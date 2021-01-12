РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9978 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
594 3

Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 34,2%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 34,2%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 12 января загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% лишь в Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% лишь в Николаевской (51,4%) области.

Загруженность коек по Украине составляет 34,2%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины. В целом по Украине показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 228,6 человек на 100 тыс. населения.

Кроме того, во Львовской и Закарпатской областях проводят меньше тестов, чем установленная норма - 46,3 и 45,9 тестов на 100 тыс. населения соответственно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны по количеству активных случаев COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 34,2%, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4915) статистика (2312) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А 9 декабря вы писали что 50%
Это за три дня так все по выздоравливали ?
Вы серьезно думаете что в это кто то уже верит ?
показать весь комментарий
12.01.2021 11:13 Ответить
Вопрос..с какими показаниями грузите???
А то у степашки 7пятниц на неделю...
Кстати мне повторный тест не делали..а зачем?
показать весь комментарий
12.01.2021 12:17 Ответить
 
 