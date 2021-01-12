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"Слугам народа" объяснили, как комментировать штурм Капитолия в США, и в чем разница с протестами на Майдане, - СМИ

Депутатам "Слуги народа" подготовили эфирные тезисы с советами, как комментировать бунт сторонников Трампа в США, и объяснили, стоит ли сравнивать эти события с Майданом.

Документ оказался в распоряжении "Бабеля", передает Цензор.НЕТ.

Так, депутатам напомнили, что незаконное проникновение в Конгресс осудили обе крупнейшие партии США - демократы и республиканцы, а также президент Украины Владимир Зеленский.

"Насилие при решении политических споров недопустимо ни в какой форме. Особенно, когда есть человеческие жертвы. Это трагическое событие никак не поколебало основы американской демократии. Демократические институты сработали должным образом, были соблюдены все предусмотренные законом процедуры сертификации результатов волеизъявления граждан", - добавили авторы документа.

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В то же время "слугам" объяснили, почему сравнивать события в Вашингтоне и Евромайдан не стоит.

"Вспышка протестов в США не имела в своей основе никакого внешнеполитического компонента. Американцы не решали, присоединяться им к Евросоюзу или идти к союзу с Россией. Майдан и Антимайдан в Украине не решали, кто будет у власти в Украине. Они решали, каким будет курс Украины", - объясняют депутатам.

Кроме этого, отмечается, что сами американцы считают попытку штурма Конгресса не революцией, а скорее мятежом, цель которого - сорвать конкретную процедуру по транзиту власти. В то же время указывается, что Майдан был в большей степени процессом, который не был сосредоточен на срыве или утверждении какой-то одной процедуры.

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Еще одной отличительной чертой в "Слуге народа" называют то, что ни одна политическая сила и ни один заметный политик в США не поддержали действия людей, которые пытались захватить здание Конгресса, а Майдан, как и Антимайдан, имел четкую поддержку среди политического класса.

"Майдан продолжался более трех месяцев - за все это время не было захвата национального парламента. Именно Верховная Рада стала в итоге центром поиска решений для окончания политического кризиса, спровоцированного Януковичем, и восстановления нормальной работы государства. Собственно, здание Конгресса для того и пытались захватить - чтобы Конгресс не смог осуществить передачу власти, следовательно, и разрешить определенный кризис, который возник в результате межпартийного спора в США", - добавляют авторы тезисов.

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Отдельно депутатам "Слуги народа" советуют не комментировать блокировку страницы Трампа в Twitter - "это должны решать сами американцы", поскольку "наверное, хотя бы в этом они смогут разобраться без нашего мнения".

К тому же нардепам рассказали, что в США остается абсолютно независимая и достаточно опытная судебная система, поэтому Трамп может обжаловать решение Twitter через суд. И если суд решит, что это является нарушением свободы слова, компании придется разблокировать страницу президента США.

протест (5869) США (27213) темники (44) Трамп Дональд (5716) Слуга народа (2636)


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Топ комментарии
+23
Слуги не мають панятієв про Майдан. Вони в той час були на гастролях по лаптєстану обливаючи Україну брудом.
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12.01.2021 09:47 Ответить
+15
Ликбез для дебилов и ублюдков СН, шоб не палились.

Давайте объясняйте Бужинскому и Дубинскому про смысл Майдана. Вы еще Януковичу правильные тезисы подготовьте.
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12.01.2021 09:56 Ответить
+12
Этим надо объяснять. А то Бужанские как начнут свое личное мнение на публику выносить, то от медведчуковського не отличишь.
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12.01.2021 09:53 Ответить
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Боты Пригожина из Питера, вместо того, чтобы стоять и креститься на рождественской литургии у полковника КГБ (кличка «МИХАЛЫЧ»), олигарха табачно-водочной православной Корпорации Кирилла Гундяева, вышли в праздничный день на работу и вбрасывают массовые фейки в сетях «про народный бунт в Америке» и сравнивают атаку русскоязычных террористов на Капитолий с киевским Майданом. Согласно методичкам, срочно присланным из Лубянки на ботоферму, «повара Путина» присвоили название бандитской акции в здании Конгресса США в Вашингтоне: «ТрампМайдан». Как свидетельствовали американские журналисты, ничего общего с украинским Майданом эта операция ФСБ не имеет. Протестующие против бандитской прокремлёвской власти Януковича на площади Независимости во время Революции Достоинства не убегали от «Беркута», стояли при 15-градусном морозе под струями ледяной воды и укрывались от пуль Воронежского спецназа фанерными щитами, а одного, взятого в плен майдановца, силовики раздели до гола, издевались над пленником и снимали это на видео. Российские спецслужбы, прежде чем дать разрешение на выезд в Штаты на ПМЖ, «прессуют» будущего эмигранта и принуждают его подписать «Соглашение о сотрудничестве». С этого дня «выездной» становится «консервой ФСБ». «Эту тайну бережно хранят многочисленные пасторы-чекисты, завербованные КГБ в советские годы. Тогда они приезжали на Запад и врали о том, что в СССР царит полная свобода религии. А в восьмидесятые и девяностые годы они умудрились получить в США статус беженцев, хотя никаким гонениям не подвергались. Так КГБ удалось насытить протестантскую эмиграцию своей агентурой. Сейчас эти агенты держат под контролем большую часть своей полумилионной паствы, изолируют её от американской жизни, превращают в «пятую колонну» путинской разведки» К. Преображенский. Источник: http://portal-credo.ru/site/index.php?act=lib&id=2205 Еще одна цитата: «Пресвитер Василий рассказывал мне, что в 1987 году, когда он ещё жил на Украине, его вызвали в КГБ и предложили эмигрировать в США.
- Каким образом поехать? - спросил он. - И почему вы мне это предлагаете? Вы же так просто ничего не предлагаете.
- Конечно, просто так ничего не предлагаем, - согласились чекисты, - но ведь ты знаешь, что у Христа были тайные ученики?
- Знаю! - согласился пресвитер Василий.
- Вот и ты будешь нашим тайным учеником! - рассмеялись чекисты.
- А что тайный ученик должен для вас делать?
- Скоро много твоих единоверцев в Америку поедет! А ты молодой, перспективный, ты нам нравишься, люди за тобой пойдут. Создашь в Америке церковь. Когда работа наладится, создавай братство. Если будет надо, мы тебе поможем! - объяснили сотрудники КГБ». Источник: https://sergiys.io.ua/s103690/k._preobrajenskiy._kgb_priezjaet_s_nami Русскоязычные граждане во всех странах мира, это пятая колона кремля. Аксиома, не требующая подтверждений. В Украине, народ которой шесть лет ведет кровопролитную войну с российскими православными оккупантами министра нападения РФ Сирожи Шойгу, коллаборант должен сидеть не в Раде, а в буцегарне. После штурма Капитолия русскоязычными террористами, Федеральное бюро рассследований США вплотную займется русскоговорящими эмигрантами, и поставят их телефоны на прослушку. Копы будут методически опрашивать соседей «беженцев колбасной эмиграции» из СССР на предмет их лояльности Правительству США. В сети уже опубликовали видео, которое может быть свидетельством того, что в штурме Капитолия участвовали россияне и именно они возглавляли штурмовые группы протестующих. «Как передает https://censor.net/, на это в https://twitter.com/jolja_jolja/status/1346929650639851523 Twitter обратили внимание пользователи. Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса, на четвертой секунде четко слышны выкрики на русском языке: «Смелее, смелее…!» Конец цитаты. Источник: https://censor.net/ru/v3240613 Многие уже заметили, что в странах, где происходят массовые беспорядки (драки митингующих с полицией, поджог автомобилей, битьё витрин супермаркетов, грабежи магазинов) звучит русская речь.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
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12.01.2021 10:09 Ответить
"Слугам народу" пояснили, як коментувати штурм Капітолію в США, і в чому різниця з протестами на Майдані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7444
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12.01.2021 10:20 Ответить
зебилам слуг урода нужно пояснять очевидные вещи в "темниках")))
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12.01.2021 10:44 Ответить
Пісьнули зелені макаки.
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12.01.2021 10:19 Ответить
"Слугам народу" пояснили, як коментувати штурм Капітолію в США, і в чому різниця з протестами на Майдані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5966
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12.01.2021 14:26 Ответить
Просто шикарно.
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12.01.2021 15:27 Ответить
Кто нибудь, объясните этим уродам почему кацапстан враг и угроза национальной безопасности а не бизнес партнёр. Объясните разницу между политиком и бизнесменом...
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12.01.2021 09:44 Ответить
Им вы эту разницу не объясните! Рашка непосредственно им не угрожает, поскольку у них, свои собственные интересы отличные от интересов Украины и Рашка бает им бабло (эфиры, возможность их фирмам там торговать, а иногда и просто бабло за нужное решение) значит для них вполне логично, что Рашка - это бизнеспартнер!
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12.01.2021 09:50 Ответить
а шо, в США межпарламентский спор? а я-то думал, что там один шизик с кресла слазить не хочет...
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12.01.2021 09:46 Ответить
Слуги не мають панятієв про Майдан. Вони в той час були на гастролях по лаптєстану обливаючи Україну брудом.
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12.01.2021 09:47 Ответить
Усьо по инструкции. Народ для разврата собрался.
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12.01.2021 09:48 Ответить
Папуасам папуасово.
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12.01.2021 09:49 Ответить
Ну, с оранжевой революцией аналогия 100%.
Там шла массовая фальсификация через транзитный сервер и тут аналогично.
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12.01.2021 09:49 Ответить
Было бы больше проку от инструкций по игре на рояли. И рекламный проспект с пояснением, почему @н@л- табу. Это тоже будет нелишним объяснить слугам. А то перепутают еще...
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12.01.2021 09:50 Ответить
это обязательно надо было сделать, а то они сами не способны осилить, слишком сложная аналитика для слуг
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12.01.2021 09:50 Ответить
"товарисч замполит доходчиво обясняет" личному составу как правильно понимать политику Вашингтонского обкома...
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12.01.2021 09:51 Ответить
Разницу только полный идиот может не замечать: Майдан против диктатора, а штурм Капитолия за диктатора. (Если коротко)
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12.01.2021 09:51 Ответить
Всё правильно написано.
Теперь ждём опубликования регулярного темника под заголовком "щодо актуальних питань" из офиса пес.
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12.01.2021 09:51 Ответить
Эта правильна. Слуги тупые, сами разницы понять не в состоянии.
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12.01.2021 09:52 Ответить
Этим надо объяснять. А то Бужанские как начнут свое личное мнение на публику выносить, то от медведчуковського не отличишь.
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12.01.2021 09:53 Ответить
Та у них у більшості і власна думка така, що від медведчуковсько-шарійовської не відрізниш.
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12.01.2021 09:57 Ответить
Мартышки из СН настолько тупые, что не могут понять элементарного?
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12.01.2021 09:55 Ответить
Ликбез для дебилов и ублюдков СН, шоб не палились.

Давайте объясняйте Бужинскому и Дубинскому про смысл Майдана. Вы еще Януковичу правильные тезисы подготовьте.
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12.01.2021 09:56 Ответить
Как можно сравнивать хер с пальцем , в США работают все системы власти ,суды , пракуратура, конгресс . В США демократия ,а в Украине феодальный строй ,и нет судов , прокуратуры , и парламента ,как можно сравнивать ,это все равно ,что папуаса учить математике ,он ее может только понюхать ,🙄👀🤫😒
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12.01.2021 09:57 Ответить
Это не мешает фальсифицировать результаты выборов на порядок более нагло, чем в Украине.
Ни один кивалов-******** не додумался бы показать, что 99,9% голосовавших по почте, голосовали за одного из кандидатов.
Только полностью безмозглые чудаки поверят в это.
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12.01.2021 10:00 Ответить
Конечно не поверят,потому как это фейк.70 на 30 расклад по почте примерно за Байдена.И он легко объясним....Трамп всех своих сторонников призывал НЕ голосовать по почте.
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12.01.2021 10:10 Ответить
Они забыли тебя взять консультантом,это их упущение.
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12.01.2021 10:15 Ответить
Ага, такие как ты
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12.01.2021 10:23 Ответить
Они забыли тебя взять консультантом,это их упущение.
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12.01.2021 10:16 Ответить
как же они служат,в очистке?
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12.01.2021 10:19 Ответить
А еще авторы документа посоветовали "слугам" шо ж. не надо подтирать пальцами, подгузник надо менять, но если локдаун, то есть инструкция как пошить себе новый, а также на надо летом кушать мух и лепить скульптурки из материала якутского скульптора(мы на экспорт ему материал отправим)
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12.01.2021 10:27 Ответить
В США было разочарование от «старых политиков». Поэтому крупный бизнес, который спонсирует демократов и республиканцев, придумал народу «новое лицо» в виде Трампа.

Тот четыре года отыграл роль неадеквата. И американцы побежали голосовать за Байдена.

Естественно, за свою каденцию Трамп всячески помогал крупному бизнесу, который привёл его к власти.

Где я такое уже видел? А, у нас. Когда олигархи дали нам «новое лицо» в виде Зеленского. И тот играет роль, похожую на роль Трампа.

* * * * * * *

На самом деле все потоки откровенного вранья от Зеленского, которое мы слышим полтора года президентства, направлены исключительно на его электорат с пониженными умственными способностями.

И, как показывает социология, таких людей в стране немало. К сожалению…

Стоит отметить, что Трамп и Зеленский очень похожи еще кое-чем. Оба они - клоуны!

Трамп - клоун по жизни (шоу-мен), а Зеленский - еще и по профессии.

Ну и оба они, будучи всю жизнь клоунами, на момент водружения в президентское кресло имели практически ноль знаний и политического опыта, необходимых для правления страной.

Причем, Трамп не имел и не имеет по сей день вообще никаких знаний - этот дебил не смог даже в детстве закончить школу (был круглым двоечником) и потом хвастался, что за жизнь не прочитал ни одной книги (как «профессор» Янукович).

В этом плане Зеленский все же представляется не столь никчемной личностью…

Чем сейчас закончил свое президентство Трамп - всем хорошо известно. Огромным позором. Причем, этому мудаку наверняка еще и придется «сидеть» за все им содеянное.

Зеленский, похоже, тоже закончит свое президентство с позором. К тому же, высока вероятность что закончит он его досрочно (правда, Трамп сейчас рискует тоже досрочно быть изгнанным - хотя и всего на несколько дней досрочно).

Так что украинцам следует вынести урок из президентства Трампа и Зеленского - что больше голосовать за клоунов, комиков и других артистов (певцов-музыкантов) или спортсменов, вздумавших идти в президенты, категорически нельзя.
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12.01.2021 10:30 Ответить
Считают, что у большинства украинцев собственных мозгов нет?
До них нужно донести бредни Партии и правительства.
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12.01.2021 10:37 Ответить
Отже,ведучим ефірів ці темники потрібно зачитувати на початку програми...А потім дивитись,як "слуги" будуть викручуватись...Втім,кого я вчу...
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12.01.2021 10:37 Ответить
"Слугам народу" пояснили, як коментувати штурм Капітолію в США, і в чому різниця з протестами на Майдані, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6205
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12.01.2021 10:52 Ответить
А що,хіба є різниця між штурмом і захопленням держустанов на Україні під час революції гідності і штурмом капітолія в США.,в нас звірі розстріляли мирних демонстрантів.в них же теж,чому в них поліціянти герої- захистники держави,а в нас тоді то хто державу захищав.Дивний підхід,от вже вчора в них і автотрамп майдан,все ж як і в нас,як і в Білорусі,немає ніякої різниці,все з одної розробки....
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12.01.2021 10:52 Ответить
Кацапам не зрозуміти, важко дуже.
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12.01.2021 11:11 Ответить
Не бачиш різниці - значить, дурень, але, скоріше, провокатор.
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12.01.2021 19:22 Ответить
Если "инфа" правда , а не фейк, то это руковдство партии лишний раз доказало скудные умственные способности депутатов от Слуг Народа
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12.01.2021 11:11 Ответить
Полностью совпало и с моим мнением.
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12.01.2021 12:31 Ответить
Хм, интересные тезисы. С Майданом действительно сравнивать глупо.
А вот почему с Антимайданом не сравнивать? Если это практически тоже самое. И почему про не сравнивать с Антимайданом явно в темниках сказано.

Неужели кто-то из авторов этих темников поклонник Антимайдана и пытается его защитить?
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12.01.2021 13:39 Ответить
 
 