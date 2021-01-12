В России суд вынес приговор трем крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир": 13, 16 и 18 лет колонии
В Российской Федерации военный суд 12 января вынес приговор трем фигурантам белогорского "дела Хизб ут-Тахрир".
Об этом сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
Энвера Омерова приговорили к 18 годам, Айдера Джаппарова к 16 годам, Ризу Омерова к 13 годам заключения.
"Кремлевская репрессивная машина продолжает террор над гражданами Украины - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону только принял незаконное решение о заключении крымских татар... Российские судьи только что лишили свободы крымских татар Энвера и Ризу Омеровых - на 18 и 13 лет соответственно, Айдера Джаппарова - на 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Согласно приговору суда каждый из них первые два года заключения будет содержаться в тюрьме", - отметила Денисова
Денисова отметила, что осуждает "незаконное решение относительно наших сограждан страной-агрессором, которая своими позорными действиями продолжает демонстративно нарушать международные договоры и нормы международного права".
"Хочу напомнить всему международному сообществу, что сегодня, в День украинского политзаключенного, всем гражданам Украины, которые находятся в кремлевском плену необходима наша поддержка и консолидация усилий для их скорейшего освобождения", - добавила она.
Напомним, 11 января в Ростове-на-Дону (РФ) открылось заключительное заседание суда над гражданами Украины Энвером и Ризой Омеровыми, а также Айдером Джаппаровым. Прокуроры запросили для них большие сроки заключения: 59-летнему Энверу Омерову - 19 лет в колонии строгого режима, его сыну Ризе - 13 лет, Джаппарову - 18 лет.
Все трое - жители Белогорского района Крыма, которые были задержаны 10 июня 2019 г. Их обвиняют в "осуществлении террористической деятельности" и участии в деятельности исламской организации Хизб ут-Тахрир.
А у нас стараниями СН и ЗЕ рейтинг ОПЗЖ растет и судят бойцов ВСУ и активистов Майдана.
до речі - я з України. *********** ни в каком виде не інтересуюсь. И в Шотландии живу последние лет 25, но за вами, дебилами, слежу пристально - как вьі там последние годьі целоваться начали с кацапами. перемирие у вас , скоро брататься начнете во главе с рабиновичем и кивой Ну, и сипльій зебил ваш с ними, куда ж без него - ***********. так что чайка київ - терпи - гондоньі у вас кругом - куда ни кинь
"а у вас вообще жопа - недострана с амбициями"До речі, українець НІКОЛИ не напише так про Батьківщину. Незважаючи на 25 років, прожитих у Шотландії. Незважаючи на те, що кацапи з олігархами розвели 73%, як лохів, на ГолА-боротьку і "слуг урода".
Бо залишилось 25 %, які продовжують боротьбу за Україну. І за півтора роки наш відсоток серйозно зріс.
а борьбу - продолжайте, да... Успехов вам
до речі - я з України. а в Шотландии живу последние лет 25, но за вами, дебилами, слежу пристально