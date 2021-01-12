"ЕС" требует немедленно увеличить в бюджете расходы на субсидии: "Пятая колонна уже договаривается о якобы скидке на якобы дешевый российский газ"

"Европейская Солидарность" требует немедленно увеличить расходы на субсидии, предусмотренные в бюджете на 2021 год, в связи с немотивированным повышением цен на газ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении политсилы.

"По иронии судьбы год назад Зеленский пообещал снизить тарифы вдвое, однако их повысил. Как настоящий хозяин своего слова, "сам дал - сам забрал". В то же время правительство Зеленского сократило расходы на субсидии, которые являются действенным механизмом социальной защиты малоимущих граждан от рыночных тарифов. По сравнению с 2018 годом объем субсидий уменьшился почти вдвое. Его урезали с 71-го млрд грн до 36 с половиной млрд грн", - говорится в сообщении.

"ЕС" отмечат, что расходы на субсидии могут падать только в двух случаях: либо при снижении цен на энергоносители, либо при росте доходов граждан.

"У Зеленского все с точностью до наоборот. Доходы он обрушил своей бездарной экономической политикой, а тарифы - повысил явно в интересах известного газодобытчика и выгодоприобретателя Коломойского. Первое, что мы требуем сделать в этой ситуации - увеличить расходы на субсидии и принять соответствующие изменения в Государственный бюджет уже на первом в этом году заседании Верховной Рады. Очень сложная тарифная реформа 2014-17 годов, которую внедряли правительства Яценюка и Гройсмана, была частью борьбы за энергетическую независимость от России, и мы тяжелой ценой "соскочили" с российской газовой иглы", - подчеркнули в политсиле.

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В "ЕС" не исключают, что нынешнее немотивированное повышение цены на газ является частью многоходовки, в которой российская агентура попытается вернуть Украину в энергетическую кабалу к Москве.

"Недаром пятая колонна уже договаривается о якобы скидке на якобы дешевый российский газ. Опыт учит: это заканчивается еще хуже, чем дешевый сыр в мышеловке - российскими танками на улицах украинских городов", - подытожили в "ЕС".

Напомним, в январе 2021 "Нафтогаз" снова повысил свои цены на природный газ для населения на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м без учета стоимости доставки, которая с 1 января также возросла.

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