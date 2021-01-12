РУС
Главу делегации Украины в ПАСЕ сменили в связи с изменением стратегического подхода, - "слуга народа" Кравчук

Главу делегации Украины в ПАСЕ сменили в связи с изменением стратегического подхода, - "слуга народа" Кравчук

Перед Европой в 2021 году встали новые вызовы, и делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы также меняет свои подходы и стратегию, чтобы им соответствовать, заявила народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Нам нужно будет не только акцентировать на том, кто враг, но и заботиться о том, чего хочет друг. Это определенная смена парадигмы делегации, изменение стратегического подхода, поэтому мы коллективно решили, что реализовать эту новую стратегию мы делегацией поручим Марии Мезенцевой, как человеку, которого уже хорошо знают и в ПАСЕ, и в других делегациях и дипломатических кругах, с которыми она активно взаимодействовала еще до парламента, занимаясь международной деятельностью", - написала Кравчук в соцсети Facebook, комментируя избрание нового главы украинской делегации в ПАСЕ, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что предыдущая глава делегации Елизавета Ясько (фракция "Слуга народа") остается важным членом делегации и продолжит работу наравне с остальными членами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ясько об отставке: Нормой для некоторых "слуг народа" стали коррупция, девальвация совести и преклонение перед повесткой РФ

"В частности, мы не сомневаемся, что Лиза продолжит ту титаническую работу над консолидацией усилий с нашими союзниками с Baltic + и другими партнерами", - сообщила Кравчук.

Как сообщалось, в понедельник, 11 января, члены делегации Украины в ПАСЕ избрали главой вместо Елизаветы Ясько народного депутата фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву. За неё проголосовало 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє". Представители "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", а также некоторые представители "Слуги народа" не голосовали за смену главы делегации.

ПАСЕ (1675) Кравчук Евгения (368) Ясько Елизавета (78)
+18
За новую кандидатуру для изменения "стратигического подхода" проголосовали ЖОПОБЛОК, Майбах, но не голосовал ЕС и даже Родина и Голосом...
12.01.2021 10:25 Ответить
+16
Нам нужно будет не только акцентировать на том, кто враг, но и заботиться о том, чего хочет друг.
-----
После санкций США у "слуг" друзья теперь на России.
12.01.2021 10:23 Ответить
+12
Тобто ***** був ворог,а став друг? То ті друзі нам голодомор влаштували і Україну окуповують.
12.01.2021 10:28 Ответить
"Золотой мост"?....
12.01.2021 10:21 Ответить
просто решили принять мир от фуйла
12.01.2021 10:28 Ответить
зеленые дряни !!!!
12.01.2021 11:15 Ответить
12.01.2021 10:23 Ответить
12.01.2021 10:25 Ответить
все намного проще: нужны тупо деньги.. по-этому и ставят ту кто может "принять в любых колличествах с любой стороны"
зелебобы ставят главную задачу перед дипломатами - клянчить бабос
12.01.2021 11:48 Ответить
_Уже даже не прикидываются что работают на Украину! Готовьтесь к "русскому миру", слуги кремля уже открыто объявили стратегический курс на уничтожение украинской государственности.
12.01.2021 10:24 Ответить
"работают на Украину!"

Молодцы, значит.
12.01.2021 10:38 Ответить
Главу делегации Украины в ПАСЕ сменили в связи с изменением стратегического подхода, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8450
12.01.2021 10:26 Ответить
З макакою-пісюністом ніхто розмовляти не буде.
12.01.2021 10:28 Ответить
Байден с этим чмом даже по телефону говорить не хочет.
12.01.2021 10:30 Ответить
что за стратегический подход который меняется по 5 раз на дню
12.01.2021 10:26 Ответить
Якраз у цьому і є стратегія - запутати всіх, а тим часом крутити свої справи.
12.01.2021 10:29 Ответить
Вадиме, у слові "стратегія" перша літера "т", мені здається, зайва.
12.01.2021 10:39 Ответить
_Их подход был и есть курс на подчиненение Украины врагу, кремлю. Так что нет, не меняется по 5 раз на дню!
12.01.2021 10:44 Ответить
слабо сказать украинцам кто именно этот друг
12.01.2021 10:26 Ответить
Хто-хто ... Ясно, що кінь у пальто ...
12.01.2021 11:32 Ответить
титаническая работа...) совсем не берегут себя...************...
12.01.2021 10:27 Ответить
12.01.2021 10:28 Ответить
Стратегический подход к новой рабочей сосне из СН возможен не только сзади.
12.01.2021 10:30 Ответить
Єдиний стратегічний підзід слуг коломойши - лизати дупу путєна...
Мабуть попередня не надто глибоко лизала...
12.01.2021 10:33 Ответить
во! а кравчучка каким боком к стратегическим подходам?
или хотя бы к ПАРЕ?
харчуешься у лукаша на халяву-так не суй нос в несвои вопросы
12.01.2021 10:34 Ответить
пардон,не про ту кравчучку понял
12.01.2021 12:21 Ответить
Эскортница за 500 не справилась, выделяем из бюджета больше денег и ставим няшу за 1000. Может мне так везло, но после общения с выпускницами института им. Каразина (у меня был горький опыт и с достаточно большим кол-ом), я начал с уважением относиться к институту культуры Поплавского. А тут на фото яркий пример такого юного дарования...
12.01.2021 10:36 Ответить
Кто такая эта Мезенцева? Ватница что ли?
12.01.2021 10:41 Ответить
Обязательно. Иного от врагов Украины ожидать безумно.
12.01.2021 10:46 Ответить
Ну таке...полуватніца)Ну нема у Слуг однозначно проукраїнських .
12.01.2021 10:50 Ответить
А можно всех посмотреть?
12.01.2021 10:45 Ответить
Погубил Міхо кар'єру Лізи... але сама винувата.
12.01.2021 10:46 Ответить
кто враг, но и заботиться о том, чего хочет друг ...
Басня:
Морозным зимним днем летел воробей, замерз и упал на землю, помирает. Тут мимо шла корова, да и наложила на него кучу навоза. Воробей отогрелся, ожил и зачирикал. Мимо шла кошка, выцепила его когтем из навоза и съела.
Отсюда три морали:
1. Не всяк тот враг, кто тебя обгадил
2. Не всяк тот друг, кто тебя из дерьма вытащил
3. Попал в дерьмо - выбирайся сам и не чирикай.
12.01.2021 10:46 Ответить
Когда СН начинают говорить о стратегии как таковой, это пугает, потому как у них отродясь ее не было НИГДЕ. Это может говорить о наступившей УПРАВЛЯЕМОСТИ ПРОЦЕССОМ ИЗВНЕ, а конкретнее, из пидороSSии. НАДО ДЕРЖАТЬ УХО ВОСТРО, А ПОРОХ СУХИМ!
12.01.2021 10:46 Ответить
Враховуючи голоси "ЗА" і "ПРОТИ", очевидно, делегацію України в ПАРЕ очолила кацапська консерва.
"Стратегічний план" "коломойсько-мертвечуківські слуг", по ще затятішому зализуванню дуп кацапських загарбників, втілено.
12.01.2021 10:54 Ответить
нет проукраинской "зеленой власти" в Украине есть проросийские "слуги" строящие для оккупанта "золотые мосты" и за словами Кулеба все международные интересы Украины отстаивают случайные люди с его логикой-"Я ни в коем случае не антироссийский, я 100% проукраинский. Я как министр, еще и иностранных дел, не могу быть против какой-либо страны по определению» проти оккупанта и этот ребенок В ПАСЕ не будет.
12.01.2021 10:55 Ответить
Главу делегации Украины в ПАСЕ сменили в связи с изменением стратегического подхода, - "слуга народа" Кравчук.

Поменяли Лизу, которая не подлиза на Машу, которая улыбается и машет. Стратехи...
12.01.2021 11:02 Ответить
Міняти треба весь парламент...
12.01.2021 11:22 Ответить
После 21.01 у зе и его команды начнется настоящая новая стратегия.... Играть на рояле уже будут всеЗЕ и исключительно языком...
12.01.2021 11:23 Ответить
С колен глаз не увидеть. Теперь попробуют р@ком. Может оттуда глаза будут видны?
12.01.2021 11:27 Ответить
Уничтожают главное достижения Пороха- поддержку западных стран
12.01.2021 11:32 Ответить
В связи с изменением подхода. Подхода к чему? К сдаче интересов Украины?
12.01.2021 11:34 Ответить
Розмовляти з кацапами в ПАРЕ , потрібно лише так - а ти коза , і твоє ***** , будете висіти на одній березі .! .
Главу делегації України в ПАРЄ змінили в зв'язку зі зміною стратегічного підходу, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3483.
12.01.2021 11:34 Ответить
Новый стратыгический курс!
Закупаем китайскую вакцыну через посредника Богатырёвой - это победа над Порошенко!!!
12.01.2021 12:45 Ответить
"Слуг" с их "подходом" - и новым, и старым - следует гнать из власти всех ссаными тряпками.
12.01.2021 13:12 Ответить
А для когось і ворог друг...
12.01.2021 13:15 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/zorjana-hvoroba-deputati-rozpovili-chomu-jasko-pribrali-z-posadi-ochilnici-delegacii-u-parie/ Стали відомими інші причини заміни депутатки від "Слуги народу" Єлизавети Ясько на посаді голови делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи , про які повідомляє головний редактор порталу «Букви» Тетяна Ніколаєнко в своїй статті https://bykvu.com/ua/mysli/bednaia-lyza-uvolnial-ly-ofys-prezydenta-hlavu-delehatsyy-v-pase-iasko/ "Бідна Ліза: чи звільняв Офіс президента главу делегації в ПАРЄ Ясько".
Колеги Ясько розповіли виданню, що їх дратувала "зоряна хвороба" депутатки. З'ясувалося, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру на віцеспікерку в ПАРЄ потайки від інших членів делегації.
«В результаті за день до дедлайну ми дізналися, що Ясько сама вирішила подаватися на цю посаду, ми обурилися з такої історії. Все довелося переграти, і ми подали за дві години до кінця терміну кандидатуру Мережка, як і торік», - розповів «Буквам» депутат від "Слуг", який побажав бути неназваним.
Те, що Ясько збиралася подати свою кандидатуру, підтвердив #Буквам і член делегації від "ЄС" Олексій Гончаренко. «Так, вона збиралася подавати кандидатуру. Не скажу, що це щось надзвичайне, так часто буває, але мені здається, конфлікт у них там внутрішній і з інших причин», - зазначив цей депутат. Також депутати від "Слуг" зізнаються, що Ясько не впоралася з координацією роботи групи в онлайновому режимі. «Коли ми її обирали, всі були в стані ейфорії, вона обіцяла, що впорається. Але потім виявилося, що роботи немає, а людина втратила береги. Вона навіть засідання делегації нормально провести не може, відповісти на запитання, що цікавлять, лише посміхається. На останніх зборах Наталуха (депутат СН) вже розлютився й ганяв її як школярку», - розповів інший депутат-співрозмовник.
15.01.2021 10:31 Ответить
 
 