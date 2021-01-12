Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 34,2%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 12 января загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% лишь в Николаевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% лишь в Николаевской (51,4%) области.
Загруженность коек по Украине составляет 34,2%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины. В целом по Украине показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 228,6 человек на 100 тыс. населения.
Кроме того, во Львовской и Закарпатской областях проводят меньше тестов, чем установленная норма - 46,3 и 45,9 тестов на 100 тыс. населения соответственно.
Это за три дня так все по выздоравливали ?
Вы серьезно думаете что в это кто то уже верит ?
А то у степашки 7пятниц на неделю...
Кстати мне повторный тест не делали..а зачем?