РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9978 посетителей онлайн
Новости Репрессии в оккупированном Крыму
1 386 25

В России суд вынес приговор трем крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир": 13, 16 и 18 лет колонии

В России суд вынес приговор трем крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир": 13, 16 и 18 лет колонии

В Российской Федерации военный суд 12 января вынес приговор трем фигурантам белогорского "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

Энвера Омерова приговорили к 18 годам, Айдера Джаппарова к 16 годам, Ризу Омерова к 13 годам заключения.

"Кремлевская репрессивная машина продолжает террор над гражданами Украины - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону только принял незаконное решение о заключении крымских татар... Российские судьи только что лишили свободы крымских татар Энвера и Ризу Омеровых - на 18 и 13 лет соответственно, Айдера Джаппарова - на 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Согласно приговору суда каждый из них первые два года заключения будет содержаться в тюрьме", - отметила Денисова

Денисова отметила, что осуждает "незаконное решение относительно наших сограждан страной-агрессором, которая своими позорными действиями продолжает демонстративно нарушать международные договоры и нормы международного права".

"Хочу напомнить всему международному сообществу, что сегодня, в День украинского политзаключенного, всем гражданам Украины, которые находятся в кремлевском плену необходима наша поддержка и консолидация усилий для их скорейшего освобождения", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты продолжают удерживать на Керченском мосту крымскотатарских активистов

Напомним, 11 января в Ростове-на-Дону (РФ) открылось заключительное заседание суда над гражданами Украины Энвером и Ризой Омеровыми, а также Айдером Джаппаровым. Прокуроры запросили для них большие сроки заключения: 59-летнему Энверу Омерову - 19 лет в колонии строгого режима, его сыну Ризе - 13 лет, Джаппарову - 18 лет.

Все трое - жители Белогорского района Крыма, которые были задержаны 10 июня 2019 г. Их обвиняют в "осуществлении террористической деятельности" и участии в деятельности исламской организации Хизб ут-Тахрир.

Автор: 

Крым (26470) россия (97265) крымские татары (2718) Хизб ут-Тахрир (107)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
росияне-народ *******
показать весь комментарий
12.01.2021 10:27 Ответить
+2
В России суд вынес приговор трем крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир": 13, 16 и 18 лет колонии - Цензор.НЕТ 1329
показать весь комментарий
12.01.2021 10:32 Ответить
+2
Так судят на Роисе крымских татар.

А у нас стараниями СН и ЗЕ рейтинг ОПЗЖ растет и судят бойцов ВСУ и активистов Майдана.
показать весь комментарий
12.01.2021 10:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
росияне-народ *******
показать весь комментарий
12.01.2021 10:27 Ответить
В России суд вынес приговор трем крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир": 13, 16 и 18 лет колонии - Цензор.НЕТ 1329
показать весь комментарий
12.01.2021 10:32 Ответить
Так судят на Роисе крымских татар.

А у нас стараниями СН и ЗЕ рейтинг ОПЗЖ растет и судят бойцов ВСУ и активистов Майдана.
показать весь комментарий
12.01.2021 10:44 Ответить
а у вас вообще жопа - недострана с амбициями
показать весь комментарий
12.01.2021 10:55 Ответить
Ватан, в Англії бояру продають, чи страждаєш від спраги? ШпіЛі вже бачив?
показать весь комментарий
12.01.2021 11:10 Ответить
всьо( ) продают, в отличие от вас - у вас все продаются. страна зе-дебилов
показать весь комментарий
12.01.2021 12:23 Ответить
Контрабандою тягаєте? Бо, у мене великий сумнів, що англійці закупають на ваш мокшанський делікатес.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:36 Ответить
Відверто кажучи - не знаю нічого про бояру - тебе виднее, что мокшане в ********* пьют - твои ж братьі
до речі - я з України. *********** ни в каком виде не інтересуюсь. И в Шотландии живу последние лет 25, но за вами, дебилами, слежу пристально - как вьі там последние годьі целоваться начали с кацапами. перемирие у вас , скоро брататься начнете во главе с рабиновичем и кивой Ну, и сипльій зебил ваш с ними, куда ж без него - ***********. так что чайка київ - терпи - гондоньі у вас кругом - куда ни кинь
показать весь комментарий
12.01.2021 13:26 Ответить
https://censor.net/ru/user/479703

"а у вас вообще жопа - недострана с амбициями"До речі, українець НІКОЛИ не напише так про Батьківщину. Незважаючи на 25 років, прожитих у Шотландії. Незважаючи на те, що кацапи з олігархами розвели 73%, як лохів, на ГолА-боротьку і "слуг урода".
Бо залишилось 25 %, які продовжують боротьбу за Україну. І за півтора роки наш відсоток серйозно зріс.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:48 Ответить
не обольщайся - єто у жопоблока відсоток зріс за останні півтора рочки
а борьбу - продолжайте, да... Успехов вам
показать весь комментарий
12.01.2021 14:31 Ответить
преступники должньі сидеть в тюрьме. независимо - в нормальной стране или в *********. (хотя в ********* - лучше, чтоб они по улицам ходили, конечно)
показать весь комментарий
12.01.2021 10:54 Ответить
А чего они сделали хоть, ватник, просвети нас
показать весь комментарий
12.01.2021 12:02 Ответить
почитай внимательно в чем их обвиняют(если умеешь, конечно) а сделали они одно - повелись в 14-м на обещания ***** - теперь имеют гембель с того непротивления? а вообще - всьо, что в рашке происходит - не интересно
показать весь комментарий
12.01.2021 12:26 Ответить
Я спрашиваю чего они сделали, а не в чем их обвиняют.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:30 Ответить
а сделали они одно - повелись в 14-м на обещания ***** - теперь имеют гембель с того непротивления? Тьі хоть читать умеешь?
показать весь комментарий
12.01.2021 13:12 Ответить
У них до цих пір діє Сталінська прогресія 13, 16, 18, 25, і безкінечність як вища міра від особливої трійки з гебні .
показать весь комментарий
12.01.2021 11:02 Ответить
В годы оккупации всегда так было, но наша власть даже не стремиться освобождать земли Украины, потому что видно что за год для армии у которой протяжённость границы в оккупантом составляет более 2000 км( включая колонию Московии Беларусь), военные заводы Украины выпустили четыре танка, отремонтировали три самолёта, а отремонтированный военный буксир назвали боевой машиной
показать весь комментарий
12.01.2021 11:20 Ответить
а скільки "наші" планують дати Ріффмастеру і дівчатам? - вони нічим від мокшанських не відрізняються
показать весь комментарий
12.01.2021 11:59 Ответить
так а нахера они какого-то придурка там ватного взорвали? или еще как порешили?
показать весь комментарий
12.01.2021 12:28 Ответить
ти там був на місці злочину? Шеремет не був ватним придурком. А всі звинувачення безпідставні - зріст навіть не співпадає. Перекладай поки що
показать весь комментарий
12.01.2021 12:38 Ответить
не хвилюйтеся, дядьку. Я вас чудово розумію.

до речі - я з України. а в Шотландии живу последние лет 25, но за вами, дебилами, слежу пристально
показать весь комментарий
12.01.2021 13:16 Ответить
може ти хотів сказати за зебілами, то я до них не відношусь. А таких як ти тут спочатку кидають у спам, а потім модератор робить із вами те, що коронавірус зробив з Гепою - множить на нуль, тобто ставить такий хрестик "Х"
показать весь комментарий
12.01.2021 13:45 Ответить
ага, как только прижало - я не зебил! я за клоуна не голосовал! Знаем, сльішали... потому и пишу - дебильі - єто и зебильі, и прочие , кто за смешков, за рьігов... ******** , в общем, шанс сами себе насрали на голову - лишьбьінепорох! теперь жрите
показать весь комментарий
12.01.2021 14:26 Ответить
ти дибільне чи мокша? почитай мої пости
показать весь комментарий
12.01.2021 14:47 Ответить
 
 