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С эсминца "Беспокойный" ВМФ РФ похитили два бронзовых гребных винта общей массой в 26 т. Подозревают капитана судна и моряков

С эсминца

Командир российского эсминца "Беспокойный", по данным следствия, оказался причастен к хищению двух бронзовых гребных винтов корабля

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфаксу" сообщил руководитель военного следственного управления СКР по Балтийскому флоту Сергей Шаршавых.

"Буквально в ближайшее время мы планируем завершить расследование по уголовному делу в отношении бывшего командира эсминца "Беспокойный". Офицер в составе организованной группы, вместе с другими военнослужащими и гражданскими лицами, совершил хищение с корабля двух бронзовых гребных винтов общей массой 26 тонн. Эсминец в это время стоял на конвертации на судостроительном заводе "Янтарь", - сказал Шаршавых.

По его словам, чтобы "замести следы", вместо бронзовых винтов фигуранты дела подыскали аналогичные металлические винты, стоимость и качество которых в разы ниже. В результате ущерб государству составил 39 млн рублей.

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ВМФ РФ (180) корабль (2046) россия (96280)


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Топ комментарии
+55
Льохкім двіженієм рукі "Бєспокойний" прєвращаїцца в "Бєсполєзний"
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12.01.2021 09:58 Ответить
+34
Все пропьем, но флот не опозорим!
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12.01.2021 09:59 Ответить
+16
Под покровом ночи, когда только луна освещала путь новоиспеченным предпринимателям, они тихонько пронесли 26-ти тонные винты через КПП на ближайший прием металлолома.
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12.01.2021 10:07 Ответить
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Льохкім двіженієм рукі "Бєспокойний" прєвращаїцца в "Бєсполєзний"
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12.01.2021 09:58 Ответить
Эсминца "Беспокойный" беспокоила язва в левом бронзовом винте и постоянная отрыжка боярышником
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12.01.2021 10:30 Ответить
московським військовий лоханкам не потрібні гвинти - москалі, адін хрєн, свої лоханки затоплюють - це ж їх військова доктрина
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12.01.2021 10:36 Ответить
шаршавый - новый презюк рашки))
помнится, вовка фуйло тоже крал бронзовые винты (и другое) под видом металлолома в 90х и вывозил их за границу
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12.01.2021 10:40 Ответить
- Срочно проверить наличие унитазов в гальюнах и доложить командиру "Бесполезного"!
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12.01.2021 11:53 Ответить
"Безгвинтовий"
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12.01.2021 13:41 Ответить
Все пропьем, но флот не опозорим!
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12.01.2021 09:59 Ответить
ги-ги, гвинти на "шило" зміняли...
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12.01.2021 11:05 Ответить
Эпично
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12.01.2021 10:01 Ответить
Скрєпно.
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12.01.2021 10:23 Ответить
Поменяли, наверное, на водку, они же истребители на пальмовое масло меняли уже.
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12.01.2021 10:02 Ответить
командору тре брати приклад з свого главкома та на суді заявити що ті гвинти просто потонули у хвилях)))
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12.01.2021 10:03 Ответить
Немає спокою "Беспокойному".
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12.01.2021 10:03 Ответить
не скрепно как то-
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12.01.2021 10:04 Ответить
для кепа песенка https://www.youtube.com/watch?v=fjevsnCRQ_A&feature=emb_logo 16 Tons - arranged by "The Platters"
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12.01.2021 10:07 Ответить
Под покровом ночи, когда только луна освещала путь новоиспеченным предпринимателям, они тихонько пронесли 26-ти тонные винты через КПП на ближайший прием металлолома.
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12.01.2021 10:07 Ответить
Незаметно так в карманах пронесли.
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12.01.2021 10:14 Ответить
Под бескозыркой.
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12.01.2021 10:24 Ответить
Шапка-бескозырочка
Ленточка атласная
А под ней винты гребные
От белого до красного
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12.01.2021 10:28 Ответить
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12.01.2021 10:29 Ответить
"Руські піздять"(с)
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12.01.2021 10:07 Ответить
ніякі вони не руські, а срані московити
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12.01.2021 10:37 Ответить
Эсминец у кацапов не только чермет, но ещё и 26 т бронзы!
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12.01.2021 10:08 Ответить
А капитан-то оптовик-затейник.
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12.01.2021 10:09 Ответить
Слава Украине!
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12.01.2021 10:09 Ответить
Епічна новина.
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12.01.2021 10:09 Ответить
прихожу я такой в пункт металлоприёмки с двумя гребными винтами от вот этой дуры...
З есмінця "Беспокойный" ВМФ РФ викрали два бронзові гребні гвинти загальною масою в 26 т. Підозрюють капітана судна і моряків - Цензор.НЕТ 4589
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12.01.2021 10:10 Ответить
А в чем проблема то? Взял витязь под одну мышку один винтик, второй под вторую и с песней "дядя Вова мы с тобой" исполняешь задуманный бизнес-план.
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12.01.2021 10:13 Ответить
той флот, що його на плаву розбирають свої на голки...
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12.01.2021 11:07 Ответить
Был эсминец, а стал гребной галерой.
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12.01.2021 10:10 Ответить
Грёбаной ...
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12.01.2021 10:12 Ответить
26 тонн это не иголка и их не распилишь как гирю... где то рядышком лежат
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12.01.2021 10:10 Ответить
Кружало, де лежало
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12.01.2021 10:13 Ответить
на дне?
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12.01.2021 12:10 Ответить
А міг би просто закупити ласти для команди.
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12.01.2021 10:11 Ответить
- Ты сколько слил?
- Полбака..
- И я полбака. А полбака и полбака это же бак выходит.
(с)
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12.01.2021 10:12 Ответить
Вышлите им медали героев Украины почтой.
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12.01.2021 10:14 Ответить
+ почетная грамота и похлопывание по натруженному плечу.
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12.01.2021 10:16 Ответить
за что? сменили же на другие. даже нужного сварщика не позвали - вопросов бы вообще не возникло. могли бы еще пальнуть куда-то в нужную сторону вовремя.
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12.01.2021 10:28 Ответить
Как за што. Ета ж бимба замедленного действия. В чистом море как винты отвалятся, так эсминец еще буксировать прийдецца, Бог даст, еще и потопятся, не доплыв до дока
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12.01.2021 10:57 Ответить
Бронзовые?
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12.01.2021 11:13 Ответить
Штамп "Украиной одобрено".
Следующий!
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12.01.2021 10:17 Ответить
Т.е. они хотят сказать, что охрана и руководство ремонтного завода не в курсе, что с территории вынесли 26-тонные винты и занесли вместо них другие?

Тогда с таким же успехом могли вынести весь эсминец и занести вместо него старую баржу.
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12.01.2021 10:18 Ответить
Давайте все дружно выразим "обеспокоенность"😆
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12.01.2021 10:18 Ответить
Эсминец в это время стоял на конвертации на судостроительном заводе "Янтарь" - подумал что на ходу украли.
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12.01.2021 10:19 Ответить
вика пишет, что как карапль-музей он..а так 956пр. красивые...они их и китайским товарищам продавали..
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12.01.2021 10:25 Ответить
если музей - тогда нахрена ему капитан и менять винты? и зачем ему вообще винты?
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12.01.2021 10:29 Ответить
Виктори тоже музей, но на нем есть экипаж! и Аризона то же самое. традиции!
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12.01.2021 10:57 Ответить
А на Аврорі?
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12.01.2021 11:11 Ответить
там тоже вроде был экипаж...на тех кораблях, кот. числятся в списках флотов присутствуют..
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12.01.2021 11:28 Ответить
Экипаж на "Аризоне"? Нихера себе!
По мемориал всё понятно.
Вы, фразу хоть правильно формулируйте)))
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12.01.2021 16:54 Ответить
Мемориал находится в ведомстве флота, и моряки управляют лодками которые возят туда посетителей. Посещение Аризоны бесплатно для всех. Работает оно следующим образом - можно либо заранее зарезервировать билеты онлайн или придти в кассу и взять билеты на следующую свободную лодку. Лодки отходят каждые 15 минут. С этим у меня связана смешная история - когда мы первый раз ездили на Аризону 10 лет назЗ есмінця "Беспокойный" ВМФ РФ викрали два бронзові гребні гвинти загальною масою в 26 т. Підозрюють капітана судна і моряків - Цензор.НЕТ 2430
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13.01.2021 08:04 Ответить
Мемориал находится в ведомстве флота...
Никто с этим не спорит. Всё, согласно закону (их, закону).

... и моряки управляют лодками которые возят туда посетителей.

С этим тоже, никто не спорит. Всё, согласно приказу по флоту и некоторым инструкциям.

Но, это НЕ МОРЯКИ (члены экипажа) линкора "Аризона" (ВВ-39). Это, моряки флота, которые обслуживают мемориал.
Так понятнее?
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13.01.2021 22:52 Ответить
понятнее, мне и до этого было понятно..и думаю Вы меня сразу поняли , оставим это...
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14.01.2021 07:52 Ответить
Навіщо їм гвинти? а лапті на що?
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12.01.2021 10:20 Ответить
"Камсамольци - бєспакойниє серца, камсамольци - всьо даводят до конца!"
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12.01.2021 10:23 Ответить
так он музей! бронзу продали , купили железные, задули бронзовой краской. какая разница??
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12.01.2021 10:23 Ответить
Нагороду командору!
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12.01.2021 10:23 Ответить
Их ошибка была в том, что поставили другие винты, а ведь могли сослаться на коррозию.
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12.01.2021 10:24 Ответить
по бронзє, кххх... це як донбаські миші кевлар струбили
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12.01.2021 11:09 Ответить
Теперь вместо команды "Полный вперед!" будет "Па-а-аднять паруса!".
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12.01.2021 10:26 Ответить
...а затим "спустіть шлюпкі" та й "отдать конци"...
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12.01.2021 11:10 Ответить
На переплавку для отливки памятника -Матрос со скрепами-!!!!!!
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12.01.2021 10:28 Ответить
На переплавку для отливки памятника -Матрос со скрепами-!!!!!!
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12.01.2021 10:30 Ответить
Все пропьют, но флот не опозорят Плагиатом занимаются козломордые, в Мариуполе в начале нулевых из судоремонтного завода СРЗ , лежащий на причале винт какого то судна тоже скомуниздили. Вес не помню, но на плече не унести , это точно
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12.01.2021 10:31 Ответить
Ну если у кацапов флагман Кузя ходит в походы на дровах и кизяках со скоростью 6 узлов, то почему бы этот Беспокойный не походил бы с железными винтами. Какая разница.
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12.01.2021 10:35 Ответить
походу пацаки переплавят фсе винты на толчки
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12.01.2021 10:38 Ответить
Ну раз такое дело, то теперь мы их точно победим. Особенно на море.
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12.01.2021 10:59 Ответить
анекдот про ватный прорыв толчок нано\звездолета класса Сортир-Кассиопея
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12.01.2021 11:00 Ответить
Шо за проблема? Переименуйте на "Покойный" и все дела.
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12.01.2021 11:06 Ответить
Зеленский им должен дать Героя Украины 🤔 и медаль за помощь флоту 👍
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12.01.2021 11:09 Ответить
Так вот ты какой, конец бронзового века...
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12.01.2021 11:24 Ответить
В этой новости смешно все,начиная с названия посудины)"Беспокойный"...ОТКУДА ЭТО?Какой же полет мысли надо иметь...
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12.01.2021 11:29 Ответить
Смех держава. Только недавно стало известно о разграблении самолета "Судного дня" Ил-80 и кражи 200 метров секретного спец. кабеля ФСБ
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12.01.2021 11:47 Ответить
"Матросы продали винт эскимосам за бочку вина
И судья со священником спорят всю ночь
Выясняя, чья это вина
И судья говорит, что все дело в законе
А священник - что дело в любви
Но при свете молний становится ясно
У каждого руки в крови"
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12.01.2021 11:51 Ответить
Капитан ні у чом ні вінават!
Один вінт спер Зорян, а другий - Шкіряк.
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12.01.2021 12:15 Ответить
На тех пароходах, что я плавал каждый винт был по 26 тонн.Бронза всегда была привлекательна для индусов , они голой пяткой пробки (заглушки) выкручивали на палубе из замерных устройств танков и льял, и делали из них как они их называли "золотые" кольца.
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12.01.2021 12:20 Ответить
Это серьезная оборонная оборотка...26 тон бронзы....
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12.01.2021 12:37 Ответить
Гарна новина
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12.01.2021 12:42 Ответить
капитану памятник за вклад в разоружение.
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12.01.2021 12:44 Ответить
А що тут можна додати , окрім того що це дуже показово .
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12.01.2021 12:48 Ответить
Сюжет з "Єврейського парохода" Жванецького- "кто-то у нас ******* винт, но ето нас не беспокоит.. И ми уже сами *******и винт (от крейсера), он очень большой и нас все время заносит..." Десь так.
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12.01.2021 12:50 Ответить
Они бы еще,,Бешенство ватки" назвали это кацапское недоизделие.
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12.01.2021 12:59 Ответить
Судостроительный завод. Могли поставить на другую лохань за откат.
И "своим ходом" уплыли с завода.
Или перекрасили и вывезли под видом железных, "пришедших в негодность".
Вариантов много. Ссучность одна.
Респект. Продолжайте в том же духе.
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12.01.2021 13:15 Ответить
Оце НА роССії крадуть!!! Це ж, напевне всією командою бесполезного несли на пункт прийому брухту.
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12.01.2021 13:50 Ответить
а чё весл нема,в тайге много сосны растет
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12.01.2021 14:33 Ответить
У нас ще хуже
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12.01.2021 14:41 Ответить
 
 