Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 34,2%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 12 января загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% лишь в Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% лишь в Николаевской (51,4%) области.

Загруженность коек по Украине составляет 34,2%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины. В целом по Украине показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 228,6 человек на 100 тыс. населения.

Кроме того, во Львовской и Закарпатской областях проводят меньше тестов, чем установленная норма - 46,3 и 45,9 тестов на 100 тыс. населения соответственно.

