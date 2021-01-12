С эсминца "Беспокойный" ВМФ РФ похитили два бронзовых гребных винта общей массой в 26 т. Подозревают капитана судна и моряков
Командир российского эсминца "Беспокойный", по данным следствия, оказался причастен к хищению двух бронзовых гребных винтов корабля
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфаксу" сообщил руководитель военного следственного управления СКР по Балтийскому флоту Сергей Шаршавых.
"Буквально в ближайшее время мы планируем завершить расследование по уголовному делу в отношении бывшего командира эсминца "Беспокойный". Офицер в составе организованной группы, вместе с другими военнослужащими и гражданскими лицами, совершил хищение с корабля двух бронзовых гребных винтов общей массой 26 тонн. Эсминец в это время стоял на конвертации на судостроительном заводе "Янтарь", - сказал Шаршавых.
По его словам, чтобы "замести следы", вместо бронзовых винтов фигуранты дела подыскали аналогичные металлические винты, стоимость и качество которых в разы ниже. В результате ущерб государству составил 39 млн рублей.
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помнится, вовка фуйло тоже крал бронзовые винты (и другое) под видом металлолома в 90х и вывозил их за границу
Ленточка атласная
А под ней винты гребные
От белого до красного
- Полбака..
- И я полбака. А полбака и полбака это же бак выходит.
(с)
Следующий!
Тогда с таким же успехом могли вынести весь эсминец и занести вместо него старую баржу.
По мемориал всё понятно.
Вы, фразу хоть правильно формулируйте)))
Никто с этим не спорит. Всё, согласно закону (их, закону).
... и моряки управляют лодками которые возят туда посетителей.
С этим тоже, никто не спорит. Всё, согласно приказу по флоту и некоторым инструкциям.
Но, это НЕ МОРЯКИ (члены экипажа) линкора "Аризона" (ВВ-39). Это, моряки флота, которые обслуживают мемориал.
Так понятнее?
И судья со священником спорят всю ночь
Выясняя, чья это вина
И судья говорит, что все дело в законе
А священник - что дело в любви
Но при свете молний становится ясно
У каждого руки в крови"
Один вінт спер Зорян, а другий - Шкіряк.
И "своим ходом" уплыли с завода.
Или перекрасили и вывезли под видом железных, "пришедших в негодность".
Вариантов много. Ссучность одна.
Респект. Продолжайте в том же духе.