"ЕС" требует немедленно увеличить в бюджете расходы на субсидии: "Пятая колонна уже договаривается о якобы скидке на якобы дешевый российский газ"
"Европейская Солидарность" требует немедленно увеличить расходы на субсидии, предусмотренные в бюджете на 2021 год, в связи с немотивированным повышением цен на газ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении политсилы.
"По иронии судьбы год назад Зеленский пообещал снизить тарифы вдвое, однако их повысил. Как настоящий хозяин своего слова, "сам дал - сам забрал". В то же время правительство Зеленского сократило расходы на субсидии, которые являются действенным механизмом социальной защиты малоимущих граждан от рыночных тарифов. По сравнению с 2018 годом объем субсидий уменьшился почти вдвое. Его урезали с 71-го млрд грн до 36 с половиной млрд грн", - говорится в сообщении.
"ЕС" отмечат, что расходы на субсидии могут падать только в двух случаях: либо при снижении цен на энергоносители, либо при росте доходов граждан.
"У Зеленского все с точностью до наоборот. Доходы он обрушил своей бездарной экономической политикой, а тарифы - повысил явно в интересах известного газодобытчика и выгодоприобретателя Коломойского. Первое, что мы требуем сделать в этой ситуации - увеличить расходы на субсидии и принять соответствующие изменения в Государственный бюджет уже на первом в этом году заседании Верховной Рады. Очень сложная тарифная реформа 2014-17 годов, которую внедряли правительства Яценюка и Гройсмана, была частью борьбы за энергетическую независимость от России, и мы тяжелой ценой "соскочили" с российской газовой иглы", - подчеркнули в политсиле.
В "ЕС" не исключают, что нынешнее немотивированное повышение цены на газ является частью многоходовки, в которой российская агентура попытается вернуть Украину в энергетическую кабалу к Москве.
"Недаром пятая колонна уже договаривается о якобы скидке на якобы дешевый российский газ. Опыт учит: это заканчивается еще хуже, чем дешевый сыр в мышеловке - российскими танками на улицах украинских городов", - подытожили в "ЕС".
Напомним, в январе 2021 "Нафтогаз" снова повысил свои цены на природный газ для населения на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м без учета стоимости доставки, которая с 1 января также возросла.
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І Бойко - також.
І за Герегу - видать, забули; як за союзника...
ЗІ: в моєму кондуїті зазначено: "https://censor.net/user/82985
Ого. Тут неабияку інформацію оприлюднив телеграм канал "Путч".
Читаймо уважно:
"Знаменита яхта Медведчука, вартістю близько 200 млн доларів, могла стати майданчиком для переговорів кума путіна і голови Офісу президента Зеленського на елітному відпочинку.
Яхту зафіксували в Індійському океані поблизу Сейшел. Наразі підтвердженої інформації про перебування на ній самого Зеленського поки немає.
За чутками голова Офісу обговорив нову узгоджену з ОПЗЖ тактику влади, що має призвести до більшої залежності України від Росії.
Підвищення цін на газ повинне створити сприятливий грунт для пропозицій Медведчука купувати газ у Росії із 25%, знижкою про яку він домовився.
При цьому у співпраці з Медведчуком будуть намагатися звинуватити... Порошенка.
До слова яхта оформлена на офшорну фірму дружини Медведчука Fregata Marine Ltd, що зареєстрована аж на Маршаллових островах" - повідомив ТК "Путч".
У него весь бизнес в офшорах.
Ааа, свиночолий ділитись не хоче!
Га питаю!
Якщо вже такий когнітивний дисонанс!
поспитайте друзів,. знайомих!
Це ж вам цікаво.
Я цікавився чи знаєте Ви такі випадки.
з введенням субсидій цей процес призупинився, нафтогаз став прибутковим, стала поступати оплата місцевим комунальним підпрємствам, у місцеві бюджети...
натомість, ціни на продукти зростають
Где планы поднятия ВВП на душу населения хотя бы до уровня Греции?
Субсидии - это зло.
Зло- це людська тупість і вибори пА пріколу.
Питання лише в тому, хто, кому і як компенсуватиме різницю суми продажу і світової ціни.
За цей час вартість газу (по грудень 2020, принаймі в моєму регіоні) взимку (бо літом споживання газу без опалення мінімальне) коливалась від 6569,36 до 8888,73, тобто, не дуже суттєво. Ось тільки два роки тому моя матуся при пенсії 2900 сплачувала взимку 500-600 грн. комунальних платежів (звичайно, з урахуванням субсидії), минулого року при пенсії 2980 - біля 1200, а цього року при пенсії 3120 - 2200 (3000 нарахувань - 800 грн. субсидії)
Це вже кінець епохи бідності, чи вже початок епохи процвітання, щось ніяк не зрозумію.