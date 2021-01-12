Главу делегации Украины в ПАСЕ сменили в связи с изменением стратегического подхода, - "слуга народа" Кравчук.

Перед Европой в 2021 году встали новые вызовы, и делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы также меняет свои подходы и стратегию, чтобы им соответствовать, заявила народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Нам нужно будет не только акцентировать на том, кто враг, но и заботиться о том, чего хочет друг. Это определенная смена парадигмы делегации, изменение стратегического подхода, поэтому мы коллективно решили, что реализовать эту новую стратегию мы делегацией поручим Марии Мезенцевой, как человеку, которого уже хорошо знают и в ПАСЕ, и в других делегациях и дипломатических кругах, с которыми она активно взаимодействовала еще до парламента, занимаясь международной деятельностью", - написала Кравчук в соцсети Facebook, комментируя избрание нового главы украинской делегации в ПАСЕ, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что предыдущая глава делегации Елизавета Ясько (фракция "Слуга народа") остается важным членом делегации и продолжит работу наравне с остальными членами.

"В частности, мы не сомневаемся, что Лиза продолжит ту титаническую работу над консолидацией усилий с нашими союзниками с Baltic + и другими партнерами", - сообщила Кравчук.

Как сообщалось, в понедельник, 11 января, члены делегации Украины в ПАСЕ избрали главой вместо Елизаветы Ясько народного депутата фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву. За неё проголосовало 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє". Представители "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины", а также некоторые представители "Слуги народа" не голосовали за смену главы делегации.