Главу делегации Украины в ПАСЕ сменили в связи с изменением стратегического подхода, - "слуга народа" Кравчук
Перед Европой в 2021 году встали новые вызовы, и делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы также меняет свои подходы и стратегию, чтобы им соответствовать, заявила народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Нам нужно будет не только акцентировать на том, кто враг, но и заботиться о том, чего хочет друг. Это определенная смена парадигмы делегации, изменение стратегического подхода, поэтому мы коллективно решили, что реализовать эту новую стратегию мы делегацией поручим Марии Мезенцевой, как человеку, которого уже хорошо знают и в ПАСЕ, и в других делегациях и дипломатических кругах, с которыми она активно взаимодействовала еще до парламента, занимаясь международной деятельностью", - написала Кравчук в соцсети Facebook, комментируя избрание нового главы украинской делегации в ПАСЕ, передает Цензор.НЕТ.
Она подчеркнула, что предыдущая глава делегации Елизавета Ясько (фракция "Слуга народа") остается важным членом делегации и продолжит работу наравне с остальными членами.
"В частности, мы не сомневаемся, что Лиза продолжит ту титаническую работу над консолидацией усилий с нашими союзниками с Baltic + и другими партнерами", - сообщила Кравчук.
Как сообщалось, в понедельник, 11 января, члены делегации Украины в ПАСЕ избрали главой вместо Елизаветы Ясько народного депутата фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву. За неё проголосовало 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє". Представители "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", а также некоторые представители "Слуги народа" не голосовали за смену главы делегации.
После санкций США у "слуг" друзья теперь на России.
зелебобы ставят главную задачу перед дипломатами - клянчить бабос
Молодцы, значит.
Мабуть попередня не надто глибоко лизала...
или хотя бы к ПАРЕ?
харчуешься у лукаша на халяву-так не суй нос в несвои вопросы
Басня:
Морозным зимним днем летел воробей, замерз и упал на землю, помирает. Тут мимо шла корова, да и наложила на него кучу навоза. Воробей отогрелся, ожил и зачирикал. Мимо шла кошка, выцепила его когтем из навоза и съела.
Отсюда три морали:
1. Не всяк тот враг, кто тебя обгадил
2. Не всяк тот друг, кто тебя из дерьма вытащил
3. Попал в дерьмо - выбирайся сам и не чирикай.
"Стратегічний план" "коломойсько-мертвечуківські слуг", по ще затятішому зализуванню дуп кацапських загарбників, втілено.
Поменяли Лизу, которая не подлиза на Машу, которая улыбается и машет. Стратехи...
.
Закупаем китайскую вакцыну через посредника Богатырёвой - это победа над Порошенко!!!
Колеги Ясько розповіли виданню, що їх дратувала "зоряна хвороба" депутатки. З'ясувалося, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру на віцеспікерку в ПАРЄ потайки від інших членів делегації.
«В результаті за день до дедлайну ми дізналися, що Ясько сама вирішила подаватися на цю посаду, ми обурилися з такої історії. Все довелося переграти, і ми подали за дві години до кінця терміну кандидатуру Мережка, як і торік», - розповів «Буквам» депутат від "Слуг", який побажав бути неназваним.
Те, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру, підтвердив #Буквам і член делегації від "ЄС" Олексій Гончаренко. «Так, вона збиралася подавати кандидатуру. Не скажу, що це щось надзвичайне, так часто буває, але мені здається, конфлікт у них там внутрішній і з інших причин», - зазначив цей депутат. Також депутати від "Слуг" зізнаються, що Ясько не впоралася з координацією роботи групи в онлайновому режимі. «Коли ми її обирали, всі були в стані ейфорії, вона обіцяла, що впорається. Але потім виявилося, що роботи немає, а людина втратила береги. Вона навіть засідання делегації нормально провести не може, відповісти на запитання, що цікавлять, лише посміхається. На останніх зборах Наталуха (депутат СН) вже розлютився й ганяв її як школярку», - розповів інший депутат-співрозмовник.