Трамп может обжаловать решение Twitter через суд. И если суд решит, что это является нарушением свободы слова, компании придется разблокировать страницу президента США.
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Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
Там шла массовая фальсификация через транзитный сервер и тут аналогично.
Теперь ждём опубликования регулярного темника под заголовком "щодо актуальних питань" из офиса пес.
Давайте объясняйте Бужинскому и Дубинскому про смысл Майдана. Вы еще Януковичу правильные тезисы подготовьте.
Ни один кивалов-******** не додумался бы показать, что 99,9% голосовавших по почте, голосовали за одного из кандидатов.
Только полностью безмозглые чудаки поверят в это.
Тот четыре года отыграл роль неадеквата. И американцы побежали голосовать за Байдена.
Естественно, за свою каденцию Трамп всячески помогал крупному бизнесу, который привёл его к власти.
Где я такое уже видел? А, у нас. Когда олигархи дали нам «новое лицо» в виде Зеленского. И тот играет роль, похожую на роль Трампа.
* * * * * * *
На самом деле все потоки откровенного вранья от Зеленского, которое мы слышим полтора года президентства, направлены исключительно на его электорат с пониженными умственными способностями.
И, как показывает социология, таких людей в стране немало. К сожалению…
Стоит отметить, что Трамп и Зеленский очень похожи еще кое-чем. Оба они - клоуны!
Трамп - клоун по жизни (шоу-мен), а Зеленский - еще и по профессии.
Ну и оба они, будучи всю жизнь клоунами, на момент водружения в президентское кресло имели практически ноль знаний и политического опыта, необходимых для правления страной.
Причем, Трамп не имел и не имеет по сей день вообще никаких знаний - этот дебил не смог даже в детстве закончить школу (был круглым двоечником) и потом хвастался, что за жизнь не прочитал ни одной книги (как «профессор» Янукович).
В этом плане Зеленский все же представляется не столь никчемной личностью…
Чем сейчас закончил свое президентство Трамп - всем хорошо известно. Огромным позором. Причем, этому мудаку наверняка еще и придется «сидеть» за все им содеянное.
Зеленский, похоже, тоже закончит свое президентство с позором. К тому же, высока вероятность что закончит он его досрочно (правда, Трамп сейчас рискует тоже досрочно быть изгнанным - хотя и всего на несколько дней досрочно).
Так что украинцам следует вынести урок из президентства Трампа и Зеленского - что больше голосовать за клоунов, комиков и других артистов (певцов-музыкантов) или спортсменов, вздумавших идти в президенты, категорически нельзя.
До них нужно донести бредни Партии и правительства.
А вот почему с Антимайданом не сравнивать? Если это практически тоже самое. И почему про не сравнивать с Антимайданом явно в темниках сказано.
Неужели кто-то из авторов этих темников поклонник Антимайдана и пытается его защитить?