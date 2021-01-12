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"ЕС" требует немедленно увеличить в бюджете расходы на субсидии: "Пятая колонна уже договаривается о якобы скидке на якобы дешевый российский газ"

"Европейская Солидарность" требует немедленно увеличить расходы на субсидии, предусмотренные в бюджете на 2021 год, в связи с немотивированным повышением цен на газ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении политсилы.

"По иронии судьбы год назад Зеленский пообещал снизить тарифы вдвое, однако их повысил. Как настоящий хозяин своего слова, "сам дал - сам забрал". В то же время правительство Зеленского сократило расходы на субсидии, которые являются действенным механизмом социальной защиты малоимущих граждан от рыночных тарифов. По сравнению с 2018 годом объем субсидий уменьшился почти вдвое. Его урезали с 71-го млрд грн до 36 с половиной млрд грн", - говорится в сообщении.

"ЕС" отмечат, что расходы на субсидии могут падать только в двух случаях: либо при снижении цен на энергоносители, либо при росте доходов граждан.

"У Зеленского все с точностью до наоборот. Доходы он обрушил своей бездарной экономической политикой, а тарифы - повысил явно в интересах известного газодобытчика и выгодоприобретателя Коломойского. Первое, что мы требуем сделать в этой ситуации - увеличить расходы на субсидии и принять соответствующие изменения в Государственный бюджет уже на первом в этом году заседании Верховной Рады. Очень сложная тарифная реформа 2014-17 годов, которую внедряли правительства Яценюка и Гройсмана, была частью борьбы за энергетическую независимость от России, и мы тяжелой ценой "соскочили" с российской газовой иглы", - подчеркнули в политсиле.

Читайте также: Переход на формулу "хаб минус" удешевит газ для уязвимых потребителей в среднем на 44%, – глава Минэнерго Витренко

В "ЕС" не исключают, что нынешнее немотивированное повышение цены на газ является частью многоходовки, в которой российская агентура попытается вернуть Украину в энергетическую кабалу к Москве.

"Недаром пятая колонна уже договаривается о якобы скидке на якобы дешевый российский газ. Опыт учит: это заканчивается еще хуже, чем дешевый сыр в мышеловке - российскими танками на улицах украинских городов", - подытожили в "ЕС".

Напомним, в январе 2021 "Нафтогаз" снова повысил свои цены на природный газ для населения на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м без учета стоимости доставки, которая с 1 января также возросла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демократические силы должны объединиться, чтобы противостоять коалиции Зеленского с Медведчуком, - Порошенко

Автор: 

субсидия (624) Тарифы на газ (352) Европейская Солидарность (1061)


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Топ комментарии
+14
Поки ось ці "упирі" будуть жити доти нам життя не буде!!! І ніякі МВФи нам не допоможуть - тільки ми самі хоч одного повісимо на електричній опорі вислухаємо "глибоке занепокоєння" і все почне одразу налагоджуватись - приклад Румунія свого часу!!!
"ЕС" требует немедленно увеличить в бюджете расходы на субсидии: "Пятая колонна уже договаривается о якобы скидке на якобы дешевый российский газ" - Цензор.НЕТ 8320
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12.01.2021 10:00 Ответить
+12
https://www.facebook.com/nusspavlo?__cft__[0]=AZX_ofUfSVU-skT4J_csoaDHoofJSKyAKbwjoz35bYzsLNSds12Vp0_-pt7hywmB3cZwEQLPrnk8yqyVsfAUmKgnyrjNmLw_txPpEM8SAHPssLhm6m8u28WjnpWGC-bNHlE&__tn__=-UC%2CP-R Pavlo Nuss

Ого. Тут неабияку інформацію оприлюднив телеграм канал "Путч".
Читаймо уважно:

"Знаменита яхта Медведчука, вартістю близько 200 млн доларів, могла стати майданчиком для переговорів кума путіна і голови Офісу президента Зеленського на елітному відпочинку.

Яхту зафіксували в Індійському океані поблизу Сейшел. Наразі підтвердженої інформації про перебування на ній самого Зеленського поки немає.

За чутками голова Офісу обговорив нову узгоджену з ОПЗЖ тактику влади, що має призвести до більшої залежності України від Росії.
Підвищення цін на газ повинне створити сприятливий грунт для пропозицій Медведчука купувати газ у Росії із 25%, знижкою про яку він домовився.
При цьому у співпраці з Медведчуком будуть намагатися звинуватити... Порошенка.

До слова яхта оформлена на офшорну фірму дружини Медведчука Fregata Marine Ltd, що зареєстрована аж на Маршаллових островах" - повідомив ТК "Путч".
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12.01.2021 10:03 Ответить
+10
НИКАКИХ СУБСИДИЙ ,ХВАТИТ ПОДАЧЕК И СХЕМ ДЛЯ ВОРЬЯ - УКРАИНСКИЙ ГАЗ ПО ЗАКОНУ ПРИНАДЛЕЖИТ УКРАИНЦАМ ,ВОТ И ОТДАЙТЕ ЕГО ПО СЕБЕСТОИМОСТИ ДОБЫЧИ ПЛЮС ДОСТАВКА или для вас эта история с газовыми аферами может закончится весьма плачевно !
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12.01.2021 10:22 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Поки ось ці "упирі" будуть жити доти нам життя не буде!!! І ніякі МВФи нам не допоможуть - тільки ми самі хоч одного повісимо на електричній опорі вислухаємо "глибоке занепокоєння" і все почне одразу налагоджуватись - приклад Румунія свого часу!!!
"ЕС" требует немедленно увеличить в бюджете расходы на субсидии: "Пятая колонна уже договаривается о якобы скидке на якобы дешевый российский газ" - Цензор.НЕТ 8320
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12.01.2021 10:00 Ответить
так,особливо пороха треба стратити він отримує дотації з держбюджету на виробництво цукерок та впарює їх українцям які не можуть від них відмовитися по причині відсутності альтернативи!
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12.01.2021 10:08 Ответить
Так, асаблива пороха! Навинский, Каламойский? Та не, то не такие плахие! А Медведчук ваабще наш хлопец!
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12.01.2021 10:46 Ответить
симтоматично, мертвечук в цю галерею не потрапив.
І Бойко - також.
І за Герегу - видать, забули; як за союзника...
ЗІ: в моєму кондуїті зазначено: "https://censor.net/user/82985
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12.01.2021 11:26 Ответить
То зараз такі методики від Медведчука.
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12.01.2021 18:47 Ответить
готов! быстро и качественно! на энтузиазме...
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12.01.2021 10:35 Ответить
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12.01.2021 10:39 Ответить
А де ВАЗеленський, мадам Капітельман?
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12.01.2021 11:31 Ответить
https://www.facebook.com/nusspavlo?__cft__[0]=AZX_ofUfSVU-skT4J_csoaDHoofJSKyAKbwjoz35bYzsLNSds12Vp0_-pt7hywmB3cZwEQLPrnk8yqyVsfAUmKgnyrjNmLw_txPpEM8SAHPssLhm6m8u28WjnpWGC-bNHlE&__tn__=-UC%2CP-R Pavlo Nuss

Ого. Тут неабияку інформацію оприлюднив телеграм канал "Путч".
Читаймо уважно:

"Знаменита яхта Медведчука, вартістю близько 200 млн доларів, могла стати майданчиком для переговорів кума путіна і голови Офісу президента Зеленського на елітному відпочинку.

Яхту зафіксували в Індійському океані поблизу Сейшел. Наразі підтвердженої інформації про перебування на ній самого Зеленського поки немає.

За чутками голова Офісу обговорив нову узгоджену з ОПЗЖ тактику влади, що має призвести до більшої залежності України від Росії.
Підвищення цін на газ повинне створити сприятливий грунт для пропозицій Медведчука купувати газ у Росії із 25%, знижкою про яку він домовився.
При цьому у співпраці з Медведчуком будуть намагатися звинуватити... Порошенка.

До слова яхта оформлена на офшорну фірму дружини Медведчука Fregata Marine Ltd, що зареєстрована аж на Маршаллових островах" - повідомив ТК "Путч".
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12.01.2021 10:03 Ответить
Кого, Зелю?
У него весь бизнес в офшорах.
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12.01.2021 10:28 Ответить
Сколько у Пети в офшорах?
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12.01.2021 10:37 Ответить
Было 5000 баксов говорят.
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12.01.2021 10:42 Ответить
Страшні гроші!
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12.01.2021 10:48 Ответить
Указано в его официальной декларации.
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12.01.2021 10:29 Ответить
А чим їм вРотерДам+ не підходить?
Ааа, свиночолий ділитись не хоче!
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12.01.2021 10:28 Ответить
Прокидайтесь. Вже майже 2 роки рулить Бєня через свого Буратіну Зєлю.
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12.01.2021 10:31 Ответить
Невже ці два пархатих відібрали у свиночолого хоч якусь барижну схему ,ну хоч кіоск зі шкарпетками?
Га питаю!
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12.01.2021 10:39 Ответить
Пишіть адресу кіоску.
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12.01.2021 10:41 Ответить
Це я прошу Вас -адресу кіоску в студію!
Якщо вже такий когнітивний дисонанс!
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12.01.2021 10:58 Ответить
Я нічого не знаю про його кіоски "зі шкарпетками".
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12.01.2021 11:03 Ответить
Як?

поспитайте друзів,. знайомих!
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12.01.2021 11:32 Ответить
Краще ви в своїх.
Це ж вам цікаво.
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12.01.2021 11:37 Ответить
Вистачило 5 хв?
Я цікавився чи знаєте Ви такі випадки.
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12.01.2021 12:29 Ответить
Якщо кіосків немає, то і випадків не може бути.
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12.01.2021 12:36 Ответить
Нарешті! До Вас дійшло що ці кучеряві тільки для лошар ********* ,а так між собою - співпрацюють для ще більшого пограбування лошар і створення логічного завершення олігархічного капіталізму і створення нсп - тотального планетарного рабства.
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12.01.2021 14:34 Ответить
"оприлюднив телеграм канал "Путч" - а телеграм канал Пук спростував цю інформацію.
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12.01.2021 11:00 Ответить
Отменить доставку хз кому и за что
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12.01.2021 10:07 Ответить
тоді треба заборонити будь-яких спекулянтів "купи-продай")
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12.01.2021 10:15 Ответить
з 2005 року зарплати регулярно зростали, однак їх отримувачі не спішили оплачувати тарифи...в основному вирослі зарплати витрачались на підвищення цін у торгівлі...
з введенням субсидій цей процес призупинився, нафтогаз став прибутковим, стала поступати оплата місцевим комунальним підпрємствам, у місцеві бюджети...
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12.01.2021 10:28 Ответить
НИКАКИХ СУБСИДИЙ ,ХВАТИТ ПОДАЧЕК И СХЕМ ДЛЯ ВОРЬЯ - УКРАИНСКИЙ ГАЗ ПО ЗАКОНУ ПРИНАДЛЕЖИТ УКРАИНЦАМ ,ВОТ И ОТДАЙТЕ ЕГО ПО СЕБЕСТОИМОСТИ ДОБЫЧИ ПЛЮС ДОСТАВКА или для вас эта история с газовыми аферами может закончится весьма плачевно !
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12.01.2021 10:22 Ответить
В Україні немає свого газу - весь викачали ще при совку. То що Юля верещить про український газ, то вона бреше, і це легко перевірити - гугліть про газ українського видобутку.
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12.01.2021 13:29 Ответить
Субсидии отменять нужно, я не хочу платить за соседа алкаша который не работает!
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12.01.2021 10:26 Ответить
у тебя такие соседи, живёшь в плохом районе
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12.01.2021 10:31 Ответить
При нашому Великому Гетьманi тарифи було знижено на 100 вiдсоткiв, хоча Байден пропонував 75. Ну, що, навибирали зебiли?
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12.01.2021 10:27 Ответить
великий гетьман, то - хто?
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12.01.2021 10:32 Ответить
Я думаю що люди котрі пам'ятають такі стрибкоподібні зниження ціни на енергоресурси вживають якісь спеціальні порошки або курять спеціальні айкоси ,як у охвісі пріпіzдєнта,наприклад!
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12.01.2021 10:32 Ответить
Сидіти би тій "ЄС" тихо,як миша під віником і не нагадувати про себе...Бо саме Порох замутив з тими тарифами і субсидіями,а тепер з понтом захищає субсидіантів...Але то ше треба вміти - забігти на сторону націоналістів,забрати в них майже весь електорат і звідтам подзявкувати на зеленого клоуна...
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12.01.2021 10:32 Ответить
нафтогаз і укренерго стали збитковими і не сплачують грошей у бюджет...
натомість, ціни на продукти зростають
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12.01.2021 10:34 Ответить
ПЕСиков заклинило на фамилии "коломойский"! самое циничное, что когда ОНИ были у власти то поднимали тарифы на газ в РАЗЫ и каждый год, под любым соусом, уменьшали субсидии! классика: кто громче всех кричит - "держи вора"???
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12.01.2021 10:33 Ответить
Ви за оБіженого беню, чи за "дешевий" газ і співпрацю з кацапами переживаєте?
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12.01.2021 12:55 Ответить
"ЄС" вимагає негайно збільшити в бюджеті витрати на субсидії: "П'ята колона вже домовляється про нібито знижку на нібито дешевий російський газ" - Цензор.НЕТ 7543
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12.01.2021 10:37 Ответить
Загнали 80% населения за черту бедности и откупаются субсидиями?
Где планы поднятия ВВП на душу населения хотя бы до уровня Греции?
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12.01.2021 10:41 Ответить
Що з цього приводу каже ваш презЕдент?
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12.01.2021 11:28 Ответить
Ну да. Герои за счет бюджета. ЕС не хочет из своего кармана увеличить субсидии?
Субсидии - это зло.
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12.01.2021 10:55 Ответить
Хто керує, той і платить.
Зло- це людська тупість і вибори пА пріколу.
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12.01.2021 11:27 Ответить
Було очевидним, що "слуги коломойського- мертвечука" завиють про "дешевий кацапський газ", за ціною українського суверенітету, "дружби" з загарбником і позаблоковий статус, якого Україна дотримувалась, якраз до окупації "братським" фуйлом криму та частини доМбасу.
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12.01.2021 11:23 Ответить
та все-одно навіть дешевий газ будуть продавати по світовим цінам, орієнтуючись на амстердамський хаб. Так припрда будь-якого бізнесу, що цивілізованого, що касапського, без різниці.
Питання лише в тому, хто, кому і як компенсуватиме різницю суми продажу і світової ціни.
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12.01.2021 11:33 Ответить
Газ повинен коштувати стільки, скільки він коштує, і всі, хто може, повинен сплачувати реальну його вартість. Хто не може - повинен отримувати субсидії. Цей принцип був встановлений ще в 2015 р. Яценюком. Цей принцип не змогли скасувати зебуїни.
За цей час вартість газу (по грудень 2020, принаймі в моєму регіоні) взимку (бо літом споживання газу без опалення мінімальне) коливалась від 6569,36 до 8888,73, тобто, не дуже суттєво. Ось тільки два роки тому моя матуся при пенсії 2900 сплачувала взимку 500-600 грн. комунальних платежів (звичайно, з урахуванням субсидії), минулого року при пенсії 2980 - біля 1200, а цього року при пенсії 3120 - 2200 (3000 нарахувань - 800 грн. субсидії)
Це вже кінець епохи бідності, чи вже початок епохи процвітання, щось ніяк не зрозумію.
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12.01.2021 11:54 Ответить
В селах кожна бабця живе в шестикімнатному будинку і хоче, щоб опалювання їй оплачували платники податків. Хай продають хаті і купляють щось менше.
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12.01.2021 13:33 Ответить
 
 