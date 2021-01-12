Суд сегодня рассмотрит апелляцию на арест комбата Лановенко: защита опасается, что прокуратура может оказывать давление на свидетелей

Сегодня, 12 января, в 13.30 суд рассмотрит апелляцию на арест командира 37-го батальона Павла Лановенко (позывной Морпех). На этот момент он отсидит уже половину определенного для него срока.

Об этом рассказал адвокат арестованного командира 37-го батальона Павла Лановенко (позывной Морпех) Александр Кадиевский, пишет в своем блоге на Цензор.НЕТ журналист Виолетта Киртока.

Защитник Павла Лановенко заявил о возможном давлении, которое следователи могут оказывать на воинов подразделения.

"Чем дальше развивается эта история, тем больше странных обстоятельств вокруг нее оказывается. До сих пор нет подтверждения слов бойца, которого якобы 23 декабря побил комбат за то, что тот находился под действием наркотического вещества. Люди слышали разговор на повышенных тонах, но никто не видел, чтобы Павел Лановенко ударил или избил этого несчастного. Вместо доказательной базы в социальных сетях появляется все больше мифов и сплетен о Морпехе: в комментариях люди со страницами-однодневками пишут, что он - зять комбрига, поэтому до этого ему все сходило с рук. Жена Павла Екатерина рассказала, что не имеет к командиру мужа никакого отношения. И у нее свой собственный родной отец, который не служит в армии и живет в Волновахе. Затем прошел слух, что якобы избитый комбатом боец ​​умер в больнице. Это также оказалось неправдой. После операции в Покровске его перевели в больницу Днепра, где он находится и сейчас на лечении", - говорится в блоге.

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Адвокат Александр Кадиевский возмущен происходящим: "Первое нарушение, которое допустили судьи во время заседания 26 декабря, результатом которого стал арест Павла, - это то, что ему даже не предложили воспользоваться услугами адвоката, не предоставили возможность, чтобы присутствовал защитник. Также нам вовремя не предоставили текст постановления. Обжаловать решение о мере пресечения можно только в течение пяти дней после его вынесения. Я не смог получить полный текст постановления. Хотя предупреждал секретаря судьи, что приду за постановлением. ... Я считаю, что попытка не отдать мне вовремя решение говорит лишь о желании затянуть все это дело. ... Кроме того, уже изучая материалы дела, я обратил внимание на необоснованность подозрения. На это судья не обратил внимания, не уточнил, что значит выражение в медицинских документах якобы пострадавший "находился под действием неизвестных веществ". А что это за вещества? Наркотические? То это ухудшает свидетельства избитого".

"Проводится судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить, возможно ли такие повреждения получить от ударов. Я уже ознакомился с его показаниями, но не все могу распространять ... Если у нас возникнут вопросы к экспертизе, мы будем настаивать на проведении независимой экспертизы. Честно скажу, что я очень волнуюсь. К сожалению, всем нам хорошо известно, как работает следствие. Очень не хотелось бы, чтобы военная прокуратура давила на свидетелей и убеждала их давать ложные показания. Время всегда показывает, что все тайное когда-нибудь становится явным. Передаю свои слова свидетелям через средства массовой информации: если на вас оказывают давление, вы имеете право на правовую помощь. ... Я считаю, что этот пострадавший стал удобным поводом, чтобы повлиять на комбата. Еще не могу сказать, зачем, для чего, но попробую это выяснить", - добавил Кадиевский.

Более подробно читайте в блоге Виолетты Киртоки "Адвокат заарештованого командира 37-го батальйону Олександр Кадієвський: "Апеляцію Морпіху призначили аж на… 12 січня. На той момент він відсидить вже половину визначеного для нього строку".

Напомним, комбата Лановенко суд отправил на гауптвахту на 30 дней по подозрению в избиении старшего солдата-контрактника Лямцева. Медики констатировали у Лямцева закрытую травму живота с раздавливанием селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, ему сделали операцию. На момент поступления в больницу Лямцев находился в состоянии наркотического опьянения.

Лановенко отрицает факт избиения. Двое свидетелей-лейтенантов слышали разговор между офицером и солдатом на повышенных тонах и слышали звуки, похожие на звуки ударов, но самого избиения не видели.

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